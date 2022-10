Kraft von innen, um im Flow zu bleiben

Als Yogi ist es dir wichtig, Körper, Geist und Seele im Einklang zu halten. Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper – und deshalb achtest du auf beide gleichermaßen. Dass dabei Bewegung, Ernährung und Schlaf eine große Rolle spielen, weißt du. In der modernen Welt, in der wir leben, reichen diese Praktiken jedoch möglicherweise nicht immer bei jedem aus. Es macht deshalb für viele Sinn, mit der einen oder anderen Extraportion an Nährstoffen nachzuhelfen. Nahrungsergänzungsmittel wie AG1 von Athletic Greens setzen genau hier an und sind deshalb auch für Yogis eine gute Wahl, um Körper und Geist in Balance zu halten, um im Zuge der eigenen Praxis genau davon zu profitieren.

Was ist AG1?

AG1 von Athletic ist ein Produkt, das uns den täglichen Zugang zu Nährstoffen ein klein wenig einfacher macht. AG1 ist zwar grün, enthält aber so viel mehr als Grünzeug: 75 hochwertige und natürliche Zutaten wie Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienstämme, Botanicals und mehr. Die tägliche Portion unterstützt die tägliche Nährstoffversorgung und diverse Gesundheitsbereiche:

Immunsystem 1

Energiehaushalt 2

geistige Fitness 3

Haut, Haare, Nägel 4

Herz- und Knochengesundheit 5

Hormonfunktion6

Du trinkst AG1 einmal am Tag, jeden Tag. Die Zubereitung ist denkbar einfach und praktisch:

1 Messlöffel oder Travel Pack AG1, 250ml Wasser, geschüttelt oder gerührt.

Egal, ob du dich vegetarisch, vegan oder ketogen ernährst: AG1 ist für jede Ernährungsform geeignet. Zudem ist es frei von Laktose, Gluten, Eiern, Nüssen, künstlichen Aromen und Farb- und Konservierungsstoffen. Die tägliche Portion enthält nur 50 kcal und 0,8g Zucker.

Vitamin D ist ein weiteres Vitamin, dessen Supplementierung für viele besonders im Winter Sinn macht.

Die good News sind: die Vitamin D3&K2 Tropfen von Athletic Greens gibt’s für unsere Leser gratis zur ersten Bestellung dazu. Zusätzlich bekommst du außerdem noch 5 praktische Travel Packs für unterwegs, dein nächstes Yoga Retreat oder Reise.

Wie Yoga und AG1 zusammenpassen

Yoga entstand mit der primären Absicht, körperliche Gesundheit mit geistiger Balance und emotionaler Ruhe zu verbinden.

Eine regelmäßige Yogapraxis erfordert ein hohes Maß an Energie, Ausdauer, Flexibilität und Kraft – für Anfänger sowie auch für Fortgeschrittene. Zudem fordern Yoga und die oftmals damit Hand in Hand gehenden Praktiken wie Atemübungen und Meditation auch den Geist heraus. Es ist deshalb wichtig, auch auf die geistige Fitness zu achten und Nahrungsmittel zu konsumieren, die Stoffe enthalten, die auch diese unterstützen.

Nahrungsergänzungsmittel können Inhaltsstoffe enthalten, die dem Körper bei der Erholung nach einem körperlich anstrengenden Flow helfen. In AG1 sind beispielsweise Kupfer, Selen und Zink und die Vitamine B2 (Riboflavin) und C enthalten. Inhaltsstoffe, die dazu beitragen, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

Andere Vitamine und Mineralstoffe können sich positiv auf die geistige Fitness auswirken, was einen positiven Effekt auf die Meditationspraxis haben kann. Folat, Niacin, Pantothensäure und die Vitamine B2 (Riboflavin), B12 und B6 tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung und Zink mit Pantothensäure zu einer normalen geistigen Leistung bei.

Die erhöhte körperliche Aktivität beim Yoga verlangt deinem Körper Energie ab. Wenn du Körper, Atem und Geist voll in deine Praxis einbinden und eine korrekte Ausrichtung in den Asanas erreichen möchtest, macht es Sinn, dem Energiehaushalt Gutes zu tun. AG1 enthält Kupfer, Biotin, Niacin, Pantothensäure, Thiamin und die Vitamine B2 (Riboflavin), B12, B6 und C- Stoffe, die zu einem normalen Energiestoffwechsel beitragen.

Über Athletic Greens:

Athletic Greens hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Menschen da draußen zu motivieren, die eigene Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen.

AG1 wird seit über 10 Jahren konstant weiterentwickelt, derzeit ist die 52. Version auf dem Markt und das nächste Upgrade steht bereits in den Startlöchern.

Auf der Grundlage der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse wählt Athletic Greens einige der am bioverfügbarsten Formen jedes Nährstoffs in AG1 aus, um die höchstmögliche Qualität und den größtmöglichen Wert zu liefern.

Der Beitrag zu einer gesünderen Welt besteht bei Athletic Greens aus gesunder Ernährung, Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und sozialem Engagement.

Konkret heißt das:

Ernährung als Menschenrecht: 2021 hat Athletic Greens 1,7 Millionen Mahlzeiten an Kinder in Not gespendet. 2022 wird diese Zahl auf 6 Millionen Mahlzeiten erhöht.

Nachhaltigkeit: Athletic Greens wurde 2021 klimaneutral zertifiziert. Die Emissionen werden in Zukunft weiter reduziert, um die Auswirkungen auf den Planeten kontinuierlich zu verringern.

Bringe dein Wohlbefinden und deine Praxis auf die nächste Stufe und mache AG1 jetzt zum Teil deiner integralen Morgenroutine!

Mit deiner Erstbestellung bekommst du KOSTENLOS 5 praktische Travel Packs und einen Jahresvorrat Vitamin D3&K2 dazu. Außerdem wird dir auch eine Vorratsdose und ein Shaker dazu geliefert.

AG1 wird im Abo monatlich frei Haus geliefert, die Lieferung kann aber jederzeit pausiert, gekündigt oder zeitlich an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Zudem gibt’s bei Athletic Greens eine 60-Tage-Geld-zurück-Garantie. So kannst du ganz unverbindlich testen, ob AG1 in deinen Flow passt.

