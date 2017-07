Die Schlange übte schon immer eine besondere Faszination auf den Menschen aus und lehrt ihn mit ihrer einzigartigen Kraft viele wertvolle Lektionen. Was die Schlange uns vermittelt und welche Rolle sie in alten Mythen spielt

Tiere spielen im Schamanismus eine wichtige Rolle. Seit jeher vereinten sich Schamanen auf ihrer Reise in die Anderswelt mit den Wesenheiten der Tiere. Mit ihrer Hilfe spürten sie Krankheitsursachen auf, bekämpften böse Mächte und heilten. Auch heute noch können Tiere uns auf unserem spirituellen Weg unterstützend und heilend beistehen. Sie helfen uns dabei, unsere Stärken zu entwickeln und unsere Schwächen zu überwinden. Sie geben uns Rat und sind für uns da, wann immer wir sie rufen. Jedes Tier hat eine besondere Symbolik und kann auch Dir durch Anrufung zur Seite stehen. So zum Beispiel die Schlange.

Die Schlange zählt zu den bekanntesten Symbolen für die Schöpfung, für Sexualität und Transformation. Es ist der Körper der Schlange, der durch seine enorme Beweglichkeit und sein starkes Rückgrat fasziniert. In einem Moment liegt sie noch still und zusammengerollt am Boden, und im nächsten kann sie hochschnellen wie der Blitz und ihren Feind attackieren. Sie gilt als Inbegriff der Kraft und wird auf der ganzen Welt verehrt, von der Anakonda, der Wasserschlange in Südamerika, bis zur Regenbogenschlange in Japan, China und Australien. In Asien, Afrika und Amerika – überall verehrt man sie. Auch ihre heilende Kraft wird geschätzt. Die Ägypter zum Beispiel waren der Auffassung, dass „die Seelen aller Götter in den Schlangen wohnen“. Als Symbol der Macht über Leben und Tod wurde besonders die ägyptische Kobra Naja haje betrachtet. In Griechenland war man so von der Äskulapnatter fasziniert, dass man ihr göttliche Eigenschaften zuschrieb und ihr einen besonderen Stellenwert in der Medizin zuwies. Diese Bedeutung hat sie bis heute nicht verloren. Der Asklepiosstab ist ein von einer Schlange umwundener Stab und auch bis heute das Symbol des ärztlichen und pharmazeutischen Standes.

Die Symbolkraft der Schlange: Schlangen in den Schöpfungsmythen und als Hüterinnen von Fruchtbarkeit und Transformation

Die Schlange per se fasziniert die Menschen auch deshalb, weil sie etwas zutiefst Archaisches und Urtümliches repräsentiert, das aus den Untiefen des Wassers kommt, dorther, wo das Leben beginnt. Ihre periodische Erneuerung macht sie zu seinem Symbol für den Kreislauf und die Kontinuität des Lebens.

Auch in den Schöpfungsmythen muss man nicht lange nach ihr suchen. Im hinduistischen Schöpfungsmythos weiß man um Adishesha, die tausendköpfige Weltenschlage, die Shakti, die kosmische Energie, symbolisiert. Während der Gott Vishnu im Weltenmeer auf ihr steht, entspringt aus seinem Nabel ein Lotus, in dem der Schöpfer Brahma sitzt und meditiert, Pranayama praktiziert und aus seinen Gedanken heraus diese Welt erschafft. In den Upanishaden wird ihre Kundalini-Energie beschrieben. Dort symbolisiert sie die heilige göttliche, weibliche Lebenskraft. Es heißt, dass die heilige Kraft der Kundalini wie der Atem eines jungen Lotus leuchtet, während sie um sich selbst zusammengerollt ist, ihren Schwanz in ihrem Mund hält und im Halbschlaf ruht. Sie befindet sich im Muladhara-Chakra, dem Wurzelchakra eines jeden Menschen. Wenn sie bereit ist, sich aufzurichten, steigt sie von der Mitte der Unterseite des Rumpfes über den Spinalkanal auf, um sich über dem Kronenchakra mit Shiva, dem reinen Bewusstsein, zu vereinigen. Viele Yogaübungen zielen darauf ab, diese Energie zu erwecken. Ihr Erwachen geht meist mit bio-energetischen und somatischen Phänomenen einher. Im Hinduismus wird sie aber nicht nur im Bereich der kosmischen Energie angesiedelt, sondern auch mit Fruchtbarkeit und Wachstum in Verbindung gebracht und hier vor allen Dingen mit der Erneuerung absterbender Lebenskraft. In Indien leben auch heute noch Hausschlangen unter den Türschwellen, werden mit Milch gefüttert und mancherorts sogar als Hüter des Hauses angebetet. Eine Schlange im Haus bedeutet Glück. Sie sichert die Fruchtbarkeit der Familie, ihrer Nutztiere und des Ackers. Und wem eine Schlange über den Weg läuft, dem wird eine Zeit der Kreativität und der Inspiration vorausgesagt. Schlangen stehen aber auch für den endlosen Kreislauf der Wiedergeburt. Eine Schlange, die mit drei Windungen dargestellt wird, symbolisiert Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Gewundene Schlangen können auch Zyklen im Makrokosmos oder Zyklen der Basisenergie repräsentieren. Shiva, der die gewundene Schlange um den Hals trägt wie ein Ornament, zeigt damit an, dass die Schöpfung sich in Zyklen weiterentwickelt und zeitabhängig ist, während der Gott selbst die Zeit transzendiert.

