In Liebe mit der Schöpfung

Yoga als Weg der Tiefenökologie – die Liebe als Ursprung unseres Daseins in allen Formen der Natur fühlend erkennen.

Manchmal … Es sind Momente der Gnade, in denen sich der Schleier hebt. In diesen Momenten fühle ich zutiefst, wie alles mit allem verbunden ist in diesem großen Netz des Lebens – ja, mehr noch: Es sind Augenblicke, in denen ich mich in all dem fühlen kann. Doch die meiste Zeit – überhaupt in der Zeit – lebe ich in der Trennung. Ich identifiziere mich mit der Form, die wir Körper nennen und die mit der Oberfläche meiner Haut endet.

Und ich identifiziere mich mit all diesen Gedanken und Emotionen, mit so vielen in dieser Form gespeicherten Geschichten. Außerhalb dieser Form ist „das Andere“: andere Formen, andere Gedankenkonstrukte, andere Geschichten. Hier bin ich, dort ist „das Andere“, offensichtlich nicht ich. Diese Trennung ist eine Illusion und hat sehr viel Leid generiert, individuell und kollektiv. Ich sehe sie als Ursprung nicht nur von Krankheit, sondern letztlich als Ursprung der Zerstörung der natürlichen Mitwelt durch den Menschen. Wie konnte das geschehen?

Die Entstehung des Formhaften: ein Akt der Liebe

Lange vor allem, jenseits der Dimension der Zeit und doch am Anfang aller Anfänge, war reines Bewusstsein, Purusha. Die Ur-Natur, Prakrti, die Mutter aller Formen, ruhte in sich selbst. Es war vollkommen: tiefer Frieden und unendliche Stille.

Doch von der Liebe selbst ergriffen, durchdrang Purusha nun Prakrti. Das Große Rad, Samsara, setzte sich in Bewegung, und aus dem kosmischen Liebesakt heraus manifestierte sich das Wunder des Lebens. Formen wurden geboren, die drei Gunas erschaffen. Formen vergingen wieder, neue Formen kamen, und mit ihnen so viele Irrungen und Wirrungen. Lange, bevor wir kamen, erblickten die grünen Pflanzen das Licht des Daseins, ja, sie nährten sich aus diesem Licht und brachten es hinunter ins Stoffliche. Als Urmütter werden sie im Rgveda angerufen. Und sie ebneten schließlich, sehr viel später, auch uns den Weg ins Da-Sein, brauchten sie doch Verwerter für das für die damaligen Lebensformen toxische Stoffwechselprodukt, welches sie durch tausende kleiner Spaltöffnungen in ihren Blättern ausschieden: den Sauerstoff. Und sie brauchten Wesen, die in der Lage waren, CO 2 zu produzieren und ihnen damit Kohlenstoff für ihren Körper zu schenken.

Anzeige



Im Namen der Spiritualität und vieler Religionen wurde das Formhafte irgendwann verneint, und wir wurden dazu aufgefordert, uns auf ein Sein jenseits davon auszurichten, uns metaphysischen Welten entgegenzusehnen, um ins Paradies zu kommen. Zugleich wurde die Legitimation dafür erteilt, uns all diese Formen „untertan“ zu machen. Dies wiederum wurde als Berechtigung dafür ausgelegt, die Natur auszubeuten. Angefangen bei unserem eigenen Körper, der sich nur schwerlich trennen lässt von unserem erweiterten Körper, dem Körper von Mutter Erde. Dabei ist uns allen eine Sehnsucht zu eigen, uns mit unserem Ursprung zu verbinden. Und dennoch haben wir uns immer weiter abgetrennt und gleichzeitig immer tiefer in der Identifikation mit der Form verfangen. Wir beuten die Erde aus und vergiften und verstrahlen ihre Lebewesen in nie da gewesenem Ausmaß.

