Patanjali wird in der Ikonographie als Schlange dargestellt. Welche Legenden dahinter stehen und was die interessante Symbolik bedeutet, erfahren Sie hier

Inzwischen werden Patanjali-Skulpturen als Souvenirs für die Wohnung oder als Accessoire für Yogastudios zunehmend in die westliche Welt exportiert oder bei Ebay versteigert. Aber welche Bedeutung hat die als Schlangenmensch dargestellte Figur? Was hat es mit der Ikonographie Patanjalis auf sich?

Über Patanjali, den Verfasser des Yoga-Sutra, gibt es, wie so häufig bei Personen zurückliegender Epochen der indischen Geistesgeschichte, weder zuverlässige Daten noch biografische Angaben zum Aufenthaltsort, zur Familie, zum Werdegang und den Umständen seines Wirkens. Als Entstehungszeit für das einmütig ihm zugeschriebene Yoga-Sutra wird von einigen Forschern das 2. Jahrhundert vor Chr. und von anderen ein Zeitraum zwischen dem 2. und 4. Jahrhundert nach Chr. angenommen. Der erste Kommentar zum Yoga-Sutra erschien im 5. Jahrhundert; dabei handelt es sich um das Yoga-Sutra-Bhashya von Vyasa, das wiederum Gegenstand zahlreicher weiterer Kommentare wurde und inzwischen selbst ein Klassiker ist. Ein weiterer herausragender Kommentar, der Rajamartanda von König Bhoja, erschien im 10. Jahrhundert. Neben dem Yoga-Sutra soll Patanjali zuvor auch das Mahabhashya, ein Grundlagenwerk über Grammatik, sowie (nachdem er ein intensives Tanztraining absolviert und dadurch viel über die Funktionen des Körpers erfahren hatte) die Charaka-Samhita, eine Abhandlung über Ayurveda, verfasst haben. Das Yoga-Sutra entstand demnach als Krönung seines Schaffens oder – mit dem Fokus auf dem Bewusstsein – als Ergänzung zu den vorherigen Werken. Diese Position wird zumindest von B. K. S. Iyengar vertreten, und auch T. K. V. Desikachar erwähnt diese drei Werke und schreibt sie Patanjali zu. Desikachar fügt auf das Yoga-Sutra bezogen jedoch hinzu, dass Patanjali ebenso wenig der Verfasser des Yoga-Sutra sei wie Vyasa der Verfasser der Bhagavad-Gita, sehr wohl aber ein genialer Grammatiker und ein Gelehrter, der die „jahrtausendealten mündlichen Überlieferungen“ zusammentrug und kodifizierte, das heißt, dass er vorhandene Überlieferungen, Blätter und Handschriften in einem Kodex zusammenfasste.

Legenden

Wenn auch keine präzisen Daten über Leben und Lebensumstände Patanjalis existieren, so gibt es doch Legenden, die sich um seine Person ranken. Die sagenhaften Berichte enthalten – wie die meisten Legenden – einen wahren Kern oder einen Hinweis auf eine tatsächliche Begebenheit bzw. einen Wesenszug. Schon deshalb sind sie von Belang.

Einer solchen Legende nach war Gonika, die Mutter Patanjalis, eine unverheiratete Tapasvini (also eine Frau, die asketisch lebt) und eine Yogini. Sie war eine weise Frau, doch ihr fehlte ein gelehriger Schüler, dem sie ihre Wissensschätze weitergeben konnte. Im Bewusstsein dieser Situation wandte sie sich mit einem Gebet an den Sonnengott. Sie nahm etwas Wasser in die gewölbte Hand, um es zu opfern, und sprach folgenden Satz: „Dieses Wissen ist durch dich gekommen, so lass es mich dir zurückgeben.“ Im nächsten Moment spürte sie, dass sich in ihrer Hand etwas bewegte. Sie öffnete die Augen und sah Patanjali.

