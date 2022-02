Der Hörsinn begleitet uns von der frühesten Entwicklungsphase bis unmittelbar vor dem Tod, länger als alle anderen Sinne. Warum er sich durch Tiefe und Authentizität auszeichnet, und wie du ihn verfeinern und bewusster erleben kannst, erfährst du hier.

Das Organ, mit dem wir Menschen unsere Umwelt als erstes wahrnehmen, ist das Ohr. Schon wenige Tage nach der Befruchtung beginnt der winzige Embryo, Ohransätze zu bilden. Zu diesem Zeitpunkt ist er erst einen Millimeter groß. Bereits in der achtzehnten Schwangerschaftswoche ist das Ohr vollständig entwickelt. Der nun hörende Fötus misst ungefähr 12 Zentimeter, wenn er die Stimme der Mutter zum ersten Mal vernimmt. Ihre Stimme ist der erste sinnhafte Bezug zur Außenwelt. Doch ist der Hörsinn nicht nur derjenige Sinn, der uns in diese irdische Welt einführt, er ist auch der Sinn, der uns wieder hinausbegleitet. Denn das Gehör bleibt uns am längsten von allen Sinnen erhalten, wenn wir im Prozess sind, unseren Körper zu verlassen. Dies sind nur einige der Gründe, warum das alte Sprichwort „das Ohr ist das Tor zur Seele“ den Schlüssel zu einem vergessenen und heute eindeutig unterschätzten Schatz beinhaltet.

„Der Bereich des Gehörten ist Tiefe“

Joachim E. Berendt beschreibt in seinem Buch Nada-Brahma – Die Welt ist Klang den Gehörsinn als unseren Königssinn, den reinsten aller Sinne. Nada ist der Klang, und Brahma die universelle Schöpferkraft. Die Präzision, zu der unser Ohr fähig ist, beschreibt der Autor in seinem Werk wie folgt: „Das Feld des Gesehenen ist Oberfläche. Der Bereich des Gehörten ist Tiefe. Das Auge tastet Flächen ab. Nichts aber kann durch das Ohr wahrgenommen werden, was nicht eindringt. Der Gehörsinn ist der reichste und differenzierteste unserer Sinne. Experimente haben gezeigt, dass kein anderes Organ auf so minimale Impulse anspricht wie das Ohr.“

Wenig überraschend ist die Tatsache, dass das Areal für die Verarbeitung von auditiven Impulsen im Gehirn sehr groß ist. Denn im Gegensatz zum Auge ist das Gehör an keine Dimension gebunden. Wir hören in einem Radius von 360 Grad. Darüber hinaus hören wir sogar, wenn wir schlafen. Das Ohr ist ein empfangendes Organ, ein authentisches Organ, denn das, was eindringt, kommt ungefiltert hinein. Zudem arbeitet unser Ohr um ein Vielfaches genauer als unser Auge. Wie genau, darüber ist sich auch die Wissenschaft noch nicht einig, jedoch vermutet man beim Ohr eine über tausendmal genauere Differenzierung als beim Auge.

Stress auf den Ohren

Obwohl sich unser technischer Fortschritt im Bereich des Gesehenen heute auf einem hohen Level befindet, hinkt der Standard im Bereich des akustischen vergleichsweise hinterher. Der visuelle Fokus ist extrem präsent, das Gehörte dagegen eher zweitrangig. Dabei ist unser Gehörsinn viel wesentlicher mit unserem Wohlbefinden verknüpft. Denn das Gehirn ist, was akustische Reize betrifft, ein Dauerkonsument. Es versucht ununterbrochen, alle Informationen zu entschlüsseln. Dieser Akt erfordert eine unglaublich hohe Rechenleistung. Schlechte Klangqualität bei der Audiowiedergabe oder eine zu starke Geräuschkulisse ermüden uns deshalb enorm. Sind wir solchen Umständen vermehrt oder über einen längeren Zeitraum ausgesetzt, reagieren wir sehr häufig mit Stress, Gereiztheit, Unbehagen oder Nervosität. Das gilt übrigens für Mensch und Tier gleichermaßen.

Ein subtiles und doch bekanntes Beispiel dafür sind große Restaurants mit kahlen Wänden. Diese weisen besonders lange Nachhallzeiten auf. Das Geklirre der Teller und die vielen Gespräche vermischen sich zu einem akustischen Gewirr. Zusätzlich zum hohen Lärmpegel sinkt die Sprachverständlichkeit, und das Gehirn ist in der Folge mit der Aufarbeitung aller akustischen Informationen überfordert. Dies kann schnell zu Stresssymptomen führen. Bei starkem Umgebungslärm spricht man außerdem lauter und erhöht unbewusst die Tonhöhe der natürlichen Stimmlage, was ebenfalls mehr Anstrengung kostet. Schlechter oder extrem lauter Klang führt infolgedessen sogar zur Ausschüttung des Stresshormons Adrenalin und wird von Joachim E. Berendt nicht ohne Grund als „hörbarer Müll“ bezeichnet. Hingegen ist bewiesen, dass natürliche Klänge, wie sie beispielsweise in der Natur vorkommen, oder andere positive Hörerlebnisse entspannend und beruhigend auf uns wirken und die Ausschüttung des Glückshormons Endorphin bewirken.

Klang als Ursprung

Unsere Ohren sind das primäre Verbindungsglied zum Klang. Die Bedeutsamkeit des Klanges wird uns auch in der Yogaphilosophie deutlich gemacht. Der Klang des Om wird im Yoga als Ursprung der Schöpfung, als Ur-Klang betrachtet. Es ist der ursprünglichste Klang der Manifestation, der vor jeder Bewegung, jeder Aktion, jeder Manifestation ist. Alles trägt diesen Ur-Klang als Basis in sich. Nicht ohne Grund ist das Rezitieren des Om weltweit bekannt. Jeder Yogaschüler kennt es oder hat schon davon gehört.

