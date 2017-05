Die schützende, nährende und über alle Ängste siegende Kraft der Devi und die Feierlichkeiten an Navaratri, einem traditionellen Fest zu Ehren der Großen Göttin

Ein Devi-Mahatmya („Erhabenheit der Göttin“; Name für Werke, in denen die Großartigkeit der Göttin gepriesen wird) rühmt die Große Mutter-Göttin als Verkörperung der Erde, in deren Gestalt sie alle Wesen erhält, nährt und umsorgt und in der sie kosmische Beständigkeit sowie Fortdauer ausdrückt. In ihrem transzendenten Zustand ist sie die göttliche und segensreiche Königin des Universums, die aus ihrer kosmischen Sphäre hinabsteigt, um auf der Erde Harmonie aufrechtzuerhalten.

„Durga“ bedeutet im Sanskrit Schwierigkeit, eine Festung oder ein Ort, der schwer einzunehmen ist. Eine andere Bedeutung von Durga ist „Durgatinashini“, was wörtlich heißt: „diejenige, die alle Schwierigkeiten auslöscht“. Sie steuert das Schiff unserer Gedanken durch die aufgepeitschten Gewässer des Samsara, der Welt der Illusion. Durga als erhabene Mutter-Göttin schützt ihre Anhänger vor den Übeln der Welt und beseitigt ihre Leiden.

Während einer die ganze Nacht andauernden Sadhana im kuriosen, dennoch sehr mystischen Jhula-Devi-Tempel in der Kumaon-Region des Himalaya jagten das tiefe Grollen und der starke Geruch eines Himalaya-Leoparden Schauer über meinen Rücken. Angst ist eine uns angeborene Neigung, die die meisten von uns in sich tragen. Die Weisheit und die Führung, die aus jahrelanger Shakti-Sadhana erwuchsen, brachten mich dazu, mich in diesem einsamen, angsterfüllten Augenblick ganz der Devi, der Göttlichen Mutter-Göttin, hinzugeben.

Die Durga-Murti (Murti = Statue) im Tempel erwachte zum Leben, und als sie in all ihrem Glanz hervortrat, flüsterte Ma Durga ihr Schutzmantra „Om Hrim Shrim Krim Dum Durgayai Svaha!“. Den Rest der Nacht verbrachte ich in zutiefst meditativem Mantra-Chant, voller Vertrauen in die Weisheit und die nährende Kraft der kosmischen Mutter.

Ma Durga ist die schützende Form der Shakti, die alle Hindernisse beseitigt, während ihre feurige Natur uns transformiert und uns in unserer heiligen Praxis verankert. Ihr Feuer reinigt das Erd- und das Wasserelement in uns. Sie repräsentiert die goldrote Flamme im spirituellen Herzen, wo wir lernen, uns tief zu konzentrieren, um meditative Glückseligkeit zu erfahren.

Genau wie Shiva hat Ma Durga drei Augen. Das linke Auge steht für das Begehren (den Mond), das rechte Auge für das Handeln (die Sonne) und das mittlere für das Wissen (das Feuer). Shakti-Sadhana schenkt uns Führung auf unserem Weg durch die Schleier der Maya, die unsere materielle Existenz durchziehen – Kama (Verlangen), Krodha (Zorn), Mada (Verblendung), Moha (Anhaftung an die Maya), Lobha (Gier), Ahamkara (Arroganz des Ego) und Matsara (Eifersucht). Das Licht der Devi navigiert uns durch die Kämpfe, denen wir alle auf seelischer Ebene gegenüberstehen.

Ma Durgas Reittier ist der Löwe oder der Tiger, beide Repräsentanten von Kraft, Wille und Entschlossenheit. Die auf dem Löwen reitende Durga symbolisiert die Meisterschaft der Shakti hinsichtlich all dieser positiven Eigenschaften und erinnert jeden Suchenden daran, dass man über diese verfügen muss, um durch die Illusionen der Welt zu manövrieren und zur Sphäre jenseits des menschlichen Egos vorzudringen. Shri Durga trägt die Waffen, die ihr von den Devatas oder Göttern in ihre zehn Hände übergeben wurden. Jede davon stellt ein Symbol für Kraft und Energie dar. Devi (die Mutter-Göttin) ist die Beschützerin und Ernährerin.

Die Muschel in Durgas Hand symbolisiert den Pranava, d.h. das mystische „Om“, die universelle Schwingung.

Pfeil und Bogen repräsentieren Energie. Dass sie Pfeil und Bogen in derselben Hand hält, soll Durgas Kontrolle über beide Aspekte der Energie andeuten – potenziell und kinetisch.

