Ein würdiges Ende: Nicht mehr Lebensverlängerung um jeden Preis, sondern ein natürlicher Sterbeprozess ist gefragt

Der Palliativmediziner Gian Domenico Borasio setzt sich seit vielen Jahren für eine Medizin am Lebensende ein, die das Leiden von Menschen lindert. Er setzt sich aber auch für einen natürlichen Tod derjenigen ein, bei denen keine Leidenslinderung mehr möglich ist. Ihre Lebensqualität und die ihrer Angehörigen bis zum letzten Moment zu verbessern, statt künstlich den Sterbeprozess zu verlängern, ist sein Ziel. Und dem scheint er in den letzten Jahren ein Stück nähergekommen zu sein.

Mitte Dezember 2011 erschien das Buch „Über das Sterben“, in dem Borasio, Inhaber des Lehrstuhls für Palliativmedizin an der Uni Lausanne und Lehrbeauftragter für Palliativmedizin an der TU München, sowohl Betroffenen als auch Menschen, die mit Sterbenden arbeiten, die Angst vor dem Sterbeprozess nehmen möchte. Denn die Angst macht allen Beteiligten einen würdevollen und humanen Abschied schwer. Angst ist für Borasio die unausgesprochene Überschrift vieler hitzig geführter Debatten über das Lebensende. Angst ist es auch, die bei Arzt-Patienten-Gesprächen über lebensbedrohliche Erkrankungen unausgesprochen im Raum steht und oft überspielt oder geflissentlich übersehen wird. Angst ist das höchste Hindernis für die Kommunikation über und im Sterben, sowohl zwischen einem Sterbenden und seinen Angehörigen als auch zwischen den Betroffenen und dem Krankenhauspersonal. Und Angst ist auch der Hauptgrund für Fehlentscheidungen und leidvolle Sterbeverläufe.

Seit dem Erscheinen seines Buches tritt Borasio immer wieder in den Medien auf und vermittelt ein neues Verständnis des Sterbeprozesses. Diese Aufklärungsarbeit ist dringend notwendig, denn immer noch ist in unserer Gesellschaft eine Tabuisierung des Todes zu beobachten. Das hängt zum einen damit zusammen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die dem Tod vehement mit ewiger Jugend und Anti-Aging begegnen möchte, weil ihre grundsätzliche Angst vor der Auslöschung des eigenen Ichs beim Sterben so groß ist. Zum anderen haben aber die meisten Menschen auch große Angst vor einem qualvollen Sterbeverlauf, bei dem sie einer Maschinerie ausgeliefert sind, in der die Würde des Menschen keine Rolle spielt, sondern es nur um lebensverlängernde medizintechnische Maßnahmen geht, an denen die Krankenhäuser verdienen müssen, um ihr eigenes Überleben zu sichern.

Die weitverbreitete Unwissenheit über das Sterben

Borasio ist es ein besonders Anliegen, den Menschen die Angst vor dem Tod zu nehmen, und dies ist erfahrungsgemäß nur möglich, wenn wir den Sterbeprozess und den Tod so weit wie möglich nachvollziehen und verstehen können. Dann können wir selbst mehr Verantwortung übernehmen und entscheiden, wie wir sterben wollen. Obwohl es jeden betrifft, wissen aber die wenigsten, was beim Sterben genau passiert und warum wir überhaupt sterben. Für den Palliativmediziner ist die Frage weniger banal, als sie scheint, denn immerhin arbeitet die Wissenschaft mit allen Mitteln daran, das Sterben zu verhindern oder nach Möglichkeit zu überwinden. Mittlerweile ist es sogar bereits gelungen, durch genetische Manipulation die biologische Lebensspanne niederer Organismen, z.B. einer bestimmten Algenspezies, scheinbar unbegrenzt zu verlängern. Ob dieser weitere Eingriff in die Gesetzmäßigkeiten der Natur sinnvoll ist, sei biologisch betrachtet dahingestellt, denn eigentlich ist die evolutionsbiologische Funktion eines jeden Lebewesens spätestens dann erschöpft, wenn es möglichst viele Nachkommen gezeugt und für deren Überleben bis ins fortpflanzungsfähige Alter gesorgt hat. Danach wird es bestenfalls zum Nahrungsmittelkonkurrenten für die eigenen Nachkommen, ohne erkennbaren Vorteil für die Genverbreitung, und sollte daher zum Vorteil der eigenen Gattung seine Existenz baldmöglichst beenden. Von einer Sinnfindung oder einer spirituellen Erfüllung ist an dieser Stelle nicht die Rede.

