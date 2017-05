Ich bin hier in meinem Körper: Wie man den eigenen Körper wirklich spürt und warum es so wichtig ist, ein gutes Verhältnis zu ihm zu entwickeln

Anzeige

Auf dem spirituellen Weg geht es darum, uns von einengenden Mustern und Gewohnheiten zu lösen und uns von fixierten Identitäten – wie z.B. „Ich bin nur etwas wert, wenn ich etwas leiste“ – zu disidentifizieren. Dann kann in uns ein neuer Raum entstehen und die wahre Natur zum Vorschein kommen. Der spirituelle Weg ist also gewissermaßen ein Auflösungsprozess. Gleichzeitig geht es auch darum, voll und ganz da, im Hier und Jetzt präsent zu sein. Dabei spielen der Kontakt zum Körper und das Körperspüren eine zentrale Rolle.

Der Körper als Aushängeschild unserer Persönlichkeit

Unser Verhältnis zu unserem eigenen Körper ist oftmals dadurch geprägt, dass wir wollen und auch fordern, dass er funktioniert und tut, was wir uns – im wahrsten Sinne des Wortes – in den Kopf gesetzt haben. Wenn unser Körper nicht gehorcht, dann ärgern wir uns über ihn oder peitschen ihn so lange an, bis er das tut, was wir von ihm wollen. Wir möchten, dass er gut aussieht und keine Makel hat. Wir zerren und ziehen an ihm und manipulieren ihn, als wäre er eine Puppe, die man in unendlich vielen Variationen modellieren kann und die schließlich ein „Aushängeschild“ dafür ist, wer wir sind. Dafür sind wir bereit, viel Mühe auf uns zu nehmen. Und selbst, wenn wir uns entschieden haben, etwas Gutes für unseren Körper zu tun – in Form von Sport oder Yoga – dann sind wir währenddessen mit unserer Aufmerksamkeit bei allen möglichen Dingen, aber selten bei oder gar in ihm.

Alternativ dazu könnten wir unseren Körper mit uns selbst, mit unserer Seele, mit unserer inneren Schönheit anfüllen und unser Wesen durch ihn durchscheinen lassen. Dafür müssten wir uns nur in unserem Körper niederlassen und ihn voll und ganz bewohnen.

Anker für unseren Geist, Tempel für unsere Seele

Unser Körper ist ein Anker für unseren Geist. Ist dieser nicht genügend an unseren Körper angebunden, so schwirrt er – mitunter orientierungslos und unruhig – durch Zeit und Raum. Dann haben wir das Gefühl, nirgends wirklich zu Hause zu sein, uns ständig zwischen den Welten zu bewegen, nicht wirklich auf der Erde, aber auch nicht wirklich im Himmel zu sein. Wir sehnen uns danach, endlich anzukommen, endlich einen eigenen Platz zu finden. Vielleicht verbringen wir unser Leben damit, in der Welt herumzureisen, nur um endlich einen Ort zu finden, an dem wir uns zu Hause fühlen. Unser Geist kommt dabei nicht zur Ruhe. Solange unser Geist und unsere Seele sich zwischen den Welten befinden und nicht vollständig im Körper angekommen sind, werden sie unruhig und rastlos bleiben.

Viele spirituelle Traditionen sprechen vom Körper als dem Tempel der Seele. Auch hier geht es darum, dass der Körper der heilige Ort für die Seele ist und sie sich in ihn niederlässt. Nur dann können wir – unserer Geist, unsere Seele, unsere wahre Natur – voll und ganz präsent sein.

Körperspüren, was ist das?

Was heißt das also, in Kontakt mit dem eigenen Körper zu sein? Im Körper zu sein? Es bedeutet, unseren Körper wirklich zu spüren. Ihn nicht nur außen – also an den Körpergrenzen – wahrzunehmen, sondern ihn von innen her zu spüren, in jeder Zelle. Das heißt, uns in ihm zu Hause zu fühlen, ganz in ihm anzukommen, ihn anzunehmen und ihn mit unserer Energie, unserem innersten Wesen auszufüllen. Das bedeutet nicht, nur mal kurz zu unserem Körper hinzuspüren und festzustellen, dass gerade nichts Unangenehmes da ist, oder zu kontrollieren, ob noch genügend Energie für die nächste Aufgabe da ist. Nein, es bedeutet, voll und ganz in ihm zu sein.

Damit verbunden ist, alle Empfindungen so wahrzunehmen und da sein zu lassen, wie sie jetzt gerade sind: die angenehmen, die unangenehmen und die unspektakulären, „langweiligen“ Empfindungen. Und sie nicht sofort zu kontrollieren, zu manipulieren oder zu interpretieren. Das bedeutet auch, offen für die damit verbundenen Gefühle zu sein. Letztendlich heißt das, mich auf mich selbst und auf das Hier und Jetzt einzulassen, so wie es gerade ist.

Für Patanjali wie auch für Buddha sind Ablehnung und Anhaftung die Ursachen von Leid. In der Reaktion auf unseren Körper können wir üben, aus dem Leid und damit unseren gewohnten Mustern von Anhaftungen und Ablehnungen auszusteigen.

In Kontakt mit uns selbst kommen

Nur, wenn wir unseren Körper mit einbeziehen, können wir wirklich in Kontakt mit uns selbst kommen. Körperspüren heißt, offen für das zu sein, was sich zeigt – nicht, was unser Wille und unser Ego gern produzieren möchten. Wenn ich mich darauf einlasse, kann ich mit meinen grundlegenden Bedürfnissen nach Ruhe, Nahrung, Aktivität, Berührung, Kontakt zu anderen usw. in Kontakt kommen. Dann kann ich auch mehr mit meinen Gefühlen in Kontakt sein und tiefer verstehen, was gerade in mir passiert. Schließlich kann ich über das Spüren meines Körpers auch meinem eigenen inneren Wesen näher kommen.

Spüren ist wie ein Muskel, der entwickelt werden kann und der mich für meine eigene innere Wirklichkeit öffnet und mir einen Zugang zu tieferen spirituellen Erfahrungen ermöglicht. Manchmal passiert es allerdings, dass Menschen genau beschreiben können, was gerade in ihrem Körper passiert – sie mit ihm aber kaum in einem Spürkontakt sind und auch die Gefühle eher abgespalten sind. Wirkliches Spüren ist in diesem Sinne ein ganzheitlicher Prozess, in den die Gefühle einbezogen sind.

Achtsamkeit als ganzheitliches Spürbewusstsein

Das Wort „Achtsamkeit“ ist heutzutage in aller Munde. Dabei wird Achtsamkeit oftmals als ein eher analytisch-distanziertes Wahrnehmen ohne innere Beteiligung verstanden – vielleicht ein Ausdruck unserer technisch-modernen Welt. Das ist damit aber nicht gemeint: Schon Buddha beschreibt Achtsamkeit als ein ganzheitliches Spürbewusstsein, indem er im Sattipatthana-Sutta darauf hinweist, dass es nicht um eine distanzierte, abgespaltene Haltung geht, sondern um „eine Beobachtung des Körpers im Körper“ und „eine Beobachtung der Gefühle in den Gefühlen“. Das heißt, man ist gleichzeitig im Körper und in den Gefühlen. Achtsamkeit ist also eher ein ganzheitliches Spürbewusstsein oder ein spürendes Präsentsein.