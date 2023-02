Frühjahrsreinigung mit Klang

Sprachfasten und die Brahmari-Atmung sind wirksame Übungen für eine Reinigung, die über die physische Ebene hinausgeht und eine klare, wahrhaftige Kommunikation fördert.

Als Yogapraktizierender schätzt du wahrscheinlich die physische Reinheit deines Körpers und deiner Umgebung. Du versuchst, gesunde Nahrung und sauberes Wasser zu dir zu nehmen. Aber vielleicht ist dir nicht bewusst, dass eine Kommunikation, die nicht mit Emotionen aufgeladen ist, ebenso wichtig ist, um ein Gleichgewicht im Leben zu finden und die Benefits von Yoga vollumfänglich erfahren zu können.

Das Bewahren von Reinheit auf allen Ebenen ist im Sanskrit als Shaucha bekannt. Indem du nach Shaucha strebst, werden dein Körper, deine Gedanken und deine Emotionen zu klaren Spiegelungen deines inneren Selbst. Du beginnst zu erkennen, dass wahres Glück aus dem Inneren kommt, anstatt es von äußeren Dingen und Umständen abhängig zu machen. Mit dem Herannahen des Frühlings spielst du möglicherweise mit dem Gedanken, eine Entgiftung zu machen, deinen Körper also von unerwünschten Rückständen zu befreien, die sich während des Winters angesammelt haben. Zu diesem Zweck empfehlen viele Programme Fasten und Darmreinigungen. Ich schlage vor, dass du die Wirkung deines Detox-Programms deutlich verstärkst, indem du Klang einsetzt. Dies umfasst auch die Praxis von Mauna (freiwilligem Schweigen), die man als Sprachfasten betrachten kann.

Mauna: bewusstes Schweigen

Laute Umgebungen führen tendenziell zu einem chronisch erhöhten Stresslevel. Wenn du dir eine Zeit der Stille schenkst, in der du nicht von Lärm oder zweckgerichteten Aufgaben abgelenkt wirst, hat dein Geist Gelegenheit dazu, die Dinge besser zu verarbeiten. Während solcher Schweigeperioden hast du die Freiheit, deine innere Welt zu analysieren und sowohl mentale als auch körperliche Anspannung zu lösen. Ein paar ruhige Minuten können sich als entspannender erweisen als das Hören von „Entspannungsmusik“. Stille gibt dem Geist die Möglichkeit, seinen sensorischen Schutz fallen zu lassen und einiges von dem wiederherzustellen, was durch den permanenten Lärm verlorengegangen ist. Denk mal daran, wie viel Energie du täglich mit Small-Talk vergeudest – sei es im direkten Gespräch oder beim Texten. Viele Leute leiden unter einer Art „verbalem Durchfall“, der ihre Energien erschöpft. Exzessives Reden zerstreut den Geist und macht es schwieriger, fokussiert zu bleiben. Versuch, das Sprechen einzuschränken und mehr zuzuhören. Vermutlich wirst du nach einiger Zeit feststellen, dass du deinen Geist leichter kontrollieren kannst und dass deine Kommunikation mehr Bedeutungsgehalt bekommt.

Indem du dich jeden Tag für eine gewisse Zeit an eine physische Ruhe hältst, verbindest du dich auch mit der inneren Stille; dein Geist wird friedlicher – und zugleich effizienter. Durch einen Prozess der Selbstanalyse stellst du sicher, dass deine Worte und deine Handlungen übereinstimmen – und dass beide mit deinen Gedanken in Einklang sind. Freiwilliges Schweigen, Mouna, ist eine kraftvolle Praxis, die dir helfen kann, deine Energie zu klären und zu bewahren.

Versuch, täglich mindestens eine Stunde lang äußere Stille einzuhalten – oder vielleicht verbringst du einen Tag pro Woche in Stille. Wähle dazu einen Tag, an dem du nicht arbeiten und nicht mit anderen Leuten interagieren musst. Eventuell möchtest du Yoga praktizieren oder simple kleine Arbeiten verrichten, z.B. Gemüseschneiden. Hör jedoch keine Musik, verzichte auf Fernsehen und auch auf Lesen. Auch fordernde Übungen und alles, was intellektuelle Anstrengung verlangt, sind nicht empfehlenswert.

