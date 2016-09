Eine harmonisierende Asanapraxis für Entspannung und vertiefte Selbstwahrnehmung Anzeige

In der folgenden Fotostrecke stellen wir Ihnen Sensitive Yoga vor. Ein zentraler Gedanke hinter dieser Praxis ist das Prinzip der „goldenen Mitte“: nicht die oft so auf die Spitze getriebenen Extreme in die eine oder in die andere Richtung werden angestrebt, sondern ein heilsamer Weg des Übens, der zum Hinspüren und zur Verbindung mit den eigenen innersten Kraftquellen ermutigt.

Sensitive Yoga ist sanft, leicht, mobilisierend, öffnend und entspannend. Es handelt sich um ein Anti-Stress-Yogaprogramm, das im Zuge der behutsamen Freisetzung blockierter Körperenergien den Zellstoffwechsel anregt. Verspannte Muskulatur und das fasziale Bindegewebsgeflecht, das die Muskeln, Knochen, Organe und Nerven umhüllt, werden gelockert und gelöst, Gelenke und Nervenbahnen geöffnet. Diese wohltuende, entstressende Wirkung auf körperlicher Ebene bewirkt eine Verlangsamung und Vertiefung der Atmung sowie eine Klärung und Beruhigung des Geistes. Umgekehrt senken innere Ruhe und Gelassenheit wiederum die Körperspannung und erhalten den Energiefluss. So wird bei regelmäßigem Üben der Sensitive-Yoga-Abfolge ein positiver Kreislauf in beide Richtungen in Gang gesetzt.

Den Körper und den Geist harmonisierende Atemübungen, entlastende, mobilisierende Bewegungsabfolgen für einzelne Körperregionen und sanft öffnende, ineinanderfließende Asanas mit anschließender Endentspannung bestimmen den Ablauf einer Sensitive-Yoga- Sequenz. Sie aktiviert, energetisiert und beruhigt gleichermaßen, bringt das Körper-Geist-System in Einklang und stärkt damit auf natürliche, einfache Weise die Lebenskraft.

Schwingen und fließen Sie im Rhythmus Ihrer Körperenergien. Lassen Sie Ihren Körper in seiner Sprache sprechen und erleben Sie Klärung, tiefe Wahrnehmung, Sensibilisierung und Zufriedenheit in Einheit von Körper, Geist und Seele.

1. Ankommen – Wahrnehmen – Intention setzen Kommen Sie in einen bequemen aufrechten Sitz. Gerne können Sie sich auf ein Kissen oder auf einen Block setzen, dies unterstützt die Rückenstreckung. Bringen Sie die Handflächen vor der Brust zusammen und legen Sie die Daumen am Brustbein an, zu Anjali- Mudra. Spüren Sie die tiefe Verbindung zu Ihrem Herzen. Nehmen Sie das Verschmelzen der beiden Körperhälften wahr. Beobachten Sie für ein paar Atemzüge Ihren Atemrhythmus und geben Sie der Ruhe, dem Fluss von Atmung und Energie und der vertieften Aufmerksamkeit in sich Raum – ein Zeichen „inneren Ankommens“. Stimmen Sie sich so auf Ihre Yogapraxis ein. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um das Körper-Geist-System zu beruhigen und zu zentrieren. So schaffen Sie eine gute Basis für die nun folgende sanfte Asana-Sequenz.