Die Umstände seiner Geburt prägten seinen Namen: „pat“ bedeutet „fallen“, „herabfallen“, „sinken“, „sich ereignen“, und „anjali“ steht für die zur Ehrerbietung zusammengelegten Hände, im übertragenen Sinne für die Zeit des Gebets. Die Sanskritsilbe „anj“ bedeutet erstens „salben, schmücken“ und zweitens „ehren“. Patanjali ist von der Wortbedeutung her demnach jemand, der durch ein Gebet empfangen wurde, dessen Erscheinen sich während des Betens ereignete. Im übertragenen Sinne ließe sich von der Bedeutung des Wortes zudem sagen, Patanjali war und ist ein Ereignis, das Verehrung verdient.

Patanjali als Inkarnation der kosmischen Schlange

Dazu passt auch die zweite, sich um Patanjali rankende Legende, wonach er als Inkarnation der mythischen Schlange Ananta oder Shesha gilt, auf der Gott Vishnu vor einem neuen Schöpfungszyklus ruht. Diese Schlange nahm schließlich die Gestalt eines Menschen an, um zum Wohle der Menschheit zu schreiben. Zu dieser Legende passt der Vers 47 des zweiten Kapitels des Yoga-Sutra, in dem es heißt: „prayatna-shaithilya-ananta-samapattibhyam. In der Übersetzung von Barbara Stoler Miller (1940–1993), Gelehrte für Sanskritliteratur und Professorin für Asiatische und Mittelöstliche Kulturen am Barnard College, New York, von der auch der Hinweis auf die zweite Legende stammt, lautet dieser Vers: „Man verwirklicht sie [die Körperstellung des Yoga = Asana], indem man seine Anstrengung entspannt und wie die kosmische Schlange auf den Wassern der Unendlichkeit ruht.“ („Yoga. Der innere Weg zur Freiheit, 1999) Das Sanskritwort „ananta“ ist sowohl ein Name für Vishnu als auch der Name für die Schlange, auf welcher Vishnu ruht, und zudem ein Wort für „ohne Ende“ und „Unendlichkeit“. In der Übersetzung dieses Verses durch R. Sriram wird lediglich dieser abstrakte Sinn von Ananta wiedergegeben. An die westliche Kultur und die heutige Zeit angepasst, heißt es bei ihm: „Eine immer leichter werdende und intensive Bemühung sowie die tiefgründige Sammlung auf das Grenzenlose helfen uns, diese Haltung zu erreichen.“ (R. Sriram, Yoga-Sutra, 2006)

Hilfreich zum Verständnis von Ananta sind die Ausführungen des indischen Chemikers und Theosophen Iqbal Kishen Taimni (1898–1978) in seinem Buch „Die Wissenschaft des Yoga. Die Geheimnisse des Yoga-Sutra entschlüsselt“ (1984/2006) zum Vers 2, 47, den er selbst mit „Durch Lockerung der Anstrengung und Meditation über das ‚Endlose’ (wird die Haltung beherrscht).“ übersetzt. Taimni führt in seinem Kommentar zum Yoga-Sutra aus, dass die Festigkeit im Asana durch Meditation über Ananta, die große Schlange, die nach der Hindu-Mythologie die Erde aufrechterhält, erreicht wird, und dass bei dieser symbolischen Darstellung jene Kraft gemeint ist, die die Erde im Gleichgewicht und in ihrer Umlaufbahn um die Sonne hält. Zu meditieren wäre also über etwas, woraus sich der Legende nach die Inkarnation Patanjalis ergab. Vom symbolischen Gehalt her geht es um etwas unbegrenzt Lebendiges, um das Zyklische und Fruchtbare, um das universelle Prinzip.

Die Ikonographie Patanjalis

Sieht man Patanjali als Skulptur oder als Zeichnung, dann stets in Verbindung mit einer oder „tausend“ (indisches Synonym für „viele“) Schlangen sowie mit der Anjali-Mudra- oder Namaste-Gruß-Haltung der Hände vor dem Brustkorb und – in der Variante mit vier Armen – mit jeweils identischen Gegenständen, die er in den Händen hält: einem Muschelhorn (shankha), einem brennenden Rad oder einem Diskus (chakra) und – äußerst selten – einem Schwert (asi). Das Muschelhorn wird oft bei festlichen religiösen Anlässen geblasen und symbolisiert den alles durchdringenden göttlichen Schall. Darüber hinaus repräsentiert es das Element Luft. Das Muschelhorn ist typisch für die vor-arischen Küstenbewohner und gehört wie auch das Rad zu den Insignien Vishnus. Das brennende Rad oder die Scheibe aus Licht versinnbildlicht Unendlichkeit und repräsentiert das Element Feuer beziehungsweise die Sonne. Es taucht erstmals auf Steatit-Siegeln des Industales auf. Das Schwert symbolisiert Erkenntnis oder Scharfsinnigkeit; als Attribut gehört es zu Shiva und zum Gott des Todes oder zur Zeit, Yama.