Alles hat seinen Sinn, auch der Tod

In diesem perfekten Kreislauf von Entstehen und Vergehen hat alles seinen Sinn, auch das Sterben. Selbst der Tod einzelner Zellen: So unwesentlich der Zelltod für einen Laien auf den ersten Blick erscheinen mag, so zentral ist seine Rolle z.B. in der Embryonalentwicklung. Hier kommt es zum so genannten programmierten Zelltod. Neue Zellen werden während des Wachstums und der Differenzierung der Organe im Überschuss gebildet und konkurrieren dann miteinander um eine beschränkte Menge an Wachstumsfaktoren. Diejenigen Zellen, die keinen Zugang zum Wachstumsfaktor bekommen, sterben durch eine Art Zellimplusion, welches das Freisetzen von schädlichen Zellinhalten verhindert und das Abräumen der Zellreste durch spezielle Immunzellen erleichtert. Diesem Prozess ist es zu verdanken, dass die komplexen Vorgänge bei der Entwicklung eines Embryos normalerweise zufriedenstellend ablaufen. Das Beispiel zeigt, dass wir bereits von Beginn unseres Daseins immer wieder vom Tod umgeben sind – er ist sogar unabdingbare Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt als lebensfähige Organismen auf die Welt kommen und leben können. Auch während unseres Lebens spielt der Zelltod des Organismus eine wichtige Rolle, vor allem im Immunsys­tem. Bestimmte weiße Blutkörperchen haben die Aufgabe, virusinfizierte oder bösartig entartete Köperzellen zu erkennen und sie mittels Ausschaltung ihres eigenen Zelltodprogramms zu vernichten. Ebenso werden bei der Reifung von weißen Blutkörperchen diejenigen Zellen, die sich gegen das eigene Gewebe richten würden, durch programmierten Zelltod beseitigt. Ist dies nicht der Fall, können schwere Autoimmunkrankheiten wie z.B. Multiple Sklerose oder rheumatische Arthritis die Folge sein. Der ständige Tod von Zellen führt dazu, dass sämtliche Körperzellen im Verlauf von sieben Jahren absterben und wir mit neu entstandenen Zellen versehen sind. So wie vor zwanzig Jahren existiert unser Körper heute nicht mehr. Er ist bereits mehrfach vollständig erneuert worden.

Gesamttod des Organismus

Woran aber stirbt ein Mensch, wenn er stirbt? Dieser Bereich ist bis heute am wenigsten erforscht. Nach Borasio wird dies auf den meisten Todesbescheinigungen deutlich, da als unmittelbare Todesursache in der Regel „Herz-Kreislauf-Versagen“ aufgeführt wird. Das Herz-Kreislauf-Versagen, also das Ende der Herzfunktion und des Blutkreislaufes, ist seiner Erfahrung nach jedoch in den meis­ten Fällen nicht die Ursache des Todes, sondern lediglich das für den Menschen sichtbare Zeichen dafür. Was den Tod eines Gesamtorganismus letztlich verur­sacht und wann genau dieser eintritt, dazu gibt es laut Borasio immer noch zu wenig Untersuchungen. Für ihn ein wichtiger und nicht zu unterschätzender Aspekt im Sterbeverlauf, weil Ärzte immer wieder von ihrer Patienten überrascht werden. Manch ein Patient stirbt bereits nach wenigen Tagen, obwohl ihm noch Monate des Weiterlebens vorausgesagt wurden. Und fast alle Ärzte kennen Patienten, die nach klinischer Einschätzung wegen des fortgeschrittenen, durch Laborwerte eindeutig dokumentierten Ausfalls mehrerer lebenswichtiger Funktionen ihres Körpers eigentlich schon längst tot sein sollten – und doch noch viel länger weiterlebten.

Was aber für Borasio sicher ist: Der Mensch stirbt nicht auf einmal, sondern die einzelnen Organe schränken mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihre Funktion ein. In der Sterbephase ist meistens eine so genannte Kreislaufzentralisation zu beobachten: Die Körperteile, die am weitesten vom Herzen entfernt sind, werden zugunsten der inneren Organe und des Gehirns weniger durchblutet. Dies geht einher mit Blutdruckabfall, worunter besonders die Funktionsfähigkeit der Nieren stark leidet. Der eigentliche Tod stellt einen Zusammenbruch der koordinierten Tätigkeit der lebenswichtigen Körperorgane dar, deren Hauptfunktion es ist, das Gehirn mit Zucker und Sauerstoff zu versorgen. Dieser Zusammenbruch wird am Erlöschen der Herz- und Atemtätigkeit sichtbar. Grundsätzlich kann aber der Verlust der Funktionsfähigkeit jedes einzelnen lebenswichtigen Organs wie Herz, Lunge, Leber, Niere und Gehirn zum Tod führen. Alle Prozesse, die zum Tod führen, tun dies durch die direkte oder indirekte Schädigung eines oder mehrerer dieser Organe. Demnach könnte man in fünf physiologische Haupttodesursachen unterteilen: den Herz-Kreislauf-, den Lungen-, den Leber-, den Nieren- und den Gehirntod. Viele Todesfälle sind eine Kombination zweier oder mehrerer Todesformen, wie zum Beispiel der Tod durch Lungenentzündung bei weit fortgeschrittener Demenz.

