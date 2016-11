Die im Yoga-Sutra beschriebene Methode Pratyahara passt gut zur Qualität von Restorative Yoga und zu den Tendenzen der winterlichen Jahreszeit

Anzeige

Wir surfen, twittern, chatten, skypen und downloaden rund um die Uhr und über alle Kontinente hinweg. Dabei haben wir das Gefühl, Zeit und Raum zu überlisten. Wir fühlen uns gut, merken dabei aber gar nicht, wie sehr wir unsere Sinne damit strapazieren und unseren Geist in Bewegung halten – solange, bis er oder unser Körper uns dazu zwingt, uns wieder zurückzuziehen, mit all unseren Sinnen. Dieser Sinnesrückzug ist im Yoga als „Pratyahara“ bekannt.

Was genau ist Pratyahara?

Pratyahara stellt im Yoga-Sutra das fünfte Glied des achtfachen Pfades dar. Manche Yogis zählen Pratyahara zu den äußeren Aspekten des Yoga, andere wiederum sehen darin eher einen inneren Aspekt. Vielleicht aber sollte man Pratyahara eher als ein Bindeglied zwischen beiden betrachten und ihn als eine Möglichkeit nutzen, von außen nach innen zu gehen. Für Pandit Dr. David Frawley stellen Pranayama und Pratyahara die Basis für eine erfolgreiche Meditation dar. Pranayama unterstützt uns darin, unsere vitalen Energien und Impulse zu beruhigen, und Pratyahara ist ein wunderbares Werkzeug, das uns hilft, unsere unruhigen Sinne zu meistern. Gerade in der heutigen Zeit, in der mehr und mehr Menschen unter Reizüberflutung leiden, ist er wohl ein fast schon notwendiges Mittel, um unseren Geist vor der vollständigen Überflutung zu retten.

Das Sanskritwort „pratyahara“ (m.) bedeutet „Rückzug“. Pratyahara fordert uns auf, den Geist zur Ruhe zu bringen, indem wir auf ungesunde Nahrung, negative Eindrücke und schädliche Beziehungen verzichten. Diese sorgen normalerweise dafür, dass wir noch weniger zur Ruhe kommen und unser Geist vernebelt oder unklar bleibt. Nachzuvollziehen ist der Gedanke leicht, wenn wir uns vorstellen, wie müde und träge man sich nach dem Genuss eines Wiener Schnitzels mit Pommes Frites fühlt, wie unruhig wir schlafen, nachdem wir uns einen Horrorfilm im Fernsehen angesehen haben, oder wie sehr uns die Begegnung mit einem Menschen an die Nieren gehen kann, der neidisch oder eifersüchtig ist. Achten wir hingegen auf eine gesunde Ernährung, lassen uns nicht so von den negativen Schlagzeilen der Medien beeinflussen, schauen weniger brutale Sendungen im Fernsehen und umgeben uns mit Menschen, die eine positive geistige und spirituelle Gesinnung haben, spüren wir schnell, wie wohltuend sich dies auf unseren Körper und auf unseren Geist auswirkt und diesen stärkt.

Vier Arten von Pratyahara

Um die Sinne zu meistern, können vier verschiedene Formen von Pratyahara angewandt werden:

Indriya-Pratyahara, die Beherrschung der Sinne Prana-Pratyahara, die Beherrschung von Prana Karma-Pratyahara, die Beherrschung des Handelns Mano-Pratyahara, der Rückzug des Geistes von den Sinnen

