Der Weisheitslehrer OM P. Parkin über ein spirituelles Leben innerhalb und außerhalb der Welt

Anzeige

Wie sieht ein spirituelles Leben aus? Antwort: Gar nicht. Es sieht gar nicht aus. Will heißen: Es sieht nicht auf eine bestimmte, vom denkenden Geist eindeutig zu erfassende Weise aus. Auf der Suche nach äußeren Merkmalen eines „spirituellen Lebens“ sind wir gezwungen, „unspirituelle“ Ausdrucksformen zu definieren, was uns in eine Eingrenzung von Spiritualität führt. Spiritualität meint jedoch das, was seinem Wesen nach unbegrenzt ist. In einem Dialog mit Annette Kaiser (Gelebte Spiritualität. Wege der Annäherung; advaitaMedia April 2012) definiere ich Spiritualität als die „alles durchdringende Kraft dessen, was IST“. Diese absolute Perspektive lässt keinen Raum, weder für unspirituelle Lebensformen im Allgemeinen, noch für unspirituelle menschliche Ausdrucksweisen im Speziellen. Ein Stein ist demnach genauso spirituell wie eine Kuh, eine Kuh genauso spirituell wie ein Mensch. Und ein Psychopath ist genauso spirituell wie ein Erleuchteter. Es existiert zur Spiritualität kein Gegensatz, da sie nicht innerhalb der Dualität ist, sondern das EINE, seine Wirkung und seinen Ausdruck meint. Gleichwohl gibt es relative Sichtweisen in der Annäherung an das Verständnis wahrer Spiritualität und seines menschlichen Ausdrucks, denen entsprechend auch nur eine relative Wahrheit zugesprochen werden kann. Wir müssen ein Modell der Evolution des Bewusstseins einführen, um der sich ihrer selbst bewussten Spiritualität einen Platz in der Großen Ordnung zuzuordnen. Diese Spiritualität beginnt erst mit der menschlichen Form. Nehmen wir die einfachste, traditionelle Große Kette des Seins, und unterteilen das Spektrum des Bewusstseins, die Sphären des Gesamtuniversums („Universum“ heißt übersetzt „Das zum Einen Gewendete“) grob in fünf Ebenen:

Materie (Physik)

Leben (Biologie)

Geist (Psychologie)

Seele (Theologie)

GEIST (Mystik)

Mit dem Leben, der organischen Materie kommt die menschliche Form ins Spiel, mit dem Geist beginnt die eigentlich menschliche Dimension: die bewusste Dualität, die Abtrennung einerseits und die Erkenntnisfähigkeit, das Potenzial zu bewusster Spiritualität andererseits. Die menschliche Evolutionsforschung unterscheidet, je nach Feingliederung, zwölf oder mehr relativ unabhängige Entwicklungsstrahlen oder Entwicklungslinien, in denen sich die menschliche Entwicklung vollzieht (z.B. instinktiv, emotional, kognitiv, sozial, moralisch, Weltsichten, spezielle Begabungen) Unter Forschern herrscht Uneinigkeit darüber, ob Spiritualität einen eigenen Entwicklungsstrahl darstellt oder ob Spiritualität sich auf eine bestimmte, hohe Entwicklungsstufe, also Ebene aller Strahlen bezieht.

Ist Spiritualität ein Entwicklungsstrahl des Menschen oder ist sie eine bestimmte Ebene, ein bestimmter Reifungsgrad seiner Entfaltung?

