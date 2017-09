Sehr viele Menschen unter uns leiden an den Folgen von Traumata verschiedenster Art. Doch Heilung ist möglich: Wie Yoga helfen kann, nach einem Trauma wieder mit neuem Mut durchs Leben zu gehen

Man braucht nicht als Flüchtling in einem Lager zu leben oder als Soldat in einem Krieg gekämpft zu haben, um Traumata zu kennen. Mittlerweile weiß man, dass sie zum Leben vieler Menschen dazugehören. Wer nicht selbst eine solche Erfahrung durchlebt hat, findet sie sicher in seinem Umfeld. Der Trauma-Experte Bessel van der Kolk zeigt auf, dass Untersuchungen zufolge einer von fünf Amerikanern als Kind sexuell belästigt wurde und einer von vier als Kind von den eigenen Eltern so brutal geschlagen wurde, dass am Körper dauerhafte Spuren zurückgeblieben sind. Als Erwachsene wiederholen solche Betroffenen häufig das eigene Schicksal an anderen, so dass es in einer von drei Paarbeziehungen zu körperlicher Gewalt kommt. Das Resultat eines solchen Traumas sind körperliches Leiden und ein Gefühl der inneren Isolation sowie eine Veränderung von Gehirnstrukturen und körperlichen Funktionen. Übrigens muss nicht immer ein Übergriff oder Gewalt im Spiel sein. Selbst ein Skiunfall, ein Sturz vom Fahrrad oder ein Zugunglück können ein körperliches oder seelisches Trauma hinterlassen.

Wie umfassend solch traumatische Erfahrungen wirken, wurde in den letzten Jahren vielfach belegt. Eine der gravierendsten Trauma-Folgestörungen sind laut dem Neurobiologen Joachim Bauer die eingeschränkte Fähigkeit zur sogenannten Arousal Modulation, dem Verlust der Fähigkeit zur Selbststeuerung. Neue Erkenntnisse über die Überlebensinstinkte erklären aber auch, wie sehr Traumatisierte seelisch leiden. Sie werden von unvorstellbaren Ängsten gequält und von unerträglicher Wut heimgesucht. Auch noch Jahrzehnte, nachdem das Trauma passiert ist, wird ihre Fähigkeit, sich zu konzentrieren, sich zu erinnern, Vertrauensbeziehungen aufzubauen, Freude und Intimität zu erleben und sich im eigenen Körper zu Hause zu fühlen, negativ beeinflusst.

Es gibt aber auch eine gute Nachricht! Der gewaltige Zuwachs an Wissen über traumatische Erfahrungen und deren Heilung macht es möglich, entstandene Schädigungen zu verringern oder sogar zu beheben. Das hängt maßgeblich damit zusammen, dass man die natürliche Plastizität des Gehirns nutzen kann, um sich – als Betroffener – wieder völlig lebendig und in der Gegenwart verwurzelt zu fühlen. Für das posttraumatische Wachstum stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Top-down: durch Reden, (Wieder-)Herstellen einer Verbindung zu anderen Menschen und indem zugelassen wird, zu erkennen und zu verstehen, was mit einem los ist, während man Erinnerungen an ein erlebtes Trauma verarbeitet

2. Bottom-up: indem man dem Körper Erlebnisse ermöglicht, die jenen Gefühlen der Hilflosigkeit und Wut oder dem Zusammenbruch, zu dem es durch das Trauma kommen konnte, eindeutig entgegengerichtet sind.

Bessel van der Kolk, der Gründer und medizinische Leiter des Trauma Centers in Brooklyn, der sich seit vielen Jahren mit der Heilung von Traumata beschäftigt, empfiehlt eine Kombination von beiden Faktoren.

Yoga heilt

„Traumasensibles Yoga“ hat sich als eine besonders wirksame Bottum-up-Methode erwiesen. Bei Traumasensiblen Yoga (TSY) handelt es sich um einen körperorientierten therapeutischen Ansatz, der auf dem klassischen Hatha-Yoga basiert. Die besondere Chance liegt in der Stabilisierung, der Anregung von Selbstwirksamkeit und der Harmonisierung auf das psycho-vegetative System. Yoga harmonisiert das autonome Nervensystem und ermöglich, das sensibel aufeinander abgestimmte Zusammenspiel von Sympathikus und Parasympathikus wieder zurückzugewinnen. TSY ist Achtsamkeit in Bewegung. Es ist aber auch gelebte Yogaphilosophie: Ahimsa, die Gewaltlosigkeit, spielt im Yoga-Sutra eine genauso wichtige Rolle wie im TSY. Die Achtsamkeit wird auf eine mitfühlende Weise nach innen gelenkt. Ohne etwas zu erzwingen, wird der eigene Körper wohlwollend wahrgenommen und der Übende dazu inspiriert, die eigene Entscheidungsfähigkeit bewusst wahrzunehmen, den eigenen Rhythmus zu finden und die eigenen Bedürfnisse zu beachten und ihnen zu folgen. Somit ist TSY ein behutsamer Weg, den eigenen Körper und seine Mechanismen wiederzuerobern und wieder Kontrolle über das eigene Leben zu erlangen.

Heilung ist möglich

Eine tiefgehende Heilung ist aber nur dann möglich, wenn es dem Betroffenen gelingt, sich mit viel Mitgefühl auf den Prozess einzulassen und regelmäßig zu praktizieren. Diese Regelmäßigkeit ist dringend erforderlich, damit es im Gehirn zu einer nachhaltigen, heilsamen Umstrukturierung der neuronalen Verknüpfungen kommt. Mitgefühl hilft, Verletzungen in Weisheit und emotionale Stärke zu verwandeln. Es unterstützt Betroffene dabei, körperliche Übergriffe, die selbst Jahre oder Jahrzehnte nach der eigentlichen Traumatisierung noch wie offene Wunden wirken, zu heilen und zu lernen, mit den Narben zu leben. Hier helfen besonders sanfte Yogahaltungen, dem eigenen Empfinden angepasste Atemübungen und Meditationen des Mitgefühls. Durch sie wird es möglich, Schritt für Schritt Kontakt zur liebenden Energie des eigenen Herzens aufzunehmen und diesen zu halten. Wenn es gelingt, diese Liebe zu wecken, wird das Herz zu einem Ort, an dem man Schutz suchen kann und der eigene Körper wieder zu einem Zuhause, in dem die Seele gerne lebt.