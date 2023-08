Die Yoga-Wege der Bhagavadgita – Teil 1

Teil 1: Die Revolution des Yoga in der Bhagavadgita – mitten im Leben gelebte Bewusstheit und Erwachen zur eigenen Bestimmung.

Geht man auf die Suche nach den großen Texten des Yoga, so führt an der Bhagavadgita kein Weg vorbei. In unzählige Sprachen übersetzt, gehört sie heute in Ost und West zu den populärsten Texten der hinduistischen Kultur. Im lebendigen Stil eines Lehrgesprächs verfasst, ist die Bhagavadgita nicht nur flüssig zu lesen, sondern erscheint in vielen Teilen sogar leicht verständlich.

Popularität als hinduistischer Text

Allerdings handelt es sich nicht bei allem, was man hier schnell zu verstehen glaubt, automatisch um die Weisheit des Yoga. Ganz im Gegenteil, ihre große Popularität in Indien erlangte die Bhagavadgita vor allem durch ihre Verehrung als heilige Schrift des Hinduismus. Tatsächlich ist der Text als Gespräch zwischen dem hinduistischen Gott Krishna und seinem gelehrigen Schüler Arjuna angelegt. Gott Krishna offenbart darin die bedeutendsten Lehren der hinduistischen Religion. So entwickelte sich die Bhagavadgita zu einer der wichtigsten heiligen Schriften zur Legitimierung des hinduistischen Kastensystems. Letztendlich wird Arjuna von Krishna sogar dazu aufgefordert, als Mitglied der Kriegerkaste seinen Kastenpflichten nachzukommen und in den vermeintlich gerechten Krieg zu ziehen. Mit dem Ende der Bhagavadgita sollte mit göttlicher Legitimation die größte und grausamste Schlacht ausbrechen, die je in der hinduistischen Literatur beschrieben wurde.

Das verborgene Fruchtfleisch des Yoga

Man kratzte jedoch nur an der Oberfläche ihrer Schale, würde man die Bhagavadgita ausschließlich als „Bibel“ der Hindus verstehen. Unter der hinduistischen Schale liegt das Fruchtfleisch des Yoga verborgen. Im Laufe ihrer über mehrere Jahrhunderte andauernden Entstehungsgeschichte wurden so auch zahlreiche Texte zur Philosophie und Praxis des Yoga aufgenommen. Und diese Texte des Yoga haben es in sich. Es sind die in den hinduistischen Gesamtzusammenhang eingefügten Lehren yogischer Weisheit, die die Bhagavadgita zu einem der revolutionärsten Texte machten, welche die fast dreitausend Jahre zurückreichende Tradition des Yoga in Indien je hervorbringen konnte.

Das Üben mit der Bhagavadgita kann jedoch deutlich machen, dass es im Yoga letztendlich um viel mehr geht. Yoga kann auch mitten im Leben geübt werden.

Der Weg nach innen und wieder zurück in die Welt

Viele Millionen Menschen erleben heute die segensreichen Wirkungen der Körperpraxis des Hatha-Yoga, die allgemein als „Yoga“ bezeichnet wird. Viele von ihnen sind jetzt bereit, sich auch für den Yoga als Lebensweg zu öffnen. So hilfreich es ist, auf der Matte mit Asanas und Vinyasas innere Lebendigkeit zu kultivieren, so gilt es doch diese Bewusstheit in die Welt zu tragen. Was nützt es, die Einheit von Körper, Atem und Geist auf der Matte zu erfahren, wenn wir nicht fähig sind, diese Bewusstheit auch mitten im Alltag zu leben?

Der Bhagavadgita gelingt es wie keinem anderen Text in der langen Geschichte des Yoga, den Weg nach innen zu führen, dann aber wieder für das Leben mitten in der Welt zu öffnen. Natürlich bedeutet Yoga für uns weiterhin, sich in Körper, Atem und Geist spüren zu lernen und das Leben aus einer inneren Balance zu fördern. Das Üben mit der Bhagavadgita kann jedoch deutlich machen, dass es im Yoga letztendlich um viel mehr geht. Yoga kann auch mitten im Leben geübt werden.