2. Mobilisation Hals-Nacken-Schulter-Brustkorb 2a) Halswirbelsäule und Nacken: Lassen Sie die Arme sinken und legen Sie die Hände entspannt auf den Oberschenkeln ab. Halten Sie die Augen geschlossen und nehmen Sie die Aufrichtung im Oberkörper wahr. Die Sitzbeinhöcker sinken dabei in die Unterlage, die Wirbelsäule verlängert sich bis zum Scheitelpunkt, die Schultern und Schulterblätter sinken nach unten und geben Hals und Nacken frei. Atmen Sie ruhig und gleichförmig (Länge der Einatmung = Länge der Ausatmung). Dann tief einatmen und mit dem Ausatmen den Kopf langsam nach rechts wenden. Einatmend führen Sie den Kopf zur Mitte zurück und mit dem Ausatmen wenden Sie den Kopf weiter nach links. Beobachten und spüren Sie den jeweiligen Bewegungsradius. Entspannen Sie die Hals- und Nackenmuskeln. Wiederholen Sie dies pro Seite 2–3 Mal. Bei der letzten Wiederholung führen Sie einatmend den Kopf zur Mitte zurück und ausatmend lassen Sie das Kinn zur Brust sinken, hierbei den Nacken loslassen. Heben Sie nun einatmend das Kinn weit nach oben, öffnen Sie Hals und Kehlkopf und lassen Sie das Kinn ausatmend wieder sinken (ohne Bild). Ebenfalls 2–3 Mal wiederholen. Diese sanfte Mobilisation beruhigt Nerven und Gemüt und entkrampft Hals und Nacken. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit zum Nachspüren im aufrechten Sitz.

2. Mobilisation Hals-Nacken-Schulter-Brustkorb 2b) Brustwirbelsäule und Schultern: Atmen Sie tief ein, weiten Sie den Brustkorb, indem Sie die Arme über die Seite nach oben heben, und verschränken Sie die Finger ineinander. Ausatmend beugen Sie die Ellbogen, ziehen die Schulterblätter zueinander und legen die Hände an den Hinterkopf. Nun lassen Sie die Schultern samt Schultergürtel und Brustkorb ruhig und in vollem Bewegungsradius rotieren. Dabei die Bewegung und die Atmung entspannt fließen lassen. Einige Male wiederholen und auch die Bewegungsrichtung wechseln. Diese Mobilisation öffnet und lockert den Brustkorb und die Schultern und gibt Herz und Lungen mehr Raum. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit zum Nachspüren im aufrechten Sitz. Kommen Sie anschließend in die Rückenlage, in Apanasana (Päckchen-Haltung). Legen Sie sich dazu in Rückenlage flach auf den Boden, Winkeln Sie die Beine an und ziehen Sie sie mit den Händen an den Unterschenkeln zum Körper heran (ohne Bild). Diese Haltung entspannt und öffnet die gesamte Wirbelsäule, besonders den Bereich der Lendenwirbelsäule und wirkt zudem entlastend nach dem aufrechten Sitz.

3a) Atembrücke Aus Apanasana kommend lassen Sie die Füße zu Boden sinken und stellen die gebeugten Beine hüftbreit am Boden auf. Legen Sie die Arme gestreckt neben dem Körper ab, die Fingerspitzen und Fersen berühren einander. Bringen Sie die Wirbelsäule in ihre volle Streckung und verlängern Sie den Hinterkopf, indem Sie das Kinn sanft in Richtung Brustbein ziehen. Lassen Sie die Schultern und Schulterblätter in die Unterlage hinein und zu den Füßen hin sinken. Nehmen Sie ein paar Atemzüge und spüren Sie die Klarheit in dieser Position.

3b) Atembrücke Heben Sie nun einatmend gleichzeitig das Becken, den Rücken und die gestreckten Arme nach oben, führen Sie die Arme weiter über den Kopf nach hinten und legen Sie sie, wenn möglich, am Boden ab. Dann einatmend die Arme wieder zurück nach oben und vorn führen und ausatmend Arme, Rücken und Becken im Gleichzug in die Ausgangslage zurücksinken lassen (Bild 3a). Die Atmung und die Bewegung entspannt fließen lassen. 2–3 Mal wiederholen. Die Atembrücke weitet und öffnet den Brustraum, vertieft die Atmung, löst Blockaden in Schultern, Nacken und Rücken und steigert Wahrnehmung und Achtsamkeit.