Beide Perspektiven sind grundsätzlich möglich, und es ist ausschließlich die Frage, was man unter Spiritualität versteht. Ich möchte hier die Unterscheidung zwischen regressiver, prärationaler Spiritualität und transegoischer, transformativer Spiritualität einführen, um diese beiden Perspektiven deutlich zu machen. Betrachten wir zunächst Spiritualität als eigenen Entwicklungsstrahl des Menschen. Nach dem Religionsphilosophen Paul Tillich definiert Ken Wilber „die spirituelle Linie als diejenige Entwicklungslinie, an der das Subjekt sein höchstes Interesse hat, … gleichgültig, was deren Inhalt ist.“ (Ken Wilber, Das Wahre, Schöne, Gute S. 319) Das als spirituell zu bezeichnen, was ein Mensch als sein höchstes Interesse verfolgt, das klingt auf den ersten Blick vielleicht abwegig. Deutlicher wird es erst, wenn Wilber die Zuordnung zu den verschiedenen Entwicklungsstufen und deren Weltbildern vornimmt. Er spricht dann von einer „magischen Religion, einer mythischen Religion, einer rationalen Religion, einer subtilen Religion, einer nichtdualen Religion“ u.a. (S. 318). So betrachtet ist auch ein Rationalist, ja ein Atheist spirituell, denn er vertritt eine rationale Religion.

Ein Intellektueller begegnete einem Mönch und kam mit ihm ins Gespräch.

„Glauben Sie an Gott?“ fragte ihn der Mönch. „Nein“, erwiderte

der aufgeklärte Denker schmunzelnd, während in seinen Mundwinkeln

unverkennbar eine leichte Überlegenheit spielte, „die Zeiten

sind vorbei“. Eine Anspielung auf die Zeit vor seiner „Aufklärung“.

Der Mönch tat verblüfft, so als würde diese Antwort gar keinen Sinn

ergeben. „Selbstverständlich glauben Sie an Gott.“ „Wie meinen Sie

das?“ fragte der Intellektuelle leicht ungehalten. „ Der denkende

Geist ist ihr Gott.“ (OM C. Parkin; Intelligenz des Erwachens, S. 26; advaitaMedia 2010)

Als „spirituell“ können also auch vorrationale Entwicklungsstufen, die z.B. auf magischem, oder mythischem Denken beruhen, bezeichnet werden. Es sind diese vorrationalen, tendenziell „rückwärtsgewandten“ Formen von Spiritualität, die ich als regressive Spiritualität bezeichne. Demgegenüber steht die wahre, die persönliche Welt des Ichs transformierende Spiritualität, welche dort beginnt, wo die Lehre des Ich-Geistes zu Ende ist. Dementsprechend wird sie mit verschiedenen „trans“-Attributen beschrieben: trans-egoisch, trans-rational, trans-personal. In der Großen Kette beginnt wahre Spiritualität folglich dort, wo die Seele berührt wird. „Seele“ beschreibt in dieser groben Gliederung eine höhere Entwicklungsstufe in der evolutionären Hierarchie des Bewusstseins, als „Geist“. Sie ist wie der Tropfen Wasser. Er hat zwar noch eine eigene Form, aber das Bewusstsein des Ozeans. „Ich bin der Meinung, dass höchstens 1% der Bevölkerung einer zutiefst transformierenden, transpersonalen Spiritualität anhängen. Die restliche Bevölkerung sucht ihre Legitimierung in der traditionellen, mythischen (biblischen) Religion, … in der säkularen Wissenschaft, der Religion der Bildungselite, … in regressiven New-Age-Bewegungen usw. “ (Ken Wilber in „Einfach Das“, S. 294)

„Spirituell sind die, die durch die Hölle gegangen sind. Religiös sind die, die Angst haben vor der Hölle“.