Wir können uns mit der Essenz und der Einheit allen Seins durch den Klang und die Schwingung verbinden, indem wir das Om innerlich oder hörbar rezitieren. Genauer genommen wir der Klang als „A-U-M“ getönt. Dabei beginnt der Laut des A tief in unserem Kehlraum, das U formt sich aus, während der Ton von dort aus zu den Lippen gelangt, und mit dem Ausformen des M schließen sich unsere Lippen wieder. Das Rezitieren an sich ist ein Manifestationsprozess. Es beginnt mit der Stille, der lautlosen Absicht, und endet mit der hörbaren Manifestation des ersten Tons.

Wir können uns den Klängen der Natur hingeben oder auf unsere eigene innere Stimme lauschen. Das feine, empfangende Lauschen wird von selbst zur vollen Blüte erwachen, wenn wir anfangen, uns damit zu beschäftigen.

Äther und Klang

Nun wird deutlich, dass die Bedeutung des Klanges und des Hörens sowohl im alltäglichen als auch im spirituellen Leben eine Rolle spielt. Im Ayurveda und im Yoga besteht jede weltliche Manifestation aus fünf Elementen: Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Äther ist das Element, welches alle anderen Elemente durchdringt. Man kann sich den Äther als den ewiglichen Raum vorstellen, der alles enthält und ermöglicht. Bevor etwas ist, ist Raum vorhanden, in dem Manifestation stattfinden kann. Jedem der fünf Elemente wird im Ayurveda ein Sinn zugewiesen. Dem Äther wird der Klang zugeordnet. Nun ist diese Zuordnung wenig verwunderlich. Denn so, wie der Klang unseren ganzen Körper ins Schwingen versetzen kann, durchdringt die Essenz des Klanges die gesamte Schöpfung. Die Yogis nutzen dieses Wissen schon viele Jahrtausende lang. Unter anderem, indem sie die Rezitation von Mantras anwenden, um sich durch die Schwingung des Klanges mit der universellen Wahrheit, von der ein Mantra spricht, zu verbinden.

„Ich bin ganz Ohr“

Welche Bedeutung haben das Gehörte und Klang heute für uns? Wie können wir einen bewussten Zugang zum Gehörten schaffen? Gerade in Zeiten von Videokonferenzen und Online-Yoga ist es sicherlich von Vorteil, gutes Audio-Equipment zu nutzen, um unsere Ohren zu entlasten. Doch bevor wir uns in Unkosten stürzen, genügt es, sich den Zusammenhang von Gehörtem und unserem Wohlbefinden vor Augen zu führen. Unsere Ausrichtung auf die Sensibilisierung und das Wissen um die Bedeutung des Klanges an sich werden von selbst dazu führen, dass wir bewusster hören und dass unsere Wahrnehmung an Tiefe gewinnt. Wir können die Magie, Tiefe und Sanftheit erfahren, die ein bewusstes Hörerlebnis mit sich bringt, wenn wir uns darauf einlassen. Dazu brauchen wir nichts weiter als unsere Aufmerksamkeit. Wir können uns den Klängen der Natur hingeben oder auf unsere eigene innere Stimme lauschen. Das feine, empfangende Lauschen wird von selbst zur vollen Blüte erwachen, wenn wir anfangen, uns damit zu beschäftigen.

Auch unsere Beziehungen werden davon profitieren, wenn wir einmal ganz Ohr sind und einander urteilsfrei zuhören. Gerade heute, in einer Welt, die vor visuellen Reizen fast schon zu platzen droht, können wir uns mehr denn je unseren Ohren widmen. Wir werden feststellen, wie viel Neues wir durch den Zugewinn an hörender Aufmerksamkeit erfahren. Umso deutlicher werden wir auch der Stille gewahr, die sich hinter jedem Ton verbirgt und jeden Klang liebevoll in ihren Armen wiegt.

3 Übungen, die uns mehr mit unserem Hörgenuss in Verbindung bringen können: 1: Ganz Ohr Die erste Übung besteht darin, in die Natur zu gehen, wobei das auch ein kleiner Park sein kann, und bewusst zu hören. Man kann, muss aber nicht unbedingt die Augen schließen. Es reicht aus, beim Spazierengehen die Aufmerksamkeit auf die Ohren zu lenken und alles, was einem begegnet, bewusst zu hören. Die Gesänge der Vögel, die Schritte der anderen Menschen, das Rascheln der Blätter oder das Wehen des Windes. 2: Urteilsfrei hören Diese Übung ist eine Weiterführung von Teil 1. Hier kannst du dir vornehmen, einige Stunden oder einen ganzen Tag lang ganz bewusst nicht über das zu urteilen, was du hörst. Versuch, Gesprächen und allem, was du zu hören bekommst, urteilsfrei zu begegnen. Lass die Worte der anderen ohne Wertung so stehen, wie sie sind. Was spürst du, wenn du urteilsfrei hörst? Urteilsfrei zu hören bedeutet auch, dass du im Inneren keine Meinungen oder Antworten bildest. 3: Wie klingt ein Baum oder ein Stuhl? Diese Übung kann man in der Natur oder zu Hause durchführen. Wähle einen beliebigen Gegenstand und versuch ihn zu hören, auch wenn kein physisch wahrnehmbares Geräusch hörbar ist. Dabei kannst du dir vorstellen, wie der Gegenstand klingen könnte, wenn du ihn berührst. Du kannst dich auch darauf ausrichten, den Urklang des Gegenstands zu hören. Lass deiner Fantasie freien Lauf und experimentiere.