4. Purvottanasana (umgedrehte Brett-Haltung) Kommen Sie in den Sitz und strecken Sie die Beine nach vorn aus. Setzen Sie die Hände etwa eine Handbreit hinter dem Gesäß auf, die Fingerspitzen zeigen in Richtung der Füße. Weiten Sie den Brustkorb, indem Sie die Schulterblätter zueinander ziehen und das Brustbein nach oben heben. Drücken Sie einatmend die Hände und Füße fest in die Unterlage, heben Sie das Becken und die Beine nach oben an und lassen Sie, wenn keine Hals-Nacken-Probleme vorhanden sind, den Kopf langsam nach hinten sinken. Andernfalls die Halswirbelsäule gerade halten. Die Fußsohlen möglichst flach auf dem Boden aufsetzen; möglich ist auch, die Knie etwas zu beugen. 2–3 Atemzüge in Purvottanasana bleiben. Mit einer Ausatmung wieder zurück in den Sitz kommen. Als Ausgleich beugen Sie anschließend den Oberkörper für 2–3 Atemzüge entspannt über die locker gestreckten Beine nach vorn; die Schultern nach vorn runden und die Arme lang nach hinten neben dem Körper ablegen (ohne Bild). Nehmen Sie ein paar Atemzüge zum Nachspüren. 2–3 mal wiederholen. Dieses Asana öffnet und dehnt die gesamte Körpervorderseite, aktiviert und kräftigt die Körperrückseite und erhöht die Stützkraft der Arme.

5. Navasana (Boot-Haltung) mit gekreuzten Beinen Aus der Sitzhaltung mit nach vorn ausgestreckten Beinen und hinter dem Gesäß aufgesetzten Händen (wie bei Purvottanasana), heben Sie nun die gestreckten Beine nach oben an. Bringen Sie das Brustbein weit nach oben und ziehen Sie den Bauch zur Wirbelsäule. Spüren Sie die Aktivierung der Bauch-, Rücken- und Hüftbeugemuskulatur. Bleiben Sie in dieser Haltung für 3–5 Atemzüge, kreuzen Sie dann die gestreckten Beine. Ausatmend und in einer fließenden Bewegung winkeln Sie die gekreuzten Beine an, bringen sie zum Gesäß, verlagern den Oberkörper nach vorn, setzen die Handflächen vor den Knien unterhalb der Schultern auf und kommen in einen hüftbreiten Kniestand (ohne Bild). Ausgleichend strecken und runden Sie, einatmend und ausatmend, den gesamten Rücken in einem sanften Fluss von Bewegung und Atmung. Die Position der Katze (ohne Bild) hat eine wohltuende, aktivierende und gleichzeitig entstressende Wirkung auf Wirbelsäule und Rücken.

6. Adhomukha-Virasana-Variation (Variation des nach unten schauenden Heldes) Aus dem Kniestand kommend, stellen Sie die Zehen auf und lassen ausatmend das Becken nach hinten in Richtung der Fersen sinken. Verlagern Sie Ihr Körpergewicht so, dass Sie eine spürbare Dehnung der Fußsohlen wahrnehmen. Das Steißbein verlängert sich zu den Fersen hin, während sich die Flanken und die Arme nach vorn strecken. Bringen Sie die Handflächen vollständig zu Boden und fächern Sie die Finger weit auf. Diese Position dehnt, entkrampft und aktiviert die Fußmuskulatur sowie die seitliche Oberkörpermuskulatur. Brust und vordere Schulter werden weiter geöffnet und gelockert. Wird die Stirn am Boden abgelegt, entspannt sich zusätzlich der Nacken. Das Strecken der Fußsohlen und das Weiten der Finger fördern den freien Fluss in den Energiebahnen des Körpers, die Durchblutung wird verstärkt und die Wahrnehmung wird klarer. 3–5 Atemzüge in diesem Asana bleiben.

