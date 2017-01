Yoga-Anatomie, Pranayama, Asana, Tipps und Tricks für Yogalehrer – unsere Leser interessieren sich für ein breites Spektrum an Themen rund um Yoga! Das verrät der Blick auf die meistgelesenen Artikel auf YOGA-AKTUELL.de im Jahr 2016.

Anzeige

Wir starten voller Energie ins neue Jahr und freuen uns, dich weiterhin mit Wissen und Inspiration in deiner Yogapraxis zu begleiten. Wir blicken zurück auf ein spannendes Jahr – darum möchten wir mit dir die Liste der Top-10-Beiträge auf YOGA-AKTUELL.de für 2016 teilen! Welches sind die Themen, die dich persönlich interessiert und bewegt haben? Vielleicht möchtest du einen der Lieblings-Beiträge noch einmal auf dich wirken lassen. Oder du entdeckst einen neuen alten Schatz, der dich inspiriert.

Wir wünschen dir viel Freude beim Lesen der YOGA-AKTUELL.de Top 10 für 2016!

1. Fokusthema Hüftgelenk

Warum nicht nur die vielbesagte Öffnung, sondern auch die Zentrierung des Hüftgelenks wichtig ist. Anatomische Erklärungen, Hinweise zur psycho-emotionalen Ebene und Tipps für die Praxis.

2. Ujjayi – die siegreiche Atmung

Was bewirkt Ujjayi und wie führt man es aus? Warum du mit diesem Pranayama zu den Gewinnern gehörst.

3. 5 Schritte zur erfolgreichen Selbstständigkeit

Du hast eine Ausbildung als Yogalehrer absolviert – und was nun? Dieser Artikel soll konkrete Hinweise geben, was du beim Start in die Selbstständigkeit beachten solltest.

4. Yoga & Menstruation

Im Einklang mit dem inneren Mond: Gezielte Yoga-Übungen in den verschiedenen Phasen des Zyklus bringen Körper, Geist und Seele in ein harmonisches Gleichgewicht.

5. Anatomie-Serie Teil 4: Füße, Knie & Beinachse

Über die Anatomie von Fuß, Knie und Beinachse und die Bedeutung für die Ausführung von Stehhaltungen.

6. Anusara Yoga

Anusara-Yoga möchte den Übenden mit einer einfachen wie auch einleuchtenden Technik zu seiner idealen Körperhaltung führen – dem „Optimal Blueprint“. Hier findest du die Basics!

7. Yoga und Beckenboden

… eine langbewährte Beziehung, denn der Beckenboden ist für wichtige Konzepte des Hatha-Yoga maßgeblich.

8. Bhastrika – Die Feuer- und Blasebalg-Atmung

Zwei hoch wirksame Energie-Übungen, die deinen Atem kraftvoller und tiefer werden lassen.

9. Ich versteh‘ die Welt nicht mehr

Hals über Kopf ins Abenteuer Yogalehrerausbildung: Dort erwartet die Journalistin Heike Pöhlmann ein Wechselbad der Gefühle – von zweifelgeplagt bis himmelhoch jauchzend. Ein Erfahrungsbericht.

10. Yoga am Abend

Dein Tag war lang und anstrengend? Mit unserer Abendyoga-Sequenz findest du Ruhe, Entspannung und einen erholsamen Schlaf.