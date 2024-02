Das spirituelle Herz

Der Sitz des Selbst: Das spirituelle Selbst ist der Ort, an dem wir die nährende Kraft des Lebens erfahren und unsere Teilhabe am All-Einen spüren – der Ort, an dem wir Atman begegnen und dessen Einheit mit Brahman realisieren.

Unser spirituelles Herz wird durch unser physisches Herz verkörpert und entfaltet seine Wirkkraft durch die energetischen Schwingungen unseres Herzchakras. In welchem Maße es unser eigentlicher und wesentlichster Bezugspunkt ist, wird deutlich, wenn wir auf uns selbst zeigen. Wenn wir jemanden fragen: „Meinst du mich?“, weisen wir niemals auf die Stirn oder auf den Bauch, sondern vollkommen selbstverständlich und natürlich sofort auf unser Herz. Hier erfahren wir unser Wesen und unser lebendiges, bewusstes Sein: Im Herzen bin ich ich ganz die, die ich bin! Wenn ich mich meine und auf mein Herz zeige, dann meine ich nicht die Person Anna, die Ehefrau, die Freundin, die Yogalehrerin, die Buchautorin, die Expertin für dieses und jenes, sondern mein Da-Sein. Damit zeigt sich die schlichte Geste, mit der ich auf mein Herz weise, als die jedem Menschen innewohnende Fähigkeit, sein Ego zu transzendieren. Nur so wird es möglich, dass wir uns bewusst als der Ausdruck des Lebens erfahren, der wir sind: „Wir sind Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will.“ (Albert Schweitzer) In unserem spirituellen Herzen sind wir Teilhabende an der nährenden und schützenden Kraft des Lebens, das sich immer wieder aus sich selbst heraus gebiert und in seiner Hömöodynamik über eine für uns schier unfassbare Intelligenz verfügt. Diese zeigt sich in seiner Fähigkeit, sich anzupassen und sich selbst unablässig so zu ordnen und zu heilen, dass wir mit dem Strom des Lebens zu fließen vermögen.

Wenn wir uns mit unserem spirituellen Herzen verbinden, dann öffnen wir uns dem in uns, was wir in unserer christlichen Kultur als eine reine Seele verstehen, oder, in den Worten von Claus Eurich: „Das Unverstellte – das durch das hindurchscheint, was du geworden bist oder was du zu sein glaubst. Das, was dahinter liegt, was tiefer liegt – und noch tiefer liegt und noch tiefer liegt … Das ganz Klare, das ganz Reine, das Unschuldige.“1 Es ist das, was die Yogis das Selbst nennen. Im Yoga umfasst das Konzept des Selbst (Atman / Purusha) nicht nur unseren Wesenskern, sondern auch unsere Teilhabe an der allumfassenden Bewusstseinsenergie, am Absoluten, der Quelle allen Seins, dem All-Einen, dem Göttlichen, Brahman.

Der Ort, an dem wir unser Selbst (Atman) in seiner ganzen Dimension – der des Absoluten (Brahman) – zu erfahren wagen, ist unser spirituelles Herz. In der Erfahrung des Einsseins allen Seins erwachsen uns tiefes Vertrauen und tiefe Verbundenheit.

Atman = Brahman / Brahman = Atman

„Was hier ist, ist auch dort, was dort ist, ist auch hier“, führt die Katha-Upanishad (Teil II, I.10)2 aus und erklärt „Wie ein und dasselbe Feuer verschiedenerlei Gestalt annimmt, wenn es Gegenstände verzehrt, die von verschiedener Gestalt sind, so nimmt tatsächlich das eine Selbst die Gestalt des jeweiligen Geschöpfs an, in dem es anwesend ist.“ (Teil II, II.9) „Der allwaltende Herrscher, das innere Selbst aller [Brahman] vervielfacht seine Einzigartigkeit zu vielem“, (Teil II, II.12) erläutert der Gott Yama in dieser Upanishad und betont: „Kenne das Eine, und Du kennst alles“ (Teil II, I.3). „Tat tvam asi – Du bist dies“, der berühmte Ausspruch der Chandogya-Upanishad gibt genau dieser Erkenntnis Ausdruck.

Der Ort, an dem wir unser Selbst (Atman) in seiner ganzen Dimension – der des Absoluten (Brahman) – zu erfahren wagen, ist unser spirituelles Herz. In der Erfahrung des Einsseins allen Seins erwachsen uns tiefes Vertrauen und tiefe Verbundenheit. Diese Verbundenheit ermöglicht es uns, zu wahrhafter Vergebung für uns selbst und andere zu finden. Sie schenkt uns die Freude der vollkommenen Hingabe an einen anderen Menschen, an das Leben, an das Göttliche, denn wenn wir wissen, dass wir im All-Einen geborgen sind, verlieren wir jede Angst davor, die Kontrolle aufzugeben und die starren Formen unseres Egos in die Zartheit und Kraft unseres wahren Seins schmelzen zu lassen.

Wenn wir in dem Einen ruhen und uns als ein Gefäß erfahren, durch das es sich ausdrücken und durch das es hindurchscheinen möchte, dann öffnen wir uns der Liebe an sich. Sie wird ein Impuls, der aus uns herauswachsen möchte und mit seinem Mitgefühl alles, was da ist, umfängt und durchdringt. Auf der Ebene unseres spirituellen Herzens entfaltet sich die wahre Ethik, jenseits aller Gebote und Verbote. „Liebe – und dann kannst du tun, was du willst!“, erklärt Aurelius Augustinus in seinen Confessiones, denn wenn wir in der Liebe sind, können wir keinen Fehler machen.

