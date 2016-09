Angewandte Asana-Anatomie: Einführung in eine Serie über die praktische Umsetzung funktionellen anatomischen Wissens

Wie wir alle wissen, ist Yoga eine Jahrtausende alte Kunst und Lebensphilosophie, die in Indien ihre Wurzeln hat. Unsere Bedingungen, Yoga zu praktizieren, weichen aber wesentlich von den ursprünglichen Gegebenheiten eines Inders ab. Die Menschen in Europa bringen andere Voraussetzungen in die Yogapraxis mit ein. Wir sind größer, schwerer und im wahrsten Sinne des Wortes sesshaft geworden. Während vor gut 100 Jahren die meisten Tätigkeiten noch mit Bewegung verbunden waren, arbeiten heute 80% der Menschen in einer sitzenden Position am Schreibtisch bzw. gehen Freizeitbeschäftigungen nach, die eher bewegungsarm sind. Dieser Trend beginnt schon im Kindesalter, dabei ist doch Bewegung nicht nur für die gesunde kindliche Entwicklung essenziell, sondern auch für die Gesundheit, das Wohlbefinden und für das Lernen bis ins hohe Alter. So wird unser ureigenes, genetisch verankertes Potenzial für gesunde Bewegung nicht ausreichend geweckt und gefordert. Bereits im jungen Erwachsenenalter haben die meisten Menschen physiologische Haltung und Bewegung regelrecht verlernt. Viele können zu Beginn ihrer Yogapraxis z.B. nicht einmal die Zehen spreizen oder die Arme bis über den Kopf heben, bzw. haben viele keine Vorstellung davon, wie der Körper eigentlich funktionieren sollte. Kein Wunder also, wenn es häufig die Probleme mit dem Körper und der übermäßige Stress sind, die uns dazu ermutigen, uns auf den Yogaweg zu begeben.

Natürliche Bewegungen neu entdecken

Jeder Yogapraktizierende bringt seine eigenen individuellen Voraussetzungen mit ein, die beachtet werden wollen. Der Schlüssel, allen gerecht zu werden, sind unser dreidimensionaler anatomischer Grundbauplan und die Prinzipien der Bewegungskoordination, die uns allen gemeinsam sind. Auf Dauer werden wir von unserer Yogapraxis nur profitieren, wenn wir die korrekte Haltung und natürliche Bewegungen neu erlernen und in der Asanapraxis beachten. Davon profitieren wir auch im Alltag, weil nach und nach ein neues Körperbewusstsein entsteht. Die universellen Prinzipien der Körperkoordination führen uns nicht nur dahin, tiefe körperliche Erfahrungen zu erleben, sondern in dem Maße, wie der Körper durchlässiger wird, öffnet sich auch der Geist.

Indem wir uns auf den Körper und auf die Feinheiten der Anatomie fokussieren, bündeln wir unsere Aufmerksamkeit, sind präsent, tief in uns verwurzelt und bekommen ein Gespür dafür, wie der Körper funktioniert. Wir verschieben Grenzen, erleben Kraft ohne Anstrengung, und die Beweglichkeit entwickelt sich genau dort, wo noch Reserven stecken. Anatomisch korrekte Haltung und Bewegung kultivieren unsere Achtsamkeit und schließen den Kreis zwischen Wissen, Körperarbeit und der spirituellen Ebene des Yoga. Wenn die Erkenntnisse der modernen Bewegungsanatomie und das umfassende Wissen des Yoga zusammentreffen, eröffnen sich neue Dimensionen.

Ahimsa und Satya in der anatomisch orientierten Yogapraxis

Ein Grundsatz der anatomisch korrekten Yogapraxis ist Ahimsa (Gewaltlosigkeit) – in diesem Fall der liebevolle Umgang mit dem eigenen Körper und das Akzeptieren seiner Grenzen. Eine Asanapraxis darf natürlich auch mal fordernd sein, darf aber nicht erschöpfend sein und nicht zu Schmerzen während oder nach der Praxis führen. Durch korrekte Ausrichtung gelingt es uns, eine so friedvolle Beziehung zum Körper herzustellen, dass wir die Dehnung oder die Kraftentfaltung der Muskeln spüren, bevor übermäßiger Druck in die Gelenke kommt und die Muskeln zu zerreißen drohen. Sich in Stellungen „hineinzuknoten“, Enge und Beschränkungen zu ignorieren, verstößt gegen Satya, die Aufrichtigkeit sich selbst gegenüber. Eine kultivierte Sensibilität lässt uns Ahimsa und Satya auch gegenüber allen anderen Lebewesen auf unserer Erde üben, weil wir lernen, unseren Körper und alles Lebende als ein Wunderwerk der Natur zu betrachten. Asanas anatomisch korrekt auszuführen, ist also kein „kopflastiger Leistungssport“, sondern ein spirituelles Ereignis von großer Komplexität. Der Mensch in seiner Gesamtheit wird gefördert und kann sich entfalten. Der Körper dient als ein Instrument für seelisches und geistiges Wachstum.

Dynamik in den Haltungen

Im Idealfall sind die Muskeln in unserem Körper weder verkürzt noch überdehnt, die Gelenke gleichmäßig belastet und die Bänder adäquat gespannt. Dann befinden wir uns in einer Balance zwischen Anspannung und Entspannung sowie zwischen Kraft und Beweglichkeit. Eine Asana, also eine Haltung, bedeutet immer auch Dynamik. Eine Stellung ist nie „fertig“ und sollte nicht starr gehalten werden, sondern lebt durch den Atem und die ständige feine Korrektur der Ausrichtung. Eine tiefe, geführte Atmung überträgt fortlaufend Bewegungsimpulse insbesondere auf die Wirbelsäule, den Brustkorb und den Beckenboden. Dadurch entsteht dieses Wechselspiel aus Anspannung und Entspannung. So ist es einfacher, die Mitte zu bewahren, und lange statische Phasen, die den Körper ermüden und Dysbalancen hervorbringen, treten gar nicht erst auf. Die Gelenke und Weichteile werden sanft und wirkungsvoller als durch statisch gehaltene Dehnungen mobilisiert, kräftigt doch jedes Asana bestimmte Körperpartien, während andere im Gegenzug gleichzeitig gedehnt werden. Umfassende Beweglichkeit bedeutet immer auch Entlastung von stark beanspruchten Strukturen. Auf emotionaler Ebene verschmilzt die äußere Haltung mit der inneren Haltung – kraftvoll, lebendig und flexibel.