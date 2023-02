Einheit in Form und Bewegung – warum die präzise Ausrichtung in den Asanas wichtig für eine gesundheitsförderliche Praxis ist, und wie du ein solches Alignment erlangen kannst.

Heute wird der Begriff Alignment im Yoga genutzt, um die genaue Anordnung unserer Körperstrukturen während der Asana-Praxis zu beschreiben. Am ehesten können wir den Begriff mit „Ausrichtung“ übersetzen. Die ursprüngliche Idee des Alignments möchte uns zu einer gesunden Praxis verhelfen und basiert auf der Erkenntnis, dass unser Körper als Gesamtkonstrukt eine Einheit bildet. An dieser Stelle sehen wir auch die Brücke zum Kernpunkt des Yoga deutlich vor Augen – denn Yoga selbst beschreibt und beschreitet den Pfad der Einheit und folgt somit einer ganz konkreten Ausrichtung.

Die Einheit in der Ausrichtung

Die Wirkweise eines Asana können wir nur dann wirklich verinnerlichen, wenn wir es in einer gesundheitsförderlichen Art und Weise praktizieren, uns dabei auf den natürlichen Verbund des gesamten Körpers ausrichten und die Einheit darin erkennen. Diese Art der Betrachtung verleiht unserer Praxis eine zusätzliche Dimension, die uns mit dem ganzheitlichen Ansatz von Yoga in Verbindung bringt. Das Gewahrsein von Einheit kann so körperlich erfahrbar gemacht werden, da wir ein Gespür für die universelle Lebenskraft (Prana) erhalten, die alles verbindet. Die Asana-Praxis ist eine von vielen Möglichkeiten im Yoga, die uns beibringen, Prana im physischen Körper wahrzunehmen und unser Energiegewahrsein zu verfeinern. Diese beiden grundlegenden Aspekte verhelfen ebenfalls dazu, unsere Ganzheit immer mehr und deutlicher wahrzunehmen.

In der Praxis selbst können wir dazu bestimmte Aspekte der Ausrichtung wählen. Wir können uns beispielsweise auf Vinyasa, den Einklang von Atem und Bewegung, konzentrieren. Auch hierbei trainieren wir das Wahrnehmen von Einheit, indem wir unsere zyklisch-rhythmischen Atemsequenzen mit dynamischer Bewegung verbinden.

Auch statische Haltungen erfahren durch den einheitlichen Verbund von Atem und Körperwahrnehmung mehr Gleichmäßigkeit und Stabilität.

Natürliches Alignment

In diesem Artikel widmen wir uns dem Alignment in der Asana-Praxis im Verständnis von kahiryanur Yoga. Eine von vielen Besonderheiten daran ist der Fokus auf die natürlichen, im Körper vorhandenen Strukturen. Dabei geht es darum, diese veranlagten Strukturen während der Praxis gleichzeitig und bewusst in einer „Konzentration mit mehreren Sinnen“ anzuregen und dem Körper hierdurch förderliche Bewegungsmuster beizubringen. Dazu gehören bewusstes, gleichmäßiges Atmen, das Denken und Visualisieren der gegenwärtigen Asana-Praxis sowie das Spüren des energetischen Körpergefühls innerhalb des Vorgangs und der Haltung. Eine optimale Stellung des Knochenapparats und der Gelenke sowie das gezielte Einsetzen der Muskulatur, der Bänder und Sehnen stehen im Vordergrund jeder Körperbewegung und bilden die sichtbare Form des Alignments. Innerhalb des Körpers kann so die Wirksamkeit von Prana gesteigert und auch bewusst erfahren werden.

