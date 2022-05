Ernährung im Yoga & im Ayurveda

Was ist sattvische Ernährung? Wo liegen die Unterschiede zwischen yogischer und ayurvedischer Ernährung, und wie kann man beide Ernährungsformen kombinieren? Ein Überblick.

Die richtige Ernährung ist ein wichtiges Anliegen für die Gesundheit eines jeden und kann kaum überschätzt werden. Oft investieren wir viel in Behandlungen und Therapien, nur weil unsere Ernährung unzureichend war. Die passende Ernährung ist der wahrscheinlich entscheidendste Faktor für unser körperliches Wohlergehen. Sie kann durch nichts ersetzt werden. So wirken Vitamine und Mineralstoffe am besten, wenn man sie durch die Nahrung aufnimmt; die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln allein ist nicht gleichermaßen effektiv. Auch Kräutermedizin benötigt unterstützend eine gute Ernährung, um wirklich etwas ausrichten zu können.

Die richtige Ernährung wird je nach Auffassung und je nach den Bedürfnissen, die verschiedene Lebensstile mit sich bringen, unterschiedlich definiert. Es ist sogar eine verwirrende Bandbreite an Ernährungsempfehlungen festzustellen. Manche davon werden stark beworben oder von berühmten Persönlichkeiten promotet. Ein jeder steht den diversen Empfehlungen und Behauptungen mit der Frage gegenüber, welche Ernährungsweise für ihn am besten funktioniert. Man sollte unbedingt beachten, dass die richtige Ernährung auf individueller Basis bestimmt werden sollte, mit Rücksicht auf unsere besonderen Bedürfnisse und Bestrebungen, auf unsere Aktivitäten und Neigungen. Man kann keine pauschale Formel aufstellen, die für jeden gelten soll, und keinen Massentrend daraus machen. Der Schlüssel ist eine Ernährung, die unserem individuellen Typ angepasst ist – und die ayurvedische Medizin bietet ein effektives System, um unsere individuelle Energetik anhand der Dosha-Typen zu bestimmen.

Der klassische Yoga, wie ihn das Yoga-Sutra lehrt, zielt darauf ab, ein höheres Bewusstsein zu entwickeln. Dies zieht spezielle Ernährungserfordernisse nach sich. Der klassische Yoga unterstützt eine Ernährung, die ein Bewusstsein bezüglich der Einheit mit dem Universum fördert und eine höhere Ebene pranischer Aktivität ermöglicht, die die Chakras und höhere Wahrnehmungsinstanzen in uns erwecken kann. Das klassische Yogasystem betont zuallererst eine ahimsa-basierte, d.h. gewaltlose Ernährungsweise. Die damit zusammenhängenden Implikationen gehen über die ernährungsphysiologischen Aspekte hinaus und umfassen als wichtigen Bestandteil auch das Karma, mit dem die Nahrung behaftet ist. Ahimsa als einer der fünf Yamas aus dem Yoga-Sutra impliziert traditionell eine vegetarische Lebensweise. Die Hatha-Yoga-Pradipika-Kommentare und andere yogische Texte erwähnen Mita-Ahara, eine maßvolle und ausgewogene Ernährung. In der Hatha-Yoga-Pradipika wird Mita-Ahara als einer der Yamas (dort sind es zehn an der Zahl) aufgeführt. Neben vegetarischer Ernährung gehören zu einer yogischen Ernährung auch die Ansätze aus der ayurvedischen Medizin und aus anderen vedischen Disziplinen, insbesondere die Berücksichtigung der Rolle von Agni, dem Verdauungsfeuer.

Der moderne Yoga hat – besonders im Westen, wo der Bereich der Asanas und der physischen Gesichtspunkte des Yoga betont wird – seine eigenen Ernährungsregeln, die von denen des klassischen Yoga abweichen können. Sie sind stärker auf körperliches Wohlbefinden ausgerichtet und ziehen aktuelle Ansätze und moderne Erkenntnisse über Ernährung mit hinzu. Der moderne Yoga wird oft in Verbindung mit Ernährungsempfehlungen für Sportler praktiziert, die auf Fitness und Gewichtsreduktion angelegt sind.

In traditionellen Yogatexten wie der Hatha-Yoga-Pradipika wird zusammen mit den Asanas eine spezielle yogische Ernährungsform gelehrt. Diese wird genauso stark gewichtet, was die enge Verbindung zwischen beiden verdeutlicht. Asanas und Ernährung müssen gemeinsam betrachtet werden. Bei einem Asana handelt es sich um eine Übung, die der Körper ausführt, und eine Körperübung als Freisetzung von Energie beruht stets auf Ernährung, also dem Zuführen von Energie. Das bedeutet, dass es uns nicht weit bringen wird, wenn wir unsere körperliche Aktivität, sprich den Energie-Output, verändern, solange wir nicht auch zugleich den Input, d.h. die Ernährung, berücksichtigen. Es ist, wie wenn wir unseren Fahrstil verändern, aber nicht darauf achten, ob wir das richtige Benzin tanken.

Darüber hinaus müssen wir nicht nur bedenken, welche Art von Lebensmitteln wir zu uns nehmen möchten und wie wir sie zubereiten, sondern wir müssen auch Regelmäßigkeit in unsere Essgewohnheiten bringen und dafür sorgen, dass wir unser Essen in einer entspannten Atmosphäre zu uns nehmen und es auch bereits mit einer harmonischen inneren Haltung kochen oder vorbereiten. Deshalb ist hausgemachtes oder in einem Ashram zubereitetes Essen oft das beste, oder auch eine Mahlzeit, die in einem Restaurant eingenommen wird, das ein sehr angenehmes Umfeld bietet.

Ernährung und der physische/grobstoffliche Körper

Der physische Körper ist rund um das Verdauungssystem aufgebaut, das der größte Hohltrakt in der Körpermitte ist und an dem die anderen inneren Organe „aufgehängt“ oder mit dem sie verbunden sind. Das Funktionieren des gesamten Körpers hängt davon ab, wie der Verdauungstrakt funktioniert, und dies wiederum ist maßgeblich davon abhängig, welche Nahrung wir zu uns nehmen. Aus diesem Grund heißt der grobstoffliche Körper auf Sanskrit „Annamaya-Kosha“, „die Schicht, die aus Nahrung (Anna) gemacht ist“.

Im Zentrum des Verdauungstraktes, im Dünndarm, ist der Sitz des Verdauungsfeuers (Jatharagni), das nach ayurvedischer Ansicht die wesentliche Kraft darstellt, die für die Verdauung der Nahrung zuständig ist. Körperliche Gesundheit und körperliches Wohlbefinden beruhen auf der Funktion des Verdauungsfeuers. Sogar die Kundalini-Shakti, die höhere Energie des Yoga, entwickelt sich aus dem Verdauungsfeuer, das sie quasi auf der physischen Ebene repräsentiert. Im Yoga wird betont, dass es ein gesundes Verdauungsfeuer aufrechtzuerhalten gilt, und man geht davon aus, dass darin eine der Früchte der Asanapraxis besteht.

Der Zustand von Agni steht in engem Zusammenhang mit dem Zustand der Doshas, der Bio-Energien in uns. Diese Verbindung wird im Ayurveda wie folgt beschrieben:

Bei Kapha-Dominanz oder den Wassertypen ist das Verdauungsfeuer in der Regel schwach, was in einem langsameren Metabolismus resultiert, und damit einhergehend auch in einer Neigung zur Gewichtszunahme und zu Wasser- sowie Schleimansammlungen.

Bei Pitta-Dominanz oder den Feuertypen ist das Verdauungsfeuer für gewöhnlich stark. Dies bringt großen Appetit und Durst, körperliche Hitze und eine Neigung zu entzündlichen Krankheiten mit sich.

Bei Vata-Dominanz oder den Lufttypen ist das Verdauungsfeuer wechselhaft. Nicht unüblich sind nervositätsbedingte Verdauungsstörungen, die zu weiteren Problemen des Nervensystems und zu anderen Schwierigkeiten führen können.

Im Zustand guter Gesundheit ist das Verdauungsfeuer normalerweise im Gleichgewicht, woraus sich gleichmäßiger Appetit und gute Verdauung und Ausscheidung ergeben.

Auch der Zustand der Wirbelsäule spiegelt den Zustand des Verdauungstraktes wider. Schlechte Verdauung hat eine schlechte Beschaffenheit des Bewegungsapparats und / oder die Ansammlung von Toxinen darin zur Folge. In dieser Hinsicht ist der Zustand des Dickdarms am entscheidendsten, der laut Ayurveda der Ort ist, an dem Prana aus der Nahrung aufgenommen wird, der dann von dort aus in die tieferen Schichten der Knochen, des Nervensystems und des Fortpflanzungssystems eindringt und hilft, Körper und Geist zu erhalten. Wenn der Dickdarm nicht richtig arbeitet, was sich in geringen Ausscheidungen äußert, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit von Problemen in der Wirbelsäule. Dies tritt häufig mit fortschreitendem Alter auf.

Organische Probleme mit dem Verdauungssystem oder Verdauungsdefizite aufgrund von falscher Ernährung äußern sich auch in Schwierigkeiten bei den Yogahaltungen. Schlechte Ernährung bedingt z.B. oft schwache Muskeln. Natürlich kann man die Muskeln trainieren, doch sie brauchen auch eine geeignete Ernährung, um sich gut entwickeln zu können und nicht abzubauen. Selbstverständlich gibt es auch Probleme mit den Asanas, die von Verletzungen, falschem Üben oder anderem herrühren und nicht ernährungsbedingt sind, aber selbst bei diesen kann eine angemessene Ernährung dazu beitragen, Abhilfe zu schaffen.

Ernährung und der Mentalkörper

Unsere Ernährung beeinflusst auch unsere Psyche immens und ist die Grundlage vieler unserer sozialen Aktivitäten und Interaktionen. Wir brauchen für unser Nervensystem eine gute Ernährung, damit wir unsere emotionale Balance, akurate Wahrnehmung, einen ruhigen Geist und klares Einschätzungsvermögen beibehalten können.

Im Yoga heißt es, dass das Mentale das Produkt unserer Ernährung ist, insbesondere die Emotionen. Die Chandogya-Upanishad sagt sogar, das Mentale sei die Essenz der Nahrung. Alles, was wir essen, nimmt Einfluss auf unseren Geist und prädisponiert uns für bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Arten der Wahrnehmung und einen bestimmten Grad an Bewusstheit. Daraus folgt, dass die Ernährung eine wichtige Rolle für die seelische Gesundheit und für die Behandlung psychischer Krankheiten wie z.B. Depression und Hyperaktivität spielt.

Traditionelle yogische Ernährung

Es ist von Bedeutung, zu verstehen, dass die traditionelle yogische Ernährung nicht einfach irgendeine Diät ist, um fit zu bleiben. Sie zielt im Wesentlichen weder auf Gewichtsreduktion noch auf Muskelaufbau ab. Vielmehr handelt es sich um eine spirituelle Ernährung oder „Sadhana-Ernährung“, die den Körper reinigen und ihm Leichtigkeit, Durchlässigkeit und Empfindsamkeit verleihen soll, damit er für subtile Energien und Schwingungen empfänglich wird. Sie dient auch dazu, die Meditation zu fördern und die Nadis sowie die Chakras zu öffnen. Ihr Ziel ist es, einem profunderen Prana und einer tieferen Bewusstheit zu gestatten, in den Körper einzutreten und durch den Körper und den Geist zu fließen.

Sattvische Ernährung

Yogische Ernährung ist in erster Linie sattvische Ernährung:

Sattvische Nahrung ist vegetarisch, bezieht aber Milchprodukte mit ein. Zu den sattvischen Lebensmitteln gehören Früchte, Gemüse, Vollkorngetreide, Samen und Nüsse, wobei es innerhalb dieser Lebensmittelgruppen gewisse Ausnahmen gibt, wie z.B. Knoblauch.

Rajasische Nahrung ist definiert als stark gewürzte oder sehr süße, sehr salzige, sehr fettige, extrem heiße oder extrem kalte Nahrung. Dazu zählen etliche Lebensmittel, die von vielen Menschen als besonders lecker empfunden werden und sich großer Beliebtheit erfreuen.

Tamasische Nahrung umfasst Lebensmittel, die aufgewärmt, alt, ranzig oder nährstoffarm sind. Dies trifft auf die meisten stark weiterverarbeiteten, raffinierten Nahrungsmittel zu, z.B. auf sämtliches „Junkfood“.

Yoga und vegetarische Ernährung

Yogische Ernährung ist vor allem vegetarische Ernährung. Dies ist ein Resultat der yogischen Praxis von Ahimsa und hat auch damit zu tun, dass man die Energie des Todes aus dem Körper, dem Geist und dem Prana fernhalten möchte. Vegetarische Nahrung bedeutet eine subtilere Form von Ernährung und kann somit helfen, feinere mentale Regungen hervorzubringen.

Viele Yogagruppen propagieren vegetarische Ernährung, z.B. die Sivananda- Tradition und die Self-Realization Fellowship (SRF). Andere, wie die Tibeter, essen Fleisch. Bei den Tibetern ist dies jedoch vor allem ein Zugeständnis an ihre Umgebung in hoher Lage. Der Dalai Lama hat sich für Vegetarismus ausgesprochen, wenngleich er selbst nicht gänzlich vegetarisch lebt, und der aktuelle Karmapa ist ein erklärter Vegetarier. Auch wenn im Westen viele Asana-Lehrer keine Vegetarier sind, so verzehren doch die meisten von ihnen keine exzessiven Mengen an Fleisch, und viele beschränken sich auf Geflügel und Fisch.

Ashrams und Yoga-Zentren in Indien pflegen im Allgemeinen eine relativ traditionelle yogisch-vegetarische Ernährung, würzen aber indischen Gepflogenheiten gemäß oft etwas stärker. Yogazentren im Westen sind auch oft vegetarisch ausgerichtet. Sie verwenden in der Regel weniger Gewürze und nutzen lokale Lebensmittel. Viele Asana-Lehrer äußern sich im Unterricht nicht viel über Ernährung und überlassen die mit diesem Thema zusammenhängenden Entscheidungen den Schülern selbst.

In Europa entspricht die Ernährungsweise oft einem eher kühlen Klima und tendiert zu hohem Fleischkonsum, aber heute haben wir auch Zugang zu viel gutem Getreide, zu Gemüse, Früchten und Nüssen, so dass das Fleisch nicht mehr aus gesundheitlichen Gründen notwendig ist. Im Gegenteil, fleischlastige Ernährungsformen werden im Vergleich zu vegetarischer Ernährung häufiger mit diversen Krankheiten in Verbindung gebracht, darunter chronische und degenerative Erkrankungen von Arthritis bis hin zu Krebs.

Rohkost versus gekochte Speisen

Traditionelle yogische Ernährung ist, obgleich vegetarisch, für gewöhnlich keine Rohkosternährung. Sie umfasst gekochtes Getreide sowie gekochte Hülsenfrüchte und Wurzelgemüse. Der Ayurveda lehrt, dass Rohkost zwar ihren Platz hat, aber vor allem als kurzzeitige Entgiftungsmaßnahme geeignet ist. Gekochte Nahrung ist nach ayurvedischer Ansicht für die Wiederherstellung und die Erhaltung der Gesundheit in der Regel besser, weil sie weniger Arbeit seitens des Verdauungsfeuers benötigt. Ayurveda verwendet im Bereich der gekochten Nahrung z.B. eine Vielfalt an Hülsenfrüchten und Dals, um sicherzustellen, dass man genügend Proteine zu sich nimmt.

Dennoch existieren verschiedene yogische Ernährungsformen, die aus Rohkost bestehen, so etwa Phala-Mula („Frucht und Wurzel“), die Ernährung mittels Früchten und Wurzeln, auf die wir in einigen yogischen Texten stoßen. Dabei handelt es sich um eine radikalere Reinigungsdiät, die besonders für Yogis gedacht ist, die in der Wildnis leben, so dass andere Lebensmittel für sie ohnehin nur schwer verfügbar sind, und deren Körper und Verdauungsfeuer durch die regelmäßige Praxis von Pranayama und anderen Praktiken gestärkt sind. Solche Entgiftungskuren mit Rohkost sollten am besten im Frühling oder im Sommer durchgeführt werden. Jedoch sollte auch eine Ernährung, die auf gekochter Nahrung basiert, einen gewissen Anteil an Rohkost beinhalten, zu beziffern auf ca. 10 bis 20 Prozent. Während die benötigten Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Proteine und Fett, leichter aus gekochter Nahrung aufgenommen werden können, hilft uns Rohkost, unseren Bedarf an Mikronährstoffen wie Vitaminen, Mineralien und Enzymen zu decken, die beim Kochen verlorengehen können.

Yoga und vegane Ernährung

Traditionelle yogische Ernährung umfasst anders als vegane Ernährung oft Milchprodukte, insbesondere Milch und Ghi (geklärte Butter). Diese beiden werden in klassischen Yogatexten sogar manchmal als die besten Nahrungsmittel überhaupt betrachtet (so z.B. in der Hatha-Yoga-Pradipika). Temporäres Milchfasten (d.h. ausschließliche Ernährung mit Milch, Anm. d. Übers.) kann Teil einer yogischen Ernährung sein.

Viele große Yogis hatten ihre eigenen Kühe, so wie es auch heute in Indien noch bei vielen Yoga-Zentren der Fall ist. Die Kuh gehörte in vielerlei Hinsicht zum yogischen Lebensstil, der Wert darauf legt, für die Kühe Sorge zu tragen. Der traditionelle Yoga würde jedoch keine Milchprodukte akzeptieren, die das Produkt von Massentierhaltung und ihren Grausamkeiten sind. Er würde uns stattdessen bitten, Bio-Rohmilch von Kühen, die gut behandelt werden, zu trinken.

Yogische Ernährung und Zucker

Traditionelle yogische Ernährung schließt Zucker nicht gänzlich aus. Sie beinhaltet z.B. Zuckerrohr und lässt auch Honig, Früchte und andere von Natur aus zuckerhaltige Lebensmittel zu. Produkte mit raffiniertem weißen Zucker würde sie hingegen nicht einbeziehen (für die Herstellung von weißem Zucker wird in vielen Ländern übrigens immer noch Mehl aus Kuhknochen verwendet). Ein Übermaß an Zucker kann gesundheitliche Folgen haben und kann wegen der schweren Beschaffenheit des Zuckers die Toxine sowie Kapha im Körper vermehren und Übergewicht begünstigen.

Yoga und ayurvedische Ernährung

Yogische und ayurvedische Ernährung haben Gemeinsamkeiten und können gut kombiniert werden. Charakteristisch für eine ayurvedische Ernährung ist das Ziel, die Dominanz einzelner Doshas zu reduzieren und Agni, das Verdauungsfeuer, zu stärken. Eine ayurvedische Diät richtet sich somit üblicherweise nach dem jeweils vorherrschenden Dosha. Entsprechende Ernährungsempfehlungen werden in den meisten Ayurvedabüchern hervorgehoben. Wenn jemand zwei etwa gleich stark ausgeprägte Doshas hat, wird die Ernährung meistens an die Jahreszeit angepasst. Vata-Pitta-Typen z.B. befolgen dann in der kälteren Jahreshälfte eine (Anti-)Vata-Diät und in der wärmeren Zeit eine (Anti-)Pitta-Diät. Vata-Kapha-Typen halten sich in der trockenen Periode an eine (Anti-)Vata-Diät, wechseln bei feuchtem Wetter jedoch zu einer (Anti-)Kapha-Diät. Für Pitta-Kapha-Typen ist wie bei Vata-Pitta in der warmen Jahreszeit eine (Anti-)Pitta-Diät angezeigt, in der kälteren Phase wird stattdessen eine (Anti-)Kapha-Diät gewählt.

Der einzige echte Unterschied zwischen der traditionellen yogischen und der ayur­vedischen Ernährung liegt darin, dass eine ayurvedische Ernährungsweise nicht immer vollkommen sattvisch ist, wenngleich auch der Ayurveda einen möglichst sattvischen Ansatz empfiehlt. Dies hängt damit zusammen, dass Ayurveda für die gesundheitlichen Anliegen aller Menschen etwas bieten möchte, auch derjenigen, die nicht an Yoga oder yogischem Lebensstil interessiert sind.

Im Ayurveda finden wir explizite Angaben zu den Wirkungen von verschiedenen Fleischsorten und von Fisch. Ayurvedische Ernährung muss nicht immer vegetarisch sein, da man die Doshas auch mit einer nicht-vegetarischen Ernährung ausbalancieren kann. Der Ayurveda lehrt allerdings, dass vegetarische Ernährung viele Vorteile hat, insbesondere, da bei der Entstehung zahlreicher Erkrankungen Übergewicht und Toxine mitbeteiligt sind, die durch eine vegetarische Lebensweise verringert werden können.

