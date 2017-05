Die Wunden, die während der Diktatur Pol Pots in Kambodscha entstanden, sind noch lange nicht geheilt. Yoga kann eine wundervolle Unterstützung auf diesem Weg sein. Petra Scholz unterrichtet im Rahmen eines Charity-Projektes in Phnom Penh Ashtanga Yoga

Es ist früh am Morgen, und ich fahre mit meiner kleinen blauen Vespa durch die Straßen von Phnom Penh. Vor sieben Uhr ist die Luft ist noch angenehm kühl, und ich genieße meinen Weg durch die noch verhältnismäßig ruhigen Straßen. In wenigen Stunden wird sich die Stadt in ein quirliges, bunt lärmendes Durcheinander aus Händlern, Arbeitern und Müllsammlern, Tuk-Tuks, Lastenkarren und Mopeds verwandelt haben. Von alldem ist jetzt aber noch nichts zu merken, und die Drei-Millionen-Stadt dämmert noch in ihrem morgendlichen Schlummer.

Ich bin auf dem Weg zum „Nataraj Yoga Studio“, wo um 6.30 Uhr meine Yogaklasse beginnt. Die Khmer – so heißt die größte Bevölkerungsgruppe des Landes – sind Frühaufsteher. Da die Sonne schon am Vormittag heiß vom Himmel brennt und die hohe Luftfeuchtigkeit träge macht, wird Sport oder körperliche Betätigung nach Möglichkeit in die frühen Morgenstunden verlegt. Nach einer sanften Ashtanga-Praxis gleiten meine Schüler in eine tiefe Entspannung und tanken Kraft für den anstehenden Tag. Der kündigt sich mittlerweile auch durch den lauter werdenden Chor aus quietschenden Bremsen, Hupen und lauten Rufen vor dem Studio unüberhörbar an.

Das Trauma eines Landes

Das Yogastudio befindet sich in Boeung Keng Kang, einem lebendigen Viertel mitten in Phnom Penh. Hier leben viele Expats und Mitarbeiter der zahlreichen in Kambodscha tätigen Hilfsorganisationen, die versuchen, dem schwer traumatisierten Land wieder auf die Beine zu helfen. Die Diktatur Pol Pots und seiner Roten Khmer von 1975 bis 1978 hat tiefe Wunden gerissen, an denen das Land und die Menschen noch heute leiden. So spürt man zum Beispiel deutlich, dass die „Alten“ fehlen. Nicht nur Künstler, Intellektuelle und Mönche, sondern alle, die „irgendwie anders“ waren, wurden damals verfolgt und mussten als vermeintliche Regimekritiker um ihr Leben bangen. Wer irgendwie konnte, flüchtete. Dennoch fanden mehr als drei Millionen Khmer den Tod. Fast jeder hat in dieser Zeit Familienmitglieder, Freunde oder Bekannte verloren.

Das Fehlen beinahe einer gesamten Generation macht sich nicht nur im Altersdurchschnitt des Landes bemerkbar, der unter 25 Jahren liegt. Auch den Verlust des geistigen Kulturguts und den damit einhergehenden Mangel an Orientierung, nationaler Identität und gesellschaftlichen Werten spürt man. Für die meisten Hilfsorganisationen ist Bildung der Schlüssel, um den Menschen Kambodschas zu helfen, dieses kollektive Trauma zu überwinden und den kommenden Generationen eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Doch nach wie vor ist eine Ausbildung nur einer kleinen wohlhabenden Elite vorbehalten.

Hilfe und Heilung durch Yoga

Als Isabelle Skaburskis 2004 das erste Mal nach Kambodscha kam und sich in das Land und die Menschen verliebte, fielen ihr genau diese Missstände und gesellschaftlichen Wunden auf. Sie entschied sich, zu bleiben, und eröffnete noch im gleichen Jahr das „Nataraj Yoga Studio“, das erste Yoga-Studio überhaupt in Phnom Penh. Anfänglich kamen fast ausschließlich Reisende oder Ausländer zu ihr. Da Yoga in Kambodscha nur wenig bekannt war, sprach ihr Angebot die Khmer kaum an. Und doch erkannte sie schnell, dass Yoga mit seinem ganzheitlichen Ansatz und der heilenden, kräftigenden Wirkung für Körper und Geist genau das war, was den Menschen des Landes helfen konnte.