Um diesen Vorgang besser zu verstehen, können wir uns das Bild eines Wasserschlauchs zur Hilfe nehmen: Wenn dieser in seiner ursprünglichen Form eingeschränkt ist, kann das Wasser darin nicht gut und frei fließen. Es kann sich dann im Inneren des Schlauches nur mühsam vorwärtsbewegen. Nicht ganz so mechanisch, und doch ähnlich, verhält es sich mit unserem Körper: Im Bereich des Physischen kann Prana am besten in uns agieren, wenn wir uns in Richtung Offenheit ausrichten. Aufgrund unseres heutigen Lebensstils sind wir jedoch auf körperlicher Ebene häufig diversen Einschränkungen ausgesetzt. Dies fängt schon mit einer schlechten Körperhaltung an, die wir über einen längeren Zeitraum einnehmen. Ein konkretes Alignment orientiert sich immer an der ursprünglich gesunden Ausdrucksform des Körpers. Wenn wir demzufolge in der Körperhaltung und der Bewegung das gesunde Optimum anstreben, stimulieren wir unsere individuelle natürliche Veranlagung, die uns so zu mehr Agilität, Harmonie und Ausgewogenheit verhilft. Wir können ganz klar sagen, dass unser Körper durch die Anwendung eines präzisen Alignments den Knochenapparat, die Gelenkstrukturen und die Muskulatur in optimaler und gesundheitsförderlicher Effizienz nutzt. Jeder Körper kann so die ihm momentan mögliche individuelle Erweiterung und Entwicklung spontan und direkt erfahren.

Ein konkretes Alignment orientiert sich immer an der ursprünglich gesunden Ausdrucksform des Körpers.

Von unten nach oben

Jede Pflanze bahnt sich ihren Weg von unten nach oben. Unsere Häuser bauen wir ebenfalls auf diese Art und Weise. Und auch wir Menschen bewegen uns von der Erde angezogen aufrecht in Richtung Himmel strebend. Das Prinzip von Entwicklung und Wachstum basiert sowohl im physischen als auch im spirituellen Sinne auf einer stabilen Basis. Dieses grundlegende Prinzip kann in allen Asanas gespürt werden. Besonders deutlich merken wir es in Positionen, die eine gute Balance erfordern. Denn auf wackligen Füßen kann eine Balancehaltung weder präzise eingenommen noch gehalten werden. Für ein ganzheitliches Körpergewahrsein sollte das Alignment in Bezug auf die Haltung des Knochenapparats und der Gelenke in jedem Asana immer stabilisierend von unten nach oben aufgebaut werden. Wenn wir eine Bewegung aus einer instabilen Basis heraus starten, nehmen wir die Unsicherheit in jede weitere Bewegung mit.

Alignment in der Basis-Stellung Samasthiti

Welche Vorteile uns die Orientierung an einer natürlichen Körperhaltung bietet, lässt sich besonders gut am Beispiel von Samasthiti, dem aufrechten Stand, erläutern. Samasthiti mit hüftbreit geöffneter Beinstellung dient als Basis-Stellung,1 da diese Position unsere natürliche aufrechte Haltung verkörpert. Dieser Stand nimmt konkreten Bezug zu der ursprünglich geradlinigen Aufstellung der Knochen- und Gelenkstrukturen.

Er bietet dem Körper die beste Stabilität in höchster Effizienz, da so eine ganzheitliche Verteilung auf alle Gelenk- und Muskelstrukturen gegeben ist. Dadurch haben wir die Möglichkeit, die ursprünglich mühelose Stabilität innerhalb unseres Körpers zu erfahren und zu verinnerlichen.

Um einen groben Überblick zu erhalten, kann man sich diesen Stand folgendermaßen vorstellen: Die Füße sind hüftbreit geöffnet und stehen geradlinig, parallel zueinander. In der frontalen Perspektive weisen Fußgelenk, Knie und vorderer Darmbeinstachel jeweils eine gerade Anordnung auf. Das Becken ist aufgestellt, und die Schultern ruhen in geöffneter Position auf der aufgerichteten Wirbelsäule. Seitlich betrachtet, weisen Fuß-, Knie- und Schultergelenke sowie das Becken eine lotrechte Flucht auf. Der ganze Körper orientiert sich dabei an der eigenen Mitte.

