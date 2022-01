Chi-Cafe gibt Lebensenergie – die gesunde Kaffee-Alternative

Das Geheimnis des gesunden Genusses

Der duftende Kaffee am Morgen oder der gemeinsame Kaffee am Mittag – immer mehr Gesundheitsbewusste machen den köstlichen und gleichzeitig gesunden Chi-Cafe zu ihrem täglichen Begleiter. Sein Geheimnis liegt in der harmonischen Komposition von schonend geröstetem Kaffee, löslichen Ballaststoffen aus Akazienfaser, basischen Mineralstoffen sowie wertvollen Pflanzenstoffen, z. B. aus Guarana, Ginseng und Reishi-Pilz.

Balance für die Verdauung

Gewöhnlicher Kaffee kann Magen und Darm belasten und die Mineralstoffversorgung beeinträchtigen. Anders Chi-Cafe: Er liefert wertvolle basische Mineralstoffe wie Magnesium oder Calcium, das die normale Funktion von Verdauungsenzymen unterstützt. Dabei ist Chi-Cafe besonders reich an Akazienfaser-Ballaststoffen: Schon 2-3 Tassen decken die typische Lücke in der üblichen Ballaststoffaufnahme und sind daher ernährungswissenschaftlich besonders empfehlenswert. Besonders der Chi-Cafe balance ist deshalb geeignet für eine basische Ernährung und sogar beim basischen Fasten.

Sanft die Seele stärken

Chi-Cafe enthält eine Kombination von Koffein aus Kaffee und Guarana. Das Koffein aus der Guarana-Frucht wird langsamer freigesetzt und sorgt für eine mildere und längere Koffein-Wirkung (z.B. verbesserte Konzentration und Wachsamkeit). Damit ist Chi-Cafe die optimale Alternative für alle, die mit herkömmlichem Kaffee nicht gut zurechtkommen. Das in einigen Sorten enthaltene Magnesium bietet einen natürlichen Koffein-Ausgleich und unterstützt eine normale Funktion von Muskeln, Nerven und Psyche (Stimmung).

Ein echter veganer Genuss

Neben den positiven Gesundheitseffekten schmeckt Chi-Cafe richtig lecker und kommt ganz ohne Zuckerzusatz, künstliche Aromen und Zusatzstoffe aus. Er ist vegan, ohne Gluten und Laktose.

Der tägliche Begleiter

Ob mit Freunden, im Büro, beim Yoga oder im Urlaub – Chi-Cafe ist dein gesunder Begleiter. Die Zubereitung ist simpel, das Chi-Cafe-Pulver wird einfach mit heißem Wasser übergossen. Auch gekühlt ist der Chi-Cafe ein Genuss – als leckerer Chi-Eis-Café oder Frappé.

Chi-Cafe gibt es in sechs leckeren Sorten, z. B. als Bio-Variante, entkoffeiniert oder als ReiChi Cafe mit Kokos, extra viel Reishi-Pilz und Vitamin B 12 . Erhältlich ist er in Online-Apotheken oder auf Bestellung in der Apotheke vor Ort.

Gutes tun mit Chi-Cafe

Mit jedem verkauften Chi-Cafe pflanzt Dr. Jacob‘s einen Baum oder spendet einem Kind in Not eine pflanzliche Mahlzeit. Dieses dauerhafte Engagement ist zur ersten OM GUARANTEE™-Zertifizierung in Deutschland geworden. OM GUARANTEE™ ist eine Charity-Organisation, die weltweit Kinder in Not mit gesunden Mahlzeiten versorgt, sich aber auch für Klima- und Tierschutz einsetzt.

www.chi-cafe.de