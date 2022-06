Chakras und Kundalini

Die Chakras sind schwer in Worte und Beschreibungen zu fassen, auch wenn es immer wieder versucht wird. Eine Vorstellung von ihrer faszinierenden Komplexität vermittelt dieser Artikel.

Die Kundalini ist eine subtile, elektrische Geist- und Prana-Energie, die im höheren Bewusstsein der Individualseele (Jivatman) verwurzelt ist. Die sieben Chakras stellen die Energieübertragungszentren dar, welche diese energetische Kraft auf unterschiedlichen Ebenen von Körper und Geist über verschiedene Kanäle verteilen. Natürlich ist die Kundalini eine wesentlich feinere Form von Energie als das, was wir für gewöhnlich als Elektrizität in der Welt der Materie oder als Lebenskraft in unserem physischen Körper wahrnehmen. Die Kundalini ist letztlich eine elektrische Kraft des Bewusstseins, keine unbelebte oder unbewusste Kraft. Wir können die Kundalini und die Chakras durch die Analogie zu den Elektrizitätskräften und ihren Funktionsweisen besser verstehen, nicht so sehr durch den Vergleich mit Phänomenen auf materieller Grundlage. Ein kleiner Teil der Kundalini-Energie arbeitet hinter dem Prana in unserem Körper und unserem Geist. Er betreibt die Pumpe des Atemapparats, der auch den Blutkreislauf und das Nervensystem in Bewegung hält und dem Verdauungsprozess Impulse gibt. Yogapraktiken zielen darauf ab, die größere, versteckte Kraft der Kundalini hinter dem Prana zu erwecken, die uns Zugang zu höheren Bewusstseinzuständen verschafft. Die Kundalini stellt die immense Kraft bereit, die benötigt wird, um unser Bewusstsein von der gewöhnlichen Welt der Sinneswahrnehmungen auf kosmische Dimensionen auszudehnen, indem sie das Individuum zum Universellen erhebt.

Wie auch Elektrizität hat die Kundalini keine feste Form und ist nicht an einem ganz bestimmten Ort lokalisierbar. Dennoch kann sie – wie die Elektrizität, die in unseren Häusern durch verschiedene Geräte wie z.B. den Kühlschrank oder den Computer läuft – in all den diversen Systemen und Organen von Körper und Geist und in deren Funktionen operieren. Wenn sie auf yogische Weise erweckt wird, kann die Kundalini die subtilen Bereiche und Energiezentren der Chakras entfalten, bei denen es sich um spiralförmige Wirbel ihrer höheren Energie handelt, die sich ins größere Universum des Bewusstseins erstrecken.

Chakras als Energiezentren

Die Chakras sind heutzutage im Yoga und in den alternativen Heilkünsten ein beliebtes Thema. Sie werden unterschiedlich und oft mit einer gewissen Bestimmtheit beschrieben, sind jedoch Gegenstand zahlreicher Fehlinterpretationen und Verzerrungen, und es wird viel Halbwissen über sie verbreitet. Es besteht eine allgemeine Tendenz, die Beschreibung der Chakras wörtlich zu nehmen, wobei die Chakras dann oft wie physische Organe betrachtet werden, die eine definierte Form, einen festen Ort, eine bestimmte Größe und eine bestimmte Farbe haben, so als ob sie als fixe Phänomene in der physischen oder materiellen Welt existierten. Über die korrekte Form, Größe, Farbe oder Anordnung der Chakras werden viele Debatten geführt, als ob nur eine einzige Möglichkeit zutreffen könnte, so wie die Körperorgane bei jedem Menschen am selben Platz angesiedelt sind.

Der erste Punkt, den man verstehen muss, ist, dass es sich bei den Chakras um subtile Energiezentren handelt. Sie sind Manifestationen der Prana- und der Geist-Energie und der Kundalini hinter diesen. Die Chakras sind Teil des feinstofflichen Körpers oder Energiekörpers, der wie ein Kraftfeld oder Lichtmuster hinter dem physischen Körper und auch in diesem und um ihn herum existiert. Energien steigen zunächst durch die Chakras empor, bevor sie im stofflichen Körper Form annehmen.

