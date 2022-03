5 Gründe warum eine Kakao-Zeremonie genau das Richtige für dich ist

Hast du schon von einer Kakao-Zeremonie gehört, aber weißt nicht, ob es etwas für dich ist?

5 Gründe, die für eine Kakao-Zeremonie sprechen

Das Schöne an einer Kakao-Zeremonie ist der Austausch und das “zusammen erleben” in der Gruppe.

Dein Geist wird beschleunigt, während du gleichzeitig entschleunigen kannst.

Es gibt keine Spielregeln, keine Grundvoraussetzung. Ob fröhlich oder traurig, in einer Kakao-Zeremonie sind alle zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Ein Ort, um bei sich und im Moment zu sein; um anzukommen und sein Herz zu öffnen.

Eine Kakao-Zeremonie ist herzöffnend, intuitiv, heilsam.

Hört sich das gut an für Dich? Möchtest Du jetzt schon intensiver hinter die Kulissen schauen und eine Kakao-Zeremonie aktiv mitgestalten? Was steckt noch alles dahinter?

Bist Du bereit für einen intensiven Kurs und ein herzöffnendes Abenteuer?

Hier kannst Du einen Platz für unseren Cacao Ceremony Kurs gewinnen und dies erwartet Dich:

Die Vielseitigkeit von purem Kakao

Eine Herz-öffnende Reise

Die Möglichkeit die Menschen um dich herum mit Kakaozeremonien zu begeistern

Absolut zeitliche Flexibilität

Verschiedene Elemente, die du in deine eigene Kakao-Zeremonie einbringen kannst

Business-Blueprint, wie du dich mit Kakao Zeremonien selbstständig machen kannst

Tolle Rezepte und Ideen für Kakao Rituale Zuhause oder für größere Gruppen

Am Ende erhältst du ein Zertifikat und kannst deine eigene Kakao Zeremonie leiten (der Kurs ist auf Englisch)!

So kannst du den „Cacao Ceremony Kurs“ gewinnen:

Schicke uns einfach eine E-Mail mit dem Betreff: „Cacao Ceremony Kurs„ an info@cacamocacao.com und beschreibe uns, 1. warum Du der/die richtigen Teilnehmer/in unseres Kurses bist und 2. unbedingt daran teilnehmen möchtest! Verlosung folgt nach Zufallsprinzip.

Teilnahmeschluss ist der 30. April 2022.

Fakten über den heiligen Kakao:

Warum trinken wir während der Zeremonie keine heiße Schokolade aus dem Supermarkt?

Während der Kakaozeremonien steht der zeremonielle Kakao im Mittelpunkt. Nicht zu verwechseln mit einer Tafel Schokolade aus dem Supermarkt.

Es handelt sich dabei um 100 % puren Kakao, der per Hand geerntet und produziert wird. Schokolade aus dem Supermarkt wird industriell hergestellt und die wertvolle Kakaobutter wird durch Fett und Zucker ersetzt.

Purer Kakao ist für eine Kakao-Zeremonie unersetzlich.

Warum verwenden wir 100 % puren Kakao?

Nur 100% purer Kakao ist zeremonieller Kakao. In einer Kakao-Zeremonie ist er die Basis, die Medizin des Herzens. Er ist herzöffnend und erweitert das Bewusstsein.

Die Qualität und die Reinheit des Kakaos sind sehr wichtig, da dies der Ausgangspunkt einer Kakao Zeremonie ist.

Wie wird zeremonieller Kakao hergestellt?

Du kannst dir vorstellen, dass zeremonieller Kakao auf keinen Fall industriell hergestellt wird oder Zuckerzusätze enthält.

Im Gegenteil: Zeremonieller Kakao wird in einem super komplexen und intensiven Prozedere per Hand in kleinen biologischen Farmen angebaut und verarbeitet.

aus der Kakaofrucht geerntet

jede Frucht wird einzeln geöffnet, um die Kakaobohne und das Fruchtfleisch zu entnehmen

circa eine Woche fermentiert (auch die Fermentierung muss betreut werden, um regelmäßig umzurühren und die Temperatur zu kontrollieren)

die Bohnen werden getrocknet und vorsichtig gebrochen, um an die Kerne zu kommen

die Kerne werden dann in einer Mühle gemahlen

Daraus entsteht 100 % purer Kakao in Form von Nibs, Beans, Pulver und Paste.

Wir, CACAMO CACAO, sitzen in Holland und produzieren auf Bali. In unseren Produktionsstätten auf Bali bieten wir diese besondere Form des 100% puren Kakaos an. Der Kakao wird auf Bali per Hand von den lokalen Farmern geerntet und bis zum finalen Produkt manuell produziert. Wir haben eine direkte Beziehung zu den Farmern und sind oft vor Ort. Dieses Herzensprojekt unterstützt die balinesischen Farmer während der Corona-Pandemie.