Im christlichen Schöpfungsmythos hat die Schlange ebenfalls eine schicksalsträchtige Rolle. Hier wird sie mit dem Teufel in Verbindung gebracht. Wer kennt ihn nicht, den Schöpfungsmythos aus dem Alten Testament, in dem Luzifer in Gestalt einer Schlange Adam und Eva dazu überredet, die Frucht vom Baum der Erkenntnis zu kosten. An diesem Punkt der Geschichte wandelte sich im Abendland übrigens der Blick auf die Schlange. Durch ihre Zuordnung zu Luzifer wurde sie mit menschlicher Gewalt konfrontiert, vertrieben oder getötet und in vielen Gegenden ganz ausgerottet. Ihr Rückzugsgebiet wurde immer kleiner, genauso wie die Wertschätzung für sie. Sie wurde zum Symbol des Bösen, der zügellosen Sexualität, der sündigen Verführung. Das Weltbild des Matriarchats wurde in ein patriarchales verwandelt, und positive Assoziationen, die Frauen den Schlangen zugeschrieben hatten, wurden mit Gewalt zerstört. Darstellungen, wie Maria mit bloßen Füßen die Schlange als eine böse Verführerin zertritt, sind auch heute noch in Kirchen anzutreffen. Aber würde die Göttin ihre Symbole, ihre eigene weibliche Schöpferkraft wirklich mit ihren eigenen Füßen treten? Bilder wie diese wirken unbewusst trotzdem. Kein Wunder, dass heutzutage viele Menschen die Schlange nur als eine Gefahr betrachten und Angst vor ihr haben. Besonders Frauen tendieren zu einer Schlangenphobie. Zeit, das negative Bild der Schlange wieder mit positiven Bildern zu besetzen.

Schlangen als Krafttier

In der Tradition der Indianer spielt die Schlange als Krafttier und als Tierverbündete bei den Schamanen eine wichtige Rolle. Als Symbol für Dualität, Unendlichkeit, Wandel und Tod bringt sie Veränderung mit sich. Sie spiegelt die Rhythmen und Gesetze der Natur wider, kann gleichermaßen erschaffen und zerstören. Deshalb steckt in ihr auch so viel schöpferisches Potenzial. Menschen, denen die Schlange als Krafttier erscheint, sind aufgefordert, nicht vor diesem Potenzial zurückzuschrecken, oder es als schlecht zu betrachten. Es geht darum, es als ein wichtiges und wirkungsvolles Instrument einzusetzen und sich dieser Kraft auch bewusst zu sein. Wird die Schlangenkraft gut eingesetzt, ist sie ein Heilmittel. Wer von der Schlange als Krafttier begleitet wird, sollte sich darüber freuen, denn es ist an der Zeit, das eigene Selbst und die eigene Macht anzuerkennen und diese zu leben. Denn: statt uns der eigenen Stärke zu besinnen, blicken wir viel zu häufig auf unsere Schwächen. Ein Gedicht von Marianne Williamson drückt dies wunderschön aus:

„Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind. Unsere tiefste Angst ist, dass wir unermesslich machtvoll sind. Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit.“

Wir fragen uns: ‚Wer bin ich eigentlich, dass ich leuchtend, begnadet, phantastisch sein darf?’ Wer bist du denn, es nicht zu sein? Du bist ein Kind Gottes. Wenn du dich klein machst, dient das der Welt nicht. Es hat nichts mit Erleuchtung zu tun, wenn du schrumpfst, damit andere um dich herum sich nicht verunsichert fühlen. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes zu verwirklichen, die in uns ist. Sie ist nicht nur in einigen von uns, sie ist in jedem Menschen. Und wenn wir unser eigenes Licht erstrahlen lassen, geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir uns von unserer eigenen Angst befreit haben, wird unsere Gegenwart ohne unser Zutun andere befreien.“

Die Schlange unterstützt uns darin, uns von dieser Angst zu befreien.

Begleiter zum Licht

Die Schlange ermutigt dich, dein eigenes Selbst, dein eigenes Licht und deine eigene Macht zu erkennen und zu leben. Sie hilft dir dabei, den nächsten Entwicklungsschritt zu tun und all das hinter dir zu lassen, was dich einschränkt. Es heißt, dass sie dich auch dabei unterstützt, das eigene Gleichgewicht zu finden. Sie will dich ermuntern, einmal „nein“ zu sagen und giftig und bissig sein zu dürfen, wenn die Situation es erfordert. Sie hilft dir auch, von Zeit zu Zeit deine alte Haut abzustreifen, alte Muster hinter dir zu lassen. Diese Häutung bedeutet vor allen Dingen, sich frei zu machen von alten, überholten Ansichten, Verhaltensmuster aber auch von Menschen, Situationen und Lebensumständen, die nicht mehr zu dir passen. Besonders dann, wenn es um das „Stirb und werde“ geht, ist die Schlange eine machtvolle Verbündete. Wie kein anderes Tier unterstützt sie dich darin, die Tode im Leben zu sterben, gereift und gestärkt aus einer Situation hervorzugehen – und einen großen und wichtigen Schritt in Richtung innere Heilwerdung zu gehen. Die Schlange gilt auch als das Tier, das dich wie kein anderes mit Mutter Erde in Kontakt bringt. Sie ist ganz nah mit der Erde verbunden. Wenn du den Kontakt zur Natur, zur Erde verloren hast, dann verbinde dich mit ihr. Sie gibt dir das zurück, was du verloren hast.