Der Donnerkeil bedeutet Standhaftigkeit. Der Anhänger von Durga muss in seinen Überzeugungen fest wie ein Donnerkeil sein. Wie der Donnerkeil, der als Blitz durch alles hindurchschneidet, ohne selbst beeinträchtigt zu werden, muss der Suchende jegliche Herausforderung annehmen, ohne seine Zuversicht zu verlieren.

Der Lotus in Durgas Hand ist halb geöffnet, worin sich zeigt, dass der Erfolg sicher, der Prozess aber noch nicht zu Ende ist. Der Lotus heißt im Sanskrit „Pankaja“ – „aus dem Schlamm geboren“. Somit steht der Lotus für die kontinuierliche Evolution der spirituellen Qualitäten eines Suchenden inmitten der weltlichen Illusionen von Negativität, Verlangen, Neid und Habgier.

Das Sudarshan-Chakra, also der Diskus, der sich um den Zeigefinger der Göttin dreht, ohne ihn zu berühren, verbildlicht, dass die gesamte Welt dem Willen Durgas zu Diensten ist und ihrem Befehl gehorcht. Sie benutzt diese unfehlbare Waffe, um das Böse zu zerstören und eine Umgebung zu erschaffen, die das Wachstum der Rechtschaffenheit fördert.

Das Schwert in einer Hand symbolisiert Wissen, das die Schärfe einer Schwertklinge hat. Der Glanz und die Schärfe des Schwerts spiegeln ein Wissen wider, das frei von Vorurteilen, von Zweifeln und von Unglauben ist.

Durgas Dreizack oder Trishula ist ein Symbol der drei Qualitäten Sattva (Inaktivität), Rajas (Aktivität) und Tamas (Phlegma) und deutet an, dass die Shakti alle drei Arten von Leiden beseitigt – physische, mentale und spirituelle Qual.

Devi Durga steht in der von Furchtlosigkeit kündenden Pose Abhaya-Mudra auf einem Löwen und sichert damit Freiheit von der Angst zu. Die universelle Mutter scheint all ihren Anhängern zuzurufen: „Widme mir all deine Handlungen und Pflichten, und ich werde dich von jeglichen Ängsten befreien.“

Om Hrim Shrim Krim Dum Durgayai Svaha

Navaratri – neun Nächte der Göttinenverehrung

Navaratri zelebriert die Verehrung der Göttin in ihren Manifestationen der Shakti – als Ma Durga (die Beschützerin), Shri Lakshmi (Fülle), Shri Sarasvati (Wissen und Lernen) und Maha-Kali (Erleuchtung). Zusätzlich wird stets Shri Ganesha angerufen, um sämtliche Negativität aufzulösen und Buddhi (Intelligenz, geistige Klarheit) zu verleihen, damit die heiligen Ziele im Leben erreicht werden können. An den ersten drei Tagen wird Ma Durga gehuldigt, die jede Form von Unglück vernichtet. An den darauffolgenden drei Tagen wird Lakshmi Devi als Göttin des Wohlstands und des Gedeihens sowohl der spirituellen als auch der weltlichen Sphären verehrt. An den letzten drei Tagen wird Sarasvati Devi Verehrung entgegengebracht. Sie schenkt uns die Gabe des Lernens und die Weisheit, die uns den Guru und das Wissen des Guru (Guru-Jnana) ehren lässt. Zudem verehren wir während Navaratri die neun Formen von Ma Durga.

Am neunten Tag der Navaratri-Feierlichkeiten, an Mahanavami, wird die Kanya-Puja vollzogen, bei der neun junge Mädchen verehrt werden, die die Göttin symbolisieren. Die Füße der Mädchen werden gewaschen, um die Göttin willkommen zu heißen und um ihr Ehrerbietung zu erweisen. Es werden Lebensmittel und besondere Delikatessen sowie persönliche Zeichen der Dankbarkeit von den Suchenden dargebracht.

Es gibt den glückverheißenden Brauch, am ersten Tag der Zeremonien Gerstensamen in einen kleinen Lehmtopf mit Sand zu pflanzen. Wenn die Gerstensprossen dann gewachsen sind, werden sie am neunten Tag der Göttin dargebracht. In meiner Sadhana wachsen die Gerstensprossen dank liebevoller, nährender Shraddha (göttlichem Glauben) mehr als 60 cm hoch.

Wenn wir Devi, die Mutter-Göttin, ehren wollen, müssen wir stets Mutter Erde, Mutter Natur und die kosmischen Himmel günstig stimmen. Jai Ma Guru!

Namo Matre prthivyai

maham mataram prthivim himsisam

ma mam mata prthivi himsit

(Yajur-Veda Taittiriya-Samhita, 1.8.15.7)

Gruß sei Mutter Erde

Möge ich ihr keinen Schaden zufügen

Möge sie mir keinen Schaden zufügen