Wie wir aus dem Bewusstsein unseres spirituellen Herzens eine Beziehung tiefer Verbundenheit zu uns selbst erschaffen können, hat Ayya Khema uns in berührenden Worten gelehrt:

„… sich selbst zu lieben, bedeutet, ein warmes Gefühl der Geborgenheit für sich selbst im Inneren zu schaffen, indem man wohl seine Schwierigkeiten und Fehler erkennt, aber sie nicht tadelt, sondern genau weiß, dass man das Gegenteil lernen kann.“

„… sich selbst zu lieben, bedeutet, sein eigener bester Freund zu sein, der darauf achtet, dass man das Gute denkt, sagt und tut, dass man übt und praktiziert. Dass man die Selbstdisziplin nicht verliert, dass man ständig darauf aus ist, das Liebesgefühl im Herzen zu entwickeln, aber nicht sucht, geliebt zu werden. Das ist eine persönliche Liebesbeziehung zu sich selbst.“3

Der Weg zum Herzen

Alle, die ich in den letzten Jahren traf, die sich mit der Entfaltung von Herzensqualitäten beschäftigen, waren sich einig: Der Schlüssel zum Herzen liegt in unserer Sehnsucht! In unserer Sehnsucht nach Verbundenheit, Gemeinschaft und einem Dasein, das uns sinnvoll erscheint. Sehnsucht ist dabei weniger eine weitere Sucht, die uns unfrei macht und die wir deshalb mit Vorsicht betrachten sollten, sondern vielmehr eine Sehnsucht, die der Antrieb für unsere unermüdliche Suche wird, das freizulegen, was schon immer in uns ruht: unser Einssein mit allem Lebendigen, unsere Vollkommenheit als das Wesen, als welches wir in die Welt gesetzt worden sind, und das tiefe Wissen darum, warum wir gerade hier und jetzt in dieses Leben gestellt worden sind und was es da für uns zu tun gibt. Wenn wir die Sehnsucht so betrachten, dann ergibt es einen Sinn, dass wir uns ihr stellen, sie annehmen und sie sogar nach Kräften zu kultivieren trachten.

Die Sehnsucht ist eine Kraft, die unserem Herzen entspringt und dort eine Quelle findet, die niemals versiegt. Sie weiß darum, dass wir mehr sind als nur dieser Körper, der der Vergänglichkeit unterworfen ist: Wir sind vielmehr ein Spirit, dem ein Körper beigefügt wurde, damit er sich zu erfahren und zu realisieren vermag. Die Sehnsucht ist auch die Kraft, die uns beflügelt, über uns hinauszuwachsen, um zu dem Menschen zu werden, der wir sind – und nicht als der Mensch zu leben, zu dem uns unsere Leistungs- und Konsumgesellschaft gerne machen würde: einer, der ewig auf seine Defizite und seinen Mangel ausgerichtet ist und der dadurch auf immer bedürftig in der äußeren Welt nach dem sucht, was diese Mängel und Defizite ergänzen und kompensieren könnte. In der Sehnsucht öffnen wir uns dem Absoluten, dem Göttlichen – also all dem, von dem wir spüren, das es größer ist als wir –, und verlassen damit die engen Begrenzungen unseres Egos und unserer Rollen.

Die Kraft der Sehnsucht

In unserem Sehnen erfahren wir das Wesenhafte, das Ewige, das unser Sein durchdringt und umhüllt. Es ist das Verlangen des Endlichen nach Unendlichkeit und Unsterblichkeit. Besonders erfahrbar wird die Kraft der Sehnsucht in unserem Sehnen nach der Nähe und der Liebe eines anderen Menschen. Jeder andere Mensch lädt uns ein, uns in der Liebe zu ihm der Erfahrung seiner göttlichen Natur öffnen zu können. Das meint die Erfahrung des anderen auf der seelischen Ebene. Und auf einer höchsten Ebene ist es die Hingabe an das Göttliche an sich. „In dieser Begegnung mit den Quellen und den Zielen meiner Sehnsucht, mit dem Woher und Wohin meines und allen Seins wird mein Stolz relativiert. Ich erkenne das Verfügt-Sein und meine Möglichkeiten, sehe, was mich unendlich übersteigt und wessen Teil ich zugleich bin. In der Kommunikation mit dem göttlichen Du dient als Sprache und Empfangsraum das Schweigen.“4

In dieser Stille erfüllt sich die Sehnsucht in der Erfahrung des Selbst. Nun kommt alles zur Ruhe, denn alles ist nun richtig und vollkommen so, wie es ist. Das ist der Zustand des Yoga – der wahre Yoga: So’ham – „Ich bin es“! Das ganze Leben, das ganze Sein, ganz und gar richtig hier und jetzt!

In dieser Erfahrung gedeiht keine Angst. Mit solch einer Perspektive geben wir uns dem Leben hin und dienen ihm aus vollem Herzen, wo immer wir nur können: Wir werden zu natürlichen Karma-Yoginis und -Yogis, zu Menschen, denen der Dienst am Großen Ganzen eine Herzensangelegenheit ist.

