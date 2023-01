Entspannter Yoga-Urlaub trotz Familie? Geht das?

Jedes Jahr steht man wieder vor der Frage:„Wo soll es im Urlaub hingehen?“ Als Frau oder Mann noch keine Familie hatte, war die Frage noch etwas leichter zu beantworten, da mussten sich nur die Partner:innen einig werden. Jetzt mit Familie ist gefühlt alles anders, denn man muss gleich mehrere Personen zufrieden stimmen und am Ende bleibt man meist mit seinen eigenen Bedürfnissen auf der Strecke. So muss es aber dieses Jahr bitte nicht sein, denn wir werfen einen Blick in die schönste Sackgasse der Welt: Nach Vorarlberg ins Kleinwalsertal dort befindet sich auf 1.200 Metern das Naturhotel Chesa Valisa****s, ein in der 14. Generation geführtes klimaneutrales BIOHotel.

Seit vielen Jahren stellt die indische Gesundheitslehre Ayurveda den Hauptpfeiler des Naturhotel-Gesundheitskonzeptes dar. Mit 2 x täglich Yoga kommen alle Yogis auf ihre Kosten. Rund um das Naturhotel gibt es viel zu entdecken wie eine Tischtennisplatte, Billard, Spielraum und Spielplatz für Kinder. Im Winter startet direkt die Skipiste vor der Türe und im Sommer ist das Hotel der perfekte Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderungen. Entspannung nach einem erlebnisreichen Tag in der Walser Bergwelt findet man im AlpinSPA mit beheiztem Quellwasseraußenpool, bei Saunaaufgüssen oder bei Massagen. Auch der Genuss kommt nicht zu kurz, die regionale Bio-Küche mit ayurvedischen und veganen Optionen, aber auch traditionellen österreichischen Gerichten verwöhnt alle Sinne und wurde vom Gault & Millau mit einer Haube ausgezeichnet. Alle Voraussetzungen für einen unkomplizierten Urlaub sind gegeben.