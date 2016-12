Yogalehrer werden heute wie am Fließband ausgebildet, die Prioritäten in der Yogapraxis sind oft fragwürdig. Wie weit sich Yoga vom klassischen Ideal entfernt hat

Der bekannte Indologe und Religionswissenschaftler Mircea Eliade brachte in seinem Buch „Yoga. Unsterblichkeit und Freiheit“ einen wesentlichen Aspekt des Yoga zum Ausdruck: „Das, was Yoga charakterisiert, ist nicht nur sein praktischer Aspekt, sondern auch seine initiatische Struktur“. Damit machte Eliade deutlich, dass Yoga genauso wie alle anderen spirituellen Praktiken nur dann sinnvoll ist, wenn er von einem Eingeweihten angeleitet wird, der eigene, direkte Erfahrungen mit den Phänomenen und Realisationsstufen des yogischen Pfades gemacht hat. Nur dann kann der Schüler im Laufe der Zeit tiefe Erkenntnisse über die transformierende Wirkung des Yoga haben. Eliade ging sogar so weit, zu behaupten, dass der Guru im Idealfall den letzten spirituellen Gipfelpunkt aller yogischen Bemühungen erreicht haben sollte, nämlich die Erleuchtung (bodhi) bzw. die Befreiung (moksha). Mit dieser Weisheit ausgestattet, gab der Lehrer sein umfassendes und geheimes Wissen entsprechend des jeweiligen Bewusstseinsstandes im Verlauf vieler Jahre an seinen Schüler weiter. Hierbei handelt es sich aber nicht nur um ein kognitives Wissen, das verbal ausgedrückt werden kann. Es umfasst jenes tiefe Wissen, das mit dem Verstand nicht gedacht werden kann, sondern mit dem Herzen erfasst wird, um dann vollkommen im göttlichen Bewusstsein aufzugehen. Vieles von dem, was der Lehrer seinem Schüler im Laufe der Zeit vermittelt, gibt er ihm mit Hilfe einer spirituellen „Energie-Übertragung“ (shaktipata) weiter. Dabei handelt es sich um tiefe spirituelle Einsichten über die Zusammenhänge des Lebens und Sterbens. Durch die Wissensübertragung des Lehrers wird der Schüler in seinem Ringen um die transzendentale Verwirklichung auf besondere Art und Weise gesegnet, und der damit initiierte Yogi erlebt so die notwendige Umkehrung (paravrtti), die seine spirituelle Entwicklung nachhaltig beeinflusst: Er beginnt, das Reale, das Selbst jenseits des Ich zu erkennen und sich ihm durch die yogische Praxis immer mehr anzunähern. Es ist jene Dimension des Seins, die hinter dem Schleier des alltäglichen Bewusstseins liegt. Diese zu erkennen, ist zugleich der Weg und das Ziel des Yoga. Einen solchen Weg zu gehen, zeigt einen tiefen Wunsch nach Selbst-Realisation, denn das Ich aufzugeben, ist keine lustvolle Erfahrung, sondern eher eine schmerzhafte Angelegenheit. Schließlich baut unsere ganze Identität auf unserem Ich auf.

