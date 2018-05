Der Adler spielt im Schamanismus als Krafttier eine zentrale Rolle, denn symbolisch ist er der Helfer in der Not, der den Menschen in letzter Sekunde rettet. Ein Mensch mit Adlerkraft ist Mittler und kann anderen in schweren Zeiten mit gutem Rat zur Seite stehen. Verbinde auch du dich mit der Kraft des Adlers und lass dich von ihm begleiten, schützen und stärken

hne viel Kraftaufwand erhebt sich der Adler elegant in die Luft und zieht dort majestätisch seine Kreise. Er lebt in den größten und höchsten Gebirgen und baut seinen Horst oben in den Bergen, die sein Zuhause sind. Die Berge gelten auch als Sitz der Götter. So ist es kaum verwunderlich, dass der Adler mit seiner majestätischen Erscheinung und seinen scharfen Augen gerne als König der Lüfte und als Botschafter der Gottheiten bezeichnet wird. Bis auf Südamerika trifft man ihn weltweit an. Natürliche Feinde hat er keine. Allenthalben wird er wegen seines Anmuts, seiner Schönheit und seines Scharfsinns geschätzt, und dies verleiht ihm in allen großen Kulturen und spirituellen Traditionen eine wichtige Rolle als Mittler zwischen Himmel und Erde, Gott und Mensch. Bei den Indianerstämmen Amerikas wird er als Bote des Großen Geistes betrachtet. Besonders die Hopi-Indianer hüten seine Medizin. Einige Rituale, wie z.B. der Sonnentanz, sind dem Adler geweiht. Er wird dem Donner und dem Regen zugeordnet. Deshalb wird er auch als Donnervogel bezeichnet. Im Medizinrad entspricht er dem Element Feuer, und seine Federn symbolisieren die Sonnenstrahlen.

Symbolik

Der König der Vögel, das Symbol der Weisheit und der Kraft, steht im Christentum für die Allmacht Gottes, den Glauben und die Himmelfahrt Jesu und gilt hier als Zeichen der Auferstehung, der Wiedergeburt und der Taufe. Mit einer Schlange im Schnabel zeigt er den Sieg des Guten über das Böse. Die Griechen und Römer sahen in ihm den steten Begleiter des Götterkönigs. Hier saß er entweder wachsam an seinem Thron oder trug seinen Blitz oder überbrachte seine Befehle. In der griechischen Mythologie war der Adler das Symbol der Verklärung, so dass man bei den Leichenfeierlichkeiten der Könige, großen Helden und alten römischen Kaiser einen Adler aus dem brennenden Scheiterhaufen aufwärts fliegen ließ, um die Seele darzustellen, die sich zum Himmel erhebt.

Bei den Kelten gehört der Adler zusammen mit der Eule, der Amsel, dem Lachs und dem Hirsch zu den ältesten Tieren der Welt. Bei ihnen wurde der Adler unmittelbar mit dem Sonnengott Lugh verbunden und galt als Seelenträger. In der Edda, einem Werk aus dem 13. Jahrhundert, in dem skandinavische Helden- und Göttersagen beschrieben werden, heißt es, dass ein mächtiger Adler namens Orn in den Baumwipfeln des Weltenbaumes Yggdrasil sitzt und von dort aus das Weltgeschehen beobachtet. Dem Adler wird die Rune Jera zugeordnet. Sie repräsentiert die Jahreszyklen und natürlichen Rhythmen. In Verbindung mit dem Adler als Krafttier fördert Jera das Verständnis für die Jahreszeiten, aber auch für die Zyklen des Entstehens, Seins, Werdens und Vergehens. Wer die Embleme oder Wappentiere vieler Adelshäuser, Institutionen und Staaten betrachtet, findet hier nicht selten den Adler, der für Gerechtigkeit, Macht, Größe, Herrlichkeit und Würde steht.

Der Adler in der indischen Mythologie: Garuda

In der indischen Mythologie darf der König der Lüfte natürlich nicht fehlen. Hier kennt man einen Adler namens Garuda, der als Sonnenvogel der Todfeind aller Schlangen, Nagas, ist. Der Adler versengt und verzehrt sie, wo immer er sie findet. In einem alten Mythos wird die Feindschaft des Garuda mit den Nagas beschrieben: Sie sind Stiefgeschwister vom selben Vater, einem alten Welt- und Schöpfergott, der zwei Frauen hatte: Vinata und Kadru. Die beiden hassten einander, und Garuda fiel es zu, seine Mutter Vinata aus der Sklaverei bei Kadru zu befreien, in die sie durch die durchtriebene List ihrer Rivalin hineingeraten war.

Garuda war neben Ganesha und Hanuman eine der wichtigsten Tiergottheiten der hinduistischen Mythologie. Er ist sogar das Reittier Vishnus und wird auch heute noch von den Hindus verehrt, weil man ihm nachsagt, dass er so mächtig ist, dass er Übeltäter bewältigen kann. Garuda wird auch nicht nur als König der Lüfte, sondern ebenso als König der Vögel verehrt. Um seine Geburt ranken sich verschiedene wundervolle Episoden. Seine Mutter Vinata legte ein Ei, aus dem er mit einem weißen Gesicht, roten Schwingen und goldenem Körper herauskam. Er war so groß und glänzte so strahlend, dass jeder ihn fälschlicherweise für Agni, den Gott des Feuers, hielt und ihn anbetete. Seit seiner Geburt hatte Garuda einen großen Hass auf das Böse. Er war es gewohnt, durch die Welt zu ziehen und die Bösen zu bestrafen. Die Brahmanen allerdings verschonte er, weil seine Eltern ihn darum baten. Für die Inder symbolisiert Garuda starke Macht und Energie. Sie verehrten ihn bereits in den Veden und Upanishaden. Eine Upanishad und ein Purana sind ihm gewidmet.