Der Hirntod

Ein Tod, der in den letzten Monaten in den Medien besondere Aufmerksamkeit erhielt, ist der so genannte Hirntod, was laut Borasio beispielhaft für die vielen Ängste in unserer Gesellschaft in Bezug auf das Lebensende ist. Das Konzept des Hirntodes spielt allerdings nur im Kontext der Organentnahme für Transplantationen eine zentrale Rolle. Dafür muss sich ein menschlicher Organismus in einem Zustand befinden, der es ethisch und juristisch möglich macht, lebenswichtige Organe zu entnehmen, um sie in den Körper eines anderen Menschen einzusetzen. Zum anderen muss es dieser Zustand im Idealfall erlauben, die Organe durch künstliche Aufrechterhaltung des basalen Körperfunktionen (Atmung und Kreislauf) so lange intakt zu erhalten, bis das Explantationsteam vor Ort ist. Diese Voraussetzung erfüllt nur das Kriterium des Hirntodes. Er ist aber nicht mit dem vollständigen Tod eines Menschen gleichzusetzen, weil er nicht den Punkt darstellt, an welchem alle Körperfunktionen unwiederbringlich erloschen sind. Er steht nur für jenen Zeitpunkt, ab welchem die Integrität des Organismus unwiderruflich verloren ist, die zumindest eine intakte Hirnstammfunktion erfordert. Das bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt zwar unterschiedliche Organe mit künstlicher Unterstützung noch unterschiedlich lange Lebensspannen vor sich haben können, der Tod des Gesamtorganismus als integrierte biologische Einheit aber schon unumkehrbar vollzogen ist. Anders als zum Beispiel bei Patienten im Wachkoma, brechen bei hirntoten Patienten mit Beendigung der Beatmung und Kreislaufunterstützung sämtliche lebenswichtigen Funktionen aufgrund der fehlenden Steuerung durch das Gehirn sofort zusammen. Das Problem, das viele Menschen mit einem Hirntod haben, liegt auch nicht auf einer rationalen Ebene, sondern ist eher psychologisch begründet. Einen Menschen mit rosiger Haut, warmer Körpertemperatur und dem Aussehen eines Schlafenden als tot anzusehen, ist nicht einfach.

Ein neues Verständnis im Umgang mit Sterbenden

Warum hat der Tod nicht mehr den Platz, der ihm gebührt? Während er vor der Einführung der High-Tech-Medizin noch als unumgängliches Ende eines langen Lebens betrachtet wurde und Menschen an „Altersschwäche“ gestorben sind, ist ein normaler, altersgemäßer Tod in der modernen Medizin gar nicht mehr vorgesehen. Viele Ärzte greifen mit dem Gefühl der Allmacht in den natürlichen Sterbeprozess ein, auch wenn sich ein Betroffener selbst nichts mehr herbeiwünscht als den eigenen Tod. Es hat den Anschein, als wäre vielen Medizinern das Wissen um einen natürlichen und würdevollen Tod des Menschen abhanden gekommen. Dass es so etwas wie einen natürlichen Sterbeprozess gibt, den man vorbereiten, erkennen und begleiten kann, aber nicht unnötig stören sollte, lernen sie erst jetzt wieder durch Palliativmediziner wie Gian Domenico Borasio.

Ein neues Verständnis im Umgang mit Sterbenden ist auch dringend notwendig, denn bis zu 90 % der Sterbevorgänge könnten mit Begleitung von geschulten Hausärzten und Mitarbeitern aus dem Hospiz problemlos zu Hause stattfinden. Nur etwa 10 % müssen durch spezialisiertes palliativmedizinisches Wissen unterstützt werden. Aber selbst das kann in vielen Fällen noch in den eigenen vier Wänden angewendet werden. Nur bei lediglich ein bis zwei Prozent der Sterbenden sind die medizinischen Probleme so gravierend, dass sie ausschließlich auf einer spezialisierten Pallliativstation behandelt werden können. Hier kann es passieren, dass moderne medizinische Maßnahmen ergriffen werden müssen, die allerdings in erster Linie der Beschwerdelinderung dienen.

Leider schwebt aber über vielen Medizinern immer noch so etwas wie ein Allmachtsgefühl, ausgelöst durch die atemberaubenden Erfolge der operativen Medizin und der Intensivmedizin. Viele Ärzte betrachten den Tod als Feind und sein Eintreten als Versagen. Erst langsam setzt als Reaktion auf diese Fehlentwicklung ein Prozess des Umdenkens ein, der zu einer Forderung des natürlichen Todes von Seiten der Bevölkerung geführt hat. Und erst langsam erhält der natürliche Sterbeprozess wieder den Platz, der ihm von Natur aus zusteht. Schließlich wünschen sich alle Menschen einen sanften Tod.

