„Namaskaram!“ Nächste Medical-Yoga-Woche im Park Igls Medical Spa Resort im August

Durchatmen, Ruhe finden und dabei mit Yoga neue Kraft schöpfen – dafür ist in unserer hektischen Zeit immer ein guter Zeitpunkt. Im Park Igls Medical Spa Resort in Tirol, Österreich, lässt sich das perfekt als gesunde Auszeit vom Alltagsstress mit medizinischen Untersuchungen verbinden.

Vom 27. August bis 3. September 2023 findet im Park Igls, einem der führenden Medical Spas weltweit, die nächste Yoga-Woche statt. Das renommierte Gesundheitszentrum ist Pionier der Modernen Mayr-Medizin, vereint universitäre Diagnostik und Medizin mit der traditionellen Frühdiagnostik nach dem österreichischen Arzt Dr. F.X. Mayr. Eine ganzheitliche Betrachtungsweise des Menschen ist daher Kern des diagnostischen und therapeutischen Ansatzes. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Ursachenforschung von Erkrankungen – meist im Bereich des Magen- und Darmtraktes – und nicht in erster Linie auf dem Kurieren von Symptomen.

Yoga und Moderne Mayr-Medizin

Yoga in Kombination mit der Modernen Mayr-Medizin wird im Park Igls Medical Spa ganzjährig begleitend angeboten, zwei Mal im Jahr findet eine spezielle Yoga-Woche statt. „Für die TeilnehmerInnen der Yoga-Woche im Park Igls sind die Tage ein intensiver und wertvoller Weg zu einer besseren Körperwahrnehmung, neuer Energie und Achtsamkeit“, ist Dr. Peter Gartner, Chefarzt im Park Igls überzeugt.

Intensiv deshalb, weil das einwöchige Programm am Weg zur inneren Mitte sehr dicht ist. Es umfasst neben den Yoga-Einheiten einen medizinischen Gesundheits-Check, eine ärztliche Kontrolluntersuchung mit manueller Bauchbehandlung sowie eine Abschlussuntersuchung und auch drei Vollmassagen und drei wohltuende Detox-Wickel mit Bienenwachs. Vier Yoga-Lektionen finden in der Gruppe statt, eine Stunde als Personal Training Yoga.

Hatha-Yoga im Zentrum

Praktiziert wird eine Ausrichtung auf die korrekte anatomische Bewegung und Haltung, vorwiegend mit Asanas aus dem Hahta-Yoga – einer der beliebtesten Yoga-Stile, die auch AnfängerInnen ohne Vorkenntnisse durchführen können. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Atem- und Energieübungen sowie Entspannung. Und zwischen den Programmpunkten? Bleibt genug Zeit für Saunagänge, Relaxen am Pool oder im idyllischen Naturpark, Bewegungstrainings im Panorama-Gym des Hauses oder draußen in herrlicher Naturkulisse.

Hier Details erfahren zum Angebot Yoga-Woche im Park Igls

Über das Park Igls

Das Gesundheitszentrum Park Igls am Sonnenplateau Igls bei Innsbruck in Tirol zählt zu den führenden Medical Spas weltweit. Seit drei Jahrzehnten bietet die private Gesundheitseinrichtung Diagnostik- und Therapiemodule im Rahmen der Modernen Mayr-Medizin sowie fachärztliche Gesundheits-Checks an. Im Fokus des therapeutischen Ansatzes steht die ganzheitliche Betrachtungsweise des Menschen nach den Erkenntnissen von Dr. F. X. Mayr über die Darmgesundheit und das Erforschen der Ursachen von Erkrankungen. Durch die Einrichtungen vor Ort und die Zusammenarbeit mit Spezialist:innen unterschiedlicher medizinischer Fachbereiche der Universitätsklinik Innsbruck stehen dem Gast modernste Untersuchungsmethoden zur Verfügung.

Zu den gefragtesten Programmen, für die Gäste aus aller Welt nach Innsbruck-Igls reisen, gehören neben Detox-Programmen, unter anderem auch das De-Stress-Programm, Detox Medical Check, Immune Booster oder das neue Menopause-Fit-Programm. Über die Medizinische Rezeption kann man sich vorab beraten lassen, welches Programm sich für die individuellen medizinischen und therapeutischen Problemstellungen bestens eignet.