Der Weg der Liebe

Das Buch basiert auf realen, aber unglaublichen Ereignissen. Was Sie kaum glauben können, ist wirklich passiert! Dies ist eine mystische Geschichte über die Suche nach einem spirituellen Partner – der anderen Hälfte. Es ist eine Geschichte der Liebe durch Leben und Inkarnationen, der Liebe, die den Tod besiegt.

Viele Menschen denken, dass Tantra ein exotischer Sex ist, aber das ist nicht so. Tantra ist die Kunst des Lebens. Obwohl angenommen wird, dass wir in einer entwickelten Zivilisation leben, wissen Menschen selbst nach drei Bildungsabschlüssen nichts über elementare Dinge. Sie wissen nicht, wie man sich richtig ernährt und werden deshalb krank. Sie wissen nichts über die Lehre des Atmens und sind daher ständig gestresst. Sie wissen nicht, wie man richtig einschläft und die Bedeutung von Träumen lernt.

Sie wissen nicht, wie sie richtig miteinander umgehen sollen und befinden sich in Konflikten. Und Tantra ist die Kunst zu leben und die Fähigkeit jegliche Tätigkeit richtig erledigen zu können: Sei es im Business, beim Gebet oder in der Meditation. Nicht nur mechanisch etwas auszuführen, sondern mit Achtsamkeit, jede Handlung, sogar das Streiten, als spirituelle Praktik zu nutzen. Tantra bringt uns auch die richtige Interaktion der Geschlechter und den Einsatz von Sex für die persönliche Weiterentwicklung bei.

Lyrias Stimme klang wie ein schillernder Gebirgsbach. Als Arthur ihr zuhörte, war er unerwartet von dieser schönen Frau verzaubert. Er spürte etwas sehr Majestätisches in ihr und gleichzeitig etwas, das ihm seit vielen Jahren vertraut war, als hätte er nun gefunden, wonach er schon lange gesucht hatte. Auch Ruslan hörte Lyria aufmerksam zu, ließ sich aber dennoch manchmal ablenken, indem er die Mädchen ansah, die im Saal saßen.

„Ich habe bei den Priestern von Khajuraho gelernt“, fuhr Lyria fort. “In Indien gibt es alte Tempel, an deren Wänden der Liebesakt dargestellt ist. “Dies deutet darauf hin, dass Sex früher als Gebet behandelt wurde, die Partner sich gegenseitig vergötterten und buchstäblich in die Gestalten von Göttern und Göttinnen eintraten. Doch später eroberten die Barbaren diese Hochkultur und zerstörten viele Tempel. Und ihre Priester und Tantra-Begründer müssen sich immer noch vor der Verfolgung verstecken. Im tibetischen Buddhismus gibt es noch immer Ikonen von Buddha im Liebesakt mit seiner Partnerin Tara. Das bedeutet, dass Tantra früher weit verbreitet war, heute jedoch vieles in Vergessenheit geraten ist. In Indien werden immer noch Statuen des Shivalingam hergestellt, das heißt eines aufrechten Phallus, der mit der Ioni, dem weiblichen Genitalorgan, verbunden ist. In unserem Land würde dies als Vulgarität gelten, als etwas Niedriges. Aber Hindus verehren es und betrachten es als den Phallus Gottes Shiva in der Ioni seiner Gemahlin Parvati. Dies sagt uns, dass frühere Beziehungen zwischen den Geschlechtern der Weg zu Gott waren. Aber nicht jede Beziehung kann so sein: Wenn die Partner falsch ausgewählt werden, wenn zwischen ihnen keine Liebe und Harmonie herrscht, wenn sie ihre sexuelle Energie nicht kontrollieren, dann führen solche Beziehungen zur Degradierung beider und dazu, dass sie sich gegenseitig zerstören.

Deshalb werden wir lernen, wie wir diese Beziehung zu einem Weg zu Gott machen können. Wir werden Tantra als eine Kunst begreifen, die es uns ermöglicht, jedes Vorhaben in eine Praktik zur persönlichen Weiterentwicklung zu verwandeln. Beginnen wir mit der Übung, unseren Onome zu finden.“ Lyria sah sich alle Anwesenden an und erklärte: “Onome ist ein Geschöpf des entgegengesetzten Geschlechts, das in der feinstofflichen Ebene existiert und eine Verkörperung des Ideals eines Menschen ist. Um eurer wahren Liebe in der physischen Welt zu begegnen, müsst ihr zunächst aus der subtilen Welt Kontakt mit eurem Onome aufnehmen.”