Die Chakras sind auch mit dem Traumbereich oder dem astralen Bereich des Bewusstseins verbunden und stehen in Bezug zum Subtilkörper oder Traumkörper, der jenseits der Grenzen der physischen Welt und ihrer Formdichte existiert. Wir können den Traumkörper nicht lokalisieren oder ihn in den Grenzen von Raum und Zeit erfassen, und genausowenig können die Chakras einfach in Strukturen der physischen Realität übersetzt werden. Die Chakras existieren in einer Art höherem Bewusstsein, einer Astral- oder Traumsphäre, in der ihre Ausdrucksformen variabel sein und sich schnell verändern können, mal amorph und mal in bestimmten Mustern angeordnet.

Man könnte sagen: Die Chakras sind nicht so sehr im physischen Körper verort, vielmehr ist der physische Körper in den Chakras angesiedelt! Der physische Körper spiegelt einen kleinen Teil der Chakra-Energie wider, die sich in die stoffliche Welt hineinkristallisiert. Die Chakras energetisieren den Körper von innen, sind jedoch nicht auf die Formen und Funktionen des Körpers beschränkt, so wie elektrischer Strom nicht auf die Geräte begrenzt ist, durch die er fließt.

Als Energiezentren können die Chakras auf verschiedene Arten und anhand unterschiedlicher Aspekte erfahren und beschrieben werden. Diese Beschreibungen hängen von der individuellen Natur einer Person ab (von den Doshas, den Gunas und vom Karma), von ihrem Level in der spirituellen Entwicklung und auch von den Yoga- und Meditationspraktiken, die sie ausübt. Unsere an der stofflichen Welt orientierte Sprache ist nicht immer dafür geeignet, die subtile Wirklichkeit der Chakras zum Ausdruck zu bringen, so, wie unsere Sprache auch an ihre Grenzen stößt, wenn es darum geht, die subtilen Begebenheiten der Quantenphysik zu erfassen, die über unsere gewöhnliche materielle Welt und ihre sinnlich erfahrbaren Erscheinungen hinausgehen.

Viele der bekannten Chakra-Darstellungen sollte man vielleicht besser als Anreize zur Arbeit mit den Chakras oder zur Kanalisierung ihrer Energie auffassen denn als objektive Beschreibungen. Wir können uns den Chakras aus verschiedenen Blickwinkeln nähern, je nachdem, was wir beabsichtigen, und können uns auch auf unterschiedliche Faktoren fokussieren, über die sie herrschen.

Die Anzahl der Blütenblätter der Chakras

Lassen Sie uns hier ein Beispiel betrachten: Im tibetischen Vajrayana-Yoga werden für das Nabelchakra 64 Blütenblätter angegeben, laut Hindu-Tantra hat es aber nur zehn. Nun könnte man fragen, welche Auffassung korrekt ist. Von einem materiellen Standpunkt aus kann es nur eine von beiden sein. Die wahre Antwort ist jedoch, dass beide zutreffen – und zugleich keine, denn die Chakras lassen sich nicht einfach numerisch beschreiben. Chakras sind nicht wie echte Blumen, die nur eine bestimmte Anzahl an Blütenblättern haben. Sie sind Energiewirbel, die verschiedene Muster bilden, je nachdem, wie wir uns ihnen nähern und sie betrachten, und abhängig von ihrem Aktivierungsgrad. Die Chakras bilden Muster, die von unserem eigenen Geist mit seinen Konditionierungen kreiert und gefärbt werden.

Wenn man auf das Nabelchakra meditiert und dabei 64 Blüten annimmt, reflektiert das eher die vielen pranischen Verbindungen, die dem Nabel entspringen (denn der Nabel ist die Quelle vieler Kanäle/Nadis). Wenn man das Nabelchakra so betrachtet, als ob es zehn Blütenblätter hat, dann reflektiert dies eher das Feuerelement und seine gemäß yogischem Denken zehnfachen Kräfte.

