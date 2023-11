Die Tagesrückschau: Eine Meditation für den Abend

Indem wir abends dem Tag rückwärtsschauend noch ein­mal begegnen, können wir für feine Empfindungen und Lebens­lektionen aufmerksam werden, die im Alltagsgeschehen allzu leicht untergehen.

Wie viele Eindrücke ziehen jeden Tag an uns vorüber, ohne dass sie uns bewusst sind? Wie viele kleine Botschaften und Hinweise entgehen unserem gestressten, beständig hin und her springenden Bewusstsein? Die leicht erlernbare Tagesrückschau, die hier als Meditationspraxis für den Abend empfohlen werden soll, bewirkt zweierlei: Einerseits löst sie unser Alltags-Ich aus den Verwicklungen des Tagesgeschehens und bringt das Nervensystem zur Ruhe. Andererseits führt sie uns in eine vertiefte Begegnung mit dem, was uns dieser Tag geschenkt hat, und so zu einem tieferen Empfinden für die Weisheit, die in den Wendungen des Schicksals mit ihren scheinbar zufälligen Begegnungen auf verborgene Weise atmet.

Praxistipp: Zur Ausführung der Übung

Anfang

Beginnen wir zuerst mit der praktischen Ausführung. Wähle einen Zeitpunkt nicht zu lange vor dem Zubettgehen und setz dich am besten in einer Meditationshaltung (z.B. im halben oder ganzen Lotussitz, auf den Fersen sitzend) aufrecht hin. Beobachte für die ersten Sekunden oder – wenn eine starke innere Unruhe besteht – auch für einige wenige Minuten einfach den Atem sowie deine Gedanken und Emotionen. Richte die Wirbelsäule noch einmal von innen her auf. Eine vielleicht bestehende Müdigkeit solltest du als solche bemerken, dich aber möglichst trotzdem klar zu dieser Übung entscheiden. Interessanterweise wird durch eine solche abends noch einmal gesteigerte gedankliche Wachheit – sofern diese geordnet und ohne fixierte Willensanstrengungen geschieht – das Einschlafen danach in der Regel leichter.

Rückwärtsschau

Diese Übung beinhaltet ein recht ungewöhnliches Element: Wir kehren die Tagesereignisse in ihrem zeitlichen Verlauf um und beginnen beim Abend – um dann Schritt für Schritt weiterzugehen bis zum Morgen. Warum dies so empfohlen wird, soll noch zur Sprache kommen.

Lass die letzten Ereignisse des Tages noch einmal in deiner Erinnerung aufsteigen. Bleib einfach einige Sekunden bei einem Bild, das dir als Erstes einfällt. Stell dir dabei die Situation nicht nochmals so vor, wie du sie erlebt hast, aus deiner Innenperspektive – sondern so, als ob du sie von außen, neutral und ruhig, beobachtet hättest. Ergänze fehlende Details, ohne dich dabei in unnötiger Anstrengung zu verlieren. Welche Farbe hatte das T-Shirt von dem Bekannten, mit dem du gesprochen hast? Wie war sein Gesichtsausdruck? Lös dich dann nach bis zu einer Minute ruhiger Rekonstruktion und Betrachtung wieder von der Szene, um zu einer nächsten Station früher am Tag weiterzugehen. Vielleicht warst du mit dem Fahrrad unterwegs. Wie sahen die Häuserreihen aus, die an dir vorübergezogen sind? Wie war der Verlauf des Weges? Mit etwas Übung wirst du den Weg – zumindest in groben Zügen – „rückwärtsfahren“ können.

