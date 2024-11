Schwebe durch die Luft & erlebe Yoga neu – mit der Yosana Aerial Yoga Hängematte

Wer Yoga in der Tiefe versteht, weiß, dass es viel mehr als eine körperliche Übung ist. Es geht darum, Körper und Geist in Einklang zu bringen, Belastungen abzubauen und die innere Balance zu finden. Mit der Yosana Aerial Yoga Hängematte erreichst du genau das – und noch mehr. Hierbei handelt es sich um ein hochwertiges und durchdachtes Produkt, das es dir ermöglicht, dein Yogatraining um eine spannende, spielerische und zugleich kraftvolle Komponente zu erweitern.

Aerial Yoga, auch bekannt als Flying Yoga, ermöglicht es, die Schwerkraft als Verbündeten zu nutzen und dabei Gelenke zu entlasten. Die spezielle Yosana Aerial Yoga Hängematte ist genau für solche Anwendungen entwickelt und bringt einige beeindruckende Vorteile mit sich – vom Material über die Funktionalität bis hin zu einem umfassenden Zubehör, das dich beim Einstieg begleitet.

Die Vorteile der Yosana Aerial Yoga Hängematte

Die Yosana Aerial Yoga Hängematte besticht durch ihre besondere Verarbeitung und ihr robustes, hochwertiges Material. Hier sind einige der herausragenden Eigenschaften:

Sicher und hochwertig: Erlebe ein Gefühl von Freiheit und Stabilität mit der Yosana Aerial Yoga Hängematte! Hergestellt aus hochwertigem, belastbarem 40-DEN-Nylon, vereint sie maximale Haltbarkeit mit einem sanft glänzenden, hautfreundlichen Stoff. Die 5 Meter lange Hängematte bietet idealen Halt für anspruchsvolle Aerial-Yoga-Posen und ist für Deckenhöhen bis 3,2 Meter geeignet. Während die Länge fest bleibt, bietet die dehnbare 2,6-Meter-Breite perfekten Komfort für Cocooning und Shavasana, deine Endentspannung. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 500 kg genießt du sorgenfrei Stabilität und Flexibilität bei jeder Pose. All-Inclusive-Paket für deinen Start: Yosana bietet nicht nur die Hängematte selbst, sondern liefert auch alle notwendigen Befestigungselemente wie 2x Sicherheitskarabiner, 4x O-Schlingen zur Deckenbefestigung und Höhenverstellung, 2x Deckenbefestigung inkl. 8x Schrauben für Betondecken (Betonanker). Damit wird der Einstieg unkompliziert, und die Hängematte kann sowohl drinnen als auch draußen verwendet werden – ob an stabilen Deckenhaken, im Fitnessstudio oder an einem Baum im Freien. E-Book & 7-Tage-Online-Kurs: Ein echtes Highlight ist der Gratis 7 Tage Video Basiskurs (Streaming on Demand) mit Lisa Hübner, einer führenden Aerial Yoga Lehrerin mit über 10 Jahren Aerial Yoga Erfahrung. Hier findest du detaillierte Erklärungen zu den Grundlagen des Aerial Yoga sowie hilfreiche Tipps und Übungen, die deine Praxis auf das nächste Level bringen. Zusätzlich bekommst du auch ein E-Book (PDF zum Downloaden) mit 26 Übungen.

Sichere dir dein Yosana Yoga Hängematten Komplett-Set in einer von vier wunderschönen Farben – wähle zwischen Mintgrün, Flieder, Silbergrau oder dem einzigartigen Colorful Clouds Design. Die Sets sind für 109 € erhältlich, und das Colorful Clouds Design für 129 €.

Mit dem Rabattcode YogaAktuellFLY24 sparst du jetzt 5 % auf deinen Kauf. Gönn dir selbst das Geschenk des Aerial Yoga oder überrasche deine Liebsten zu Weihnachten mit einem Gefühl von Freiheit und Leichtigkeit! Bestellbar unter yoana.eu

Warum Aerial Yoga? Die Vorteile des Schwebens für Körper und Geist

Aerial Yoga bietet weit mehr als ein spannendes Fitnesserlebnis. Die Praxis bringt eine Vielzahl von Vorteilen mit sich:

1. Entlastung für die Wirbelsäule und Gelenke: Durch das Schweben in der Hängematte wird die Schwerkraft genutzt, um die Gelenke zu entlasten und die Wirbelsäule zu dehnen. Besonders Menschen mit Rückenschmerzen oder Gelenkproblemen profitieren von dieser schwebenden Yogaform, da die Übungen nicht die Belastungen von herkömmlichem Boden-Yoga aufweisen.

2. Verbesserung der Flexibilität: In der Hängematte lassen sich viele Positionen einnehmen, die auf dem Boden schwer zu erreichen sind. Aerial Yoga ermöglicht dir, tiefer in Dehnungen zu gehen und auf schonende Weise die Flexibilität zu steigern.

3. Stärkung der Körpermitte und Rumpfmuskulatur: Das Schweben fordert deine Core-Muskulatur in besonderem Maße, da sie konstant gefordert ist, das Gleichgewicht zu halten. So werden Bauch- und Rückenmuskulatur intensiv gestärkt, was sich auch in anderen Yoga-Übungen positiv auswirkt.

4. Förderung der Balance und des Gleichgewichtssinns : Aerial Yoga trainiert nicht nur den Körper, sondern fordert auch den Geist. Der Fokus auf Balance und Koordination schult das Körperbewusstsein und fördert die Verbindung zwischen Körper und Geist.

5. Lösen von Verspannungen und Entspannung des Geistes: Besonders die schwebenden Posen ermöglichen es, Spannungen zu lösen und tiefer in eine Entspannung einzutauchen. Der „Cocoon“, das vollständige Einhüllen in die Hängematte, ist eine tiefenentspannende Erfahrung und hilft, Stress loszulassen und neue Energie zu tanken.