Die künstlerische Darstellung Patanjalis unterscheidet sich in der Anzahl und Haltung der Arme und darin, ob er in Gestalt eines Mischwesens als göttliche Schlange Ananta, mit tausend Schlangenköpfen und menschlichem Unterleib, oder umgekehrt in der oberen Hälfte als Mensch und von den Hüften abwärts als Schlange abgebildet wird. Und natürlich unterscheiden sich die einzelnen Kunstwerke auch hinsichtlich der künstlerischen Orientierung und der handwerklichen Fähigkeit des jeweiligen Künstlers. In der am häufigsten anzutreffenden künstlerischen Gestaltung ist Patanjali bis zur Hüfte als Mann abgebildet, über seinem Kopf befindet sich ein von fünf Schlangen (in der Regel Kobras) gebildeter königlicher Schirm. Mit einer solchen Schlangenhaube wird mitunter auch Buddha abgebildet. Die fünf Schlangenhauben bei Patanjali entsprechen den fünf Elementen, die transzendiert wurden. In der Ausführung mit sieben Schlangenköpfen entsprechen diese den fünf von Patanjali transzendierten Elementen plus dem Erreichen der Freiheit und Erleuchtung. Der Unterleib Patanjalis ist der einer dreifach spiralförmig gewundenen Schlange, welche die schlafende Kundalini-Shakti, kreatürliche Lebensenergie, symbolisiert. Skulpturen dieser Art – halb Mensch, halb Schlange – werden auch als „naga“ bezeichnet. Es sind Schlangenwesen oder Schlangengottheiten der indischen Mythologie. Am Eingangsportal des Sonnentempels von Konark befindet sich z.B. eine solche Naga-Skulptur, die alle Merkmale einer Patanjali-Figur aufweist. Der Sanskritbegriff „naga“ bedeutet an sich erstens „Schlange“, zweitens „Schlangendämon“ und drittens „Elefant“.

Häufig gibt es unmittelbar hinter den Patanjali-Skulpturen noch einen Bogen, der einen Ein- oder Ausgang darstellt und auf Patanjalis Rolle als Pförtner oder Führer hinweist, der durch diesen Zugang den Weg zum Bewusstsein weist, wodurch das Selbst oder das Beständige in einer sich permanent verändernden Welt erfahren werden kann.

Nicht Nataraja, sondern Nagaraja

Mitunter wird Patanjali auch mit dem Schlangenkönig (nagaraja) identifiziert, wie er beispielsweise in der Mitte des weltgrößten Flachreliefs „Herabkunft der Ganga“ in Mamallapuram im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu dargestellt ist. Mitten in jenem Spalt, in dem bei zeremoniellen oder rituellen Anlässen das oberhalb des Felsens in einer Zisterne gesammelte Wasser in Kaskaden herabstürzte, windet sich jener Schlangenkönig mit menschlichem Oberkörper und schlangenförmigem Unterleib in wellenförmigen Bewegungen hinauf. Unter ihm und etwas kleiner befindet sich seine Shakti, die Schlangenkönigin, in identischer Pose, und darunter nochmals eine Kobra, die sich zu voller Größe aufgerichtet hat. Schlangenkönige hüten die Schätze der Wassertiefen. Schlangen wurden bereits zur Zeit der Induskultur, also vor rund 5000 Jahren verehrt. Sie stehen für Sexualkraft und Fruchtbarkeit. Schlangen symbolisieren das weibliche Prinzip und ewige kosmische Energie. Ihre Häutung ist ein Symbol für Wiedergeburt und Erneuerung. Fast alle Kulturen fanden in der Schlange ein Sinnbild für das verborgene endlose Leben aus der Tiefe des Seins.