7. Knie-Brust-Kinn-Position Geben Sie nun leichten Druck auf die Hände und die aufgestellten Füße. Heben Sie einatmend das Becken und den Oberkörper nach oben zurück in den Kniestand. Ziehen Sie die geöffneten Handflächen etwas zurück. Dann verlagern Sie das Körpergewicht nach vorn auf die Hände und beugen ausatmend die Arme eng am Körper nach hinten. Senken Sie Brust und Kinn zum Boden ab, richten Sie den Blick nach vorn aus. Gleichzeitig strecken Sie die Wirbelsäule und bringen das Steißbein weit nach oben. Diese Position macht Schultern und Wirbelsäule beweglich, weitet den Brustkorb und ist ein geschmeidiger, stressfreier Übergang zu Bhujangasana.

8. Bhujangasana (Kobra-Haltung) Fließen Sie einatmend mit dem Oberkörper und dem Brustbein voran, zwischen den Händen und den eng am Körper nach hinten gebeugten Ellbogen hindurch, nach vorn oben in eine leichte Rückbeuge. Ziehen Sie die Schulterblätter zueinander und den Bauch stabilisierend nach innen. Verlängern Sie die Wirbelsäule und richten Sie Ihren Blick klar geradeaus. Lassen Sie die Hüftknochen und das Schambein in den Boden sinken und geben Sie über die Hände nur sanften Druck auf den Boden. Strecken Sie die Beine und Füße in vollständiger Länge und spüren Sie die Kraft und die Weite im Körper. Dieses Asana energetisiert den Rücken, dehnt und aktiviert die Oberkörpervorderseite und die Hüften, klärt den Blick und schenkt Vertrauen. Dem Fluss folgend bringen Sie nun ausatmend mehr Druck auf die Handballen und die wieder aufgestellten Füße. Aktivieren Sie zur Unterstützung des Rückens und der Schultern den Bauch und den Beckenboden stärker nach innen. Strecken Sie die Arme und verlagern Sie Ihr Körpergewicht nach hinten. Kommen Sie so über den Kniestand in einer fließenden Bewegung zurück in Adhomukha-Virasana. Empfehlung: Die Asanas 6–8 im ruhigen Fluss von Atmung – Bewegung – Innehalten mehrfach durchlaufen (3–5 Mal), um die klärende und entstressende Wirkung der Sensitive-Yoga-Sequenz zu verstärken.

9. Adhomukha-Shvanasana (Nach-unten-schauender-Hund-Haltung) Adhomukha-Virasana als energiegebenden Übergang nutzend, kommen Sie jetzt in Adhomukha-Shvanasana. Heben Sie einatmend das Becken weit nach oben an, schieben Sie die Hände fest zu Boden, öffnen Sie den Oberarm-Rumpf-Winkel und verlängern Sie die Arme, die Flanken und den Rücken. Spüren Sie die vollständige Streckung des Oberkörpers und der Wirbelsäule vom Scheitelpunkt des Kopfes bis nach oben zum Steißbein. Ziehen Sie die Schulterblattspitzen zum Gesäß, lockern Sie den Nacken und richten Sie den Blick zu den Knien. Strecken Sie ausatmend die Knie und senken Sie die Fersen weitgehend zum Boden. Dieses zentrale, alles in sich vereinende Asana streckt und dehnt die gesamte Körperrückseite, stärkt Beine, Arme, Fuß- und Handgelenke. Die Durchblutung wird verstärkt, das Nerven- und Energiesystem stimuliert.