Hinter den Emotionen warten die feineren Empfindungen

Während eines Tages gab es sicherlich auch Begebenheiten, bei denen du nicht unbedingt gelassen reagiert hast. Solche Szenen sollen nun nicht erneut in ihrer ganzen Emotionalität durchlebt werden, sondern möglichst so, als hättest du alles als unbeteiligter Dritter von außen miterlebt. Wie sah das Auto aus, das dir die Vorfahrt genommen hat? Wie der Fahrer? Wir wirkte es von außen, als du reagiert hast? Versuch dich auch hier an Farben, Töne, gesprochene Worte und Einzelheiten der Szenerie zu erinnern, anstatt die Emotionen zu wiederholen. Dies soll nicht heißen, dass du nicht auf feinere Eindrücke und Empfindungen achten sollst, die sich nun bei der Wiederholung einstellen. Wir wollen uns mit der Übung keine falsche Gleichgültigkeit antrainieren. Vielmehr sollen die mit einer Situation immer verbundenen feineren Empfindungen, die während des Tages schon vorhanden waren, aber durch das Getöse der äußeren Gefühle überdeckt wurden, sich nun freier ausdrücken können. Eine der positiven Wirkungen dieser Übung ist gerade dieses Lauschen auf die feinere Empfindungswelt, die sich jetzt in der Rückbetrachtung erst so langsam zu zeigen beginnt. Im Stillen unserer Seele finden in der Begegnung mit den Ereignissen des Tages viel feinere Prozesse statt als an ihrer Oberfläche.

Die Dauer der Übung kann von 5 Minuten auf bis zu 15 Minuten ausgedehnt werden. Sie wird von deiner Konzentrationsfähigkeit abhängen. Beginne anfangs eventuell nur mit einigen wenigen Ereignissen des Tages, die du in umgekehrter Reihenfolge ablaufen lässt. Später wird dir die Übung von selbst leichterfallen, und der Tag wird sich zunehmend mühelos wie eine Art Tableau vor dir entfalten. »

Für die gesamte Praxis des modernen Yoga würde viel davon abhängen, dass wir die Seelenkräfte des Denkens, Fühlens und Wollens aus einem übergeordneten geistigen Wesenskern – und dieser wäre der bereits genannte Jiva, der individuelle Funke unseres Geistes – zu lenken und zu führen lernen.

Wirkungen und Hintergründe dieser Übung

Die Wirkungen einer solchen Übungspraxis sind bemerkenswert. Neben einer Stärkung des Erinnerungsvermögens werden wir aufmerksamer für die Intensität, mit der gerade die im schnellen Alltagsgetriebe untergehenden feineren Empfindungen auf uns zurückwirken. Auch dürften wir stärker erleben, dass die täglich immer wieder aufs Neue stattfindende Begegnung mit der Sinneswelt des Tagesbewusstseins auch eine tiefe spirituelle Komponente haben könnte. Unser wesentlichster Lehrer, das Leben selbst, stellt uns jeden Tag neue Aufgaben. Mit dieser Übung steigt die Fähigkeit, die oft so subtilen Lektionen des Lebens zu bemerken.

Viele spirituelle Traditionen schildern uns die Notwendigkeit, von dem engen, ganz auf die irdische Persönlichkeit bezogenen Denken und Empfinden frei zu werden. Indem wir regelmäßig aus unserem kleinen Alltags-Ich herauszusteigen lernen und auf uns selbst und unsere Innenwelt aus der Perspektive eines viel größeren Außen-Ich hinblicken, nehmen wir einen Standpunkt ein, der fast wie in einer Art nachtodlichen Perspektive von außen auf das eigene Seelenleben schaut. Eine Loslösung von subjektiven Vorlieben und Abneigungen sowie eine Objektivierung unserer ganzen Wahrnehmung der Welt und von uns selbst kann die positive Folge sein. Die Haltung, die wir zum Leben und zu unserer Umgebung einnehmen, beginnt uns zu interessieren: Was geht von mir aus? Wie wirke ich auf meine Umgebung, und wie trete ich in Beziehung? Diese Fragen beginnen nun eventuell die Erinnerungseindrücke zu begleiten.

Vermeiden sollten wir dabei aber eine Art psychologische Analyse unserer Person oder eine moralische Bewertung im üblichen Sinne. Die wirkliche Moralität lebt nicht in äußeren Vorstellungen von Gut-, Nett- und Freundlichsein. Vielmehr zeigen sich beim Rückbetrachten – ganz wie von selbst – feinere Eindrücke eines mehr lichten, freudigen Gestimmtseins oder einer Art Melancholie. Wie feine, lichte Dur-Klänge werden sich die Szenen zeigen, in denen wir interessiert, unmittelbar und ohne Frage nach dem Nutzen auf die Umgebung zugehen konnten und die Umstände des Lebens fantasievoll mitbestimmt und gestaltet haben. Mehr wie Moll-Klänge werden sich diejenigen

Szenen zeigen, in denen wir unserer Umwelt erwartend, passiv oder fordernd gegenübergestanden haben.

