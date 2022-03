4 Gründe warum eine Kakao-Zeremonie genau das Richtige für dich ist

Wir, CACAMO CACAO, sitzen in Holland und produzieren auf Bali. In unseren Produktionsstätten auf Bali bieten wir diese besondere Form des 100% puren Kakaos an. Der Kakao wird auf Bali per Hand von den lokalen Farmern geerntet und bis zum finalen Produkt manuell produziert. Wir haben eine direkte Beziehung zu den Farmern und sind oft vor Ort. Dieses Herzensprojekt unterstützt die balinesischen Farmer während der Corona-Pandemie.