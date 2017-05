Faszinierende Einblicke in die schamanische Tradition des kleinen Himalaya-Staates: Wie nepalesische Schamanen arbeiten und welche Grundlagen ihre Heilkunst hat

Anzeige



„Sanghiya Loktantrik Ganatantra Nepal“, die Demokratische Bundesrepublik Nepal – ein kleines Land zwischen den asiatischen Riesen Indien und China. Mit dem heftigen Erdbeben im April 2015 rückte Nepal in der öffentlichen Wahrnehmung stärker in den Vordergrund. Es gilt als eines der ärmsten Länder der Welt. Erdbeben und Armut sind aber glücklicherweise nur ein Teil der nepalesischen Realität. Ein anderer Teil überdauert bereits Äonen: der nepalesische Schamanismus. Laut Mohan L. Rai, Begründer des „Shamanistic Studies & Research Center“ in Kathmandu, handelt es sich um eine 75.000 Jahre alte spirituelle Kunstform, deren Ursprung Rai im Himalaya verortet. Schamanismus zählt ihm zufolge zu den ältesten Heilmethoden der Menschheit, ist keiner Religion zugehörig und tief in der Natur und ihren Kräften verwurzelt. Der nepalesische Schamanismus folgt einer eigenen Kosmologie, die stark mit der indischen Mythologie verwoben ist. Demnach gab es zuerst den Kosmos als allumfassende Kraft, und mit ihm existierte Shiva. Er hat weder Mutter noch Vater, sondern gilt als das kosmische Bewusstsein selbst. Ihn betrachten die Schamanen als ihren göttlichen Urahnen, den ersten Schamanen überhaupt. Sein Sohn Ganesha gilt ebenfalls als Schamane, getötet durch die furiose Hand seines Vaters (Shiva), durch den Tod gegangen und in einer veränderten Erscheinung mit besonderen Kräften zu einem zweiten Leben erweckt. Diese Transformation steht symbolisch für die Initiierung des Schamanen.

Schamanismus und Tantra in Nepal

In Nepal gibt es um die 100 ethnische Gruppen sowie ca. 124 Sprachen und Dialekte, ein lebhaftes Minoritätenmosaik. Diese Vielfalt spiegelt sich im nepalesischen Schamanismus wider: Je nach ethnischer Herkunft hat ein Schamane seine dem eigenen kulturellen Hintergrund entspringenden spezifischen Methoden, und er arbeitet mit Mantras aus dem eigenen Sprachraum. Trotz der ethnischen und sprachlichen Unterschiede kooperieren die Schamanen untereinander bei der schamanischen Arbeit, unterstützen sich in den Heilungssitzungen, koexistieren. Ihre gemeinsame Sprache ist Nepali, und auch eine gemeinsame, übergeordnete Kosmologie existiert. Stark verwurzelt in der indischen Mythologie, wird diese mit schamanistischen Perspektiven kombiniert. Grundlegend für den nepalesischen Schamanismus sind zudem die Koexistenz und das Ineinandergreifen von Schamanismus und tantrischer Spiritualität. Anders ausgedrückt, wäre der nepalesische Schamanismus ohne Tantra (in einem ursprünglichen Verständnis, weit weg von westlichen Vorstellungen über Tantra im Sinne des „Sex sells“) nicht das, was er ist. Mohan L. Rai drückt es so aus: „Tantrisches Wissen bedeutet in der Umsetzung, zerbrochene Liebe wieder zusammenzufügen, Mitgefühl und Frieden zu erschaffen.“ Klingt einfach, ist es aber in der Praxis des schamanischen Heilens häufig nicht. Die tantrische Tradition des nepalesischen Schamanismus bezieht sich auf die vedischen Schriften des Samaveda, übersetzt: „das Wissen von den Gesängen“, das große Wissen über die Kraft der Mantras aus der vedischen Zeitepoche. Nach Mohan L. Rai ist die Anwendung von Mantras die tantrische Methode, um die Wege des Menschen zu harmonisieren, sie zu heilen und in Frieden, Liebe und Mitgefühl zu leben. Ohne tantrisches Wissen ist es ihm zufolge nicht möglich, sich mit spirituellen Welten zu verbinden. Tantra sei der Schlüssel zum Öffnen unsichtbarer Welten und essenziell zur Reinigung und Energetisierung der Chakras, der Seele und des Geistes. Jede schamanische Zeremonie wird von Mantras eingeleitet, begleitet und beendet. Mantras gehören zu den Instrumenten, die der Schamane in seiner Arbeit nutzt. In der schamanischen Kosmologie wird, ähnlich wie im indischen Tantra, das Universum als Einheit verstanden, in der Bewusstsein und Energie – Shiva und Shakti – der Ursprung der Schöpfung sind. Die Geschichte ihres Verlangens, ihrer Liebe und ihrer Vereinigung, aus der die Schöpfung samt ihrer Probleme hervorging, werden in Mythologie und Kosmologie von Generation zu Generation weitergegeben. Es gibt keinen schamanischen Altar oder Schrein, in dem neben unzähligen schamanistischen Zeremonialgegenständen, Wesenheiten, Masken und Statuen nicht auch Götterfiguren von Shiva, Parvati, Ganesha oder auch Krshna, Durga und Kali zu finden sind. Sie gelten als uranfängliche, universelle Energien, deren Kräfte den Lauf der Dinge bestimmen, und sind für die schamanische Heilung substanziell. Sich mit diesen Energieformen zu verbinden, um durch ihre Kräfte und ihre Gnade überhaupt Befähigung zum schamanistischen Heilen zu bekommen, ist für die Schamanen wesentlich. Gottheiten des indischen Pantheons sind Archetypen, die im nepalesischen Schamanismus eine wichtige Rolle einnehmen. So ist z.B. die aus der indischen Mythologie bekannte Göttin Sarasvati aus tantrischer Perspektive ein Archetypus für die erwachte Kraft der Kundalini. Im nepalesischen Schamanismus steht die Erweckung der Kundalini-Kraft im Zentrum, um überhaupt Heilung herbeiführen zu können. Charakteristisch für Tantra ist das Zusammenbringen des Makrokosmos (göttliche oder übergeordnete Energien und Eigenschaften) mit dem Mikrokosmos (Mensch). Die Aktivierung der Kundalini-Kraft kann vor diesem Hintergrund als Verkörperungsprozess kosmischer Kräfte und Gesetzmäßigkeiten im Menschen verstanden werden.