Wir als Spezies hinterlassen, wo wir gehen und stehen, Fußabdrücke der Zerstörung. Sind wir allenfalls eine Seuche für diesen Planeten und seine Wesen? Oft wird dies vor allem in ökologischen Bewegungen so dargestellt. Doch nicht wenige Indigene würden hier vehement widersprechen. So ließ mich ein Schamane in Nepal mit sorgenvoller Miene wissen: „Mutter Erde braucht uns und unsere Rituale.“ Und wie viel Abspaltung kommt zum Ausdruck, wenn wir sagen, die Natur brauche uns nicht, doch wir bräuchten die Natur? Haben wir denn nach Millionen von Jahren menschlicher Evolution im Einklang mit eben jener Natur und einer evolutionsgeschichtlich recht kurzen Zeit der Abspaltung wirklich vergessen, dass wir auch Natur sind? Und die Natur ist nicht unser Feind, sie ist weder böse noch eine zu überwindende Illusion. Sie ist, wie wir gesehen haben, ein Ausdruck der göttlichen Liebe. Diese Liebe können wir in einer jeden Form entdecken, und dadurch erkennen, dass das Paradies nicht ein Ort irgendwo im Jenseits ist, sondern sich genau hier und genau jetzt erfahren lässt. Wir können die Liebe als Kraftqualität erkennen, die sich in so unendlich großer Mannigfaltigkeit, in überfließender Fülle und Schönheit zeigt und doch nicht formhafter Natur ist. Die ganze Schöpfung singt uns von dieser Liebe, sie singt uns von unserem Ursprung und der Essenz unseres Seins.

Mit unserem Ursprung und unserer Essenz können wir uns nicht verbinden, wenn wir uns von der Welt abkehren. Doch im tiefen Eintauchen in das Dasein, dem Versammeln unserer Sinne, in gleichsam erotischer Fühlung mit der gesamten beseelten Welt, können wir die Erfahrung der Einheit mit allem Lebendigen machen.

Manchmal erkenne ich Mich im Rauschen der Wellen, höre ich Mich im Gesang eines Vogels.

Manchmal berühre Ich diese Haut mit einer sanften Brise, die zugleich Meine Blätter Rauschen lässt.

Und manchmal verströme ich Mich im Duft einer Frangipani-Blüte, begegne ich Mir in der Süße einer reifen Frucht.

Ich sehe Mich im Erwachen der Morgenröte und im Blick eines liebenden Menschen.

Tiefenökologie: tiefe Fühlung der Ökosphäre als Weg aus der Selbst-Entfremdung

Unser ganzes rationales Wissen, der hohe Entwicklungsstand unseres Nervensystems und all die technischen Möglichkeiten unserer Zeit halten uns nicht davon ab, unseren eigenen Lebensraum zu zerstören und unseren Schmerz darüber in immer tieferen materiellen Verstrickungen zu betäuben. Wie ein Drogenabhängiger, der im Innersten weiß, dass er gerade seinen Körper zerstört, und doch den Schmerz, die Leere, die Suche nicht aushalten kann, der immer wieder die trügerische Betäubung sucht, statt sich seiner Ur-Wunde zu stellen.

Hier hilft uns unser Kopfwissen nicht, wir müssen fühlen – diesen Schmerz über die Zerstörung ebenso wie unsere Verbundenheit. Anknüpfend an das uralte Wissen – oder eher die Fühlung – indigener Kulturen sowie unserer Ahnen, erkannten dies bereits in den 1970er Jahren Aktivisten der ökologischen Bewegung. Einer von ihnen war der Norweger Arne Næss, der bereits mit siebenundzwanzig Jahren seine Professur an der Philosophischen Fakultät der Universität Oslo erlangte, und diese 1969 (zwölf Jahre vor seinem Ruhestand) aufgab, um sich der wachsenden Bewegung zum Schutz der Umwelt anzuschließen. Erkennend, dass sich der Mensch sogar in dieser Bewegung immer noch selbst ins Zentrum stellte, prägte Næss die Begriffe „Ökosophie“ und „Tiefenökologie“: Es ist nicht unser Wissen, sondern die Weisheit, die uns in tiefe Fühlung mit der Ökosphäre führt. In dem von ihm postulierten biozentrischen Weltbild gibt es keine Trennung zwischen dem Menschen und seiner lebendigen Mitwelt (und damit auch nicht mehr den Begriff einer den Menschen umgebenden „Umwelt“). Gewalt gegenüber der Natur und Unfrieden zwischen den Menschen sah er somit als Ergebnis menschlicher Selbst-Entfremdung. Ihm und anderen Tiefenökologen ging es dabei nicht um einen neuen Handlungsansatz zum Schutz der Natur, sondern um ein Innehalten und Fühlen unserer Verbundenheit. Nicht: „Was kann ich für die Umwelt tun?“, sondern: „Wie sieht ein würdevolles Leben für alle Lebewesen aus?“ Ein achtsamer Umgang mit allem Lebendigen ergibt sich aus diesem erweiterten Bewusstsein von Selbst.

