Die Kraft aus der Körpermitte bringt nicht nur für die Yogapraxis Stabilität und Energie. Ein universelles Prinzip, kurz und prägnant vorgestellt

Anzeige

„Core” bedeutet Kern und bezeichnet den Körperraum zwischen Beckenboden und Zwerchfell. Die Integration der Körpermitte sorgt einerseits für eine gesunde Beckenaufrichtung und die Stabilisierung des unteren Rückens, andererseits richtet sie den Oberkörper über dem Becken aus. Die Tiefenmuskulatur ist für die Stabilisierung und Entlastung der Lendenwirbelsäule zuständig. Oft sind die tief liegenden Stabilisatoren nicht ausreichend gestärkt oder werden kaum eingesetzt. Als Ausgleich übernehmen die größeren, weiter an der Oberfläche liegenden Mobilisatoren die Haltearbeit. Man spricht hier von einer Muskeldysbalance. Fehlhaltungen, Verspannungen, Verkürzungen, Überdehnungen und Bandscheibenprobleme können unangenehme Folgen sein. Um die Ursache hiervon zu beheben, muss an einem „Rollentausch“ von Stabilisatoren und Mobilisatoren gearbeitet werden. So kann die ursprüngliche Muskelbalance wieder hergestellt werden.

Stabilisierung des Körpers durch Aktivierung des queren Bauchmuskels (TA)

Der wichtigste Muskel zur Stabilisierung und Entlastung der Lendenwirbelsäule ist der quere Bauchmuskel, lat. Musculus transversus abdominus (TA). „Berühmt” geworden ist er vor allem durch die Pilates-Methode – hier ist er ein zentraler Muskel im sogenannten Powerhouse. Aber auch in der Yogapraxis ist sein Einsatz für eine rückenschonende, zentrierte und kraftvolle Praxis sinnvoll. Ist er gestärkt und in den Asanas aktiviert, können viele Rücken- sowie Haltungsprobleme verbessert oder behoben werden.

Als tiefste Bauchmuskelschicht setzt er quergestreift an den unteren sieben Rippenknorpeln, am Leistenband und am Beckenkamm an. Die Muskelfasern verlaufen dorsal (Richtung Rücken) bis zu den Lendenwirbeln, und der Muskel korsettiert sozusagen den Rumpf. Durch Zugspannung des Nabels zur Wirbelsäule und Einrollen der Bauchmuskeln kann der Muskel aktiviert werden. Insbesondere, wenn sich mit der Ausatmung die Bauchdecke senkt, kann diese natürliche Bewegung – da der TA auch ein Expirationsmuskel ist – organisch über den Nabelzug weiter in die Tiefe bis an die WS geführt werden. Das Nach-innen-und-oben-Ziehen des Beckenbodens verstärkt den Effekt durch Beckenstabilisation und -aufrichtung, die Lendenstrecker des unteren Rücken werden zusätzlich verlängert.

Core Integration in der Yogapraxis

Die Aktivierung des queren Bauchmuskels kann in die Ausführung sämtlicher Asanas übertragen werden. In den Stützpositionen wie schiefe Ebene, Seitstütz oder Handstand ist die Einbeziehung der tiefen Bauchmuskulatur unbedingt erforderlich. Es ist ein „Sich-in-die-Tiefe-Arbeiten“– sowohl physisch, als auch auf einer feinen energetischen Wahrnehmungsebene. Werden die tiefen Bauch- und Beckenbodenmuskeln z.B. in Standpositionen wie Krieger I + II eingesetzt, sind Beckenaufrichtung und der anatomische Ausgleich zur Hyperlordose leicht gemacht. Integration der Bauchkraft bedeutet aber nicht nur Stabilisierung des unteren Rückens durch den Einsatz tiefer Bauchmuskeln, sondern auch die Ausrichtung der Rippen über dem Becken. Dies verhindert ein Aufspringen der Rippen nach vorne, oben, außen. Stattdessen bleiben die unteren Rippen möglichst gesenkt und zur Körpermittellinie hin orientiert über dem SIAS (vorderen Beckenknochen) platziert. Zusammen mit der Beckenaufrichtung nimmt das viel Druck aus der Wirbelsäule, richtet sie auf und entlastet.