Diesen Satz sprach der Liedermacher Konstantin Wecker in einem Interview (NDR Talkshow am 11. Oktober 2011), um transformative Spiritualität der regressiven Glaubensreligion gegenüberzustellen. Die große Masse der religiösen Menschen, sie geht den „Weg der Frommen“: einen linearen Weg, der sich immer weiter von der Hölle des Leidens entfernt, um letztendlich im Himmel der Glückseligkeit anzukommen. Ein reiner Aufstiegsweg. Soweit die Idealvorstellung. Wer auf diesem Weg real und dauerhaft in diesem Himmel ankommt, das ist eine ganz andere Frage. Natürlich weckt die Formulierung „Weg der Frommen“ zunächst Assoziationen, Bilder von streng gläubigen Christen, vielleicht auch Fundamentalisten, gleich, welcher Konfession. Diese Vorstellung des Aufsteigens in den Himmel wird im uralten (vor-)christlichen Symbol der Himmelsleiter oder Paradiesleiter deutlich. In „Jakob schaut die Himmelsleiter“ in Gen. 28,12 heißt es: „Und ihn träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder.“ In der östlichen Christenheit ist die Schrift „Die Leiter zum Paradies“ von Johannes Klimakos (ca. 575 – ca. 649), einem griechischen Abt des St. Katharinenklosters am Berg Sinai, nach der Bibel das am meisten verbreitete Buch. Den Beinamen Klimakos erhielt er nach eben dieser Schrift. („Klimax“ bedeutet auf Lateinisch auch „Leiter“.) Dort schreibt der Eremit: „Es steht vor uns eine befestigte Leiter, die beginnend vom Irdischen ins Himmlische führt und uns an ihrem Ende Gott offenbart.“ (Fußnote: zitiert aus: Mystik – die Sehnsucht nach dem Absoluten, S.43). Viele religiöse Maler haben seither dieses Motiv bildhaft umgesetzt.

(Eine Abbildung eines mittelalterlichen Gemäldes: The ladder of divine ascent (kein Urheberschutz) liegt vor und kann auf Anfrage nachgereicht werden)

Doch auch New-Age-Jünger und Positivdenker gehen in diesem Sinne den „Weg der Frommen“. Ihr Himmel kommt zwar in anderen Bildern oder Glaubensvorstellungen daher, der eindimensionale Versuch seiner Annäherung durch den reinen Aufstiegsweg ist jedoch derselbe. „Dein Körper und deine Seele werden neue Höhen erreichen, du wirst dich so großartig fühlen, dass du noch höher fliegen möchtest“ – so hört sich der „Weg der Frommen“ übersetzt in der Sprache eines New Age Gurus an (Jerry Brownstein in der Zeitschrift ibicasa, Okt. 2011, S.10).

Tatsächlich möchte ich mit dieser Beschreibung nichts Christliches, sondern etwas sehr viel Umfassenderes benennen, nämlich einen der größten Irrtümer des spirituellen Weges überhaupt, sowie die Begrenztheit eines Denkens, das niemals die Beziehung zu einem persönlichen Denker verlassen hat. Das logische Denken eines mündigen Verstandes, welches die Emotionalintelligenz nicht abgespalten, sondern integriert hat, ist quasi die höchste Form von Intelligenz, zu welcher der (nun aufgeklärte) Ich-Geist fähig ist. Erinnern wir uns an den berühmten Ausspruch von Immanuel Kant: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen.“ (Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? Berlinische Monatsschrift. Dezember-Heft 1784) Wenn die Klarheit und Ordnung dieser Logik zerfällt, so bedeutet das entweder einen Rückfall, eine Regression in vorrationale Bewusstseinsstufen, in Verklärung und Aberglauben, so wie von der Aufklärung definiert, oder aber eine beginnende Transzendenz, eine Auflösung des ichhaften Verstandes. Der Anfang vom Ende einer „Person“. Wenn dieser Verstand, diese Ich-Identität sich auflöst, weil die Beziehung zu einem angenommenen, persönlichen Denker schwindet, dann beschreibt das logische Denken, welches in ein-richtungsweisenden Kausalzusammenhängen denkt, nicht mehr die höchste Realität. Das Paradies nicht mehr außerhalb, sondern inmitten der Hölle zu finden, das Zusammenfallen des Höchsten und des Niedersten, die Vereinigung von Jenseits und Diesseits, die Gleichzeitigkeit von Himmel und Hölle in einem einzigen Moment, oder auch die Leerheit alles Geschaffenen, all das ist jenseits des Horizontes eines rationalen Ich-Geistes. Es ist unlogisch, oder besser: translogisch.