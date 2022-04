Fire Up Your Agni!

In der Übergangszeit vom Winter in den Frühling fühlen wir uns oft schlapp, müde oder antriebslos. Um Frühjahrsmüdigkeit entgegenzuwirken, ist aus ayurvedischer Sicht die Stärkung des Verdauungsfeuers Agni von zentraler Bedeutung.

Ayurveda unterscheidet sich von vielen Ernährungsmodellen darin, dass er völlig ideologiefrei ist. Es gibt nicht die Guten und die Bösen, kein richtig oder falsch, auch keine Glaubenssätze, es zählt nur die Logik der Natur. Ich muss nicht daran glauben, dass morgens die Sonne auf- und abends wieder untergeht – sie wird es trotzdem tun, ganz ohne mich zu fragen.

So logisch, wie der Lauf der Sonne ist, ist auch die Feststellung im Ayurveda, dass es ein Prinzip in der Natur gibt, ohne das kein Leben möglich wäre. In der Schöpfungsgeschichte des Ayurveda lautet der erste und wichtigste Satz: Am Anfang war das Feuer. Und Feuer steht für Schöpfung, Umwandlung und Transformation. Bezogen auf die Ernährung bedeutet dies ganz pragmatisch: Iss möglichst alle Mahlzeiten warm! Warum? Stellen wir uns einmal vor, man könnte aus dem Bereich Ernährung nur für einen Moment alle Emotionen und auch die ideologische Verbohrtheit heraushalten. Warme Nahrung hilft – einfach gesagt – dem Körper, Strom zu sparen. Im Ayurveda ist Ernährung ein großes Energiesparmodell: Für den Verdauungsvorgang sollte möglichst wenig Energie verschwendet werden. Dies entlastet den Stoffwechsel und die Verdauungsorgane.

Aber wie passt das mit der Empfehlung von frischer Nahrung mit vielen Vitaminen zusammen? Im Ayurveda wird seit jeher geraten, dass die Nahrungsmittel möglichst frisch und hochwertig sein sollen. Allerdings spielen dabei Vitamine und Inhaltsstoffe keine primäre Rolle, denn Ernährung ist viel mehr als die Summe ihrer Einzelteile. Der entscheidende Aspekt bei der Ernährung ist, wie viel Feuer, sprich Energie, man aufwenden muss, um die Nahrung zu verdauen. Vermutlich käme niemand auf die Idee, den größten Topf randvoll mit Eiswasser auf die kleinste Flamme seines Herdes zu stellen und sich dann über den hohen Strom- oder Gasverbrauch zu wundern. Doch genau das passiert bei Millionen von Menschen jeden Tag: Statt den Herd höher zu schalten oder einen kleineren Topf zu benutzen, nehmen viele im treuen Glauben, doch alles richtig zu machen, ihre Wehwehchen, Blähungen und Verstopfung demütig hin und werfen fleißig ihre Abführmittel ein. Das Konzept, Essen über den Aufwand für die Verdauung zu bemessen, ist revolutionär.

Frühjahrsmüdigkeit aus der Sicht des Ayurveda

Ihr kennt das vielleicht, sich gerade im Übergang vom Winter ins Frühjahr schlapp, müde und träge zu fühlen. Die Erkältungskrankheiten mit Triefnase nehmen noch mal zu, und nur an wenigen Tagen schießt man energiegeladen wie eine Rakete aus dem Bett! Wobei das bei manchen ja durchaus auch fast täglich vorkommen kann …

Aus Sicht des Ayurveda ist das Thema Frühjahrsmüdigkeit der Übergang von der Kapha-Dosha-Zeit, die von den Elementen Wasser und Erde geprägt ist, hinaus in den bewegten, leichten Frühling. Wenn die Kapha-Eigenschaften wie Kälte, Stabilität und Geschmeidigkeit aus dem Lot geraten, kann sich das anfühlen wie ein zäher, schwerer Quark, aus dem man nicht mehr herauskommt.

