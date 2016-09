Nicht immer fühlen wir nach der Yogapraxis in uns Liebe und Frieden. Manchmal kommen mit dem Lösen von Verspannungen auch verdrängte oder schwierige Gefühle ans Licht. Wie können wir mit diesen heilsam umgehen? Anzeige

Im Yoga möchten wir das innere Zeugenbewusstsein stärken, mit dem wir gleichmütig uns selbst und die Welt wahrnehmen. Was bedeutet diese Haltung für den Umgang mit Gefühlen wie Freude, Glück, Trauer, Ohnmacht oder Wut? Heißt das, dass wir unsere Gefühle kontrollieren oder gar zu einem „neutralen“ Wesen werden sollten? Ist fühlen yogisch?

Viele kennen das: Wir sind in der ersehnten Endentspannung in der Yogastunde angekommen und statt friedliche Stille zu erleben, kreisen unsere Gedanken und Gefühle wie wild in unserem Kopf und Bauch. „Die Yogalehrerein sagte doch, wir sollen Gefühle der Liebe und des Friedens entwickeln. Aber bei mir kommen gerade ganz andere Gefühle hoch… Ich glaube, Yoga ist doch nichts für mich!“

Worum geht es wirklich?

Nach Patanjali geht es im Yoga darum, die inneren Wellenbewegungen des Geistes – also Gedanken und Gefühle – zur Ruhe kommen zu lassen, damit die wahre Natur in uns zum Vorschein kommen kann. Die Körper- und Atemübungen dienen dazu, Blockaden und Anspannungen im Körper zu lösen. Außerdem beruhigen und harmonisieren sie eine hohe innere Aktivierung, die wir als Nervosität erleben.

Blockaden, Anspannungen und Nervosität im Körper haben ihre Ursachen im Geist. Dabei spielen verdrängte Gefühle und Glaubenssätze, die wir durch unsere frühen Prägungen gelernt haben, eine große Rolle. Wenn wir ein unangenehmes Gefühl wie Traurigkeit oder Schmerz wahrnehmen und es nicht spüren wollen, dann spannen wir meist unbewusst unseren Brustraum, manchmal auch den Bauchraum oder den Nacken an. Wir versuchen das Gefühl im wahrsten Sinne des Wortes „in den Griff zu bekommen“ und zu kontrollieren. Das Ergebnis ist, dass wir zwar einerseits das unangenehme Gefühl nicht mehr spüren, andererseits dadurch unser Körper angespannt und nervös wird. Wenn wir z.B. den Glaubenssatz in uns tragen „Nur wenn ich viel leiste und mich sehr anstrenge, bin ich etwas wert“, dann strengen wir uns im Leben und auch in der Yogapraxis sehr an, um „gut“ zu sein. Wenn die Leistungsorientierung also zu einem grundsätzlichen Lebensmotto geworden ist, dann kann sich das oft als chronische Nacken-, Schulter- und Rückenverspannung auswirken – manchmal bis hin zu psychosomatischen Beschwerden. Glaubenssätze können sehr subtil sein. Selbst wenn man sich mit dem Verstand sagt, dass man das Leben entspannt und langsam angeht, kann sich Leistungsorientierung einschleichen: „Wenn ich entspannt bin, bin ich gut, bekomme Anerkennung und habe mein Ziel erreicht!“

Wer nach innen schaut, findet nicht nur Angenehmes

Die Praxis des Hatha-Yoga setzt auf der Ebene des Körpers an. Wenn Anspannungen gelockert werden, kann aber nicht nur die wahre Natur mehr zum Vorschein kommen, sondern auch unangenehme Gefühle und Gedanken können an die Oberfläche treten. An sich ist das gut, weil sie dadurch ins Bewusstsein gelangen und wir endlich lernen können, mit ihnen umzugehen. Gleichzeitig ist es nicht immer angenehm, denn zuweilen kann es innerlich recht stürmisch werden, wenn Verdrängtes zum Vorschein kommt. Wenn also die Lehrerin am Ende der Yogastunde sagt, wir sollen Frieden und Liebe fühlen, dann kann das für manche frustrierend und verwirrend sein.

Patanjali erläutert im Yoga-Sutra zwei Qualitäten, die von großer Bedeutung sind, wenn es darum geht, den Geist zur Ruhe zu bringen: Abhyasa – beharrliches, diszipliniertes Üben – und Vairagya – Nicht-Anhaften, Leidenschaftslosigkeit, Gleichmut. Mit Abhyasa ist einerseits die ständige Desidentifikation, also die innere Distanzierung von unseren Gedanken und Gefühlen gemeint, und andererseits die permanente Ausrichtung auf und Identifikation mit dem Göttlichen, mit der wahren Natur. Vairagya bedeutet, allem und jedem, in mir und außerhalb von mir, mit Gleichmut zu begegnen. Nur dann können die wahre Natur und ihre Qualitäten wie Liebe, Frieden, Ruhe, Dankbarkeit usw. zum Vorschein kommen. So kann auch das ideale Ende einer Yogastunde eintreten: Ich bin völlig losgelöst von meinen Gedanken und Gefühlen und erlebe tiefen Frieden und umfassende Liebe.

Kämpfen oder verdrängen?

Wenn wir versuchen, uns von unseren als störend empfundenen Gedanken und Gefühlen zu distanzieren und sie zu kontrollieren, werden sie dabei oft nur noch größer und mächtiger, weil wir ihnen noch mehr Energie geben. Wir fangen an, direkt und subtil gegen sie anzukämpfen oder werten uns selber ab, weil wir sie nicht unter Kontrolle bekommen. Von Ruhe und Frieden kann dann überhaupt keine Rede mehr sein.

Manchmal passiert es auch, dass wir uns so stark von unseren Gefühlen und Gedanken distanzieren, dass wir sie verdrängen oder gar abspalten und uns bisweilen überhaupt nicht mehr an sie erinnern. In der Psychologie wären das die klassische Neurose – bis hin zu Abspaltung und Dissoziation. Ein Zustand, der mit dem Ziel von Yoga gar nichts mehr zu tun hat. Nicht selten führt er zu den typischen psychischen Krankheitssymptomen wie Ängsten oder Depressionen und zu psychosomatischen körperlichen Beschwerden.

Die Yogapraxis und die Erfahrung von Gefühlen stehen also in einem spannungsreichen Verhältnis, und viele Yoga-Praktizierende machen hier frustrierende Erfahrungen. Wie aber kommen wir nun aus diesem Dilemma heraus, einerseits innere Ruhe erfahren zu wollen und andererseits nicht gegen störende Gefühle und Gedanken anzukämpfen?