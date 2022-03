Detox-Flow: Entgiften & loslassen

Aus dem herabschauenden Hund ausatmend den linken Fuß vorne zwischen den Händen aufstellen.

Das rechte Knie am Boden absetzen. Die rechte Hand fest in die Matte drücken, die linke Hand vom Boden lösen, einatmend den Oberkörper zur linken Seite aufdrehen. Der linke Arm führt in Richtung Decke.

5 bis 8 Atemzüge.

Ausatmend beide Hände zurück zum Boden bringen, den Oberkörper aufrichten und die Hände in der Gebetshaltung (Anjali-Mudra) vor dem Herzen zusammenbringen.

Variante: Das hintere Knie vom Boden lösen. – Direkt weiter mit Übung 6. – Öffnet den Oberkörper, löst Anspannungen in der Wirbelsäule, massiert die Organe.