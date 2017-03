Ralph Skuban hat einen ungewöhnlichen Lebensweg und verfasste einen nicht minder ungewöhnlichen Kommentar zum Yoga-Sutra. In YOGA AKTUELL spricht er über den Facettenreichtum des Yoga-Sutra und seine tägliche Lieblingspraxis Yoga-Nidra

Ralph Skuban ist wohl ein Yogi der etwas anderen Art. Hauptberuflich widmet er sich seit fast 25 Jahren der Leitung eines Heims für Demenzkranke, was ihn nicht davon abhielt, nebenbei ein Studium der Politikwissenschaften mit Promotion abzuschließen. Im letzten Jahr hat er eine kommentierte Neuübertragung des Yoga-Sutra veröffentlicht, im September diesen Jahres erscheint ein Buch über Yoga-Nidra. Zur Zeit arbeitet er an einer Übertragung der Bhagavad-Gita. Der Weg vom Politikwissenschaftler zum Autor spiritueller Bücher gestaltete sich allerdings recht kurvenreich. Zwar profitieren seine Bücher heute von der klaren Strukturierung und fundierten Argumentation, die sie wohl auch seiner wissenschaftlichen Ausbildung verdanken, zu Beginn der spirituellen Suche erwies sich die Selbstwahrnehmung als „wissenschaftlicher Typus“ jedoch eher als hemmend. Skuban berichtet augenzwinkernd, dass er sein erstes „spirituelles Buch“, die „Die drei Pfeiler des Zen“ von Philip Kapleau, nicht ohne Grund in einer fremden Stadt erwarb, wo niemand ihn kannte.

Der Impuls, der Skuban zur spirituellen Suche antrieb, war die leidvolle Erfahrung, dass das Leben sich durchaus nicht so gestalten wollte, wie er sich das einmal vorgestellt hatte. Nach Abschluss der Schule schien der Lebensweg noch klar vorgezeichnet. Das Wichtigste im Leben war die Musik, auch ein Studienplatz für Musikpädagogik bereits sicher. Doch dann kam alles anders. Aufgrund einer Kette von Ereignissen und Entscheidungen, deren Tragweite zum damaligen Zeitpunkt für ihn nicht abzusehen war, fand sich Skuban plötzlich in der Position des Leiters eines Heims für schwer demenzkranke Menschen wieder, was konkret heißt: 24 Stunden am Tag Verantwortung für Schwerstkranke, und permanente Konfrontation mit dem Leben, Leiden und Sterben dieser Menschen. Zur Konfrontation mit menschlichem Leid gesellte sich der Kampf mit einem voll durchbürokratisierten und sinnentleerten Pflegesystem, das seine Mitarbeiter auf direktem Weg in die Fremdbestimmung führt – eine Top-Voraussetzung für Burn-out und Depression. Ein „Entkommen“ aus dieser Situation schien unmöglich, mit Übernahme der Leitung des Heimes hatte er sich für 15 Jahre vertraglich verpflichtet.

„Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin Arjuna“, eröffnet Skuban unser Gespräch. „Arjuna ist so etwas wie der Archetyp des Menschen, der existenzielle Probleme damit hat, die Dinge, die das Leben an ihn heranträgt, zu bewältigen. Wenn die äußeren Umstände dir allem Anschein nach keine Möglichkeit bieten, etwas an ihnen zu ändern, besteht die Freiheit, die du hast, darin, etwas an deiner Sicht auf die Dinge, etwas im eigenen Inneren, zu verändern.“ So lautet eine der Kernaussagen der Bhagavad-Gita, die für Ralph Skuban von besonderer persönlicher Bedeutung ist. Sein Kommentar zum Yoga-Sutra entstand sozusagen als „notwendiger gedanklicher Zwischenschritt“ zur Übertragung der Gita, an der er gerade arbeitet.

YOGA AKTUELL: Viele von uns finden auf der Suche nach Sinn oder Lebenshilfe ihren Weg zum Yoga oder zur östlichen Philosophie. Allerdings beginnt deshalb nicht jeder von uns, so tief zu schürfen und sich gleich an eine Neuübertragung und Kommentierung der alten Schriften zu machen. Wie ist es bei dir dazu gekommen?

Ralph Skuban: Die Suche nach praktischen Wegen zum Umgang mit Leid ist nur einer von zwei wesentlichen Gründen, die mich zur Beschäftigung mit den Philosophien des Ostens gebracht haben. Der zweite Grund war eher intellektueller Natur. Als ich meine Promotion in Politikwissenschaften abschloss, war Philosophie Teil meiner Abschlussprüfungen. Bei der Suche nach einem Thema an der Schnittstelle von Politikwissenschaft und Philosophie drängte sich mir vor dem Hintergrund meines Berufes die Beschäftigung mit der klassischen Frage auf: „Was ist der Mensch?“ Ich recherchierte die westliche Philosophiegeschichte und kam zu dem für mich erschreckenden Ergebnis, dass diese im Kern nicht mehr als zwei Antworten auf diese Frage gab. Erstens: „Im Unterschied zum Rest der Schöpfung ist der Mensch vernunftbegabt und deshalb inhärent wertvoller“, und zweitens, im Falle der religiösen Ansätze: „Der Mensch hat einen Bund mit Gott, was ihn ebenfalls über andere Wesen erhebt.“ Ich war erschrocken über das, was ich da vorfand. Unter dem ersten Kriterium waren die Menschen, die in meinem Pflegeheim betreut werden, gar nicht erfasst: Demenzkranke sind nicht vernunftbegabt und wären in der vorgetragenen Logik eigentlich nicht „wertvoller“ als nicht-menschliche Wesen. Innerhalb dieser Argumentationslinie rettet der Bund mit Gott, der allen Menschen zugebilligt wird, die Theorie vom Menschen als Krone der Schöpfung. Dieses Argument hat einen entscheidenden Vorteil: Es spricht auch den schwächsten Mitgliedern unserer Gesellschaft, z.B. den Demenzkranken, einen unhinterfragbaren Wert und damit das Recht auf besonderen Schutz zu. Und wenn wir mit Gott nichts am Hut haben? Dann bleibt noch das „Argument“, dass Menschen deshalb „wertvoller“ sind als alle anderen Wesen, weil sie eben Menschen sind. Das kann man ja alles behaupten, bloß: Eine philosophisch tragfähige Begründung ist das nicht. Und eine solche gibt es bis heute nicht. Dafür verleitet uns dieses Denken dazu, zu glauben, wir könnten frei über alles Nicht-Menschliche verfügen. Unser Menschenbild liefert die Grundlage einer Ethik, die uns als Rechtfertigung für die Ausbeutung von Natur und Mitgeschöpfen dient. Vor diesem Hintergrund schien es mir naheliegend, zu schauen, was andere philosophische Systeme sagen. Dass ich dabei etwas „tiefer schürfe“, mag an meiner „wissenschaftlichen Ader“ liegen, vor allem aber an meiner Neugier, der Weisheit alter Texte nachzuspüren, die ja eigentlich nicht Philosophie im Sinne von Theorie sind, sondern praktische Philosophie, der es um das gute Leben geht.