Subtile Wirklichkeiten

Subtile Wirklichkeiten wie die Chakras ähneln Elektrizität, Licht, Luft, Blitz, Wind und Raum, die alle nicht in engen Grenzen wahrgenommen werden können. Die Chakras sind wie die subtilen Phänomene des Traumzustands und sind somit nicht an gewöhnliche Zeit-Raum-Faktoren gebunden. Sie können simultan als klein und als groß wahrgenommen werden, als weit weg und als nah, als Welle und als Teilchen, ganz ähnlich wie in der modernen Physik und in ihren Beschreibungen der Komplexität der subatomaren Sphäre. Die Kundalini und die Chakras zu definieren, ist als ob man versucht, den Wind und seine Bewegungen oder die Bewegung von Wasser oder von Wolken zu definieren. Wenn man die subtilen Wirklichkeiten in der Meditation erfährt, tritt man in einen sehr dynamischen und fließenden Bereich ein, in dem jeden Moment radikale Veränderungen geschehen können, und wenn man sich damit verbindet, kann einen das entweder in winzig kleine oder in riesengroße Bewusstseinsräume tragen, was mitunter nicht voneinander zu unterscheiden ist. Die Chakras sind im Yoga Teil einer Samadhi-Erfahrung, in der der gewöhnliche Geist beruhigt und mit Prana vereinigt wird. Zu den Chakras in ihrem yogischen Sinne hat man durch alltägliche Bewusstseinszustände keinen Zugang, sie reflektieren Sphären jenseits der Dualitäten von Geist, Prana und Gefühlen.

Unser wahrer Geist oder unsere Seele kann als inneres Wesen bezeichnet werden, das hinter der Kundalini wohnt und ihre formlose Energie, ihre Intelligenz und ihr Bewusstsein unterstützt. Diese Seelenenergie oder Atma-Shakti kann aus dem physischen Körper in die Subtil- und Kausalkörper zurückgezogen werden. Wie beim Tod kann sie von dem einen Körper auf einen anderen übergehen. Die Chakras sind Teil des Subtilkörpers und können sich auch mit anderen physischen Körpern verbinden als mit dem, in dem die Seele aktuell gerade lebt.

Jeder von uns ist eine Portion der Bewusstseinsenergie, die Zeit und Raum sowohl durchwirkt als auch jegliche Zeit und jeglichen Raum hervorbringt. Wir sind nicht der physische Körper, der Geist oder die Chakras, die durch diese Kraft energetisiert werden. Wir sind eine Kraft des Bewusstseins, die in verschiedene Körper ein- und wieder aus ihnen austreten kann, viele Leben haben kann oder ganz in ihrer eigenen Natur als Kraft reiner Freiheit und reinen Bewusstseins alle Dinge durchziehen kann. Die Chakras führen uns zurück ins Einheitsbewusstsein, in dem letztlich auch ihre eigene Differenzierbarkeit verschwindet.

Chakras und die kosmischen Prinzipien

Die Chakras sind in erster Linie Zentren der kosmischen Elemente oder Tattvas, inklusive der damit verbundenen Sinnesqualitäten und Sinnesorgane sowie der sie antreibenden Handlungen und der als Treibkraft wirkenden Organe, wie sie von der Kundalini aktiviert werden. Beispielsweise hat das Herzchakra einen Bezug zum Element Luft, zur Sinnesqualität der Berührung, zu den Händen als handelndem Organ und zur Haut als Sinnesorgan. Das trifft nicht nur auf der Ebene des physischen Körpers zu, sondern auch auf der Ebene des Geistes, mit der luftigen oder beweglichen Geisteskraft, ihrer Fähigkeit, Gedanken hervorzubringen und zu berühren oder auch berührt zu werden. Das Herzchakra zu aktivieren, kann uns den kosmischen Prana oder Vayu näherbringen und uns das Gefühl geben, vom Göttlichen oder von den Bewusstseinmächten berührt zu werden, oder kann uns die Fähigkeit verleihen, Dinge im eigenen Herz oder Geist zu berühren. Es kann uns kosmische Sphären der Luft und der Energie eröffnen. Die Chakras zu erfahren, kann also viele Seiten und Aspekte haben. Jedes Chakra ist ein Tor in eine multidimensionale Erfahrung des Selbst und des Universums als Einheit.

Die Chakras stehen also auch in Beziehung zu den kosmischen Prinzipien und verbinden uns mit dem größeren Universum als ganzem, einschließlich der verschiedenen Welten, Lokas oder Ebenen, und können uns somit weit aus dem Körper als Ort, in dem wir leben oder uns selbst kennen, heraustragen.