Kundalini und Chakras im nepalesischen Schamanismus

Das nepalesische Konzept eines subtilen Energiesystems von Chakras und der universellen Kundalini-Kraft weist Parallelen zu den Energiesystemen aus dem Tantra und dem Hatha-Yoga auf. Und doch ist es ein ganz eigenes. Die Kundalini spielt im nepalesischen Schamanismus zum Zweck der Heilung eine zentrale Rolle und wird hier Naga-Nagini genannt. Naga bedeutet Schlange. Schlangen werden in der schamanischen Heilkunst Nepals starke Heilkräfte zugeordnet. Dem tantrischen Verständnis entsprechend bevölkern die „Schlangenkräfte“ nicht nur die drei schamanischen Welten und die „mittlere Welt“ des Sichtbar-Materiellen, sondern sie sind auch in Form der Kundalini (Energiepotenzial) im menschlichen Körper verortet, und zwar im Bereich des Steißbeins, an der Basis der Wirbelsäule, im Muladhara-Chakra. In ruhender oder inaktiver Form kann diese Energie ihre Funktion nicht ausführen. Ihre Funktion ist die Reinigung und Energetisierung des feinstofflichen und des physischen Körpers. Aus der schamanischen Perspektive besteht der feinstoffliche Körper aus zehn Chakras, sieben Energiezentren stehen in Verbindung mit dem Körper, und drei in Verbindung mit den drei schamanischen Welten Ober-, Mittel- und Unterwelt. Krankheiten entstehen aus schamanistischer Sicht u.a. durch Störungen und Dysbalancen im feinstofflichen, d.h. energetischen Körper und/oder in den verschiedenen Welten. Das Wiederherstellen der Balance zwischen dem Menschen und den spirituellen Dimensionen sowie die funktionale Aktivierung der Chakras sind das Ziel der schamanischen Heilung. Chakras dienen als Indikatoren für das jeweilige Energieniveau und werden in der schamanischen Diagnose über die Methode der Pulsdia-gnose in ihrem Status überprüft. Die aktive Kundalini (Naga-Nagini), verstanden als ursprüngliches Energiepotenzial, sorgt für „aufgeräumte und saubere Lagerräume“, damit die dort jeweils beheimateten Seelenanteile unbehelligt ihrer Aufgabe nachgehen können, nämlich die Chakras mit „Nahrung“ zu versorgen. Jedes Chakra hat dabei eine spezifische Funktion und benötigt entsprechend unterschiedliche Substanzen. Ist etwa das Energielevel des Kehlkopfchakras niedrig, kann sich dies in Heiserkeit, einer Kehlkopfentzündung, verletzendem Sprachgebrauch, Tinnitus oder aber auch sozialem Rückzug ausdrücken. Für die Heilung werden entsprechende Mantras, Pflanzen, Steine oder Zeremonien eingesetzt, in denen der Schamane die Störung „aussaugt“ (eine Methode, in der der Schamane Atem und Prana nutzt, um eine Krankheit zu beheben).