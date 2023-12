Das heilende Potenzial der Mantras

Mantras berühren mit ihren inhärenten Energien verschiedene Ebenen des Seins auf heilsame Weise. Die Mantra-Expertin Dr. Mohani-Heitel gibt in diesem Beitrag eine erste Einführung in Anwendungsmöglichkeiten und Wirkweisen.

Mantras sind mir seit meiner Kindheit vertraut. Sie haben mich durch die verschiedenen Phasen meines Lebens begleitet – erst in Indien, später dann in Deutschland. Ihre ganzheitlichen Heilwirkungen nutze ich seit vielen Jahren nicht nur für mich selbst, sondern auch als Ärztin für meine Patienten. Für mich persönlich habe ich im Mantra-Singen einen idealen Weg gefunden, meine Spiritualität zu leben.

Mantras sind Silben, Worte oder kurze Sätze. Das Sanskritwort mantram (hier mit der Nominativendung seines Genus, des Neutrums; Anm. d. Red.) vereint die beiden Wortwurzeln manas (Geist) und tram (Schutz, Instrument), so dass die wörtliche Bedeutung „Schutz des Geistes“, aber auch „Instrument des Geistes und Denkens“ sein kann. Mantras haben eine besondere Klang- und Resonanzwirkung. Sie bieten seelischen Halt, sind hilfreich bei der Bewältigung von Krankheit und Krisen; sie helfen, sich gesund zu halten, sich von negativen Gefühlen und Ängsten zu befreien, Kränkungen zu überwinden, das Selbstvertrauen zu stärken und Schmerzen zu lindern. Auch die intuitiven Fähigkeiten werden durch die Arbeit mit Mantras gefördert. In vielen Kulturen werden noch heute Heilverfahren genutzt, die jenseits der wissenschaftlich orientierten Schulmedizin liegen. Viele dieser Heilansätze – aus der indischen Kultur insbesondere ayurvedische Behandlungsmethoden und Yogaübungen, zu denen auch die Mantra-anwendung zählt – werden seit Jahrhunderten praktiziert. Meist haben sie religiös-philosophische Hintergründe und ein Grundverständnis von Krankheit und Heilung, das sich von den modernen westlichen Ansichten unterscheidet. Diese Ansätze berücksichtigen neben körperlichen Aspekten stets auch die seelisch-geistige Seite einer Krankheit und ihrer Entstehung. Oft werden dabei Heilsprüche, wohltuende Klänge und Gesänge verwendet, die auf subtile Weise die Selbstheilungskräfte des Menschen anregen sollen.

Mantras öffnen das Bewusstsein

Mantras haben besondere Klangschwingungen, die harmonisierend und ausbalancierend auf physischer und psychischer Ebene wirksam werden. Zugleich sind Mantras an die schöpferische Urkraft gerichtete Gebete. Sie erfassen somit auch die spirituelle Dimension des Lebens und sprechen unser Herz und unsere Seele an. Mantras können innerlich gedacht, gesprochen, geschrieben oder gesungen wiederholt oder angehört werden. Die Klangwirkung kommt insbesondere in Gesangsform zur Geltung. Mantra-Yoga wurde bereits in den alten indischen Schriften immer wieder als Mittel zur Verfeinerung der Sinne und zur Öffnung des Bewusstseins beschrieben. Im einem Hauptwerk des Ayurveda, der Charaka-Samhita, werden Mantras dem Zweig der spirituellen Heilung zugeordnet. Patanjali weist daraufhin, dass viele Krankheiten aus der Zerstreuung des Geistes entstehen, die durch stete, aufmerksame Wiederholung des OM-Mantra geheilt werden können (Yogasutra des Patanjali 1:24–32). Ein traditionell in der Heilkunst überliefertes Heilungsmantra ist das Maha Mrtyunjaya-Mantra. Es lautet: Om Triyambakam Yajamahe, Sugandhim Pushti Vardhanam, Urva Rukamiva Bandhanan, Mrtyor Mukshiya Mamrtat. Es ist Gott Shiva gewidmet und bedeutet: „Im Gedenken der Urschwingung OM verehren wir Gott mit dem dritten geistigen Auge, dessen heiliges Wesen als Duft ausströmt und alle Wesen nährt. Dadurch mögen wir von Krankheit und Tod befreit werden, wie ein reifer Kürbis sich von seiner Pflanze löst.“ Shiva trägt auch den Beinamen Vaidyanath, der höchste Arzt und Bewahrer der Geheimnisse der Pflanzen. Eine wichtige Rolle beim traditionellen Heilen spielt das Wasser. Reines Quellwasser wird dabei mit Mantras geweiht, mit Klangschwingungen geladen und den Menschen zum Trinken überreicht. Hierzu wird das Mantra Oushadhim Janavi Toyam Vaidyo Narayana Hari rezitiert. Es bedeutet: „Wasser mit der Kraft Gottes sei wie Medizin, und Gott selbst sei mein Heiler.“

Mantragesänge in der therapeutischen Arbeit

Meine persönlichen positiven Erfahrungen mit Mantras in Bezug auf Heilung veranlassten mich, Mantragesänge in die therapeutische Arbeit zu integrieren. Vorwiegend setze ich Mantras bei Schlafstörungen, depressiven Verstimmungen, Stress- und Krisensituationen, Angststörungen sowie bei chronischen Schmerzen mit gutem Erfolg ein. Die heilende Wirkung beruht insbesondere auf der Sammlung der Gedanken durch die Mantra-Meditation. Die Patienten gewinnen durch die Konzentration auf das Mantra und die wachsame Wiederholung zunächst einen gewissen Abstand von den krankheitsbezogenen Gedanken und damit verbundenen Ängsten und Sorgen. Die dabei entstehende innere Ruhe und Entspannung helfen, den Heilungsprozess in Gang zu bringen. Unabhängig davon haben Mantras auch eigene in Klang codierte Energien, die Kraft schenken, unterschiedliche Ebenen des Seins und des Bewusstsein ansprechen und Selbstheilungskräfte mobilisieren. Bei unheilbaren Erkrankungen hilft die Mantrapraxis den Patienten dabei, besser mit ihrem Schicksal umgehen zu können. Die Mantraanwendung erhöht die Aufmerksamkeit für Körper und Geist und ist daher sowohl für die Vorbeugung gegen Krankheiten als auch für die Aufrechterhaltung der Gesundheit von unschätzbarer Bedeutung.