Die vier großen Yoga-Wege

Es sind die vier großen Yoga-Wege der Bhagavadgita, die dem Yoga des 21. Jahrhunderts entscheidende Impulse geben können. Karma-Yoga zeigt, wie jedes Handeln im Alltag als Achtsamkeitsübung praktiziert werden kann. Jnana-Yoga eröffnet den Weg von der rein theoretischen Beschäftigung mit Yogaphilosophie zu einer echten philosophischen Praxis. Durch Bhakti-Yoga wird die religiöse Praxis zur Übung, sich für ein Leben aus göttlicher Kraft zu öffnen. Und auch der als Dhyana-Yoga bezeichnete Weg der Meditation bleibt bei der Wendung nach innen nicht stehen. Immer wieder gilt es, die Bewusstheit des Innen nach außen zu tragen, um ein bewusstes Leben mitten im Alltag zu kultivieren.

Sich der inneren Bestimmung des eigenen Lebens bewusst werden

Der Yoga der Bhagavadgita meint nicht nur eine Revolution zur Zeit ihrer Abfassung. Es geht auch um eine Revolution gegenüber den Verkrustungen und Abhängigkeiten in unserer heutigen Zeit. Den Yoga in die Tiefe zu gehen, bedeutet Revolution gegenüber allem festgefahrenen Denken und Leben. Man begibt sich wegen Rückenschmerzen auf die Matte. Manche kehren als Revolutionär ins Leben zurück.

Dabei geht es nicht nur darum, die Achtsamkeit und Bewusstheit von der Matte ins Leben zu tragen. Alle vier Yoga-Wege der Bhagavadgita haben ein gemeinsames Ziel. In den philosophischen Texten ist viel vom „Erwachen“ die Rede. Man öffnet sich in diesem Erwachen allerdings nicht für jenseitige Bewusstseinszustände, wie dies manche traditionell denkende Gurus lehren. Im Yoga geht es immer um das Hier und Jetzt. Wie wäre es, wenn wir zur Bewusstheit unserer eigentlichen Lebensaufgabe erwachen, an der wir im Alltag immer wieder vorbeilaufen?

Die Bhagavadgita nennt die jedem Menschen eigene Lebensaufgabe Svadharma, die jedem Menschen individuell zukommende innere Bestimmung. Yoga im Alltag zu leben heißt, sich der inneren Bestimmung des eigenen Lebens bewusst zu werden, und somit die Achtsamkeit für das zu fördern, was in unserem Leben wirklich Sinn hat. Handeln aus dem Svadharma ist nicht mehr durch Belohnung oder Bestrafung motiviert, es ist unbestechlich. Wer die Bestimmung seines Lebens erfährt, lebt aus einer inneren Klarheit für das, was seinem Leben wirklich Sinn gibt. Sich seines eigenen Svadharma bewusst zu werden, darin kann schon eine revolutionäre Sprengkraft liegen.

Die Yoga-Wege der Bhagavadgita in der Praxis

Es ist hilfreich zu erkennen, wie Yoga in dieser Weise im Alltag gelebt werden kann. Entscheidend bleibt jedoch, die Wege nicht nur theoretisch zu verstehen, sondern sie auch praktisch zu üben. Die Stärke der Bhagavadgita liegt darin, die Grundlagen für die vier großen Wege des Yoga gelegt zu haben. Auf diesen Grundlagen werden in den folgenden vier Folgen dieser Reihe die konkreten Übungen von Karma-Yoga, Jnana-Yoga, Bhakti-Yoga und Dhyana-Yoga aufgezeigt, wie wir sie in unserer Zeit praktizieren können.

Zum Weiterlesen:

Eckard Wolz-Gottwald: Die Bhagavadgita im Alltag leben. Die vier großen Übungswege des Yoga, Verlag Via Nova 2022