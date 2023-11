Heilende Yin-Yoga-Praxis

Wie du mit Akupressur und Yin-Yoga-Haltungen neue Kräfte mobilisierst und das körpereigene Energiesystem harmonisierst.

Der Körper trägt bei jedem Leiden die größte Quelle der Heilung in sich. Wenn wir uns unwohl oder krank fühlen, werden die Selbstheilungskräfte angestoßen. Das Energiesystem im Körper ordnet sich, und Gesundheit wird herbeigeführt. Doch die moderne Lebensweise mit ihren vielen Herausforderungen, wie arbeiten am Limit, Bewegungsmangel, ungesunde Ernährungsweise und Schlafmangel etc., führt dazu, dass das körpereigene Energiesystem ins Wanken kommt und Selbstheilungskräfte fehlgeleitet werden oder verborgen sind. Wir verstehen es nicht mehr, diese natürlichen Kräfte für die Heilung und Gesunderhaltung zu mobilisieren, und haben uns manchmal sogar angewöhnt, gegen sie vorzugehen. Yin Yoga mit Akupressurpunkten bietet dir ein Selbstheilungs-Tool, um Energieschwankungen im Körper auszugleichen und die körpereigenen Kräfte zu nutzen, anstatt sie im stressigen Alltag zu unterdrücken.

Heilender Yin Yoga ist ein sanfter und ruhiger Yogastil mit Einflüssen aus der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM), der die Asanas mit Akupressurpunkten kombiniert. Genau wie im klassischen Yin Yoga werden die Asanas während der Akupressur lange gehalten und durch Hilfsmittel wie Blöcke oder Kissen unterstützt. So kann der Körper passiv, ohne Muskelaktivität, in die Asanas sinken und seine Spannung loslassen. Sobald wenig Muskelaktivität im Spiel ist, erreicht der Yin-Yoga-Impuls zusammen mit der Akupressur tiefere Körperschichten und reguliert die Faszien, Gelenke und Sehnen.

Die TCM geht davon aus, dass der menschliche Körper neben dem Blutkreislauf auch von einem dem Körper innewohnendem Energiekreislauf gespeist wird. So genannte Meridiane (Energiebahnen) durchziehen paarweise den ganzen Körper und versorgen die Organe mit Energie (Qi). Auf den Meridianen befinden sich Druckpunkte, die genau bezeichnet und festgelegt sind. Sie werden als Zugang zum Meridiansystem angesehen und entsprechen meistens Durchtrittsstellen zu Gefäß- und Nervenbündeln oder Ansatzstellen von Muskeln und Sehnen. Über die Druckpunkte (Akupressur) kann überschüssige Energie in einem Organ abgeleitet oder ein Energiemangel ausgeglichen werden.

Mehr Yin im Alltag

Viele Menschen fühlen sich im Dauerstress und überarbeitet. Im Alltag, der von Yang-Energie geprägt ist, fehlen oftmals die Regenerationsphasen und die Pausen zwischendurch zum Erholen. Ganz sicher hast du auch manchmal das Gefühl, dass dir Möglichkeiten und Zeit fehlen, um deinem Körper und vor allem deiner Seele all die Energien zurückzugeben, die der Organismus während des Tages verliert. Genau hier setzt heilender Yin Yoga an. Lass uns vor der jeweiligen Praxis zunächst einen Blick auf die drei häufigsten Energie-Disbalancen werfen, damit du Beschwerden besser zuordnen kannst.

Anzeige



PRAXISBEISPIELE

Im Zustand der Yang-Fülle

… sind noch genügend Yin-Kräfte zur Regeneration vorhanden, doch das Yang ist etwas über das Ziel hinausgeschossen – davon ist zu viel vorhanden. Es zeigen sich akute Symptome und Schmerzen, wie eine knöcherne Blockade in der Wirbelsäule oder im Kiefergelenk, Magen-Darm-Krämpfe, stechende Kopfschmerzen oder eine kurzweilige Hitzewallung.

Im Yang-Fülle-Zustand braucht es eine Kombination aus Asanas und Akupressur, die überflüssiges Yang ableitet, Stress abbaut und Hitze aus dem Körper leitet. Dazu solltest du durch lang gehaltene Asanas oder durch einen kurzen Bodyscan dem Körper eine Pause gewähren, damit sich das Körper-Geist-Seele-System sammeln und Selbstheilungskräfte mobilisieren kann. Eine passende Übung für den Yang-Fülle-Zustand ist beispielsweise das Asana „der Frosch“ in Kombination mit dem Akupressurpunkt Dickdarm 4 (Di 4). Es hilft, akute Stress- und Schmerzsymptome zu lindern, und bringt die benötigte Energie und das benötigte Blut zur Heilung hervor.