Indriya-Pratyahara wird als die wichtigste Form von Pratyahara bezeichnet und kann uns gerade in der heutigen Zeit davor schützen, nicht vollkommen durchzudrehen, weil unser Nervensystem all die Sinneseindrücke nicht mehr richtig bewältigen kann und wir uns infolgedessen selbst auf kleine Erledigungen nicht mehr richtig konzentrieren können. Immer schnellere Informationsvermittlung im Internet, Fernsehen und Radio sowie per Smartphone sorgt dafür, dass unser Geist gar nicht mehr zu Ruhe kommt und wir nicht mehr in der Lage sind, all das, was auf uns einströmt, zu verarbeiten. Erst wenn wir vor Erschöpfung nichts mehr aufnehmen können, realisieren wir überhaupt, wie unnatürlich es ist, permanent mit Sinneseindrücken bombardiert zu werden. Aus diesem Grunde ist es heute wichtiger denn je, immer wieder mit allen Sinnen offline zu sein. Sei es nur für wenige Stunden am Abend und am Wochenende oder sogar mal für mehrere Wochen. Wer sich darauf einlässt, mal auf die Flut der äußeren Reize zu verzichten, der wird durch Indriya-Pratyahara schnell erfahren, wie sehr der Geist gestärkt wird und sich dadurch auch seine Abhängigkeit vom Körper verringert, was zur richtigen Koordination und Motivation führt.

Indriya-Pratyahara kann uns vor allen Dingen darin unterstützen, wieder ein Gefühl dafür zu entwickeln, welche Sinneseindrücke uns gut tun und welche uns schaden. Denn in den Wirren und in der Hektik des Alltags ist es für viele Menschen überhaupt nicht mehr möglich, das entsprechende Unterscheidungsvermögen zu entwickeln bzw. aufrecht zu erhalten.

Übrigens sind Sinneseindrücke auch aus der Sicht des Ayurveda die Hauptnahrung für den Geist, weil unser gesamter geistiger Hintergrund aus den dominierenden Sinneseindrücken besteht. Wie wohltuend es ist, wenn wir auf ein Übermaß an Sinneseindrücken verzichten, erfahren wir zum Beispiel, wenn wir fasten und dabei auch auf Nachrichten, äußere Kontakte etc. verzichten. Bereits nach einigen Tagen schon wird die eigene Wahrnehmung der Sinne deutlich klarer, und wir werden wieder offener für die Vielfalt der Farben, Gerüche, Geschmäcke etc.

Yoni-Mudra

Neben dem Rückzug der Sinne durch bewussten Rückzug aus dem Alltag ist Yoni-Mudra eine der wichtigsten Methoden des Pratyahara, um die Sinne zu schließen. Dabei werden für kurze Zeit die Sinnesöffnungen des Kopfes – Augen, Ohren, Nasenlöcher und Mund – mit den Fingern verschlossen, damit die ganze Aufmerksamkeit und Energie nach innen gehen kann. Idealerweise wird Yoni-Mudra sofort nach dem Pranayama gemacht, wenn der Prana noch stark ist. Es ist natürlich auch möglich, die Sinnesorgane offen zu lassen, ihnen jedoch unsere Aufmerksamkeit zu entziehen, um keine Eindrücke mehr aufzunehmen, zum Beispiel mit Hilfe von Shambhavi-Mudra. Wir können sie auf alle Sinnesorgane anwenden, besonders auf den Gehörsinn. Sie hilft uns dabei, den Geist zu beherrschen, obwohl die Sinnesorgane offen sind und funktionieren wie im täglichen Leben.

Der Geist kann auch dadurch gereinigt werden, dass wir ihn auf nur einen äußeren Reiz richten, wie zum Beispiel das Meer, den blauen Himmel oder auf eine Kerze. Aber auch dann, wenn wir ihn auf einen inneren Eindruck konzentrieren, indem wir die Aufmerksamkeit von äußeren Reizen abziehen und ein positives inneres Bild visualisieren, werden die Sinne bereits gereinigt und wir sind in der Lage, eine geistige Entspannung zu erfahren und können uns infolgedessen auf das Wesentliche in uns ausrichten.

Laya-Yoga ist der Yoga des inneren Klang- und Lichtstroms. Wir konzentrieren uns auf die feinstofflichen Sinne und ziehen uns vor den grobstofflichen zurück. Dieser Rückzug zum inneren Klang und zum inneren Licht transformiert unseren Geist und ist eine weitere Variante des Indriya-Pratyahara.

Prana-Pratyahara, die Beherrschung von Prana, stellt die zweite Möglichkeit dar und setzt voraus, dass wir Prana erzeugen und diesen Prana beherrschen. Bekanntlich folgen die Sinne dem Prana, unserer vitalen Energie. Ist der Prana jedoch nicht stark, können wir die Sinne nicht beherrschen. Aus diesem Grund wird Pranayama auch als eine sinnvolle Vorbereitung auf Pratyahara betrachtet, da wir beim Pranayama Prana sammeln und ihn beim Pratyahara zurückziehen.