In Asanas, die Bewegungen aus dem Bauchzentrum erfordern – wie etwa sich langsam mit gestreckten Beinen in den Kopfstand aufzurichten – arbeiten die langen, oberflächlichen Bauchmuskeln (Recti abdomini). Ohne sie ist dieser elegant gleitende Übergang nicht möglich. Nimmt man eine Rückbeuge wie den Skorpion oder das Rad, ist wiederum der Einsatz der tiefen Bauchmuskeln ausgesprochen rückenschonend. Sie wirken als Widerstand gegen den Druck auf die Bandscheiben und verhindern ein Abknicken der Wirbelkörper. Ohne Core Integration wird die gesamte Kraft stauchend auf die Lendenwirbel übertragen. Mit Bauchkraft bleibt die LWS geschützt und die gesamte Wirbelsäule bildet einen gleichmäßigen Bogen, ohne unerwünschte und riskante Lordoseknicke.

Auch in der Kobra kann die Integration der Bauchkraft Optimierung bringen. Das Asana kann entweder mit einer Stauchung im unteren Rücken ausgeführt werden oder durch den Einsatz der tiefen Bauchmuskeln mit mehr Stabilität und Energie in der Lendenwirbelsäule. Der untere Rücken gewinnt an Länge und die gesamte Wirbelsäule antwortet. Kombiniert mit einem Anheben des Brustbeins kommt die ganze Kraft aus dem Zentrum und lässt den Körper schlangengleich emporsteigen, fast ohne Unterstützung der Arme. Der energetische Impuls kommt aus dem Becken-Bauchraum und wird nach vorne oben zum Herzen gelenkt. Wer sich achtsam aus einer stabilen Mitte heraus bewegt und seinem eigenen „Kraftwerk“ vertraut, erlebt die Core Integration als besondere Erfahrung.

Auf der energetischen Ebene entsprechen die Beckenbodenmuskeln dem Mula-Bandha, die Bauchmuskeln besitzen eine Analogie zu Uddhyana-Bandha. Werden die Bandhas in den Asanas eingesetzt, kann Energie im Bauchzentrum gebündelt werden und durch geeignete weiterführende Techniken weiter durch den Körper in höhere Energiezentren gelenkt werden.

In traditionellen Hatha-Yoga-Stilen gibt es das Bild der schlafenden Schlange Kundalini. Ihr Wohnort Kanda befindet sich im Beckenraum. Der bewusste Einsatz von Beckenboden und Bauchmuskeln kann dieses Energiepotenzial stimulieren.

Resümee

Core Integration ist eine Bereicherung für die eigene Yogapraxis. Doch auch darüber hinaus kann sie im Alltag viele Vorteile bringen, etwa bei Beschwerden, die durch lange Schreibtischzeiten oder andere einseitige Körperhaltungen hervorgerufen werden. Hier kann der gezielte Einsatz der tiefen Bauch-/Beckenbodenmuskeln durch ein regelmäßiges individuelles Programm den fehlenden Ausgleich bringen. Ebenso zeigt die praktische Erfahrung die Linderung oder gar Auflösung von Rückenschmerzen, insbesondere im lumbaren Bereich. Während des Tages gibt es in den verschiedensten Situationen zahlreiche Möglichkeiten, Core Stability einzusetzen und Core Integration in die eigene Körperhaltung zu übertragen. Core Integration verbessert insgesamt die Körperhaltung, führt in die Aufrichtung der Wirbelsäule und hilft, den Körper an der zentralen Mittelachse auszurichten. Die tiefe Bauch-/Beckenbodenmuskulatur wird gestärkt, die untere Wirbelsäule stabilisiert und das Becken aufgerichtet. Entlastung erfolgt, und ein Körpergefühl von Leichtigkeit und Geschmeidigkeit stellt sich ein. Eine Bewusstheit für die Körpermitte zu entwickeln und den Einsatz von Core Stability zu erlernen, bringt Zentrierung und verstärkt die Wahrnehmung der eigenen Kraft.