Für den Yogaweg brennen

Hatte sich in Indien ein Mensch – in der Regel ein Mann – dazu entschlossen, ein spirituelles Leben aufzunehmen, ging er traditionellerweise mit Brennmaterial in den Händen zu einem Yogameister und hoffte aus tiefstem Herzen, von ihm akzeptiert zu werden. Das kleine Holzstück, dass der Suchende dem auserwählten Guru zeremoniell anbot, galt als äußeres Symbol der inneren Bereitschaft, sich dem Lehrer vollkommen zu unterwerfen und sein eigenes Ego vom Feuer spiritueller Praxis vollkommen verzehren zu lassen. In seiner ursprünglichen Ausrichtung wurde Yoga und der damit einhergehende spirituelle Prozess immer wieder mit einem intensiv purgierenden Feuerbrand verglichen, der das Ich des Schülers so lange und so vollkommen verzehrte, bis nur noch das transzendentale Selbst vorhanden war. Der Wunsch eines Aspiranten, einen spirituellen Weg zu gehen, genügte allerdings nicht. Er wurde von einem Guru sorgfältig auf Anzeichen emotionaler und spiritueller Reife geprüft, weil das yogische Wissen etwas Heiliges ist und das jahrtausendalte esoterische Erbe nicht wahllos an irgendeinen Menschen weitergegeben werden sollte. Zu sehr wussten all die Gurus und Meister um die Gefahren auf dem spirituellen Weg, nämlich dass dem einen Menschen das Wissen schaden kann, und ein anderer es möglicherweise zum Schaden anderer missbraucht. Die Auswahl des Schülers vollzog ein Meister nach konventionellen Eignungsmaßstäben (adhikara), er bezog aber auch immer seinen gesunden Menschenverstand mit ein. Trotzdem kam es vor, dass ein Guru hier und da einen schlecht vorbereiteten Schüler aufnahm. Oft lag es daran, dass der Guru bei ihm ein gewisses spirituelles Potenzial erkennen konnte. Allerdings erhielt ein solcher Schüler nur exoterische Belehrung. Erst in dem Moment, in dem sein Lehrer erkennen konnte, dass er sich durch hingebungsvolles Dienen und das Studium spiritueller Schriften von persönlichen Schwächen befreit hatte, begann er ihn tiefer in die Weisheit des Yoga einzuführen. Die Shiva-Samhita (5.17 ff) unterschied sogar vier Arten von Aspiranten und ordnete sie entsprechend der Stärke ihrer Hingabe ein. Das führte dazu, dass der Guru genau wusste, was er seinem zukünftigen Schüler zumuten konnte und was nicht.

Vier Arten von Schülern

Der schwache (mrdu) Schüler wurde als nicht begeisterungsfähig, dumm, unstet, furchtsam, kränklich, abhängig, roh, von schlechten Manieren und energielos charakterisiert. Ein solcher Übender taugte der Shiva-Samhita nach nur für Mantra-Yoga, bei dem der Lehrer dem Schüler eine Folge heiliger Silben gab, sie energetisierte, und diese vom Schüler in der Meditation wiederholt wurden.

Der mittelmäßige (madhya) Schüler war laut der Samhita dazu fähig, Laya-Yoga – das völlige Aufgehen in Meditation und subtiler Energiearbeit – auszuüben. Dieser Schüler verfügte über ausgewogene Vernunft und Geduld, trug den Wunsch nach Tugendhaftigkeit in sich, führte freundliche Rede und zeigte die Neigung, bei allen Unternehmungen den mittleren Pfad zu wählen.

Vom ungewöhnlichen (adhimatra) Übenden, der sich als geeignet für die Hatha-Yogapraxis erwies, wurde laut Shiva-Samhita erwartet, dass er folgende Qualitäten besaß: sicheres Verständnis, die Fähigkeit zu meditativer Versenkung (laya), Eigenständigkeit, einen offenen Geist, Tapferkeit, Stärke, Treue, den Willen, die Lotus-Füße des Lehrers zu ehren (sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne) und Freude an der Yogapraxis.

Dem außergewöhnlichen (adhimatratama) Schüler, der alle Yogaformen praktizieren mochte, ordnete die Shiva-Samhita nicht weniger als einunddreißig Attribute zu: große Energie, Enthusiasmus, persönlicher Charme, Heldenmut, Kenntnis der Schriften, die Neigung zum Praktizieren, Freisein von Täuschung, Ordentlichkeit, Jugendblüte, maßvolle Essgewohnheiten, Beherrschung der Sinne, dann Furchtlosigkeit, Reinheit, Geschicklichkeit und die Fähigkeit, allen Menschen Zuflucht zu bieten: weiterhin große Kompetenz, Stabilität, tiefe Nachdenklichkeit, die Bereitschaft, alles (vom Lehrer) Gewünschte zu tun, Geduld, gute Manieren, Befolgung des moralischen Gesetzes (dharma) und die Fähigkeit, über das Ringen bei der Yoga-Ausübung nichts verlauten zu lassen; dazu freundliche Rede, Glaube an die Schriften, der Wille, Gott und den Guru (als Verkörperung des Göttlichen) zu verehren, Kenntnis der Gelübde, die zu seinem jeweiligen Praxisstand gehören, und schließlich die Ausübung aller Formen von Yoga.

Wurde eine Person von ihrem zukünftigen Guru als Schüler akzeptiert, so konnte diese davon ausgehen, im Verlaufe der Jahre immer wieder getestet zu werden, um dann unter der Führung des Gurus nach und nach über einen langen Zeitraum die verschiedenen Stufen geistiger und spiritueller Reife zu durchlaufen.