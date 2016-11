Etwas zu verschenken ist ein Akt, der beidseitig Freude bereitet. Wenn du Geschenke mit Sorgfalt auswählst und mit Liebe überreichst, kannst du eigentlich nichts falsch machen. Auf der Suche nach einer zündenden Idee? Hier haben wir ein paar Tipps für dich:

Anzeige

Wohlfühlgarant: kuschelig, hochwertig und schön

Was wären gemütliche Winterabende auf der Couch ohne eine Kuscheldecke? Die neuen Yogadecken aus dem YOGISHOP kommen mit ihrer dekorativen Schleife schon auf den ersten Blick als perfektes Geschenk daher und bewähren sich nicht nur beim Entspannen außerhalb der Yogastunde, sondern auch in Shavasana oder beim Meditieren. Mit ihrem hohen Anteil an Viskose aus Bambuszellstoff bieten sie ein traumhaft weiches Material. www.yogishop.com

Wandschmuck: harmonisierend und eindrucksvoll

Ob in den eigenen vier Wänden oder im Yogastudio (ein tolles Geschenk u.a. für Yogalehrer!): Das Merkaba-Wandbanner bringt eine besondere Atmosphäre in den Raum. Es zeigt die bekannte geometrische Struktur aus pyramidalen Formen, die unseren Lichtkörper repräsentiert und als Schutz für das Energiefeld erachtet wird. Auch andere Motive, z.B. die Blume des Lebens, sind erhältlich. www.ayurdeva.de

Wunschlisten-Klassiker: stylish und schützend

Die bunten Nierenwärmer von kidneykaren sind unter Yoginis seit Jahren so beliebt, dass man kaum um das Wort hip herumkommt. Die Yogistar-Edition der ebenso praktischen wie attraktiven Wärmer hat Farben parat, zu denen niemand Nein sagen kann. Wir meinen: ein ziemlich sicheres Geschenk für 100%ige Begeisterung! www.yogistar.com

Yantra-Matte: rutschfest und einzigartig

Die yogimat basic Sri Yantra bezaubert durch ihr bedeutungsreiches und inspirierendes

Design: Mit dem bekannten Yantra aus der Shri-Vidya-Tradition, das die Göttin Tripura Sundari symbolisiert und zugleich die Einheit von Shiva und Shakti abbildet, ist diese Yogamatte etwas ganz Besonderes und wird als Präsent auf offene Herzen treffen. www.yogistar.com

Tea-Time-Highlight: wärmend, ausgleichend und köstlich

Yogitee begleitet viele Yogis durchs ganze Jahr und ist natürlich gerade im Winter heiß begehrt. Das Geschenkset der Finest Selection enthält neben einigen der beliebtesten Yogitea-Sorten eine Teetasse mit außerordentlich hübschem Design. www.yogishop.com

Mala goes Munich: handgemacht und liebevoll

Die Pure-Jade-Mala ist nur eine der vielen wunderschönen Kreationen des Münchner Labels Link & Bikini. Liebevoll von Hand gefertigt, ist sie ein echtes Schmuckstück und entfaltet zudem die dem Jadestein zugeschriebenen Eigenschaften (Jade gilt u.a. als Stein der inneren Ruhe). www.yogishop.com

Verwöhnprogramm: entspannend und angenehm

Eine echte Bereicherung für jedes Home Spa ist die Kompresse von Oriental Spa, die Verspannungen sanft löst. Gefüllt mit einer Kräutermischung aus Thailand und optisch sehr ansprechend durch ihren exotischen Look, wärmt die Kompresse den Rücken und verströmt die natürliche Heilkraft der Kräuter. www.ayurdeva.de

Kinderfreude: einfallsreich und vergnüglich

Am meisten Spaß macht eine Bescherung mit Kindern. Wer für Neffen, Nichten, Patenkinder, Enkel oder natürlich für die eigenen Kinder noch ein Geschenk sucht, dem seien die Spiel- und Memo-Karten vom „kleinen Yogi“ empfohlen. Das Kartenset stellt 24 grundlegende Yogaübungen vor, vorgemacht natürlich vom neugierigen kleinen Yogi, der liebevoll gezeichneten Kultfigur. Neu ist übrigens das Buch „Der kleine Yogi reist nach OM“, das Phantasiereisen enthält. Auch dieses eignet sich als Geschenk, wenn man sich Zeit nimmt, es mit den Kindern gemeinsam anzuwenden. Alternativ kann man es auch an Eltern oder an andere Bezugspersonen verschenken. www.derkleineyogi.at

Top-Accessoire: warm, schick und vielseitig

Loops sind nicht ohne Grund so angesagt: Die kleinen Schlauchtücher lassen sich nicht nur schützend um den Hals drapieren, sondern auch stylish im Haar tragen und wärmend über die Ohren ziehen. Der Lotos-Loop ist uns mit seinem schönen Print gleich ins Auge gefallen. www.yogishop.com

Lesestoff für Yogis: inspirierend und informativ

Verschenke YOGA AKTUELL: Mit dem Geschenk-Abo bereitest du dem Empfänger über die Laufzeit von einem ganzen Jahr mit jeder Ausgabe wieder von Neuem eine Freude. Ein individuelles Geschenk für deine Mit-Yogis sind auch unsere Themen-Bundles, die Hefte zu jeweils einem thematischen Schwerpunkt, wie beispielsweise zu einzelnen Yogastilen umfassen: Hier findest du ganz sicher ein Bundle, das zu den besonderen Interessen des Beschenkten passt. www.yoga-aktuell.de

Zeitgemäßer Genuss: beerig, kraftvoll und natürlich

Superfoods sind auf jedem Speiseplan gern gesehen, haben aber ihren Preis. Wer sich die natürlichen Vitalitätsbooster deshalb im Alltag nur selten gönnt, der freut sich über ein Superfood-Präsent ganz besonders. Ein wahrer Nährstoffschatz ist z.B. die Bio-Beerenmischung Magic Berry, die dank Acai, Hagebutte und Traubenkernmehl jeden Fruchtsaft oder Smoothie mit zusätzlichen Anti-Oxidantien aufwertet. Das gefriergetrocknete Pulver der Marke feinstoff ist eines der vielen Superfoods, die im Online-Shop ALL-BIO erhältlich sind. www.all-bio.de

Frischekick: pflegend, nachhaltig und wirksam

Verpackungsmüll gehört zu den negativen Seiten auch der schönsten Bescherung. Vermeiden kannst du ihn allerdings, wenn du pflanzliche Frischkosmetik von RINGANA verschenkst. Die in Glasflaschen abgefüllten Pflegeprodukte des innovationsfreudigen österreichischen Herstellers werden anstelle einer herkömmlichen Umverpackung mit kleinen Gästehandtüchern aus Bio-Baumwolle umhüllt. Zudem hat RINGANA das erste Rücknahmekonzept in der Kosmetikbranche eingeführt: Wer zehn leere Glasfläschchen retourniert, erhält ein Produkt nach Wahl kostenfrei. Aber nicht allein wegen der Umweltfreundlichkeit lieben wir RINGANA, auch die Qualität und die Wirksamkeit der Produkte sind einfach top. www.ringana.com