Aus der Dunkelheit zum inneren Licht

Dunkelheit hat eine transformierende Kraft, denn sie führt uns zurück zu einem ursprünglichen Zustand und erinnert uns zugleich daran, was uns unvermeidlich erwartet. In speziellen Dunkelheit-Retreats können Meditierende von dieser Erfahrung kosten.

Auch die Dunkelheit birgt die Essenz, das Göttliche in sich. So überliefern es alle spirituellen Schriften aus vergangenen Zeiten. Herausragende Dichter, Denker, Philosophen, die Schöpfungsgeschichte und nicht zuletzt die zauberhafte Märchenwelt berichten von der Qualität der Dunkelheit.

Heutzutage ist es eigentlich kaum noch möglich, wirklich dunkle und stille Orte zu finden. Selbst nachts finden wir überall den Widerschein der Zivilisation. Noch schwerer tun wir uns damit, die Dunkelheit ins uns selbst zu ertragen und zuzulassen. Während eines Retreats in Dunkelheit und Stille stellen wir uns unseren Ängsten, lassen uns vertrauensvoll in ein Nichts gleiten und entdecken das, was verborgen ist. Der lärmende Verstand wird ruhig und verweilt dann völlig entspannt im Hier und Jetzt. Der Rückzug in Höhlen oder dunkle Räume ist übrigens kein neuer Trend, sondern in sämtlichen traditionellen Kulturen eine weit verbreitete Praxis.

Die Meditation im Dunkeln kann bewirken, dass man sich bewusster und tiefer entspannt, zu innerer Stärke kommt und aus dem Gedankenrad für gewisse Zeit aussteigt. Das Schlaf- und Wachverhalten kann sich wieder normalisieren, und der Stoffwechsel kann sich regenerieren. Aus Sicht der Neurophysiologie haben wir mit der Dunkelheitsmeditation einen wahren Stresskiller. Wir wissen, dass der Hormonhaushalt in der Nacht und in Dunkelheit zu arbeiten beginnt, dass wir in echter Dunkelheit viel erholsamer schlafen und die Produktion der für unsere Körperbalance wichtigen Hormone effizient erledigt wird. Dies allein führt schon zu mehr Lebensfreude, Wachheit und Gesundheit. Der Körper stellt sich selbst wieder her.

Konfrontation mit dem Werden und Vergehen

Häufig sind uns aber Schwierigkeiten im Weg, die unsere Zeit prägen: Wir sind zu schnell. Unsere Ansprüche sind oft unreflektiert und entsprechen uns nicht. Wir sind abgelenkt durch die Online-Gesellschaft, finden kaum Rückzugsmöglichkeiten im Außen – und schon gar nicht im Inneren. Vielmehr birgt das Nach-innen-Gehen für viele ungeahnte Gefahren: Da lauert die Langeweile, der Wechsel zu Aggression und Trauer. Und schließlich drohen bohrend der Verlust an Bedeutung und die Frage: „Wer und was bin ich dann noch?“ Das kommt dem Tod gleich, dem Nichts.

Dabei suchen wir alle nur nach der wahren Liebe, die nichts verlangt, uns umhüllt, uns friedlich werden lässt. Doch sie ist im Außen nicht zu haben – das müssen wir wissen. Diese Liebe finden wir nur in uns selbst, in einer Symbiose mit der Existenz. Neben all dem Wissenschaftlichen, das in den letzten Jahren vieles erhellt, entmystifiziert und die Meditation aus der Ecke der sagenumwobenen Esoterik geholt hat, gibt es doch etwas, das wir nicht greifen, nicht erklären können. Uns fehlen die Worte – und das ist auch gut so. Es ist zu kostbar, um von Worten verwässert oder geteilt zu werden, es ist immer und immer in unsagbarer Güte um uns herum. Es ist ein gänzlich auf innerer Erfahrung beruhendes Geschehnis. Etwas, das wir nicht machen können, das entstehen will. Dazu ist ein Stillwerden nötig, ein Lauschen, ein zartes Wahrnehmen – wie ein sanfter Windhauch, der warm und zauberhaft vorbeistreift und unser Inneres liebevoll umwälzt.