Sie beschloss, einen speziellen Trainingskurs anzubieten, in dem sie junge Khmer zu Yogalehrern ausbildete, um so die Praxis in die Gesellschaft zu tragen. Das war im Jahr 2008. Piseth war damals einer der ersten sieben Teilnehmer. Zunächst arbeitete er als Wachmann im Studio. Doch sein Interesse an Yoga wuchs, und das Training zum Yogalehrer war der Anfang einer wunderbaren Entwicklung: Heute ist er Studiomanager und leitet selbst Ausbildungskurse für junge Khmer, die Yogalehrer werden wollen.

Wie kann ich helfen?

Mehr Infos unter: Die Einnahmen einer Yogaklasse oder eines Tages spendenEine Fundraising-Veranstaltung organisierenSponsor werdenEhrenamtlich Yogaunterricht vor Ort anbietenMehr Infos unter: www.yogacambodia.com

Yoga für alle

Als im Oktober 2010 die NGO „Krama Yoga“ offiziell gegründet wurde, hatte sich aus dem ursprünglichen Trainingskurs bereits ein Ausbildungsprogramm entwickelt, das speziell auf die Bedürfnisse junger Kambodschaner aus unterprivilegierten Verhältnissen abgestimmt war. Über die Ausbildung hinaus gibt es nun auch Hilfs- und Kontaktangebote für Kinder und Jugendliche. Dieses Projekt ist mittlerweile im „BodySmart Lifeskills Program“ organisiert und sehr gefragt, da sich Yoga nun auch in Kambodscha immer größerer Beliebtheit erfreut.

Ein weiteres der insgesamt vier Kernprojekte von „Krama Yoga“ ist das „Kids Yoga Program“. Hier engagieren sich die angehenden Yogalehrer zum Beispiel in Kinderheimen und Einrichtungen für behinderte Kinder. Sie führen die Kleinen spielerisch an Yoga heran. So lernen die Jungen und Mädchen bis 13 Jahre Selbstbewusstsein, Mitgefühl und Empathie – während die Yogalehrerinnen üben, ihr Wissen in der Praxis anzuwenden und mit Freude zu vermitteln.

Im Mittelpunkt des „Yoga Therapy Program“ wiederum steht die Arbeit mit z.B. durch Missbrauch traumatisierten jungen Frauen. Mit Hilfe von entsprechend sensibilisierter Yogatherapie werden sie sanft begleitet, um ihren Körper wieder spüren zu lernen und mit sich in Kontakt zu kommen. Dies kann helfen, seelische Wunden zu heilen und wieder Selbstvertrauen und Stärke zu entwickeln. „Krama Yoga“ hat hier ein Programm etabliert, das einen für uns selbstverständlichen – aber für kambodschanische Verhältnisse neuen – Ansatz verfolgt: die ganzheitliche Heilung von Körper und Geist unter Anerkennung der Verbindung zwischen Missbrauchserfahrung und Posttraumatischer Belastungsstörung.

Achtsam in eine bessere Zukunft

Das „Nataraj Yoga Studio“ ist mittlerweile ein fester Bestandteil von „Krama Yoga“ und finanziert durch den Betrieb als reguläres Yogastudio u.a. die vier Kernprojekte der NGO. Da es sich über die Jahre einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet hat, zieht es auch international renommierte Yogalehrer an. So haben hier unter anderem Yogeswari, Paul Dallaghan und John Ang eine Zeitlang reguläre Yogakurse geleitet und sich vor Ort in den ehrenamtlichen Projekten und Programmen von „Krama Yoga“ engagiert.

Mit all seinen Programmen und Projekten geht „Krama Yoga“ den aufrichtigen Weg, die traumatisierte kambodschanische Gesellschaft mit den Lehren von Mitgefühl und Achtsamkeit sowie der kräftigenden Praxis von Yoga nachhaltig zu verändern. Unabhängig von gesellschaftlichem Status, körperlichen und geistigen Fähigkeiten und finanziellem Hintergrund können bei „Krama Yoga“ Menschen Zuversicht und Vertrauen in die eigenen Kräfte entwickeln, Freude erleben, Veränderung bewirken.

