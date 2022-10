SELBSTANALYSE: Bin ich übersäuert? Die einfachste Methode, um festzustellen, ob eine Übersäuerung vorliegt, erfolgt über die pH-Wert-Anlayse des Urins. Ein alter Ayurveda-Lehrer von mir probierte noch jeden Urin seiner Patienten, um am Geschmack zu viel Säure festzustellen. Sehr viel einfacher und appetitlicher können wir mit Hilfe von pH-Indikatorpapier feststellen, ob der Körper über den Urin ein Übermaß an Säuren auspuffert. Immer dann, wenn die Färbung des mit Urin benetzten Indikatorpapiers anzeigt, dass der pH-Wert unter 7 geht, bewegen wir uns in Richtung sauer. Ist der pH-Wert dauerhaft unter 6 oder sogar unter 5, sollten wir mit entsäuernden Maßnahmen den Säure-Basen-Haushalt balancieren. Anleitung zur Selbstanalyse: Fang den Mittelstrahl deines Urins in einem kleinen Becher auf.

Betrachte den Urin: Zeigt er eine intensiv gelbe oder dunkelgelbe Farbe? Riecht er streng und säuerlich? Dies sind typische Zeichen für eine verstärkte Säurekonzentration.

Miss mit Hilfe des Indikatorpapierstreifens den pH-Wert des Urins und notiere das Ergebnis.

Miss mehrmals am Tag, um dir ein Bild der dynamischen Aktivitäten deines Stoffwechsels zu machen. Am Morgen nach dem Aufstehen darf bzw. sollte der pH-Wert deines Urins zwischen 5,5 und 6,5 liegen. Dies zeigt an, dass dein Stoffwechsel über Nacht aktiv gearbeitet hat und nun die entstandenen Abfallprodukte ausscheidet. Bei den weiteren Messungen sollte der pH-Wert nicht oder nur selten unter 6,4 gehen. Ist er jedoch dauerhaft niedriger, so sind eine säurearme Schonkost, Reisfasten und andere pitta-reduzierende Maßnahmen anzuraten.