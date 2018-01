Das Kronthaler am Achensee in Tirol: Besonders. Berührend. Beruhigend. Anzeige

Es gibt Regionen, da geht einem das Herz auf. Der Achensee und das Karwendelgebirge sind eine solche Region. Und wenn man dort noch ein erstklassiges Wellnesshotel findet, dann fühlt man sich wie im Paradies.

Die Lage des Hotels ist ein Traum für alle Wander- und Ski-Fans. Auf gut 1.000 Höhenmetern gelegen, offeriert es eine stimmungsvolle Aussicht auf den idyllischen Achensee sowie auf eines der größten Schutzgebiete der Ostalpen mit dem Karwendelgebirge, das zu den Nördlichen Kalkalpen gehört. Als Gast kann man bereits hinter dem Hotel loslaufen und diese einzigartige Region erkunden. Stundenlang kann man – wenn man Glück hat zusammen mit Gams und Steinbock – durch unberührte Täler wandern, Hirsche, Hasen und Murmeltiere oder Bussarde beobachten, oder mit noch mehr Glück sogar Steinadler, denn hier gibt es die größte Steinadlerdichte der gesamten Alpen. Man findet in dieser Gegend über 350 Quellen, über 1300 Pflanzen und über 3000 Tierarten. Das allein wäre schon Anreiz genug, hier Urlaub zu machen und die Region zu erkunden. Wanderwege, Rad- und Mountainbike-Strecken sowie zwei Golfplätze und drei Skigebiete locken im Sommer und im Winter an die frische Luft. Für Wintersportler ist die Lage des Kronthalers einzigartig in der gesamten Region, denn kein anderes Hotel liegt so nah am Skigebiet Christlum. Nur wenige Schritte trennen die Gäste im Winter von den Pisten.

Natürlich ist das Hotel selbst auch eine Reise wert. Das Vier-Sterne-Superior-Haus befindet sich in ruhiger Panoramalage über den Dächern von Achenkirch und versprüht mit seiner naturnahen Architektur alpines Lebensgefühl. Alles ist großzügig, geschmackvoll und freundlich. Auf dem Dach des Hotels befinden sich zudem drei bis zu 130 Quadratmeter große Panorama-Chalets. Im Kronthaler kann man sich so richtig entspannen und den stressigen Alltag mit all seinen Herausforderungen vergessen. Und das geht relativ schnell – spätestens dann, wenn man in der Bar „Himmelnah“ auf der Dachterrasse einen Sundowner genießt, den Blick in die Weite schweifen lässt und dabei die Seele baumeln lässt.

Wenn Visionen wahr werden

Das Hotel entstammt der Vision seines Besitzers und Gastgebers Günther Hlebaina, der seine Wurzeln in Tirol hat. Schon 1990 eröffnete Hlebaina eine eigene Skischule sowie den Sport-Shop Achensee, zudem betreibt er seit 1992 erfolgreich das Familienparadies Sporthotel Achensee. Es war sein Wunsch, auch für Familien mit größeren Kindern und für Paare einen alpin inspirierten Rückzugsort zu schaffen, und so erwarb er 2008 das benachbarte Hotel der Familie Kronthaler und erschuf die heutige Designoase. Günther Hlebaina hatte einst im Haus der Familie Kronthaler als Skilehrer gearbeitet, und deshalb erhielt das neue Hotel als Reminiszenz an seine ehemaligen Besitzer den Namen „Das Kronthaler“. Günther Hlebaina sieht Das Kronthaler als sein Lebenswerk, das Gäste zum Loslassen animiert und sie aus der Schönheit der Umgebung Kraft sowie Inspiration schöpfen lässt. Authentische Gastfreundschaft, gelebte Rationalität und höchste Servicekultur zeichnen die Philosophie des Vier-Sterne-Superior-Hotels aus.

Architektur und Einrichtung

Mit einem geschärften Blick für das Wesentliche und viel Liebe zum Detail wurde hier ressourcenschonend ein Rückzugsort geschaffen, der natürliche Elemente wie Holz oder Stein in außergewöhnlicher Form darbietet. Etwas Besonderes ist eine kleine Grotte, die „Seele“ des Hauses. Dort offenbart sich Gästen das Urgestein, aus dem die alpine Landschaft einst geformt und auf dem das Hotel errichtet wurde. Ein kleiner Wasserlauf sowie die angenehme Kühle des Felsens machen die ungewöhnliche Grotte zu einem Kraftplatz und laden zum Meditieren ein.

Ein stimmiges Konzept aus modernem Design, naturnahem Wohngefühl und alpinem Lifestyle schenkt den Gästen Raum für Entspannung. Das Designhotel lebt in und von der alpinen Landschaft. Form, Raum und Einrichtung orientieren sich an der Natur und nehmen sich diese zum Vorbild. Das Hotel hat eine exklusive, thronende Erscheinung und fügt sich dennoch mit seiner klaren Formgebung sowie der puristischen Holzfassade optisch in die Umgebung ein. Es erstreckt sich über zwei vierstöckige Gebäude in Hanglage, die in der Mitte miteinander verbunden sind. Ein terrassenförmig angelegter Garten bietet viel Grün sowie einen Naturteich mit Sonnendecks und Sitzmöglichkeiten. Etwas erhöht lädt der atmosphärische Edelstahlpool ganzjährig zum Schwimmen ein.

Große Glasfronten fluten die Räume mit Licht und lassen die alpine Landschaft förmlich mit dem Hotelinneren verschmelzen. Der Achensee und die Bergwelt werden zum Designelement. Geradlinige Formen bestimmen das Innendesign, das durch die Verwendung natürlicher Materialien und dezenter Dekoration gleichzeitig Gemütlichkeit versprüht. Die raue Struktur von purem Stein und gebürsteten Hölzern in Kombination mit weichen Fellen, Loden und Stoffen laden den Gast dazu ein, das Haus mit allen Sinnen zu spüren.

Wellness wird im Kronthaler groß geschrieben

Im Wellnessbereich des Hotels setzt sich die naturnahe Optik durch die Verwendung von Holz, Stein und Naturstoffen wie Heu fort. Frische grüne Akzente mischen sich harmonisch mit violetten Farbtupfern und sanften Naturtönen. Angrenzend an den Pool ist auch hier das Urgestein hinter großen Glasflächen sichtbar. Der 2.500 Quadratmeter große Wellnessbereich offeriert ein ganzheitliches Wohlfühl- und Schönheitsangebot. Der Edelstahlpool ist direkt mit dem ganzjährig beheizten Außenpool verbunden. In der Finnischen Panoramasauna werden wohltuende Aufgüsse zelebriert, das Aromadampfbad entspannt mit verschiedenen Düften, die Biosauna lockt mit Aufgüssen aus Tiroler Kräuterextrakten und die Salzgrotte hat eine heilende Wirkung auf den Körper.

Ein idealer Ort inmitten schönster Natur. Ein Ruhepol. Ein Ort, der belebt, berührt und beruhigt. Was will man mehr in einer Zeit, die immer mehr aus den Fugen gerät und in der bereits zwei Tage Entspannung oft Gold wert sind.

Infos