Mark Whitwell wird als „Lehrer der Lehrer“ bezeichnet – und tatsächlich wird er häufig als Erster genannt, wenn man erfahrene und bekannte Größen des Yoga danach fragt, wer sie besonders inspiriert. Wir haben dem Yogi, der essenzielle Dinge so wunderbar auf den Punkt bringen kann, unsere „Fragen an das Leben“ gestellt.

Was bedeutet Liebe?

Liebe ist das immanente Nicht-Getrenntsein der Dinge. Sie ist die absolute Form der Wirklichkeit, die als Kraft und pure Intelligenz emporsteigt, die ausgesprochene Schönheit, die in allem präsent ist. Sie ist kein spirituelles Statement oder positives Denken, auch nicht Poesie oder künstlerischer Ausdruck. Sie ist einfach die Tatsache unserer Existenz in diesem Augenblick und immer. Sie ist wahr, mit oder ohne Yoga, mit oder ohne Meditation, mit oder ohne Religion, mit oder ohne Philosophie.

Wer oder was auf dieser Erde inspiriert dich am meisten?

Das Leben inspiriert mich, so wie es ist.

Was bringt dich zum Lachen?

Ihr bringt mich zum Lachen, so wie ihr seid.

Was bringt dich zum Weinen?

Der menschliche Schmerz und der Schmerz der Tiere, den es überall gibt.

Was nimmst du auf Reisen immer mit ins Gepäck?

Intimität mit meinem Körper und Atem.

Mit welcher Erkenntnis, welchem Gefühl oder welchem Gebet möchtest du gerne den Körper verlassen?

Ich liebe jeden. Danke für eure Liebe. Ich bin dankbar und danke euch dafür, dass ihr in meinem Leben seid.

Welche Zeit des Tages magst du am liebsten und warum?

Jeder Moment ist mein liebster Moment. Jeder Moment ist anders als jeder Moment davor. Jeder Moment ist anders. Er ist jetzt.

Haben bestimmte körperliche Haltungen eine Bedeutung für die spirituelle Praxis und die Meditation?

Ja: welche Position auch immer die Person darin unterstützt, die Verbindung zwischen dem Einatmen und dem Ausatmen zu schaffen, in der das weibliche und das männliche Prinzip des Lebens zusammenwirken – mit einer Stärke, die empfangend ist.

Was in dieser Welt erfüllt dich mit Freude?

Ihr gebt mir Freude. Wofür im Leben seid ihr dankbar? Für euch, die ihr mir diese Fragen stellt und für die Leser, die sie empfangen.

Herzlichen Dank für das Interview.

Infos

www.heartofyoga.com

www.thepromise.com

Buchtipp: