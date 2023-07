Erkenne die Fülle deines Lebens

Wir sind von Fülle umgeben und in Fülle geborgen – allerdings nehmen wir stattdessen oft nur Mangel wahr. Wie du ein Bewusstsein dafür entwickelst, dass eigentlich alles da ist.

Der Purnamadah-Vers ist ein Mantra aus der Isha-Upanishad. Die Upanishaden sind metaphysisch und philosophisch orientierte Texte und erläutern den mantrischen Hauptkorpus der Veden, die Samhitas.

Die upanishadischen Texte sind relevant für den Yoga, weil hier wichtige und spirituelle Grundkonzepte des inneren Weges zur Befreiung beschrieben werden. Die Isha-Upanishad ist kurz: In nur achtzehn Versen wird eine der fundamentalen Ideen der indischen Spiritualität beschrieben und im Purnamadah-Mantra poetisch und fast schon paradox ausgedrückt:

Die grundlegende Realität ist Fülle, und diese ist – als Essenz – immer da, auch wenn wir sie selten wahrnehmen. Oder anders ausgedrückt: Die Fülle, das Höchste, das Vollständige, das Soma, ist sowohl immanent (im Herzen eines jeden Wesens) als auch transzendent (im Formlosen, jenseits des Manifesten, als das Absolute).

Sie ist diesseits, im Hier und jetzt, wie auch jenseits. Fülle ist überall! Und man kann ihr nichts nehmen.

Das Mantra ist eine Erinnerung daran, dass alles immer und jederzeit vollständig und ganz ist. Diese Ganzheit und Fülle von Moment zu Moment zu erfahren, ist eines der Ziele des Yoga. Das könnte man auch als eine schöne Definition von Yoga verstehen: Yoga ist der Zustand, in dem nichts fehlt.

Fülle und Mangel

Leider erfahren wir aber oft das Gegenteil, nämlich Mangel. Oft haben wir dieses Mangelgefühl tief in uns. Wir glauben, wir seien unvollständig, nicht gut genug, oder irgendetwas an uns sei „falsch“. Irgendetwas scheint zu fehlen. Da ist ein nagendes Gefühl der existenziellen Leere, die wir, so gut es geht, zu stopfen versuchen.

Wir haben sogar eine ganze Zivilisation und ein ganzes Wirtschaftssystem auf der Kultivierung des Mangels aufgebaut – und auf das Versprechen, den Mangel durch Konsum beheben zu können: durch das nächste Produkt, den nächsten (Online-)Workshop, die nächste Beförderung, die nächste Yogastunde, das nächste magische Mantra, das Ende des Lockdowns, noch mehr Wissen, mehr Geld, ein gemeinsames Kind, den nächsten (Seelen-)Partner … Wir glauben: „Dann bin ich glücklich, erfüllt, und alles ist gut.“ Wir suchen in anderen Menschen, Objekten und Zuständen nach Erfüllung und Vollständigkeit, in der Hoffnung, dass unser eigenes Mangelgefühl dadurch beendet wird. Aber nichts, was limitiert und begrenzt ist, kann uns erfüllen. Das ist ein bisschen, als würde man Minus mit Minus addieren und als Ergebnis ein Plus erwarten. Das funktioniert nicht, ich habe es selbst probiert (und probiere es immer mal wieder, nur um sicherzugehen – haha!).

Keine andere Person und kein Objekt, keine Information und kein Status können das Mangelgefühl wahrhaft beheben. Es sei denn, unser Bewusstsein transformiert sich. Und dann benötigen wir keine Objekte, anderen Menschen, Gipfelerfahrungen und keinen Status mehr, um unsere innere Leere zu füllen. Das ist das Thema von Yoga: eine innere Transformation von gefühltem Mangel hin zu gelebtem Überfluss und tief empfundenem Reichtum. In jedem Moment.

Und das Erstaunliche passiert: Wir sehen überall simultan Fülle und Limitierung als zwei Aspekte eines großen Ganzen.

Alles gehört zusammen

Das wird nur funktionieren, wenn wir zuerst unsere eigene innere Spaltung überbrücken und die eigene innere Fülle entdecken. Wir müssen sozusagen das Unbegrenzte und Vollständige in und durch unseren limitierten Körper-Geist neu entdecken. Tatsächlich ist das eines der „Geheimnisse“ des yogischen Weges der Transformation: Unser Mangelgefühl, unsere inneren Verletzungen, Kontraktionen und Narben werden zur motivierenden Kraft, zum Brennstoff, ja, zur Voraussetzung für das innere Feuer der Befreiung. Das war vor vielen Jahren eines meiner kleinen Erleuchtungserlebnisse mit einer meiner Lehrerinnen. Wir, als Schüler, saßen alle im Kreis und tauschten uns über unsere Erfahrungen aus. Ich haderte, wie so oft in dieser Zeit damals, wieder mal mit Gott und der Welt, und besonders mit meinem inneren Gefühl des Gespaltenseins und des Mangels. Ja, ich konnte erahnen, dass es Einheit gibt – allerdings nur, wenn ich mich „gut“ oder „offen“ fühlte. Meine Lehrerin sagte nur: „Bring es zusammen! Das Negative, das Positive, die Leere und die Fülle sind alles eins. Es gehört alles zusammen.“ Und sie führte ihre beiden Handflächen wie für den Namaste-Gruß vor dem Herz zusammen. Mehr als ihre Worte war es diese Geste, die für mich die Zeit zum Stillstand brachte. Ein kleiner Satori-Moment. Für einen Moment konnte ich die Wahrheit erkennen, auf die ihre Worte hindeuteten.

Die verborgene Schönheit des Unvollkommenen

In der japanischen Zen-Tradition entwickelte sich im 16. Jahrhundert ein neues ästhetisches Prinzip, das die Vollkommenheit in der Fehlerhaftigkeit hervorhebt: Kintsugi. Zerbrochene Keramiktassen und Krüge wurden wieder zusammengeklebt, die Bruchstellen wurden vergoldet. Nicht Makellosigkeit und Perfektion, sondern die verborgene Schönheit des Unvollkommenen wurde zum Ideal – und zum Ausgangspunkt der Kontemplation über die Einfachheit und Vollkommenheit des Seins.

Können wir unsere Bruchstücke, Verletzungen, unsere Gefühle des Selbstzweifels, des Mangels und der Einsamkeit, der Wertlosigkeit und der Selbstablehnung annehmen und erkennen, dass sie dazugehören?

Nur durch Akzeptanz und durch ein komplettes Loslassen hinein in die Limitierung, die Unsicherheit und das Nichtwissen erfahren wir die zugrunde liegende Fülle. Und das Erstaunliche passiert: Wir sehen überall simultan Fülle und Limitierung als zwei Aspekte eines großen Ganzen.

Gespürter Ärger koexistiert mit einem zugrunde liegenden Frieden. Hitzige Eifersucht wird erfahren in einem Ozean von tiefer Akzeptanz. Die jeweilige Erfahrung der Begrenzung wird ein bisschen transparenter, ein bisschen weniger dramatisch, ein bisschen weniger ablehnenswert. Sie weicht einem faszinierenden Staunen über den Reichtum und die Vielfältigkeit der menschlichen Erfahrung in all ihren Facetten.

Durch Annehmen und vollständiges Verkörpern unserer limitierten, unvollständigen, fehlerhaften und oft widersprüchlichen Erfahrung der Realität öffnet sich der Weg zu einer universellen, vollständigeren und umfassenderen Wahrheit, in der alles Platz findet. Oder, wie manche Traditionen des Yoga betonen: Wir sehen uns selbst widergespiegelt in der unendlichen Vielfalt aller unterschiedlichen Lebensformen, von den Elementen der Natur bis hin zur kosmischen Ebene; gleichzeitig ist das „Ich“, das die Erfahrung macht, weder getrennt noch identifiziert damit. Es ist die Erfahrung und gleichzeitig frei davon.

Vielleicht ein bisschen so wie in Shavasana, wenn wir uns bewusst tief in den Moment entspannen und unser Ich sich für wenige Momente selbst vergisst – eine ungemein stressreduzierende Erfahrung.

Fülle heißt, dich selbst in die Welt bringen

Im weiteren Verlauf fragt die Isha-Upanishad: Was ist besser – ein zurückgezogenes Leben in Meditation und Innenschau, oder ein aktives Leben in der Welt? Die Antwort? Keines davon ist besser, beides gehört zusammen. Spiritualität muss gelebt und in die Welt gebracht werden, gleichzeitig wird das Leben selbst eine große Meditation. Der Text geht sogar so weit, zu sagen, dass die weltverneinenden, innenschauenden Yogis noch verlorener sind als die aktiv handelnden Menschen.

In dunkler Nacht leben jene,

für die alleine

die Welt draußen real ist;

in noch dunklerer Nacht jene,

für die allein

die Welt drinnen real ist.

Das erste führt zu einem

Leben der Tat,

das zweite zu einem

Leben der Meditation.

Aber jene, die tätiges Handeln

mit Meditation verbinden,

überqueren das Meer des

Todes durch tätiges Handeln

und gehen in die

Unsterblichkeit ein durch

die Ausübung der Meditation.

So haben wir es von den

Weisen vernommen.

Isha-Upanishad 9–11,

übersetzt von Eknath Easwaran, in:

Die Upanischaden, Goldmann Verlag

Und in der Tat: Vor allem in unserer heutigen Zeit können wir uns die Flucht in eine nabelschauende, schöne neue Wohlfühl-Yogawelt nicht leisten.

Die Welt braucht Menschen, die aus ihrer bewussten Verbindung zur eigenen Fülle diese in die Welt bringen, als aktive Kraft der Verbindung, des Mitgefühls, der Liebe und der Schönheit. Ein vollständiges Partizipieren im gegenwärtigen Moment ohne Widerstand. Wie sich dies genau manifestiert, ist abhängig vom Individuum, von dessen Berufung und Persönlichkeit. Jeder hat einen ganz eigenen, einmaligen und dadurch faszinierenden Weg und Ausdruck. Dieser kann nicht von jemand anderem erfüllt werden. Und er kann vor allem nicht erdacht oder kopiert werden. Er entwickelt sich spontan aus dem eigenen Vertrauen heraus, in die unsichere Leere (Fülle) des nächsten Moments zu treten und zu bemerken, dass wir, egal wohin wir gehen, gehalten werden.

Jenseits von Copy & Paste

Mit der Zeit können wir so unseren eigenen Prozess achten und respektieren, was bedeutet, dass wir die innere „Copy & Paste“-Funktion verlassen und auf eigenen Füßen stehen, unsere eigene Wahrheit finden und unseren eigenen Geist entwickeln, auf dem Fundament von universeller Weite und Fülle. Und unser Ausdruck, geboren aus den geheilten Verletzungen und Narben der Vergangenheit, kommt dann aus einem fühlenden Herzen, das ekstatisch in der Gegenwart schlägt.

Rezitiere als Praxis gerne morgens und abends das Purnamadah-Mantra als Erinnerung an deine eigene immer vorhandene Fülle, Kraft und Schönheit. Spüre die immense Lebenskraft in jeder Zelle deines Körpers pulsieren und bemerke die gleiche Kraft in der Natur um dich herum, in den anderen Menschen, in allem!

Much love … und natürlich Purna!