Utkatasana im Fokus

Wie sieht ein solches gesundheitsförderliches Alignment eigentlich in einem Asana aus?

Es gibt viele Variationen von Utkatasana, der Hockstellung, die auch „kraftvolle Stellung“ bedeutet. Die hier vorgestellte Variante2 ermöglicht es den Gelenk- und Muskelstrukturen im Körper, eine optimale Zusammenarbeit zu erlernen. Wie in der Abbildung zu sehen ist, liegen Sprunggelenke, Becken, Schulterpartie und Handgelenke dabei auf einer Achse, die sich am Zentrum des Körpers orientiert.

Aus diesem Alignment entsteht eine ganzheitliche Kraftverteilung auf alle Körperbereiche. Unser Körper wird dadurch in die Lage versetzt, den Zustand von müheloser Stabilität zu erfahren. Die Kombination aus präzisem Alignment und ganzheitlicher Zusammenarbeit des gesamten Körpers stärkt in uns so auch die Erfahrung von gelebter Einheit sowie das Bewusstsein für die eigene Mitte.

Muskelketten

Für ein gutes Alignment in Statik und Dynamik ist es ebenfalls von Bedeutung, die verschiedenen Muskelketten zu beachten, die an einer Bewegung beteiligt sind. Am Beispiel des Kopfkreisens lässt sich das Zusammenspiel im gesamten Körper nachvollziehen.

Richtig ausgeführte Rotationen unseres Kopfes können unsere Halswirbel mobilisieren und die Nackenmuskulatur geschmeidig machen. Obwohl sich die eigentliche Bewegung im Bereich der Halswirbelsäule und des Kopfes vollzieht, ist dennoch eine stabile und geerdete Bein- und Rumpfstellung als Basis entscheidend. Der oben beschriebene Basis-Stand dient auch hier als Ausgangshaltung. Auf diesem Fundament hat unsere Nackenmuskulatur freie Fahrt für eine gute Mobilisation. Vernachlässigen wir einen korrekten Stand und lassen uns beispielsweise im Hohlkreuz mit eingefallener Schulterpartie hängen, so können wir die Nackenmuskulatur selbst während einer einfachen Übung wie dem Kopfkreisen aufgrund einer fehlenden Aufrichtung überreizen.

Ahimsa ist auch Alignment

Häufig neigen wir dazu, unser Alignment zu verlassen, um der Vorstellung von einem idealen Asana zu entsprechen. Dabei sollten wir verstehen, dass jeder Körper eine eigene optimale Reihenfolge der Entwicklung hat. Es geht nicht darum, sich in eine Position hineinzudrücken, sondern darum, sich den eigenen Möglichkeiten entsprechend hineinzuentwickeln. Die individuellen Veranlagungen sind von Körper zu Körper völlig unterschiedlich. Ahimsa, der yogische Begriff für Gewaltlosigkeit, beschreibt die Tatsache, dass wir weder in Worten noch in Gedanken oder Taten gegenüber anderen oder uns selbst Gewalt ausüben sollten. Somit ist auch die Ausrichtung auf eine gesundheitsförderliche Praxis im Sinne von Ahimsa ein enorm wichtiger Teil unserer yogischen Praxis, und somit auch ein elementarer Aspekt von Alignment. Wir können deutlich sehen, dass die essenziellen Ideen von Ahimsa und auch von Alignment unserer eigenen Natur entsprechen und darauf abzielen, unseren Blick darauf zu richten. Letztendlich werden wir so durch unsere eigene gelebte Praxis Folgendes erkennen: Yoga wird uns niemals etwas Fremdes auferlegen – denn Yoga ist der Pfad, der uns die Führung unserer natürlichen und ursprünglichen Bewusstheit von Einheit aufzeigt.

1 im kahiryanur Yoga

2 im kahiryanur Yoga praktiziert