Karma-Pratyahara, die Beherrschung des Handelns, unterstützt uns darin, dass unser Handeln selbstlos wird und wir nicht mehr unserem Verlangen nach Belohnung ausgeliefert sind. Da das Verlangen endlos ist, werden wir nicht dadurch glücklich, dass wir bekommen, was wir wollen, sondern dadurch, dass wir nichts mehr brauchen, was der äußeren Welt angehört. So wie die Aufnahme der richtigen Eindrücke uns hilft, die Sinnesorgane zu beherrschen, verschaffen uns die richtige Arbeit und das richtige Handeln die Herrschaft über unser Verlangen. Wenn wir selbstlos dienen und das Leben als heiliges Ritual betrachten, praktizieren wir Karma-Yoga. Karma-Pratyahara bedeutet, dass wir bei allem, was wir tun, nie an eine Belohnung denken, weil wir damit nur Gott oder der Menschheit dienen wollen. Die Bhagavad-Gita sagt: „Handle, ohne Lohn zu erwarten.“ Eine schwierige Aufgabe gerade in der heutigen Zeit, in der jeder nur noch auf seinen eigenen Nutzen aus ist.

Mano-Pratyahara bedeutet Rückzug des Geistes. Dies ist eine ebenso wichtige Übung wie der Rückzug der Sinne, da die Yogis ebenso wie die Buddhisten den Geist als das sechste Sinnesorgan bezeichnen. Damit wir nicht verrückt werden, werden automatisch Sinneseindrücke ausgeblendet, so dass wir nur diejenigen Eindrücke aufnehmen, auf die wir unsere Aufmerksamkeit richten. Man könnte also sagen, dass wir in gewisser Weise immer Pratyahara praktizieren. Wir beherrschen die Sinne, indem wir unsere Aufmerksamkeit von ihnen abziehen. Dies wird auch im Yoga-Sutra beschrieben: „Wenn die Sinne sich nicht mit ihren Objekten identifizieren, sondern die Natur des Geistes imitieren: Das ist Pratyahara.“ Laut David Frawley handelt es sich hier um Mano-Pratyahara, da wir die Sinne von ihren Objekten zurückziehen und sie nach innen auf die Natur des Geistes richten, auf die Formlosigkeit. Frawley vergleicht den Geist mit einer Bienenkönigin, die Sinne sind die Arbeitsbienen. Alle Bienen folgen der Königin. Für ihn geht es beim Mano-Pratyahara weniger darum, die Sinne zu beherrschen. Vielmehr besteht das Ziel darin, den Geist zu beherrschen, weil wir dann automatisch die Sinne im Griff haben. Indem wir unsere Aufmerksamkeit bewusst von ungesunden Eindrücken abwenden, praktizieren wir Mano-Pratyahara, der zugleich die höchste und die schwierigste Art des Pratyahara ist. Kein leichtes Unterfangen, besonders wenn wir bedenken, wie viele scheinbar nützliche Informationen, spannende Videoclips und hilfreiche Links heute tagtäglich auf unsere Sinne niederprasseln und unseren Geist füttern.

Pratyahara – ein Glied in der Kette

Wie alle anderen Stufen bzw. Glieder des achtfachen Pfades, so hängt auch Pratyahara mit allen Gliedern des Yoga zusammen, und alle anderen Glieder – von den Asanas bis zum Samadhi – enthalten Aspekte von Pratyahara und sind deshalb nicht losgelöst davon zu betrachten. Die Asanas können uns beispielsweise darin unterstützen, den Körper und die Sinnesorgane zu beherrschen. Pranayama enthält ein Element des Pratyahara, weil durch die Atmung die Aufmerksamkeit nach innen gelenkt wird. Auch Yama und Niyama können uns dabei helfen, dass wir nicht von unseren Sinneseindrücken überflutet werden. Pratyahara ist ferner mit Dharana verbunden, weil wir die Aufmerksamkeit von profanen Dingen abziehen und uns bewusst auf ein bestimmtes Objekt, zum Beispiel auf ein Mantra konzentrieren.