Weißt du, seit wann es Kakao-Zeremonien gibt?

Seit Tausenden von Jahren! Der Ursprung liegt bei den Maya- und Azteken-Traditionen in Mittel- und Südamerika. Schon damals wurde der pure Kakao für Zeremonien eingesetzt; spirituell und medizinisch. Wie heute wurde der Kakao als herzöffnend bezeichnet und mit innerer Heilung, liebevoller Energie, loslassen, positiven und negativen Emotionen verbunden.

Wie und was passiert während einer Zeremonie mit purem Kakao?

Eine Kakao-Zeremonie öffnet dein Herz, bringt deinen Körper und Geist in Balance, verbindet dich mit dir selbst und heilt dich von innen und außen.

Ist das etwas für dich?

Das erste Mal ist spannend und das soll es auch sein. Du kannst dich fallen lassen und entspannen, da du durch die Kakao-Zeremonien geführt wirst. Somit kannst du dich voll und ganz auf deine eigene Reise konzentrieren.

Du benötigst keine Vorbereitung, sodass du jederzeit auch spontan mitmachen kannst.

Falls du dich jetzt fragst, ob du dazu bereit bist:

In einer Kakao-Zeremonie befindest du dich in einem sicheren, inspirierenden, kreativen und geschlossenen Umfeld. Dein Umfeld möchte wie du, in der Gemeinschaft eine höhere Verbindung schaffen, als es alleine möglich ist.

Während der Kakao-Zeremonie wirst du mehr über den puren Kakao und dessen Zubereitung erfahren. Jede Kakao-Zeremonie ist individuell, sodass der Moderator verschiedene Übungen und Aktivitäten integriert.

5 Gründe, eine Kakao-Zeremonie zu besuchen:

1. Nährstoffe

Eine Kakao-Zeremonie ist nicht nur Balsam für die Seele, sondern auch nährstoffreich für deinen Körper. Theobromin ist wie eine mildere Variante von Koffein. Dadurch wirst du aufmerksam und wach. Für die Stärkung des Gehirns enthält purer Kakao Flavonoide. Und dies sind nur zwei von vielen Inhaltsstoffen, die purer Kakao enthält. Dazu kommen Schwefel, Kupfer, Eisen, Kobalt, B-Vitamine, viel Eiweiß etc.

Jeder einzelne Inhaltsstoff unterstützt deinen Körper und deine Gesundheit.

Unter anderem werden der Organismus, das Herz, das Immunsystem, die Gehirnfunktion, das Hormon- und Lymphsystem gestärkt.

2. Herzöffnend

Eine Kakao-Zeremonie ist eine Reise. Eine Reise, die du nicht alleine führst und die doch individuell auf dich wirkt. Denn eins sei gesagt: Purer Kakao wirkt herzöffnend und du wirst dich selber sehr gut reflektieren und dich mit Teilen von dir selber verbinden können, die bis dato vielleicht in den Hintergrund gerückt waren.

Kakao ist die Medizin des Herzens und genau dieses wird bei einer Kakao-Zeremonie geöffnet und berührt.

3. Gemeinsam und doch jeder für sich

Während der Kakao-Zeremonie bist du in einem sicheren Umfeld, kannst dich öffnen ohne jegliche Hemmschwelle. Du wirst durch die Kakao-Zeremonie geleitet. Der Moderator deiner Zeremonie ist immer präsent. Schnell wirst du merken, dass du, trotz der Gemeinschaft, viel mit dir selbst in das innere Gespräch gehst und dich sehr viel mit dir auseinandersetzt. Genauso wird es den anderen Teilnehmern gehen. Der Moderator ist genau darauf abgestimmt und führt die Kakao-Zeremonie in einem angepassten Rhythmus durch.

4. Aktiv und heilsam

Kannst du dir vorstellen, dass es die Kakao-Zeremonien mit sämtlichen Kombinationen aus Tanz, Gesang und Yoga gibt? Allein eine dieser Aktivitäten ist heilsam und nun stelle dir eine Kakao-Zeremonie vor, in welcher Yoga praktiziert, Mantras gesungen und getanzt wird!

Online und offline

COVID betrifft uns alle und deswegen sind auch Kakao-Zeremonien online gegangen. Eine Möglichkeit von jedem Platz der Welt teilzunehmen. So kannst du jetzt von Orten aus teilnehmen, an denen vorher noch keine Offline Kakao-Zeremonien angeboten wurden, wie zum Beispiel aus kleineren Orten o.ä.