Diese Übung der Tagesrückschau stammt von Rudolf Steiner, der wiederum auf ihre Wurzeln in der älteren esoterischen Tradition der Rosenkreuzer verweist. Auch Heinz Grill erwähnt sie und beschreibt ihren Hintergrund folgendermaßen:

„Normalerweise folgt das Bewusstsein ganz gezielt wie in einem Berglauf dem Weg nach vorne und oben und lässt die verschiedenen Kehren von einmal erdachten Gedanken und einmal gewonnenen Eindrücken hinter sich. Wäre diese Realität die einzige und gegebene Wirklichkeit der menschlichen Evolution, so würde sich der Geist fortwährend, wie mit dem Beispiel des Bergpfades genannt, von den Tälern hinwegbewegen und den Erdboden verlassen. Diese Bewegung, die mit ihrer ständigen Folge in die Zukunft weist, ist aber nur eine Ebene der Realität. Sie ist jene, die offensichtlich nach vorne wie in einem Wettlauf der Ereignisse ausgerichtet ist und den Tageswahrnehmungen der Sinne entspricht. Die andere und verborgen gehaltene Realitätsebene des menschlichen Daseins ist aber die nach rückwärts gerichtete Bewegung der Ereignisse, Gedanken und Handlungen. Diese aber geschieht in jenen Regionen, die sich normalerweise dem Bewusstsein entziehen, und es sind dies die Zeit nach dem Tode und die Phasen der Nacht im Tiefschlaf. In diesen Phasen finden aber die ersten Schritte zu einer Vergeistigung der Erde statt. Indem nun das Bewusstsein während der Nacht nicht nach vorne im Wettlauf der Gedanken hinausgleitet, sondern sich geradewegs umgekehrt zu den vergangenen Eindrücken hinwendet, wird der Erde dasjenige zurückgegeben, das ihr eigen ist. Der Weg, der ganz automatisch durch die andere Wirklichkeit der Nacht­erlebnisse eingeschlagen wird, erfolgt deshalb nicht nach oben zu einem Fortgang der Seele von der Erde, sondern er erfolgt unmittelbar in die Richtung der Welt mit ihren Schauplätzen.“ (Heinz Grill: „Die geistige Bedeutung des Schlafes”, S. 90)

Tages- und Nacht­bewusstsein

Gerne vergessen wir, dass unser Leben neben der Zeit, die wir wachend verbringen, auch noch ein nächtliches Gegenstück hat. Die Mandukya-Upanishad erzählt uns beispielsweise von drei Bewusstseinszuständen, die wir täglich durchlaufen, indem wir wachen (Vaishvanara), träumend schlafen (Taijasa) und Phasen des unbewussten Tiefschlafes erleben (Prajna). Diese Bewusstseinszustände entsprechen auch den drei Lauten des Pranava „Om“. Das helle und weit in den Raum hinaus klingende „A“ entspricht dabei dem Wachbewusstsein, das dunklere, tief und geheimnisvoll klingende „U“ entspricht dem Traumbewusstsein, und das summende, in seiner Eintönigkeit fast einschläfernde „M“ wird dem Tiefschlaf zugeordnet. Geheimnisvoll und tief sind die Vorgänge während des Schlafs, und wir können ahnen, dass diese Nachtseite unseres Bewusstseins eine große Bedeutung für die spirituelle Entwicklung hat und wir lernen müssen, sie mit zu berücksichtigen oder zumindest zu erkennen, dass während des Schlafes jede Nacht eine intensive Begegnung mit den seelischen und geistigen Welten stattfindet, die wir aber buchstäblich „verschlafen“.