Überlappung der Chakras

Als Manifestationen der Kundalini-Energie stehen die Chakras in einem Beziehungsgeflecht miteinander, und man kann sagen, dass jedes sowohl in den anderen existiert als auch außerhalb von ihnen. Alle Chakras können als innerhalb des tausendblättrigen Lotos des Kopf- oder Kronenchakras existierend erlebt werden, als seine unterschiedlichen Ebenen oder als seine Blütenblätter. Das Kronenchakra wiederum kann man als Teil des spirituellen Herzens oder zentralen Kerns unseres Wesens wahrnehmen, das unser Herzchakra und den gesamten Körper transzendiert. Das spirituelle Herz befindet sich gemäß dieser Wahrnehmung in der Sushumna oder dem zentralen Kanal, durch den die Kundalini als zentrale Essenz unseres Seins fließt.

Die Sushumna kann man als Raum erleben oder als die Leere, die sowohl die Welt als auch den Geist schluckt. Dieser höhere Raum ist in uns als das höhere Selbst, Paramatman, vorhanden. Die Chakras sind nichts als verschiedene Energiewirbel, die aus unserer tieferen Selbst-Natur jenseits von Raum und Zeit emporsteigen.

Wir müssen uns hier die mystischen Aspekte des Yoga in Erinnerung rufen. Die Chakras sind Zentren mystischer Erfahrung und Verwirklichung. Sie zu erfahren ist eine Erscheinung des höheren Bewusstseins, das in den kosmischen Geist eintritt, aus dem alle Schöpfung entspringt und in dem sich alles letztlich wieder auflöst. Die Chakras entfalten die Kosmologie des Bewusstseins, in der das gesamte Universum und unser individuelles Sein aus dem Absoluten emporsteigen und auch wieder dorthin zurückkehren.

Angemessen über die Chakras nachdenken

Einige mögen angesichts dieser fließenden Beschreibungen irritiert sein und würden definitivere und präzisere Aussagen über die Chakras vorziehen. Aber wenn man mal darüber nachdenkt – kann man solch subtile Kräfte wie diejenigen, die das Universum hervorbringen, denn wirklich auf feste äußere Formen oder auf körperliche Funktionen reduzieren und sie ganz und gar verstehen? Wir müssen das erlernen, was man „chakra-gerechte Art des Denkens“ nennen könnte. Das bedeutet, zu begreifen, dass alles seiner Natur nach sowohl das Zentrum als auch die Umgebung des gesamten Universums ist.

Man muss sich vor Augen halten, dass die Chakras ein Ausdruck und eine Erfahrung auf der Ebene der subtilen Wirklichkeit, der Energie, der Gedanken, der Symbole, der Entsprechungen und der Metaphern sind. Wir müssen uns der inneren Bedeutung der Chakras zuwenden, nicht nur den äußeren Formen. Sich mit den Chakras zu beschäftigen, ist eher eine Kunst als eine Wissenschaft! Die Chakras sind Zentren subtiler Essenzen, Farben und Geschmäcker hinter äußeren Erscheinungen, im yogischen Gedankengut Rasas genannt. Wir können einen Sandelholztropfen auf einen bestimmten Punkt am Körper auftragen, und doch wird sein Duft den ganzen Körper durchziehen und sich auch in unsere Umgebung ausdehnen. Wenn ein Dichter sagt, dass das Gesicht einer schönen Frau wie der Mond ist, dann ist damit nicht gemeint, dass es wirklich wie der mit Kratern übersäte Planet am Himmel ist. Ähnlich haben auch die Beschreibungen der Chakras eine metaphorische Seite. Wir können diese Beschreibungen mit mystischen Aussagen oder mit Zen-Koans vergleichen, oder mit Mantras als Zentren kosmischen Klangs und kosmischer Bedeutung, mit denen die Chakras übrigens in enger Verbindung stehen.

Gewisse Urklänge, beginnend mit den Buchstaben des Sanskrit-Alphabets, entsprechen den Chakras und deren Blütenblättern. Chakras als energetische Formationen sind auch Klangformationen. Die Chakras sind wie Zentren bestimmter musikalischer Klangbilder. Sie sind Vibrationen aus Klang und Licht. Solche Vibrationen stellen Frequenzen dar, nicht Objekte oder Orte in Zeit und Raum. Wenn man Musik hört, dann kann diese zwar von einem bestimmten Instrument herrühren, aber ihre Klänge können nicht auf bestimmte Orte festgelegt werden.

