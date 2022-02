Immer das perfekte Equipment: Mit Yogamatte & Co. gut vorbereitet

Um Yoga zu üben, braucht man nicht viel – aber die Grundausstattung, die man benötigt, sollte von guter Qualität sein und zum gewählten Yogastil passen. Auch die eigenen individuellen Bedürfnisse sollten beim Kauf berücksichtigt werden.

YOGISTAR® hat sich seit vielen Jahren die Aufgabe gestellt, ein ebenso vielfältiges wie qualitativ hochwertiges Sortiment rund um Yoga und verwandte Themen anzubieten, und hat sich als einer der führenden Anbieter etabliert. Herzstück des breiten Angebots, das der bei seinen Kunden so beliebte Hersteller bereithält, ist natürlich das Yoga-Equipment von Matten über Hilfsmittel bis hin zu Meditationskissen. Hier findet jeder die richtige Ausstattung!

Bei den Matten hat sich als Einsteigermodell die yogimat basic® bewährt, die preisgünstig, aber zuverlässig ist und in einer riesigen Auswahl zeitloser Farben und Trendfarben erhältlich ist. Darüber hinaus stehen zahlreiche weitere Modelle zur Verfügung, wobei stets ein großes Augenmerk auf umweltfreundlichen Materialien liegt. Ganz besonders rutschfeste Yogamatten, leichte Matten für unterwegs, Matten mit extra-raffinierten Designs und viele andere warten darauf, entdeckt zu werden!

Alles für Sonnengruß & Co

Deine Sonnengrüße gelingen besonders leicht und mühelos, wenn du eine absolut rutschfeste Yogamatte verwendest, die dir genügend Grip und Bodenhaftung gibt, um dich in den Asanas dem Himmel entgegenzustrecken und zu leuchten. Zahlreiche rutschfeste Yogamatten in ganz unterschiedlichen Ausführungen und Materialien mit einem starken Fokus auf Umweltfreundlichkeit findest du bei YOGISTAR®. Zu den besonderen Highlights in der hochwertigen Produktauswahl zählt die Yogimat Sun, eine Naturkautschukmatte der neuesten Generation, die sich durch ihre außerordentliche Rutschfestigkeit, durch strahlend schöne Farben und durch großzügige Abmessungen hervorhebt. Auf dieser komfortablen Yogamatte zu üben, gibt dir in der Asana-Praxis ein hervorragendes Gefühl. Mit der Yogimat Sun wird jeder Sonnengruß ein kleines Feuerwerk!

Die Website von YOGISTAR® bietet zu jedem Modell hilfreiche Informationen, und mit dem YOGISTAR-Yogamatten-Test findest du die perfekte Yogamatte für deinen Typ. Zusätzlich beantwortet ein kompetentes Service-Team freundlich alle Fragen.

Wer Yogastile wie z.B. Iyengar Yoga oder TriYoga übt, verwendet bestimmte Hilfsmittel. Auch diese findet man bei YOGISTAR® in vielen Varianten! Yogablöcke beispielsweise gibt es in unterschiedlichen Größen und Materialien, etwa aus federleichtem, dennoch stabilem Kork oder anderen Naturmaterialien. Auch für Yogagurte ist YOGISTAR® eine gute Adresse. Blöcke und Gurte kommen übrigens auch außerhalb der genannten Yogastile zum Einsatz und können für Anfänger ebenso wie für Fortgeschrittene sinnvoll sein.

Dies gilt auch für weitere nützliche Tools aus dem YOGISTAR-Sortiment. So facettenreich und spannend wie Yoga ist auch das Angebot von YOGISTAR®! Der Spezialist für Yoga-Equipment bietet dir innovative, mit Bestnoten bewährte Yoga-Produkte.

