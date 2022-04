Die Upanishaden … und die Koshas, Folge I

Das aufschlussreiche Konzept der fünf Hüllen steht im Fokus der neuen Folgen der Upanishaden-Kolumne.

Diesmal soll es um eine Idee gehen, die in der Yogawelt zwar sehr bekannt ist, doch bei meinen Workshops zeigt sich immer wieder, dass kaum jemand ihre Quelle kennt. Gemeint sind die Pancha Kosha – die fünf „Hüllen“ oder „Schichten“ des Menschen.

Die Koshas gehen auf die Taittiriya-Upanishad zurück, einen der bedeutendsten Texte indischer Mystik. Das Wort „bedeutend“ bezieht sich hier auf eine Systematisierung der Upanishaden, die der Advaita-Vedanta-Gelehrte Shankaracharya im 8. Jahrhundert n. Chr. vornahm. Er stellte die seiner Meinung nach zentralen Upanishaden zusammen und verfasste in seinem kurzen Leben von nur 32 Jahren bedeutende Kommentare und Verdichtungen dieser alten Weisheitstexte.

Das Konzept der Koshas, wie es uns in der Taittiriya-Upanishad begegnet, ist ein vollständiges Modell vom Menschen, eine yogische Anthropologie gewissermaßen, die alle uns bekannten Facetten des Menschseins einschließt und zugleich über das hinausgeht, was das Abendland an anthropologischen Entwürfen innerhalb der letzten zweieinhalb Jahrtausende hervorgebracht hat. Die Taittiriya beschreibt den Menschen als ein Wesen von physischer Natur, in dem mehrere geistige oder psychologische Dimensionen – der „innere Raum“ unseres Seins sozusagen – existieren. Physische und psycho-spirituelle Strukturen sind dabei durch die Idee des Energiekörpers verbunden, welche die Tradition des Hatha-Yoga lange nach der Entstehung der Taittiriya mit großem Detailreichtum beschreiben sollte, und zu der sie auch eine Vielzahl von Übungen entwickelte, um physischen Körper und inneren Raum in Einklang zu bringen. Die Pranayama-Praxis ist ein Ausdruck dieser Konkretisierung des in der Taittiriya noch recht allgemein gehaltenen Energiekörperkonzepts.

„Jenseits aller Hüllen liegt das Selbst.“

Taittiriya-Upanishad

Die fünf Hüllen – ein erster Überblick

Ohne hier näher auf die einzelnen Koshas einzugehen (das wollen wir in den nachfolgenden Teilen dieser Kolumne tun), seien sie hier doch kurz benannt: Fünf Körper, Schichten oder Hüllen beschreibt die Taittiriya-Upanishad. Die äußerste und uns am leichtesten zugängliche Hülle heißt Annamaya-Kosha, der „Nahrungskörper“. Schon in der Bezeichnung wird deutlich, dass unser Körper aufgebaut ist aus der Nahrung, die wir aufnehmen. Hieraus lässt sich auch ableiten, welch große Bedeutung man einer gesunden Ernährung bereits vor Jahrtausenden beimaß. Neben diesem „äußeren Körper“ gibt es mehrere „innere Körper“, genauer gesagt: drei. Zwei davon, Manomaya-Kosha und Vijnanamaya-Kosha, bezeichnen uns durchaus vertraute Aspekte des Menschen, nämlich seine emotionale und seine intellektuelle Seite.

Für den dritten Aspekt unseres inneren Raums freilich steht ein Begriff, den unsere Kultur nicht kennt: Anandamaya-Kosha, der „Glückseligkeitskörper“. Er ist dem unsagbaren Kern des Seins – Atman oder Purusha – so nah, deshalb wohl die Glückseligkeit. Der physische Körper und die drei inneren Räume sind durch Pranamaya-Kosha, den Prana- oder Energiekörper miteinander verbunden. „Verbunden“ ist kein wirklich passendes Wort, weil es doch eher so ist wie mit einem Schwamm und dem Wasser: Das Wasser ist im Inneren des Schwammes, doch nicht als Schicht, sondern ihn ganz und gar durchdringend. Deshalb ist die bildliche Darstellung der Koshas auch unglücklich: Meist werden die Hüllen wie die Schichten einer Zwiebel gezeichnet oder wie die berühmte russische Puppe Piroschka, von außen nach innen geschichtet. Das suggeriert eine Struktur im räumlichen Sinne, die nicht gemeint ist. Zudem vermittelt es das Bild, dass die Schichten von außen nach innen immer kleiner würden, doch ist es eigentlich umgekehrt: Je feiner, je innerlicher die Struktur des Menschen, umso raumgreifender wird sie: Der Energiekörper ist ausgedehnter als der physische; und Geist kennt keine räumlichen Grenzen. Völlig versagen unsere von Raum und Zeit geprägten Begriffe, wenn es um die Essenz unseres Wesens geht – um Purusha oder Atman. Wie in allen Upanishaden und yogischen Wegen ist das Erfahren dieser Essenz aber das eigentliche Ziel des Weges. Mehr zu den Koshas in der nächsten Kolumne!

Ralph