Eine weitere Pionierin der Tiefenökologie, die bis heute aktiv ist, war bereits Anfang der 1980er Joanna Macy, die zudem erkannte, dass wir uns nicht verbunden fühlen können, wenn wir unliebsame Emotionen, wie unsere Gefühle von Ohnmacht, Schmerz, Angst und Verzweiflung, betäuben. Sie begründete die „Verzweiflungsarbeit“ und beschreibt bis heute unseren Schmerz um die Welt als Ausdruck unserer Liebe.

Yoga – den göttlichen Ursprung in allem erkennen

Neben der – zunehmend auch von der rationalen Wissenschaft erforschten – Verbundenheit aller Lebensformen formulierte Næss als zweites Grundprinzip der Tiefenökologie die Notwendigkeit menschlicher Selbstverwirklichung.

Hier zeigt uns nun Yoga wie keine andere Methode den Weg. „Yoga“ wird häufig mit „Verbundenheit“ übersetzt, und Selbstverwirklichung wird als Ziel des Yoga formuliert – wenn wir überhaupt von einem Ziel sprechen können –, eine Vorstellung, die linearen Denkprozessen entspringt und sich auf die Zukunft ausrichtet. Yoga geschieht genau jetzt, genau hier, wie wir bereits vom ersten Sutra des Patanjali wissen.

Doch was ist dieses Selbst, das es zu verwirklichen gilt? Ist es das, womit ich mich identifiziere? Also dieser Körper? Sind es diese Gedankengänge und Meinungen? All diese Emotionen – auch die schmerzlichen, von denen Macy betont, dass sie durchfühlt werden wollen? Mein Selbst – ist das mein Beruf, meine Nationalität, sind es meine Freunde, meine Familie, das, was mir lieb und vielleicht auch teuer ist?

Als Yogis wissen wir, dass es all dies nicht ist, und doch auf gewisse Weise in allem. Und Gleiches postuliert Næss, wenn er sagt, dass wir mehr sind als dieses „hautverkapselte Ich“, und den Begriff des „Ökologischen Selbst“ einführt.1 Wenn wir uns mit der gesamten Ökosphäre identifizieren, wenn wir den Körper der Erde als unseren eigenen empfinden – wie könnten wir dann einem (vermeintlich anderen) Lebewesen schaden? Wir würden zutiefst empfinden, dass wir uns damit selbst schaden. Aus diesem Empfinden heraus ergeben sich die ersten Stufen des Raja-Yoga nach Patanjali ganz natürlich und sind ganz und gar nicht moralisch zu verstehen. Ahimsa bedeutet dann nicht nur, nicht zu schaden, sondern zutiefst zu erkennen, dass die Natur nicht grausam ist. Darin liegt eine tiefe Wahrheit (Satya). Dies auch in Bezug auf den Menschen und sein zerstörerisches Interagieren zu fühlen, fällt mir persönlich manchmal schwer. Doch auch wir sind Natur, und „die Entwicklung unseres Bewusstseins und unserer menschlichen Freiheit ist ein wichtiger Schritt in Richtung Beendigung der Umweltkrise.“2

Was Arne Næss als „ökologisches Selbst“ beschreibt, weist, wenn wir fühlend anwesend sind, über die Identifikation mit der Ökosphäre hinaus auf die Essenz des Seins. Es verweist auf die Liebe selbst, jenen kosmischen Liebesakt von Purusha und Prakrti, aus der all diese Schönheit, all diese Formen entspringen. Dich, das Selbst, deinen göttlichen Ursprung in all dem zu erkennen, das lehren dich die Methoden des Yoga – nicht als Vorstellung, sondern als konkret erfahrbare Wirklichkeit. Unterwegs auf dem achtstufigen Pfad, lernen wir, immer feiner „wahrzunehmen“, was ist, uns zu versammeln und unseren Yogaweg zu gehen. Es ist ein Weg, den wir gehen, genau jetzt und genau hier – und genauso beschreibt es die Tiefenökologie, denn „(…) das Erfahren von Verbundenheit ist Weg und Ziel der tiefenökologischen Gestaltung des menschlichen Erlebens.“3

So weisen Yoga und Tiefenökologie letztendlich auf den gleichen Pfad des bewussten Seins: „Mögen alle Lebewesen glücklich sein und in Frieden miteinander leben.“

1 vgl. Gottwald /Klepsch (Hg.) in: Tiefenökologie. Wie wir in Zukunft leben wollen, Diederichs 1995, S. 21

2 ebd., S.71

3 ebd., S.75

Zum Weiterlesen:

Andrea Wichterich: Waldverbunden. Eintauchen in die Präsenz des Waldes, Verlag Neue Erde