Mit den Chakras arbeiten

Yoga arbeitet mit den Chakras primär durch innere Praktiken wie Pranayama, Mantra und Meditation, da diese Energie, Klang und Bewusstheit widerspiegeln – die Hauptfaktoren, aus denen sich die Chakras konstituieren. Asanas und physische Bewegung sind in der Chakra-Arbeit für gewöhnlich ein sekundärer Aspekt, auch wenn sie oft ein guter Anfang sind, um mit der Ausbalancierung der Energie zu beginnen.

Eine Visualisierung der Chakras ist ebenfalls ein Mittel, sie zu erwecken und ihre Energien zu harmonisieren – man könnte fast sagen, sie zu kreieren. Die Chakras existieren und funktionieren nicht wirklich, bis wir die Kraft unseres Geistes, unserer Aufmerksamkeit und unserer Motivation auf sie gerichtet haben. Im gewöhnlichen menschlichen Zustand schlafen die Chakras oder sind nur latent vorhanden. Yogapraktiken ermöglichen uns, sie zu erwecken, was auch bedeutet, ihr Wachstum anzuregen, sie zu entwickeln und sie zu kultivieren wie eine Blume.

Mit den Chakras auf einer äußeren Ebene der körperlichen Heilung zu arbeiten, mag im Vergleich zu subtileren Praktiken einfacher erscheinen, da wir die physischen Resultate der Chakra-Energie leichter bestimmen können. Wir können die Chakras zu Punkten an der Wirbelsäule und mit Körperorganen und -systemen und ihren Aktivitäten in Bezug setzen. Wir können die Chakras mit Berührung, Aromen, Edelsteinen, Asanas oder anderen physischen Einwirkungen energetisieren, doch dies ist lediglich die äußere Ebene der Chakra-Arbeit. Sie kann die Grundlage schaffen, jedoch ist sie nicht der maßgebliche Motor der Chakra-Entfaltung.

Im Raja-Yoga wird durch die Einbeziehung der Chakras in das Transzendieren von Körper und Geist noch mal ein anderer Blickwinkel eröffnet. Im Hatha-Yoga z.B. besteht Mula-Bandha in einer Kontraktion der Schließmuskeln, um bei der Kontrolle von Apana-Vayu, der nach unten gerichteten pranischen Kraft, zu helfen und sie daran zu hindern, in ungünstiger Weise nach unten zu strömen. Dadurch wird Muladhara-Chakra, das Wurzelchakra, gestärkt. Im Raja Yoga bezieht sich Mula-Bandha hingegen darauf, im Brahman oder im Höchsten Bewusstsein als Grund oder als Wurzel aller Existenz zu verweilen. Dies ist eine Meditationspraxis und hat vielleicht gar kein körperliches Gegenstück.

Das Ziel höherer Yogapraktiken besteht darin, uns zu helfen, die physische Realität und die Zeit-Raum-Realität zu transzendieren und hinter die Sphäre des Egos oder des verkörperten Selbst zu gelangen, zur nicht-lokalisierbaren Wirklichkeit unendlichen Lichts, unbegrenzter Energie, grenzenlosen Raums und endloser Dauerhaftigkeit, zur Sphäre reinen Bewusstseins. Raja-Yoga ist in seinen Formulierungen nicht viel komplizierter als die moderne Physik in ihren Theorien, aber er erfordert Experimente, die wir in uns selbst und in unserem eigenen Geist vollziehen und die von uns verlangen, unsere physische Realität zu dekonstruieren und in den kosmischen Tanz des grenzenlosen Unbekannten einzutreten.

Lassen Sie uns die Chakras mit ganz neuen Augen sehen, mit Einsicht und Inspiration, und wir können durch sie alle Mysterien der Existenz entschlüsseln und die Geheimnisse von Zeit und Raum entdecken, von allem Sein und Nicht-Sein, und die Göttliche Essenz von allem kennenlernen. Die Chakras sind Tore zu dem, was hinter aller Begrenztheit, hinter Konflikt und Sorgen liegt – zur höchsten Glückseligkeit.