Wenn du wenigstens eine Mahlzeit pro Woche in Stille einnimmst, wirst du wahrscheinlich feststellen, dass sich deine Verdauung verbessert. Iss nicht an deinem Computer oder während du auf deinem Telefon Nachrichten checkst. Verbleib einfach in Stille und genieß dein Essen.

Am Anfang stellst du vielleicht fest, dass eine Menge Gedanken aufsteigen, die dich dazu verleiten, deine Stille zu unterbrechen. Vielleicht kommt dir plötzlich ein dringendes Telefonat in den Sinn, oder alte Sorgen und Emotionen drängen an die Oberfläche. Lass nicht zu, dass du dich darin verfängst. Beobachte diese Gedanken, als wären sie Blasen, die schon bald davonschweben. Deine Sorgen werden allmählich nachlassen, und es wird mit der Zeit einfacher, sowohl innerlich als auch äußerlich still zu bleiben.

Versuch, die gesteigerte mentale Wachheit, die diese Praxis mit sich bringt, in deinen Alltag zu übertragen. Überdenk deine Worte, bevor du sprichst. Sag nur das, was erforderlich und wahr ist. Nimm wahr, wie deine gesprochenen Worte mehr Kraft erlangen, je mehr deine Schweigepraxis die aufblubbernden Gedanken und Emotionen zur Ruhe bringt.

Um den modernen Mystiker Ram Das zu zitieren: „Je stiller du wirst, desto mehr kannst du hören.“

Bevor du sprichst, lass deine

Worte drei Tore passieren: Am ersten Tor frag dich selbst:

„Sind sie wahr?“

Am zweiten Tor frag dich:

„Sind sie notwendig?“

Am dritten Tor frag dich:

„Sind sie freundlich?“

Rumi

Reinheit der Sprache

Die Art und Weise, wie du sprichst, erzeugt Schwingungen, die dich und diejenigen um dich herum beeinflussen. Fluchen oder eine negative Art, deine Gefühle zum Ausdruck zu bringen, bringen dich aus dem Zustand inneren Friedens heraus. Mantras zu chanten, zieht positive Energie an, negative oder toxische Worte hingegen eine bedrückende, nicht wünschenswerte Energie. Sogar sie einfach nur daherzusagen, ohne dass eine bewusste Absicht dahintersteckt, kann einen nachteiligen Effekt auf deinen Geist haben.

Reinheit der Sprache beinhaltet auch, im Sozialverhalten eine beleidigende Sprache zu vermeiden. Dazu gehört auch, sich von Klatsch und Tratsch fernzuhalten. Außerdem ist damit gemeint, sich ganz bewusst darum zu bemühen, die Wahrheit zu sagen, indem man sicherstellt, dass die eigenen Worte, Gedanken und Taten miteinander übereinstimmen und authentisch sind. Wahrheit ist nicht immer leicht zu finden, aber danach zu suchen, reinigt den Geist, stärkt die innere Entschlossenheit und ermutigt dich dazu, noch mehr mit dem Universum in Harmonie zu gelangen. Nach der Wahrheit zu streben, ist einer der Grundsätze des Yoga.

Versuch, während des gesamten Tages ein stiller Beobachter zu sein; nimm objektiv wahr, wie du mit anderen Menschen sprichst und interagierst. Entschließ dich dazu, das, was du meinst, so klar und so einfach wie möglich zu sagen.

Bhramari: die Bienenatmung

Die summende Atmung ist eine höchst empfehlenswerte Praxis, wenn du deine Kommunikationsfähigkeit verbessern möchtest. Sie reinigt die Stimmbänder und den Geist sowohl auf körperlicher als auch auf subtiler Ebene. Bhramari bringt eine Erfahrung inneren Friedens hervor. Selbstzweifel schwinden, ebenso das Bedürfnis nach Klatsch. Durch regelmäßige Praxis verbessern sich Konzentration, Gedächtnis und Zuversicht.