Wir alle wissen um die Erfahrung, dass wir nach der Nachtruhe mit neuen körperlichen Kräften ausgestattet aufstehen. Die Unruhe unseres Bewusstseins während des Tages verbraucht beständig Prana-Kräfte, und diese können sich während der Nacht, wenn sich nach den Berichten spirituell fortgeschrittener Menschen das Bewusstsein mehr vom Körper und den ihn versorgenden Lebenskräften trennt, wieder regenerieren. Aber nicht nur der Körper erholt sich – auch das Bewusstsein kehrt morgens nach seiner nächtlichen Wanderung anders und mit neuen Eindrücken wieder zurück in den Körper. Jeder weiß, wie gut es gerade bei wichtigen Entscheidungen ist, zumindest einmal „darüber zu schlafen“. Es scheint, als bringe uns der Schlaf jede Nacht in Berührung mit Kräften, denen eine höhere Weisheit zu eigen ist als denjenigen unseres gewöhnlichen Wachbewusstseins. Auch wenn die hinter diesen Vorgängen liegenden esoterischen Hintergründe komplex erscheinen mögen, dürfte es für den Yogaübenden nicht ohne Bedeutung sein, wenn sich erste Ahnungen darüber ausprägen, wie er jeden Abend und jeden Morgen einen Wechsel seines Bewusstseinszustands vollzieht. Wenn wir für die Sinneswelt einschlafen, erwachen wir damit für eine andere, jenseitige Welt, und wenn wir für diese einschlafen, erwachen wir morgens in unserem Leib und beginnen einen neuen Tag.

Der Jiva und die Lenkung der Seelenkräfte

Was aber steht hinter der Anweisung des „Rückwärts-Denkens“, auf die Rudolf Steiner als Übungspraxis in seinen Schulungsanweisungen immer wieder zurückkommt? Was soll es bewirken? Während es uns normalerweise wenig Schwierigkeiten bereitet, ein Ereignis in der normalen zeitlichen Reihenfolge zu rekonstruieren, so muss unsere Vorstellung auf ganz andere Weise beweglich werden, wenn es regelmäßig solche Übungen des Rückwärts-Denkens vollzieht. Fast autonom geleitet uns normalerweise eine Willensmacht durch das Leben. Auf jahrzehntelang eingefahrenen Gleisen der Gewohnheit führt dieser Wille unser Denken und unsere Vorstellungen zu den immer gleichen Inhalten. „So wie das Feuer umhüllt ist von Rauch, wie der Spiegel bedeckt ist von Staub, wie der Embryo im Mutterleib eingehüllt ist von der Eihaut, so ist die Erkenntnis eingehüllt durch das Begehren“, lehrt uns die Bhagavad-Gita in Vers 38 des dritten Kapitels und benennt diese vorwärtstreibende Willensmacht schlicht als das „Begehren“ (Kama). Jeder Meditierende macht als erste Erfahrung die Bekanntschaft mit dem „Monkey-Mind“, den wie Affen umherspringenden Gedanken. Und jeder Nicht-Meditierende kennt zumindest das Mühlrad der ewig gleichen Sorgen und zwanghaft wiederkehrenden Vorstellungsbilder. Dieses Begehren ist es, das es uns als Ungeübten nicht erlaubt, auch nur wenige Minuten bei einem frei gewählten Bewusstseinsinhalt zu bleiben, ohne abzuschweifen. Eine Art leib-autonomer Wille ist es, der uns damit in seinem Bann hält, und wir bemerken ihn erst, wenn wir versuchen, selbst die Herrschaft über unser Bewusstsein (Chitta) zu übernehmen.

Indem aber nun unser Jiva – im westlichen Sprachgebrauch würden wir sagen: unser Ich – die Mühe auf sich nimmt, eine Szene oder einen ganzen Abschnitt des vergangenen Tages umzukehren, muss ein anderer, freierer Wille zum Eingreifen gebracht werden. Indem dieser nun beginnt, unser Denken zu ergreifen, kann das Ich von der Knechtschaft des Kama zumindest für die Zeitdauer der Übung frei werden. Für die gesamte Praxis des modernen Yoga würde viel davon abhängen, dass wir die Seelenkräfte des Denkens, Fühlens und Wollens aus einem übergeordneten geistigen Wesenskern – und dieser wäre der bereits genannte Jiva, der individuelle Funke unseres Geistes – zu lenken und zu führen lernen. Indem wir das Denken und Vorstellen bei der Tagesrückschau von dem autonom vorwärtsdrängenden Kama-Willen abzulösen lernen, haben wir wertvolle erste Möglichkeiten der Erkenntnis gewonnen und spüren, dass wir damit eine innere Tätigkeit entfalten, die uns – ähnlich wie in den Phasen der Nacht, entgegen dem Drängen des Kama – wieder mehr mit der Erde und dem irdischen Leben versöhnt und verbindet. Ζ

Zum Weiterlesen