10. Stehender Wirbelsäulen-Twist Setzen Sie einatmend mit zwei großen oder mehreren kleinen Schritten die Füße zwischen die Hände. Bringen Sie die Großzehen und die gebeugten Knie aneinander, halten Sie die Fersen leicht voneinander entfernt. Atmen Sie aus und spüren Sie das stabile Fundament der Füße, ausgehend von den drei fest am Boden verankerten Punkten: Großzehenballen, Fußaußenkanten und Fersen. Lassen Sie das Becken soweit nach unten sinken, dass Sie den Rücken lang nach vorn und die gestreckten, leicht nach außen rotierten Arme zu Boden bringen. Setzen Sie die Fingerspitzen nach außen geöffnet am Boden auf, die Daumen berühren einander (ohne Bild). Spüren Sie die Stabilität und Klarheit in der Ausrichtung. Heben Sie einatmend den rechten Arm, vollführen Sie im vollen Bewegungsradius den Oberkörper-Wirbelsäulen-Twist und folgen Sie mit Ihrem Blick den Fingern der rechten Hand. Kommen Sie ausatmend wieder zurück zur Ausgangsstellung. Wiederholen Sie den Twist mit der linken Seite und zweimal pro Seite. Die Haltung neutralisiert und entblockiert die Wirbelsäule, fördert die Entgiftung der Bauchorgane und stärkt die innere und äußere Balance.

11. Brust-Herz-Hüft-Öffner Bringen Sie die Hände neben den Füßen bei gebeugten Knien zum Boden. Geben Sie einatmend leichten Druck auf die Hände und den linken Fuß. Setzen Sie ausatmend den rechten Fuß weit zurück in einen großen Ausfallschritt und lassen Sie das rechte Knie zu Boden sinken. Strecken Sie das rechte Bein. Schieben Sie dabei die rechte Hüfte weit nach vorn, der linke Unterschenkel steht senkrecht über dem linken Fuß. Richten Sie nun einatmend den Oberkörper auf, ziehen Sie die Schultern und Schulterblätter zurück, den Bauch und den Beckenboden stabilisierend nach innen. Führen Sie gleichzeitig die gestreckten Arme nach hinten und verschränken Sie die Hände hinter dem Rücken. Ausatmend strecken Sie die Arme diagonal nach unten, weiten den Brustraum und verlängern die Wirbelsäule in einer leichten Rückbeuge. Richten Sie Ihren Blick nach vorn oben. 3–5 Atemzüge in diesem Asana bleiben. Die Position hilft, die Hüfte und die Oberkörpervorderseite weiter zu dehnen sowie Blockaden in den Atemwegen zu lösen. Die Oberkörperrückseite wird gestärkt. In dieser Haltung erfahren Sie eine intensive Herzöffnung. Die Willenskraft und der Blick für das Wesentliche werden gestärkt, die emotionale Stabilität wird gefördert.

12. Ekapada-Rajakapotasana-Variation (Variation der halben Tauben-Haltung) Lassen Sie den Oberkörper nach vorn sinken und setzen Sie die Hände rechts und links neben dem vorderen linken Fuß auf den Boden. Legen Sie ein Kissen oder einen Block unter die linke Hüfte auf die Matte. Geben Sie einatmend Druck auf beide Hände und auf den aufgestellten rechten Fuß und strecken Sie das rechte Knie vom Boden weg. Bringen Sie den linken Unterschenkel in einem für Sie möglichen offenen Kniewinkel in die rechte Seite und senken Sie ausatmend die linke Hüfte auf das Kissen oder den Block. Das linke Knie zeigt nach vorn. Schieben Sie die rechte Hüfte möglichst so weit nach vorn, dass sich die Hüftknochen auf einer Höhe befinden. Richten Sie dann einatmend den Oberkörper vollständig auf (großes Bild) und lehnen Sie sich ausatmend über das angewinkelte vordere linke Bein hinweg. Legen Sie sich, wenn möglich, mit dem Brustbein auf dem vorderen Oberschenkel ab, verlängern Sie die Flanken und Arme nach vorn und lassen Sie zum Innehalten die Unterarme und die Stirn zu Boden sinken. 3–5 Atemzüge in diesem Asana bleiben. Diese energiespendende Variation der Taube bewirkt eine intensive Hüftöffnung sowie eine Dehnung der Oberschenkelvorderseite und des Hüftbeugers und ist damit hüft- und knieentlastend. Die entspannende Vorwärtsbeuge eignet sich sehr gut zum verstärkten Nach-innen-Reflektieren und Loslassen.