Der Effekt ist wie die Schneeschmelze in der Natur, wenn sich nach dem Winter die Schneemassen auflösen und ins Tal stürzen. Nur löst sich bei uns kein Schnee, sondern es lösen sich Plätzchen, Glühwein, Weihnachtsessen, Käse-Fondue, Obstler von den Hüttenabenden und diverse andere lustige Dinge.

Aus Sicht des Ayurveda ist das auch nicht ungewöhnlich, denn im Winter besitzen wir ein gutes inneres Feuer, um uns gegen die Kälte zu schützen, deshalb können wir im Winter ja auch wesentlich deftiger essen als im Sommer. Wenn man es allerdings übertreibt, ist das Verdauungsfeuer überlastet, es kann nicht mehr alles verstoffwechseln, und die Folge kann dann eine Zunahme von Ama sein.

Ama bedeutet so viel wie: nicht richtig verkocht und verdaut. Typische Symptome sind dann zum Beispiel Gefühle von Trägheit und Schwere, die Zunahme von Schleim und Kälte und weißer Zungenbelag. Ein guter Indikator ist auch immer der Klopapierverbrauch, denn Ama zeigt sich auch durch trägen, schleimigen Stuhlgang, der in der Toilette nach unten sinkt und dann auch noch unangenehm riecht. Je mehr Klopapier, desto mehr Ama.

Faktoren, die dazu beitragen, dass diese Empfindungen von Schwere und Trägheit entstehen, sind vonseiten der Ernährung alle Lebensmittel, die genau die gleichen Eigenschaften wie Kapha mitbringen. Ganz weit vorne ist da im Prinzip schon mal alles, was im Laden im Kühlregal steht und dann auch noch kalt gegessen wird.

Aus diesem Grund ist vor allem eine Stärkung des Verdauungsfeuers Agni von zentraler Bedeutung, wenn man seine Frühjahrsmüdigkeit loswerden will. Aus modern-wissenschaftlicher Sicht würden wir Agni mit „Verdauung und Metabolismus (Stoffwechsel)“ übersetzen. Agni hat im Ayurveda – und auch bei uns im Westen – einen zentralen Stellenwert … Nur ist uns das noch nicht so wirklich bewusst!

Brennt Agni stark und ausgeglichen, so fühlen wir uns wohl, sind gesund und stehen voll in unserer Kraft. Charaka schreibt dazu: „Lebensspanne, Hautton, Stärke, Gesundheit, Willenskraft, Gewichtszunahme und Strahlkraft, Immunsystem, Hitzeprozesse und der Lebenshauch sind allesamt vom Körperfeuer Agni abhängig.“ (Charaka-Samhita, Chikitsa-Sthana 15,3) „Brennt das Feuer regulär, so steht einem langen und beschwerdefreien Leben nichts im Wege.“ (Charaka-Samhita, Chikitsa-Sthana 15,4)

Auf den Punkt gebracht: NO AGNI, NO LIFE

Hier findest du Ernährungsvorschläge zum Ausgleich von erhöhtem Kapha über die Nahrung, damit Frühjahrsmüdigkeit gar nicht erst entstehen kann! Denn ein Kapha-Überschuss sorgt für Schwere, Müdigkeit und Antriebslosigkeit. Die zu bevorzugenden Geschmacksrichtungen für Kapha sind bitter, scharf und zusammenziehend. Also, ihr Lieben, unterstützt euer Verdauungsfeuer – dann dürfte euch die Müdigkeit im Frühjahr nicht plagen.

Zum Weiterlesen:

Volker Mehl: Agni vitalis – das Feuer des Lebens, Schirner Verlag 2018

Rezepte

Karotten-Basilikum-Salat mit Walnüssen, Chili, Apfel & Feta (Asia-Style)

Für 4 Personen

Zutaten:

8 Karotten

1 Apfel

1 TL Volkers Ayurveda Lemon Curry (alternativ: Chili, Kurkuma, Koriander, Kreuzkümmel, Senfkörner, Fenchel und Pfeffer mörsern, geschälter und gehackter Ingwer und etwas Rohrohrzucker dazu)

50 g grob gehackte Walnusskerne

20 Blättchen Basilikum

200 g Feta

Saft von einer Orange

6 EL Volkers Würzöl asiatisch (alternativ: Chiliöl)

1 Stange Zitronengras

1 TL grobes Meersalz

1 EL Honig

Zubereitung:

› Karotten schälen und mit dem Apfel mit Schale grob in eine Schüssel raspeln.