Die Verehrung der Inder und insbesondere der Yogis für Garuda ist so groß, dass ihm sogar ein Asana gewidmet wird, das Garudasana. Diese Stehhaltung, bei der sich die eigenen Arme und Beine umschlingen, gleicht dem Aussehen eines Adlers. Garudasana ist ein Asana, das vielleicht auch dich darin unterstützen kann, dich zu fühlen wie ein Adler: machtvoll, großartig und stark.

Adlermedizin

Der Adler ist ein wichtiges Symbol in den Sonnenkulturen und den schamanischen Traditionen. In Zeremonien werden seine Federn verwendet, und demjenigen, der sie in seinen Haaren trägt, schenken sie Segen und den Schutz des Großen Geistes. Beim Räuchern werden sie ebenfalls gerne verwendet, um die Aura eines Menschen zu reinigen, bevor er sich auf eine schamanische Reise in die Anderswelt begibt. Die Krallen des Adlers gelten als mächtiges Werkzeug für Schamanen, um Dämonen und dunkle Kräfte aus dem Energiefeld eines Menschen zu ziehen. Schamanen sind Menschen, die auch selbst häufig über Adlerkraft verfügen. Sie sind Heiler und Mittler und bringen die Botschaft des Großen Geistes in die Welt.

Adlerkräfte entwickeln

Vielleicht bist du selbst auch schon mit der Kraft des Adlers in Kontakt gekommen, z.B. in einem Moment, in dem du dich in Garudasana vollkommen in die Haltung vertiefen konntest, oder vielleicht auf einer Reise in die Anderswelt, bei der dir der Adler erschienen ist oder dir die Adlerkraft geschenkt wurde. Dann bist du aufgefordert, den Anweisungen des Großen Geistes zu folgen und für dich selbst einzustehen. Vertraue auf diese Erscheinung! Sie ist ein Geschenk an dich! Diese Kraft unterstützt dich wie keine andere darin, dunkle Kräfte aufzuspüren, den Kampf mit ihnen aufzunehmen, sie zu überwinden oder zu vernichten.

Tritt der Adler in dein Leben, fordert er dich dazu auf, dein Leben aus einer höheren Perspektive zu betrachten und die Rolle des Beobachters einzunehmen. Er hilft dir dabei, eine vielleicht derzeit schwierige Situation aus der Distanz zu betrachten. Denn manchmal können wir etwas nur ändern, wenn wir es mit dem nötigen Abstand betrachten. In einer solchen Situation unterstützt er dich darin, zu erkennen, was du möglicherweise selbst dazu beigetragen hast, dass dein Leben gerade nicht so verläuft, wie du es dir wünschst. Und gleichzeitig möchte er dir sagen, dass dir durch ihn jetzt besonderer Schutz geschenkt wird und du dich auf seinen Schwingen fallen lassen kannst. Seine Botschaft an dich lautet, dass du dich – egal, wie schwierig dir die Situation jetzt gerade auch erscheinen mag – entspannen kannst und dich auf seinen Schwingen ausruhen kannst. Sein Schutz ist dir sicher.

Gut und böse unterscheiden

Der Adler kündigt dir aber auch eine neue Entwicklungsstufe an, in der du lernst, Situationen, aber auch Freunde und Feinde schneller zu durchschauen und voneinander zu unterscheiden. Es kann aber auch sein, dass er dich dazu auffordert, dich selbst einmal kritisch zu betrachten. Denn wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Solltest du nicht gemerkt haben, dass du mit negativen Aspekten wie Hochmut, Machtgier, falschem Stolz oder Arroganz zu tun hast, dann will er dir zeigen, dass du dich zu weit von deinem Herzen entfernt hast und dass es an der Zeit ist, wieder das Augenmerk auf das Wesentliche, nämlich das Göttliche zu richten. Ein Gefühl von Einsamkeit ist ein deutliches Indiz dafür, dass der Adler seine Schatten auf dich wirft.

Traumhafte Erscheinung

Auch im Traum kann dir der König der Lüfte erscheinen. Dort kündigt er Erfolg und Sieg an und zeigt dir, wie du dich gegen negative und zerstörerische Energien behaupten kannst. Sein Auftauchen im Traum kann dich aber vielleicht auch darauf aufmerksam machen, dass du in einem Goldenen Käfig lebst. Vielleicht möchte er dich auf deine Sehnsucht nach Freiheit hinweisen und dich ermutigen, es ihm gleich zu tun und den Alltag mit all seinen Verpflichtungen und Normen hinter dir zu lassen, damit du wieder mit dem Göttlichen in dir in Kontakt kommst. Sollte der Adler im Traum hingegen gefangen sein, dann wird es höchste Zeit, dass du dich wieder mehr deinen geistigen Interessen widmest, anstatt nur den Pflichten des Alltags nachzukommen.

Sollte der Adler bislang noch nicht deine Wege gekreuzt haben, dann rufe ihn an. Demütig und aus tiefstem Herzen. Offen und vertrauensvoll. Mach dir bewusst, dass Krafttiere nur darauf warten, dass sie uns auf unserem Weg ins Licht zur Seite stehen können. Du brauchst sie nur zu rufen!