Bhramari stimuliert und reinigt das Kehlchakra (Vishuddha), das sowohl über die Ausdrucksfähigkeit als auch über den Hörsinn herrscht. Mit konstanter Praxis wirst du wahrscheinlich die Fähigkeit entwickeln, tief zu lauschen und auf einer profunderen Ebene zu kommunizieren. Bhramari befreit den Geist von Geplapper, bereitet dich darauf vor, deine eigene innere Stimme zu entdecken, und versetzt dich in die Lage, deine Worte gut abzuwägen. Wenn du Brahmari auf regelmäßiger Basis übst, wirst du bemerken, dass deine Stimme süß und melodisch wird. Es ist eine exzellente Praxis, wenn du zu Problemen im Halsbereich neigst oder eine schwache Stimme hast.

Sitz bequem mit geradem Rücken und sanft verschlossenen Lippen. Spann die Halsrückseite sanft an, achte aber darauf, dass die Nackenmuskulatur entspannt bleibt.

Atme kräftig durch beide Nasenlöcher ein, bring den Gaumen zum Vibrieren und erzeug ein Schnarchgeräusch. Yogatexte vergleichen es mit dem Brummen einer großen Hummel.

Wenn du bereit bist, atme durch beide Atemlöcher aus und mach dabei einen hohen Summton: „Mmm“. Yogaquelltexte sagen diesem Klang Ähnlichkeiten zum Summen einer Honigbiene nach.

Atme vollständig aus; Summen hilft, die Atmung zu regulieren und fördert eine längere Ausatmung. Nimm wahr, wie sich die Vibration im Hals, im Mund, in den Wangen und in den Lippen anfühlt.

Wiederhol diese Übung zwei- bis dreimal. Vielleicht möchtest du mit verschiedenen Tonhöhen experimentieren, um zu sehen, wie sie sich auf dich auswirken.

Wenn du die Übung beendet hast, schließ die Augen und sitz für drei bis zehn Minuten in Stille. Spür der Wirkung des Summens auf den Geist nach. Möglicherweise fällt dir auch eine leichte Erwärmung des Körpers auf, denn der Kreislauf wird durch die Übung angeregt.

Die Chakras mit Hilfe von Klang reinigen

Über die Reinigung des physischen Körpers hinaus hat die Summatmung auch eine sehr

gute Wirkung, wenn es um die Reinigung des subtilen Körpers geht.

Sitz mit geradem Rücken. Schließ die Augen und visualisiere, wie dein Atem länger wird, bis du in die Teile des Körpers atmest, die mit dem Boden in Kontakt sind: Sitzbeinhöcker, Beine und Füße. Visualisiere, dass du Wurzeln hervorbringst, die tief in die Erde gehen. Mit jeder Einatmung ziehst du Energie aus der Erde. Mit jeder Ausatmung lässt du das los, was du nicht mehr brauchst. Du lässt körperliche Toxine, emotionale Verunreinigungen und negative Emotionen in die Erde abfließen – und reinigst so das Muladhara-Chakra. Nach einigen Atemzügen platzierst du eine Hand ca. fünf Zentimeter vom Unterleib entfernt, die Handfläche zeigt zum Körper. Atme tief ein, und chante dann während der Ausatmung mit sanft geschlossenen Lippen den Klang „Mmm“. Es fühlt sich an, als ob der Klang im Svadhishthana-Chakra widerhallt und es dabei reinigt. Üb dies für drei bis fünf Atemzüge. Beweg die Hand nach oben vor den Solarplexus und chante „Mmm“; spür, wie der Klang im Manipura-Chakra vibriert. Wiederhol dies drei- bis fünfmal. Gleite mit der Hand weiter nach oben, so dass die Handfläche nun zum Herzzentrum zeigt. Atme tief und chante „Mmm“; spür, wie der Klang im Anahata-Chakra widerhallt. Bring die Hand vor den Hals. Chante „Mmm“, während du ausatmest, und nimm wahr, wie der Klang im Vishuddha-Chakra vibriert. Bring die Hand jetzt vor die Stirn und chante wieder „Mmm“; spür den Klang im Schädel, in den Stirnhöhlen und im Ajna-Chakra. Heb die Hand über den Kopf, die Handfläche zeigt nach unten. Chante auch hier „Mmm“ und spür den Klang im Kronenchakra.

Sitz noch für ein paar Minuten still da und genieß die Erfahrung tiefer Stille.