Eine ayurvedische Ernährung zu einer yogischen Ernährung abzuwandeln oder umgekehrt, ist sehr einfach. Es erfordert lediglich, dass man sattvische Lebensmittel auswählt, die der gegebenen Dosha-Konstitution zuträglich sind. Anders ausgedrückt bedeutet das hauptsächlich, im Rahmen eines ayurvedischen Ernährungsstils auf Fleisch und Fisch sowie auf ein Übermaß an Knoblauch zu verzichten. Die meisten ayurvedischen Abhandlungen über Ernährung gehen darauf ein.

Ernährung und Gewürze

Es gibt Probleme, die über die Berücksichtigung der Doshas hinausgehende Anpassungen der Ernährung erforderlich machen, wie z.B. ein schwaches Verdauungsfeuer, starke Toxinablagerungen oder Lebensmittelallergien. Im Ayurveda wird manchmal empfohlen, das Verdauungsfeuer mit Hilfe von Gewürzen zu stärken, statt stets auf schwer verdauliche Nahrungsmittel zu verzichten, besonders wenn es sich dabei um sattvische Lebensmittel handelt. Es gibt viele sattvische Gewürze, die zu diesem Zweck verwendet werden können.

Ernährung und (andere) Yogapraktiken

Die Ernährung spielt für alle Yogapraktiken eine wichtige Rolle. Ihren Einfluss auf die Asanapraxis haben wir ja bereits angesprochen. Eine sattvische Ernährung ist aber auch zentral für die Yamas und Niyamas, die auf Selbstkontrolle und Selbstreinigung abzielen. Ebenso ist sie für alle anderen Glieder des Yoga von Bedeutung.

Pranayama beruht darauf, einen sattvischen, ruhigen Prana zu entwickeln, der nach innen gerichtet ist, während der gewöhnliche Prana rajasisch oder aufgewühlt sein kann. Eine sattvische Ernährung hilft dabei sehr. Pranayama soll die Nadis und die Chakras öffnen. Es ist anzunehmen, dass eine vegetarische Ernährung dies erleichtert.

Pratyahara, die yogische Verinnerlichung von Energie, wird von einer vegetarischen Ernährung ebenfalls sehr unterstützt. Von einer solchen Ernährung heißt es, sie ermögliche größere Kontrolle über die Sinne und den Geist. Ferner wirkt sich vegetarische Ernährung auf die meisten Mantra-Praktiken, wie z.B. das Rezitieren des Gayatri-Mantras, günstig aus, vor allem, wenn es sich um eine intensive Praxis handelt.

Auch für die meisten Meditationspraktiken wird eine sattvische Ernährung stark empfohlen, besonders für tiefergehende Meditationsmethoden. Sie wird als wichtige Konzentrationshilfe betrachtet. Ramana Maharshi, der große Weise des modernen Indiens erwähnte oft die Notwendigkeit sattvischer Nahrung für das Aufbauen permanenter Konzentration. Er empfahl auch für formlose Meditationspraktiken und für die Selbstbefragung, für die nicht immer besondere Voraussetzungen verlangt wurden, ausdrücklich eine gute Ernährung.

Schlussbemerkung

Yogische und ayurvedische Ernährung sind für jeden hilfreich, der in irgend­einer Form Yoga praktiziert, von den Asanas bis hin zur Meditation, und egal auf welchem Level. Der Ayurveda stellt die Mittel bereit, die yogisch-vegetarische Ernährung an die Bedürfnisse der jeweiligen Konstitution anzupassen, was sehr wichtig ist, und ermöglicht, dass die Ernährung individuellen Bedürfnissen gerecht wird.

Natürlich kann man auch Yoga praktizieren, wenn man sich auf andere Weise ernährt, und man muss kein Ernährungsfanatiker sein, um ein guter Yogi zu sein. Aber die Ernährung mehr auf vegetarische und sattvische Lebensmittel zu verlagern, kann uns allen helfen, auch wenn wir es vielleicht nicht immer als einfach empfinden.

Heutzutage gibt es eine Vielzahl an guten vegetarischen Kochbüchern, sowohl aus der yogischen als auch aus der ayurvedischen Gemeinschaft, und auch einige gute vegetarische Restaurants. Eine gute yogisch-vegetarische Ernährung muss nicht langweilig oder geschmacksarm sein und weder ohne Würze noch ohne Süße auskommen. Sie setzt lediglich voraus, dass wir unsere Ernährung unserem tieferen Bewusstsein zu Diensten machen und es nicht bloß unsere äußeren Geschmäcker und Neigungen widerspiegeln lassen.