Für David Frawley ist Pratyahara der negative, Dharana der positive Aspekt der gleichen Übung. Seiner Erfahrung nach war die Meditation für viele Menschen selbst nach langjähriger Praxis mehr oder weniger fruchtlos, weil der Geist nicht wirklich zur Ruhe gekommen ist. Der Versuch, ohne Pratyahara zu meditieren, gleicht eben dem Versuch, mit einem löchrigen Krug zu schöpfen. Einerlei, wie viel Wasser wir schöpfen, es fließt sofort wieder heraus. Die Sinne sind die Löcher im Krug des Geistes. Werden sie nicht verschlossen, kann der Geist den Nektar der Wahrheit nicht festhalten. Wer Sinnesfreuden genießt und zwischendurch meditiert, muss zuerst einmal Pratyahara üben. Pratyahara bietet uns viele Methoden an, die den Geist auf die Meditation vorbereiten. Er hilft uns zudem, Störungen zu vermeiden, die uns seelische Schmerzen bereiten. Insofern kann Pratyahara ein hervorragendes Mittel sein, das uns dabei helfen kann, uns nicht mehr stundenlang in den virtuellen Welten des Internets zu verlieren oder den materiellen „Must-haves“ hinterherzuhetzen, die uns die Konsumwirtschaft andrehen will, sondern wieder nach innen zu gehen, wo wir mit unserem Selbst in Kontakt kommen, jenem Selbst, das nichts und niemanden braucht, um vollkommen zu sein.

Shambhavi-Mudra: mit offenen Augen zurückziehen Diese Strategie ist sehr hilfreich in Situationen, in denen wir uns unbehaglich oder in irgendeiner Weise belästigt oder angegriffen fühlen. Durch Shambhavi-Mudra kann das, was von außen an uns heran oder sogar in uns dringen möchte, einfach abperlen. Die Übung kann uns bei folgenden Aspekten unterstützen: abzuschalten und innerlich Abstand zu Dingen zu gewinnen

sich aus anstrengenden Situationen unauffällig zurückzuziehen

den Geist zu beruhigen und zu entspannen

Augen, Gesicht, Mund und Nacken zu beruhigen und zu entspannen Anleitung zu Shambhavi-Mudra Kommen Sie in einen aufrechten Sitz.

Schließen Sie die Augen, entspannen Sie den Blick hinter den geschlossenen Lidern, indem Sie alle Anspannung in den Muskeln lösen, die die Augen ausrichten.

Spüren Sie in den inneren Raum hinein und finden Sie einen Ort, auf den Sie die Aufmerksamkeit fixieren. Wählen Sie dazu am besten den Wurzel- oder Herzraum.

Sobald die Wahrnehmung dort stabil geworden ist, öffnen Sie die Augen halb. Lassen Sie die Augen weiterhin ganz entspannt, so dass der Blick diffus bleibt, während Sie nach außen schauen, ohne zu sehen.

Verweilen Sie so, ohne zu blinzeln. Versuchen Sie, die innere Wahrnehmung stabil und dennoch entspannt zu halten, während Sie den großen Sinneskanal des Sehens nach außen geöffnet halten.

Wenn Sie die Aufmerksamkeit nicht mehr halten können, dann schließen Sie einen Moment lang die Augen und sammeln Sie sich wieder, bevor Sie die Augen erneut öffnen.

Schließen Sie abschließend noch einmal die Augen, bevor Sie sich wieder den äußeren Dingen zuwenden.

Zum Weiterlesen:

Doris Iding: Alles ist Yoga. Weisheitsgeschichten aus dem Yoga, Schirner Verlag 2011 (3. Aufl.)

Ralph Skuban: Patanjalis Yoga-Sutra. Der Königsweg zur einem weisen Leben, Arkana Verlag 2011

Dr. David Frawley: Meditationen zur Selbsterkenntnis. Einsichtsübungen für Herz und Seele, Windpferd Verlag 2011