Die Energie-Disbalance „hyperaktives Yang“

… bedeutet, es gibt einen Mangel an regenerativen Yin-Energien und zu viel hitzige Yang-Energien im Körper. Die Beschwerden sind subakut, bestehen also schon mehrere Monate. Regeneration aus eigener Kraft heraus ist zwar noch möglich, dauert aber lange und ist mit mehr Aufwand verbunden. Der Antrieb fehlt, es kommt zu hartnäckigen Verspannungen und Muskelschmerzen, innerer Anspannung und Ängsten, Tinnitus und einem geschwächten Immunsystem. Im Zustand von hyperaktivem Yang ist es wichtig, zurück ins Spüren zu kommen, sich zu zentrieren und Anspannung aus dem Herzen zu lösen. Das System braucht zur Heilung Ruhe und Gelassenheit statt Dauerstress und immer neue Herausforderungen. Die Übung „das Paket“ mit dem Akupressurpunkt Perikard 6 (Pe 6) hilft, zurück zur eigenen Mitte zu finden, sich zu zentrieren und ein angespanntes Herz zu beruhigen, um Ängste und tiefer sitzende Blockaden zu lösen.

Bei einem Yin-Mangel

… verbrauchen sich die Yang-Kräfte durch den Versuch, den bestehenden Mangel an Yin-Kräften auszugleichen. Im Körper gibt es demnach insgesamt zu wenig Kraft, um ausreichend Selbstheilungskräfte zu mobilisieren. Dieser Zustand entsteht, wenn Erkrankungen über Jahre bestehen und chronisch werden (Fibromyalgie, neurologische Erkrankungen wie Parkinson oder Arthrose bei älteren Menschen). Ein Yin-Mangel kann aber auch bei kurzer, schwerer Erkrankung wie Krebs oder Schlaganfall und nach einer Chemo- oder Strahlentherapie entstehen. Ein Yin-Mangel geht an die Substanz, sowohl körperlich als auch geistig. Der Betroffene fühlt sich ausgezehrt, der Körper und der Geist wirken starr und unbeweglich. Körpersubstanzen wie Knochen, Knorpel und Flüssigkeiten bauen sich ab. Die Strukturschäden sind irreparabel. Das Vertrauen in den Körper und in seine Heilungskräfte ist aufgebraucht. In der Praxis wird der Betroffene oftmals als „austherapiert“ bezeichnet. Doch auch hier kann der Körper noch Kräfte aufbauen, um den Ist-Zustand zu erhalten und die Lebensqualität zu verbessern. Wichtig ist, wieder ins Vertrauen zu kommen, positive Ereignisse zu erkennen und starke Schmerzen sowie Bewegungseinschränkungen zu lindern. Die Übung „der Mönch“ mit dem Akupressurpunkt Niere 1 (Ni 1) kann helfen. Möglicherweise ist hier Unterstützung durch genaue Anleitung und durch Variationen mit Hilfsmitteln notwendig.

Heilender Yin Yoga ist für alle da!

Heilender Yin Yoga ist für jeden geeignet. Die lang gehaltenen Positionen ermöglichen vor allem Anfängern und älteren Menschen einen leichten Einstieg in den Yoga. Durch Hilfsmittel und Übungsvariationen kann die Haltung jederzeit an die individuelle Beweglichkeit und an Beschwerden angepasst werden.

Selbst Dauergestresste und Sportler profitieren von den Übungen: Sie können sich schneller regenerieren, ein überreiztes Nervensystem entspannen und mehr körperliche und geistige Flexibilität erreichen.

Komplette Übungsprogramme gegen die häufigsten Beschwerden und zusätzliche Selbsthilfetipps wie Moxen (Wärmebehandlung), Tapen (Pflasterstreifen) oder Schröpfen (ein Ausleitungsverfahren) findest du in Friederike Reumanns neuem Buch Heilendes Yin Yoga. Asanas und Akupressur wirksam kombiniert: Mit fernöstlicher Heilkunst die Yoga-Praxis vertiefen, erschienen im Trias Verlag.