Manche Wahrheiten sind so erschütternd, dass ich sie nicht glauben will! Der Dokumentarfilm VAXXED liefert genau eben diese Wahrheiten. In seiner zutiefst aufrüttelnden und berührenden Dokumentation bietet Andrew Wakefield dem Whistleblower Dr. William Thompson eine Plattform, sein Wissen über die Machenschaften der Pharmaindustrie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Thompson deckte als Insider einen Skandal in der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC auf. Diese führte im Jahr 2004 eine Studie durch, um einen möglichen Zusammenhang zwischen der Entstehung von Autismus und Mehrfachimpfungen zu untersuchen. Als durch die Erhebung der Daten tatsächlich eine Korrelation zwischen dem Zeitpunkt der Impfung und einer unmittelbaren negativen körperlichen und geistigen Veränderung der Kleinkinder festgestellt wurde, manipulierte das CDC kurzerhand die Daten. Es wollte weiterhin den Eindruck vermitteln, die Mehrfachimpfungen seien ungefährlich.

In der Dokumentation werden zahlreiche Interviews mit betroffenen Eltern, Insidern und Politikern gezeigt, die deutlich belegen, dass es einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Impfungen und negativen Auswirkungen auf kleine Kinder gibt. Private Videoaufnahmen der Eltern dokumentieren, dass deren Kinder vor den Impfungen noch vollkommen altersentsprechend laufen und gehen konnten, über eine gute Koordination und Reaktion verfügten, sprechen konnten etc., sich jedoch nach der Impfung vollkommen veränderten, körperlich regredierten und oftmals nicht mehr in der Lage waren, zu gehen oder zu sprechen, oder ein für Autisten typisches Verhalten an den Tag legten.

Obwohl die Eltern diese Zusammenhänge beklagten, empfohlen die Macher von VAXXED Eltern ausdrücklich, Kinder weiterhin zu impfen! Und die Medien taten das ihre dazu den Eltern zu suggerieren, dass sie ihre Kinder durch Impfungen vor Erkrankungen schützen könnten.

Die Dokumentation wurde für das Tribeca Film Festival nominiert. Nach Protesten von anderen Filmemachern und der Impflobby wurde der Film allerdings nach fünf Tagen wieder aus dem Programm genommen. Robert De Niro, Initiator und Schirmherr des Festivals, setzte sich jenseits und nach dem Festival jedoch öffentlich dafür ein, dass VAXXED gesehen wird, und die Menschen mehr Bewusstsein für die mögliche Wirkung von Impfstoffen entwickeln.

Dieser Film geht unter die Haut. Dass die Pharmaindustrie trotz offensichtlicher Folgeschäden den Impfstoff nicht vom Markt nimmt, ist ein Skandal. Er macht wieder einmal deutlich, dass es letztendlich nicht um das Wohl der Wesen geht, sondern nur um den finanziellen Gewinn, der aus dem Verkauf eines solchen Produktes geschöpft wird.

Als ich den Film geschaut habe, fiel mir der Skandal um die Contergan-Tabletten ein. Tausende von Menschen in Deutschland waren betroffen. Ihnen fehlten beide Arme oder Beine – oder Arme und Beine. Es dauerte lange, bis die Tabletten hierzulande verboten wurden. Wohl wissend, dass Contergan zu diesen schwerwiegenden Behinderungen führt, produzierte der Hersteller diese Schlaftabletten weiter und verkaufte sie in Entwicklungsländern.

Mögen Filme wie dieser noch mehr das Bewusstsein dafür schaffen, dass sich Eltern nicht von der Pharmaindustrie einschüchtern lassen und sich mehr über die Wirkung von Impfstoffen etc. informieren. Denn, dies macht der Film leider deutlich: Millionen Kinder sind nach Mehrfachimpfungen zu Autisten geworden.

