„Nichtstun“ gilt als verpönt in unseren Zeiten. Aktivität, Disziplin und Leistungswille hingegen zählen zu den hohen Idealen unserer Gesellschaft.

In ihr­em Schlepptau ziehen sie Unterideale wie Erfolg, Training von körperlichen wie intellektuellen Fähigkeiten, das sogenannte „Body-Mind-Shaping“, sowie den Wunsch nach Gesundheit und Schönheit nach sich. Auch die meisten Mainstream-Yogastile takten nach diesem Vorstellungszwang. Nach häufig mehr als zehn Stunden Arbeit und Aktivität am Tag wird von uns gerne noch am Abend sportlich oder yogagymnastisch gepowert, um im daraus folgenden Erschöpftsein Wohlgefühle zu erleben. Eine kluge List, die wir uns da erdacht haben. Und für viele die einzige Möglichkeit, von Hyperaktivität (sympathikoton) zu einem passiveren Zustand (parasympathikoton) zu gelangen.

Forschern zufolge sollen unsere Urmenschenvorfahren mit lediglich 3–4 Stunden Arbeit am Tag ausgekommen sein, die notwendig waren, um erforderliche Lebensgrundlagen zu erhalten. Die übrige Zeit wurde wohl mit Spielen, Essen, Chillen, Lieben, Faulenzen oder einfach nur Dasein verbracht – Seinszustände, die passivere Lebensqualitäten fördern, wie Geschehen­lassen, Intuition und überhaupt alle schöpferischen Prozesse.

Da wirkliches Entspanntsein die Schleusen des Unbewussten öffnet, besteht die Kunst darin, das daraus Hochquellende ertragen und annehmen zu lernen. Genau an dieser Stelle kommt es jedoch meist zur Kollision, zum großen Knall mit den verdrängten Strukturen, den gesponnenen und verfilzten Netzen unseres alltäglichen Lebens. Hier zeigt es sich, ob wir den passiven Mut aufbringen, durch Geschehen­lassen noch tiefer in die Entspannung hineinzugehen. Wenn es uns dann gelingt, unser Schicksal, dem wir dort begegnen werden, auch anzunehmen, bilden wir die Grundlage dafür, dass dieses unverfälscht in seiner wirklichen Gestalt ins Leben geboren werden kann. Oder aber wir beenden das Sprudeln der Quelle, indem wir uns sogleich wieder in die unzähligen Aktivitäten und Willensanstrengungen flüchten, die die vom Menschen bestimmte Welt dafür bereithält.

Insofern zählen die in unserem aktuellen Dossier vorgestellten Restorative-Yogaformen sicherlich zu den höheren Übungen, die der körperlich ausgeübte Yoga zu bieten hat. Tief integriert in das eigene Leben, ermöglichen sie den Zugang zu unserer Quelle des Daseins, die durch bloßes Nichtstun so gerne zum Leben erwachen würde.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe von YOGA AKTUELL.

Uwe Haardt