› Zitronengras ganz fein hacken und dazugeben.

› Würzöl, Lemon Curry, Salz, Honig, O-Saft, Walnüsse und Basilikumblätter unter die Karotten mischen und 20 Minuten ziehen lassen.

› Zum Schluss den Feta über den Salat bröckeln.

Ofen-Süßkartoffeln mit Mojo verde

Für 4 Personen

Zutaten:

Für die Süßkartoffeln:

3 Süßkartoffeln

4 EL von Volkers Würzöl mediterran (alternativ: Olivenöl, Oregano, Thymian, Rosmarin)

1 TL von Volkers Würzmischung Ayurveda Mild Curry (alternativ: Kurkuma, Paprikaflocken, Koriander, Senfkörner, Pfeffer, Kreuzkümmel, Nelken, Anis, Zimt und Kardamom mörsern)

Für die Mojo:

1 rote Zwiebel

1 Chilischote

2 EL gewürfeltes Weißbrot

1 EL von Volkers Gewürzmischung Ayurveda Mediterran (alternativ: Thymian, Oregano, Piment, Basilikum, Koriander, Rosmarin und bunten Pfeffer mörsern, eine Prise Salz und Rohrohrzucker sowie Zimt dazu)

1 Bund Petersilie, grob gehackt

Saft von einer Zitrone

1 grüne Paprika

½ TL Meersalz

2 TL Fenchelsamen

2 EL Mandelblättchen

2 EL Volkers Würzöl asiatisch (alternativ: Chiliöl)

3 EL von Volkers Bratöl mit Ghee (alternativ: Ghi oder Kokosöl)

Zubereitung:

› Den Ofen auf 180 Grad Umluft vorheizen.

› Die Süßkartoffeln schälen, halbieren, grob in Stücke schneiden und in eine Schüssel geben. Mit dem Würzöl und Curry mischen, auf ein Backblech geben und für 25 Minuten backen.

Zubereitung Mojo verde

› Paprika schälen und in Würfel schneiden. Zwiebel abziehen und würfeln. Chili fein hacken.

› Bratöl in einer Pfanne erhitzen, Paprika, Zwiebeln, Mandeln, Fenchelsamen und gewürfeltes Brot zugeben und anrösten. Kurz vor Schluss die mediterranen Gewürze, die frische Petersilie sowie Meersalz zugeben.

› Dann alles aus der Pfanne zusammen mit dem Würzöl und dem Zitronensaft in ein hohes Gefäß geben und cremig pürieren.

› Zum Schluss die Mojo verde über die Süßkartoffeln geben.

Pastinaken-Rote Bete-Kokoscreme-Suppe

Für 4 Personen

Zutaten:

500 g Pastinaken

200 g rote Beete

1 rote Zwiebel

1 Chilischote

400 ml Gemüsebrühe

800 ml Kokosmilch

1 TL von Volkers Würzmischung Ayurveda Mild Curry (alternativ: siehe oben)

1 TL von Volkers Würzmischung Ayurveda Happy Gemüse (alternativ: Koriander, Kreuzkümmel, Kurkuma, Kardamom, Nelken, Pfeffer und Senfkörner mörsern, Paprika und Zimt dazu)

1 TL Volkers Ayurveda Amchur (alternativ: etwas Mangosaft)

Salz und Pfeffer zum Abschmecken

1 kleiner Bund frischer Koriander oder Petersilie

Zubereitung:

› Pastinaken und rote Bete schälen und in Würfel schneiden. Zwiebel abziehen und in feine Würfel schneiden. Chili fein hacken.

› Pastinaken, rote Beete und Zwiebeln in einem Topf unter Zugabe der Gewürze glasig andünsten.

› Gemüsebrühe und Kokosmilch zugeben und abgedeckt 20 Minuten köcheln lassen, danach die Suppe cremig

pürieren.

› Mit Amchur, Salz und Pfeffer abschmecken. Petersilie hacken und über die Suppe geben.