13. Parivrtta Janushirshasana (Gedrehte-Kopf-zum-Knie-Haltung) Richten Sie nun einatmend den Oberkörper langsam aus der Vorbeuge auf, verlagern Sie Ihren Körperschwerpunkt etwas nach links und bringen Sie das nach hinten gestreckte rechte Bein über die rechte Seite nach vorn in eine Grätsche (ohne Bild). Atmen Sie entspannt aus. Für mehr Entlastung im unteren Rücken bleiben Sie auf dem Kissen oder Block. Lassen Sie beide Sitzbeinhöcker gleichmäßig in die Unterlage sinken und ziehen Sie die Ferse des angewinkelten linken Beines nah zum Schambein. Strecken Sie einatmend die Arme nach oben. Führen Sie ausatmend den rechten Unterarm an der Innenseite des rechten Unterschenkels und am Boden entlang in die rechte Seite, ziehen Sie mit der Hand und mit der Kopfkrone zum rechten Fuß hin und greifen Sie, wenn möglich, den rechten Großzehballen oder die Ferse. Gleichzeitig verlängern Sie den linken Arm über Kopf in die rechte Seite. Wenn möglich, öffnen Sie in einer Drehung die linke Brustkorbseite nach oben und greifen mit der linken Hand die Zehen des seitlich ausgestreckten rechten Beines. Der Blick geht aufwärts, am linken Oberarm vorbei. Lassen Sie die Atmung frei fließen. 3–5 Atemzüge in diesem Asana bleiben. Dieses komplexe Asana bewirkt eine intensive Flanken- und Beindehnung. Der gleichzeitige Oberkörper-Twist fördert die Durchblutung und lockert Blockaden im Rücken. Die Verdauungs- und Ausscheidungsorgane werden tonisiert. Konzentration, Akzeptanz und Geduld werden geschult. Bringen Sie anschließend das rechte gestreckte Bein wieder zurück nach hinten. Heben Sie das Becken leicht an und legen Sie das Kissen oder den Block zur Seite ab. Geben Sie nun einatmend Druck auf beide Hände und den rechten aufgestellten Fuß und kommen Sie ausatmend über Adhomukha-Shvanasana (9.) zurück in Adhomukha-Virasana (6.). Wiederholen Sie die Asana-Abfolge (6.–13.) für die andere Körperseite und 1–3 Mal pro Seite.

14. Endentspannung in Rückenlage Kommen Sie im Anschluss an Ihre letzte Asana-Sequenz in die Rückenlage in Apanasana (ohne Bild). Nehmen Sie sich ein paar Atemzüge Zeit. Bewegen Sie die zum Körper angewinkelten Beine sanft im Halbkreis von der einen zur anderen Seite. Spüren Sie die Lockerung im unteren Rücken. Stellen Sie nun ausatmend die Füße hüftbreit auf den Boden. Heben Sie einatmend das Becken. Legen Sie ein Kissen oder einen Block unter die Körpermitte und lassen Sie ausatmend das Becken wieder sinken. Das Kissen oder der Block sollten den Bereich des Übergangs der Lendenwirbelsäule zum Kreuzbein unterlagern. Setzen Sie die Füße etwas weiter nach außen und bringen Sie die Knie zueinander. Legen Sie die Hände auf den Bauch, um die Aktivität des Parasympathikus (Ruhenerv) zu verstärken. Wenden Sie den Kopf noch 1–2 Mal nach rechts und links, bevor Sie eine entspannte Mittelposition einnehmen. Strecken Sie die Wirbelsäule und senken Sie die Schultern zu den Füßen. Schließen Sie die Augen. Lassen Sie die Atmung frei fließen. Spüren Sie nach innen und geben Sie innerlich jeden Teil des Körpers der Entspannung hin. Genießen Sie die heilsame, innere Kraft. Ca. 10 min.