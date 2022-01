Dein Weg zum Yogalehrer

Du hast Lust, deine Leidenschaft „Yoga“ zu intensivieren und als Yoga­-Lehrer*in andere Menschen von dieser Bewegungs- und Lebensart zu begeistern? Außerdem möchtest du wissen, was in dieser Position auf dich zukommt? Dann bist Du hier richtig.

Am IST-Studieninstitut kannst du dich berufsbegleitend zum/zur Yoga-Lehrer*in weiterbilden und wir möchten dir mit diesem Beitrag ein paar Inspirationen geben:

Yoga als Chance, dich weiterzuentwickeln

Wenn du schon ein erfahrener Yogi bist, weißt du ja, dass Yoga eine Lebenseinstellung ist und du mit deinem Verhalten ein Vorbild für deine Schüler sein solltest. Als Yoga-Lehrer*in bist du nie „fertig“, sondern du kannst dich immer weiterentwickeln und solltest Fehler als Quelle der Verbesserung akzeptieren. Es kann ein befreiendes Gefühl sein, sich vom Perfektionismus zu verabschieden, sich und andere so zu akzeptieren, wie sie sind. Auch und gerade, was die Leistungsfähigkeit bei Yoga-Übungen betrifft.

Auch als Yoga-Lehrer*in bleibst du Schüler*in

In der Weiterbildung des IST-Studieninstituts erhältst du natürlich alle Grundlagen und Techniken, Tipps und Tools, die du für deine Lehrtätigkeit benötigst. Damit kannst du deine zukünftigen Schüler*innen sicher und strukturiert durch den Yoga-Unterricht führen. Aber es heißt trotzdem für dich: üben, üben, üben. Denn als Yoga-Lehrer*in bleibst du immer auch Schüler*in. Nimm dir Zeit dafür und besuche so viele Yoga-Stunden wie möglich. Denn je mehr Selbsterfahrung du mitbringst, desto leichter wird dir das Unterrichten fallen.

Als Yoga-Lehrer*in bist du Vorbild

Als Yoga-Lehrer*in bist du Vorbild und Leitfigur. Dir obliegt eine besondere Verantwortung. Du wirst Schüler*innen auf unterschiedlichen Leistungsniveaus in deinen Reihen haben. Menschen, die alle das Gleiche unterschiedlich wahrnehmen und eigene Erwartungen mitbringen. Als guter Yoga-Lehrer*in urteilst du nicht und gibst jedem deiner Schüler*innen das Gefühl, richtig zu sein.

Nimm deine Schüler*innen an, so wie sie sind und führe sie erwartungsfrei in deine Unterrichtsstunde. Dann entfalten sie ihr Potenzial, entwickeln sich und ihre Yoga-Fertigkeiten weiter und erreichen nach und nach die nächsten Level.

Sprich die Sprache deine Schüler*innen

Bevor du deine Unterrichtsstunde beginnst, solltest du selbst ruhig und konzentriert sein, damit du deinen Schüler*innen diese Haltung weitergeben kannst. Wähle eine mittlere Stimmlage, sprich langsam und mit ruhiger Stimme, damit dich alle gut verstehen. Wenn du deine Schüler*innen direkt ansprichst, fühlen sie sich in ihrer Individualität angesprochen und ihre eigene innere Wahrnehmung wird gefördert. Vermeide also weitestgehend die „Wir“-Form.

Wenn es dann endlich losgeht, bedenke, wer vor dir sitzt. Anfänger*innen sind mit zu vielen Sanskrit-Begriffen schnell überfordert und verstehen nicht, was du von ihnen möchtest. Führe sie mit inhaltlich einfachen Erklärungen hin zu den gewünschten Positionen. Wenn du die Sprache deiner Schüler*innen sprichst, holst du sie dort ab, wo sie stehen, und bindest sie an dich und dein Yoga-Studio.

Der Raum und seine Gestaltung

Du bist außerdem für die Räumlichkeiten und ihre Atmosphäre zuständig. In dem Raum, in dem du deine Yoga-Stunde anbietest, sollte ein warme, ruhige und klare Atmosphäre herrschen. Gerne auch „3c“ genannt: clean, clear, calm. Zuviel Schnickschnack und Dekoration kann vom Eigentlichen ablenken – der Konzentration auf Körper und Geist im Hier und Jetzt. Eine angenehme Raumtemperatur und frische Luft gehören selbstverständlich auch dazu.

Plane deine Unterrichtsstunde

Erfahrene Yogis sind in der Lage, Schüler*innen intuitiv durch eine Yoga-Stunde zu führen. Als Anfänger*in solltest du den Unterrichtsverlauf aber mit den einzelnen Sequenzen gut vorbereiten und zeitlich durchplanen. Das gibt dir ein sicheres Gefühl.

In der Vorbereitung solltest du dir deiner Ziele für die Unterrichtsstunde bewusst werden. Was willst du unbedingt erreichen? Was ist zur Not verzichtbar? Welche Methode und welche Hilfsmittel brauchst du für die Zielerreichung? Mach dir einfach Notizen und schreibe deine Ideen auf. Dann entscheide dich ruhig für einen Probedurchlauf – mit dir selbst oder Freund*innen. Schau, ob du genügend Zeit eingeplant hast. Dein Blick auf die Uhr und das Feedback deiner Freund*innen werden dir zeigen, ob du auf einem guten Weg bist. Wenn du dich idealerweise noch selbst dabei filmst, siehst du, wie du auf deine Schüler*innen wirkst. Gerade am Anfang deiner Yoga-Lehrtätigkeit kann dies sehr hilfreich sein.

So baust du deine Unterrichtsstunde auf

Eine Yoga-Unterrichtsstunde lässt sich generell in drei Phasen unterteilen, die du variabel gestalten kannst:

Einstieg → Arbeitsphase → Ausklang

Du entscheidest, wie lang die einzelnen Phasen sein sollen und wie du sie gestaltest. Dabei hast du natürlich deine Schüler*innen im Blick und weißt, wie du mit ihnen dein Ziel erreichen kannst.

Kostenfreier Leitfaden für dich

Wir haben einen kostenfreien Leitfaden entwickelt, der dir bei der Planung deiner Yoga-Stunden behilflich sein soll. Darin findest du Arbeitsblätter zum Aufbau einer Unterrichtsstunde, die dir helfen, deine Ideen und Vorstellungen zu strukturieren. Außerdem findest du einen Fragenkatalog, der dich bei der Findung deiner Ziele, Inhalte und passender Methoden unterstützt.

Unser Leitfaden ist keine Vorgabe – du kannst ihn flexibel anpassen. Genauso dynamisch wie die Yoga-Stunde selbst, kannst du unseren Leitfaden zu deinem Leitfaden machen. Er soll dir lediglich als Gerüst dienen.

In jedem Fall ist er kostenfrei und du kannst ihn dir hier einfach downloaden.

Wenn du jetzt genug Inspiration erhalten hast und wissen möchtest, wie du professioneller Yoga-Lehrer*in werden kannst, dann informiere dich über unsere Weiterbildungen „Yoga-Lehrer/-in“und „Vinyasa-Yoga Instructor“ am IST-Studieninstitut.