Hans-Peter Dürr, Kernphysiker am Max-Planck-Institut, sagte nach Jahrzehnten der Forschung: „Das Lebendige ist das Ganze. Es gibt keine Teile, die Welt ist nichts Festes, wenn man die Wirklichkeit verstehen will, muss man die Hände öffnen, nicht greifen, sondern begreifen, man erkennt das Geistvolle, man erkennt die Liebe.“

Erinnerung an eine Zeit der Verbundenheit

Alles Leben entsteht in Dunkelheit und drängt ans Licht. So wachsen wir im Mutterleib, geborgen in der Dunkelheit, eingehüllt von dumpfen Geräuschen und der Wahrnehmung der Umgebung. Die pränatale Zeit ist geprägt von der engen Verbindung zwischen Ohr und emotionalem Gehirn. Neben dem Rhythmus, der aus den Umgebungsgeräuschen, dem Herzschlag und dem Atmen der Mutter entsteht, ist es auch die Zeit der Emotionen, von Liebe und Geborgenheit. Im Idealfall sind wir eingebettet in gute Gedanken und Stimmungen der Mutter, die auf uns übertragen werden. Es ist die tiefste Symbiose, in der wir eins mit der Mutter und mit dem schöpferischen Werden sind.

Der Rhythmus, der uns in der Zeit unseres Werdens begleitet, hat Einfluss auf unser Stress-, Schlaf- und Wachverhalten. Er lässt in uns Tiefenentspannung und Kohärenz entstehen. Das Prinzip vom gleichen Schwingen verschiedener Körper ist in allen Meditationstraditionen eine elementare Grundlage. Denken wir an meditative Musik, an Mantras und an die tiefe Berührung durch wunderbare klassische Musik. All das regt etwas in uns an, das mit Rhythmus und Entspannung zu tun hat.

Wir alle sind Suchende

Wir unterliegen der schöpferischen Spirale des Lebens, die uns zu Harmonie, Gesundheit, Glück, Werten, Sinn und Glauben hinführen möchte. Dies scheint wie ein unsichtbares Band zu sein, das uns mit der Schöpfung verbindet und uns dazu treibt, früher oder später nach innen zu gehen. Dann ist Meditation ein Thema, das uns anzieht – meist nach vielen schmerzhaften Erfahrungen und dem Einsetzen der Suche nach dem Sinn des Lebens. Bei machen setzt diese Suche früher, bei manchen später ein. Doch sicher ist, dass wir alle diesen Sinn finden möchten, der uns Halt, Orientierung und Zuversicht verleiht.

Die Praxis der Meditation liegt in ihrer Tiefe jenseits von Philosophien und religiösen Anschauungen. Vielmehr geht es um die Suche nach unserer Verbindung mit dem Leben. Nach Jahren der Sinnsuche in der Meditationspraxis wird eine Phase eintreten, in der wir die Stille suchen und untersuchen. Danach tritt eine Phase ein, in der wir bereit sind, in Dunkelheit zu sein und diese in uns zu erkennen und zu erfahren.

Das Licht deiner Seele weist dir den Weg, denn die Dunkelheit, aus der wir kommen, ist die gleiche, in die wir zurückkehren werden. Die Zeit dazwischen bezeichnen wir als unser Leben. Gern erleben wir diese Zeit als durch uns selbst bestimmt, strukturiert und gestaltet. Dass es neben dieser Illusion des selbstgesteuerten Lebens eine unbeeinflussbare Konstante gibt, die immer ist und immer war, wird uns in den Tagen der Dunkelmeditation bewusst.

In der Dunkelheit das eigene Licht finden

Als schicksalhaft bezeichnen wir die Momente des Lebens, in denen wir ungeahnt mit dieser Ebene in Kontakt kommen. Unfreiwillig und unter schmerzhaften Begleiterscheinungen kommt unsere Lebensillusion ins Stottern, und ohne unseren bewussten Willen werden wir von außen nach innen katapultiert. Meist kommen wir wenigstens so zu einer längst fälligen Kontaktaufnahme mit unserem inneren Feuer, das uns befähigen kann, zu uns zurückzufinden.

Befinden wir uns hingegen auf einer freiwilligen Reise nach innen, erleben wir diese wie eine Rückkehr, ein Nach-Hause-Kommen. Die Hingabe an die Dunkelheit ist der direkte Weg in die eigene Existenz. Wir durchlaufen während des Retreats mehrere Entwicklungsstufen. Da sind Phasen der Einfindung, Phasen des Widerstands, Phasen der Tiefenentspannung, Phasen der Klarheit, Phasen der Auflösung. So mancher Teilnehmer versöhnt sich mit der Endlichkeit, öffnet sich seiner Kreativität oder macht Erfahrungen voller Glückseligkeit und friedvollem Einverstandensein mit dem Leben, so wie es jetzt gerade ist. Auf der körperlichen Ebene schärfen sich unsere Sinne, regulieren sich Schlaf- und Wachverhalten, entrinnen wir dem Hamsterrad der Gedanken. Heilung, Inspiration und Transformation können geschehen.